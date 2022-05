Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 16.05.22 | Überblick

NBA-Profis Kleber und Theis stehen in den Conference Finals

PHOENIX: Mit Maxi Kleber von den Dallas Mavericks und Daniel Theis von den Boston Celtics stehen zwei deutsche Basketball-Nationalspieler in den Conference Finals der NBA. Beide Teams setzten sich am Sonntag (Ortszeit) in den entscheidenden siebten Spielen in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga durch und erreichten die Runde der letzten vier Teams. Den Mavericks gelang im Westen ein 123:90-Auswärtserfolg bei den Phoenix Suns, dem besten der Team der Hauptrunde. Mavs-Star Luka Doncic erzielte 35 Zähler. Kleber markierte drei Punkte und blockte drei Würfe. Im Osten bezwangen die Boston Celtics zuhause Titelverteidiger Milwaukee Bucks mit 109:81. Theis blieb in sechsminütiger Einsatzzeit ohne Punkte, holte sich aber drei Rebounds und blockte zwei Würfe.

Bayer-Trainer Seoane rechnet erst 2023 wieder mit Wirtz - WM fraglich

MEXIKO-STADT: Trainer Gerardo Seoane vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen rechnet nach dem Kreuzbandriss im März im Kalenderjahr 2022 nicht mehr mit Nationalspieler Florian Wirtz. «Das wird Oktober, wahrscheinlich November. Wenn er gesund wird und noch mittrainieren kann, bekommt er vielleicht noch einen Einsatz. Aber ich rechne erst 2023 mit Florian», sagte der Schweizer der Deutschen Presse-Agentur auf dem Flug zur Saison-Abschlussreise nach Mexiko. Wegen der Winter-WM in Katar geht die Bundesliga in diesem Jahr bereits Mitte November in die Winterpause. Ob Wirtz bei der am 21. November beginnenden WM wird dabei sein können, wollte Seoane nicht beurteilen.

Nach Aufstieg mit Werder: Nachschlag für Werner an Holstein Kiel

BREMEN: Vom Bundesliga-Aufstieg von Werder Bremen profitiert auch Fußball-Zweitligist Holstein Kiel. Die Grün-Weißen überweisen einen Aufstiegs-Nachschlag für Trainer Ole Werner, der bis zu seinem Engagement in Bremen Ende November des vergangenen Jahres noch bei den Kielern unter Vertrag stand. Damals hatte Werder rund 250.000 Euro Ablöse bezahlt, zudem wurde eine Bonuszahlung für den Fall des Aufstiegs vereinbart. Diese wird nun fällig. «Das Geld überweisen wir natürlich gerne», sagte Bremens Geschäftsführer Klaus Filbry. Nach Informationen des Multimedia-Portals «DeichStube» geht es um 150.000 Euro.

«Kicker»: Bochums Sportchef Schindzielorz in Wolfsburg im Gespräch

WOLFSBURG: Neben einem Wechsel auf dem Trainerposten könnte es beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg auch im Management eine Veränderung geben. Bochums Sportvorstand Sebastian Schindzielorz ist nach einem Bericht des «Kicker» bei den Niedersachsen im Gespräch. Hintergrund ist die Tatsache, dass der Vertrag von Wolfsburgs Geschäftsführer Jörg Schmadtke am 31. Januar 2023 endet. Schindzielorz, der zwischen 2008 und 2013 bei den Wölfen spielte, ist noch bis Ende des Jahres an Bochum gebunden. In Wolfsburg steht nach der Trennung von Florian Kohfeldt aktuell die Trainersuche im Mittelpunkt.

14 Verletzte nach Hansa-Spiel - Ermittlungen gegen gewaltbereite Fans

ROSTOCK/HAMBURG: Nach dem Zweitligaspiel des FC Hansa Rostock gegen den Hamburger SV am Sonntag ermittelt die Polizei gegen eine Reihe gewaltbereite Zuschauer. Wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte, wurden bei Auseinandersetzungen und dem Werfen von Pyrotechnik 14 Menschen verletzt, darunter 12 Polizisten. So sei es unter anderem in der Halbzeitpause im Stadion an der Südtribüne zu massiven Angriffen auf Beamte gekommen, wobei auch ein Feuerlöscher auf Polizisten geworfen worden sei. Ein 41 Jahre alter Verdächtiger wurde festgenommen. Die Polizei habe Reizstoff und Schlagstöcke einsetzen müssen, um die Lage zu beruhigen.

