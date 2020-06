Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 29.06.20 | Überblick

Klare Ansage: Klopp kritisiert Liverpool-Fans nach Party-Eskalation

LIVERPOOL: Trainer Jürgen Klopp vom englischen Fußballmeister FC Liverpool hat das Verhalten einiger Fans nach dem Gewinn des Titels kritisiert und sie dazu aufgerufen, zuhause zu bleiben. «Wir sind es den Schwächsten in unserer Gesellschaft schuldig», schrieb Klopp in einem offenen Brief an die Lokalzeitung «Liverpool Echo» am Montag, «dem Gesundheitspersonal, das so viel gegeben hat und dem wir applaudiert haben, und der Polizei und den örtlichen Behörden, die uns als Verein helfen.» Tausende Menschen hatten am Freitag am berühmten Pier Head in Liverpool die erste Meisterschaft seit 30 Jahren gefeiert.

Kalou vor Wechsel von Hertha BSC zu Botafogo Rio de Janeiro

BERLIN: Nach seinem unrühmlichen Aus beim Bundesligisten Hertha BSC könnte Salomon Kalou seine Fußballkarriere bei Botafogo Rio de Janeiro in Brasilien fortsetzen. Wie mehrere Medien am Montag unter Berufung auf das brasilianische Sportportal «globoesporte» berichteten, steht der 34 Jahre alte Ivorer in Verhandlungen mit dem Erstligisten. Spekuliert wird über einen Vertrag über 18 Monate, nachdem der Kontrakt des Angreifers in Berlin am Dienstag endet. Zur Hertha-Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia gehörte Kalou in den vergangenen Wochen schon nicht mehr.

Werner über Wechsel: Das Gesamtpaket Chelsea hat überzeugt

LONDON: Fußball-Nationalspieler Timo Werner hat seinen Wechsel von RB Leipzig zum FC Chelsea in diesem Sommer mit dem überzeugenden Gesamtpaket begründet. «Es gab einige Topclubs, die um mich gekämpft haben. Das Gesamtpaket Chelsea London war für mich, mein Spiel und meine Karriere das Beste», sagte der 24-Jährige im Interview des «Sportbuzzer». Das Geld habe die «kleinste Rolle» gespielt, sagte Werner. «Sonst hätte ich auch nach China gehen können.» Chelsea sei eine Top-Adresse im europäischen Fußball.

Baumgart bleibt Paderborn-Trainer: Vertrag bis 2021 erfüllen

PADERBORN: Steffen Baumgart bleibt auch nach dem Bundesliga-Abstieg Trainer des SC Paderborn. Der 48-Jährige will seinen Vertrag, der bis zum 30. Juni 2021 läuft, erfüllen, wie der Tabellenletzte der abgelaufenen Erstliga-Saison am Montag bekanntgab. Baumgart hatte den SCP 2017 als Trainer übernommen und war mit dem Club 2018 von der 3. Liga in die 2. Bundesliga und im vergangenen Sommer dann ins Oberhaus aufgestiegen.

FC St. Pauli und Trainer Luhukay: Trennung zum Saisonende

HAMBURG: Jos Luhukay ist nicht mehr Trainer des FC St. Pauli. Wie der Kiezclub am Montag mitteilte, wird die Zusammenarbeit mit dem 57 Jahre alten Coach trotz eines bis 2021 laufenden Vertrags mit dem Saisonende am 30. Juni beendet. Darauf hätten sich beide Seiten «in beiderseitigem Einvernehmen» geeinigt, hieß es in der Mitteilung der Hanseaten. Wer Nachfolger Luhukays wird, wollen die Verantwortlichen in der Sommerpause entscheiden.

Gomez nach Karriere-Ende: Erst Abschotten, dann Gespräche mit dem VfB

STUTTGART: Der frühere Fußball-Nationalstürmer Mario Gomez kann sich nach seinem Karriereende eine Rückkehr in anderer Funktion zum VfB Stuttgart vorstellen, will aber erst einmal abschalten. «Ich habe den Jungs gesagt, dass sie mich immer anrufen können. Aber nicht in den nächsten vier Monaten. Die gehören mir und meiner Familie», sagte der 34-Jährige am Sonntagabend im SWR: «Ich werde abschalten und das Gefühl dafür erfahren wollen, was ich vermisse, was ich will, welche Rolle ich mir vorstellen kann.» Gomez hatte bei der 1:3-Niederlage der Schwaben gegen den SV Darmstadt 98 am letzten Zweitliga-Spieltag sein letztes Pflichtspiel bestritten und noch mal ein Tor geschossen.

Torhüter Gikiewicz bedauert Union-Abschied

BERLIN: Torwart Rafal Gikiewicz bedauert seinen Abschied vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin und bestreitet, zu hohe finanzielle Forderungen für einen Verbleib bei den Köpenickern gestellt zu haben. «In jedem Fall stimmt es nicht, dass meine Vorstellungen für Union nicht bezahlbar gewesen wären», sagte der polnische Schlussmann in einem Interview dem «Kicker». Der 32-Jährige steht offenbar kurz vor einem Wechsel zum FC Augsburg. Union hatte den Vertrag des Publikumslieblings und Leistungsträgers nach langen Verhandlungen nicht verlängert.

Jubel in Piräus: Olympiakos wieder griechischer Fußball-Meister

ATHEN/PIRÄUS: Tausende Fans von Olympiakos Piräus haben bis in den frühen Montagmorgen mit Pyrotechnik den 45. griechischen Meistertitel ihres Vereins gefeiert. Das Team hatte sich am Sonntag mit 2:1 bei AEK Athen durchgesetzt. Damit kann die Mannschaft des portugiesischen Trainers Pedro Martins mit 78 Punkten sechs Spieltage vor dem Ende der Playoffs nicht mehr von Verfolger Paok Saloniki (59) eingeholt werden. Wegen der Corona-Pandemie finden die Spiele vor leeren Tribünen statt.

Neuseelands America's-Cup-Team deckt Spionagefall auf

AUCKLAND/NEUSEELAND: Neuseelands America's-Cup-Segelteam hat einen Spionagefall in der Veranstaltungsorganisation aufgedeckt. Das teilten die Neuseeländer am Montag in einer Presseerklärung mit. Der Verdacht gegen «die Informanten» habe seit sechs Monaten bestanden. Er habe sich erhärtet, als «Informationen aus Europa an uns zurückgeflossen sind». Inhaltlich geht es laut Team-Angaben um die Weitergabe vertraulicher finanzieller und struktureller Informationen. Diese bezeichnete das Emirates Team New Zealand in seiner Mitteilung als «völlig falsch».

Tennis-Damenchefin Rittner zweifelt an US Open: «Geradezu absurd»

HAMBURG/NEW YORK: Die deutsche Damen-Tennischefin Barbara Rittner ist nach den Vorfällen bei der umstrittenen Adria-Tour noch nicht davon überzeugt, dass die US Open im September wie geplant stattfinden. «Ich glaube, alle Spielerinnen und alle Spieler beäugen jetzt genau, was passiert, und die Adria-Tour war natürlich eine absolute Katastrophe», sagte die 47-Jährige am Sonntagabend im NDR.