Union Berlin verpflichtet Innenverteidiger Doekhi aus Arnheim

BERLIN: Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin baut weiter an seinem Kader für die kommende Saison. Der Verein bestätigte am Montag die Verpflichtung des 23 Jahre alten Innenverteidigers Danilho Doekhi vom niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim. Zuvor hatten die Eisernen, die sich als Tabellen-Fünfter für die Europa League qualifiziert haben, schon Paul Seguin von der SpVgg Greuther Fürth und Janik Haberer vom SC Freiburg verpflichtet. Wie der «Kicker» berichtet, soll außerdem Offensivspieler Jamie Leweling für eine Ablösesumme von rund vier Millionen Euro vom Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth zu Union wechseln.

Rangers-Profi Balogun vor Finale: Frankfurt «eine machbare Aufgabe»

SEVILLA: Fußballprofi Leon Balogun von den Glasgow Rangers ist für das Finale der Europa League optimistisch. «Wir wollen das Spiel für uns entscheiden - komme, was wolle. Ich denke auf jeden Fall, dass das für uns eine machbare Aufgabe ist», sagte der 33-Jährige in einer Runde mit deutschen Medien. Die Rangers treffen am Mittwoch im Europa-League-Endspiel auf Eintracht Frankfurt und wollen nach Dortmund und Leipzig auch einen dritten deutschen Vertreter besiegen. Die Chancen schätzt Balogun auf etwa 50:50. Der Abwehrspieler, der früher für Hannover, Bremen, Düsseldorf und Mainz spielte, ist seit 2020 bei den Rangers

Niederbayerin Raml zieht in UEFA-Kommission für Frauenfußball ein

MÜNCHEN: BFV-Vizepräsidentin Silke Raml ist neues Mitglied der Kommission für Frauen-Fußball der Europäischen Fußball-Union. Wie der Bayerische Fußball-Verband (BFV) am Montag mitteilte, tritt die 46-Jährige aus Straubing die Nachfolge von Hannelore Ratzeburg an. Diese hatte Anfang März 2022 auf dem Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes nicht mehr für das Amt kandidiert und damit ihr UEFA-Mandat abgegeben.

Zehnkampf-Weltmeister Kaul will EM-Norm in Götzis knacken

GÖTZIS: Deutschlands bester Zehnkämpfer Niklas Kaul will sich am 28. und 29. Mai beim Meeting im österreichischen Götzis für die Europameisterschaften vom 15. bis 21. August in München qualifizieren. Wie die Organisatoren am Montag mitteilten, hat der 24 Jahre alte Weltmeister die Startzusage gegeben. Kaul hat zwar als Titelverteidiger für die WM vom 15. bis 24. Juli in Eugene/USA eine Wildcard, muss aber die EM-Norm von 8100 Punkten noch schaffen. Auch der frühere WM-Dritte Kai Kazmirek tritt in Götzis an, um die WM-Norm von 8350 Punkten zu übertreffen. Er hatte wie Kaul zuletzt den Zehnkampf in Ratingen abgebrochen. Im Möslestadion will zudem Europameister Arthur Abele sein Comeback geben. Der 35 Jahre alte Ulmer hat seit seinem EM-Sieg 2018 wegen Verletzungen keinen Zehnkampf mehr bestritten.

NHL: Calgary und New York nach Sieg in Verlängerung eine Runde weiter

CALGARY: Die Calgary Flames und die New York Rangers haben sich in den NHL-Playoffs durch Siege im entscheidenden siebten Spiel für die zweite Runde qualifiziert. Die Flames setzten sich am Sonntag (Ortszeit) in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga zuhause mit 3:2 nach Verlängerung gegen die Dallas Stars durch. In der zweiten Playoff-Runde treffen die Flames auf die Edmonton Oilers um den deutschen Eishockey-Profi Leon Draisaitl. Die Rangers feierten gegen die Pittsburgh Penguins einen 4:3-Heimerfolg nach Verlängerung und bekommen es in der zweiten Runde mit den Carolina Hurricanes zu tun.