Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 18.04.22 | Überblick

Bayern nach 3:0 gegen Bielefeld mit Titel-Chance im Spitzenspiel

BIELEFELD: Dem FC Bayern München fehlt nach einem Pflichtsieg bei Arminia Bielefeld noch ein Erfolg zum zehnten Meistertitel in Serie. Fünf Tage nach dem Aus im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Villarreal setzten sich die Münchner am Ostersonntag mit 3:0 (2:0) in Bielefeld durch. Ihren insgesamt 32. Meistertitel können die Bayern nun am kommenden Samstag mit einen Sieg im Spitzenspiel gegen Verfolger Borussia Dortmund vorzeitig perfekt machen.

Leipzig schlägt Leverkusen im Duell der Champions-League-Anwärter

LEVERKUSEN: RB Leipzig hat im Rennen um einen Champions-League-Startplatz einen wichtigen Erfolg gegen den direkten Konkurrenten Bayer Leverkusen verbucht. Durch das 1:0 (0:0) zum Abschluss des 30. Spieltages der Fußball-Bundesliga rückte Leipzig am Sonntag mit 54 Punkten auf Rang drei vor, zwei Zähler vor Leverkusen. Einen weiteren Punkt dahinter folgt der SC Freiburg auf Platz fünf. Drei Tage nach dem Einzug ins Halbfinale der Europa League erzielte Dominik Szoboszlai in der 69. Minute das Siegtor für die Gäste aus Leipzig. Die Sachsen treten bereits am Mittwoch im DFB-Pokal-Halbfinale gegen den 1. FC Union Berlin an.

Frankfurt nach Sieg in Barcelona 0:2 bei Union - Fürth vor Abstieg

BERLIN: Für Eintracht Frankfurt wird die erneute Europapokal-Qualifikation über eine Top-Platzierung in der Fußball-Bundesliga immer schwieriger. Der Europa-League-Halbfinalist verlor drei Tage nach dem triumphalen 3:2-Sieg beim FC Barcelona in der Liga 0:2 (0:2) beim 1. FC Union Berlin. Die Hauptstädter haben als Tabellensechster mit nun 47 Punkten schon acht Zähler mehr als die Hessen auf Rang zehn. Zu absolvieren sind nur noch vier Spieltage. Die TSG 1899 Hoffenheim ist Achter nach dem enttäuschenden 0:0 gegen Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth. Die Franken könnten damit am kommenden Wochenende als erster Absteiger feststehen.

Klopp wartet: Tuchel und Chelsea erreichen englisches Pokalfinale

LONDON: Thomas Tuchel und der FC Chelsea haben das Finale des englischen FA Cups erreicht und sind am 14. Mai Gegner von Jürgen Klopps FC Liverpool. Die Blues besiegten am Sonntag im Halbfinale Crystal Palace vor 76.238 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion mit 2:0 (0:0) und haben die Chance auf den neunten Erfolg im ältesten Fußballwettbewerb der Welt. Ruben Loftus-Cheek (65. Minute) und Mason Mount (76.) schossen Chelsea ins Endspiel.

Erfolg gegen Ajax: Scheidender Schmidt mit Eindhoven Pokalsieger

ROTTERDAM: Der scheidende Trainer Roger Schmidt hat mit der PSV Eindhoven und Ex-Weltmeister Mario Götze zum Abschied den Pokalsieg errungen. Eindhoven setzte sich am Ostersonntag mit 2:1 (0:1) gegen Ajax Amsterdam durch und triumphierte zum insgesamt zehnten Mal im niederländischen Fußball-Pokal. Für die PSV war es der erste Titel in diesem Wettbewerb seit 2012, Ajax verspielte dagegen den dritten Triumph in Folge und die Chance auf das Double. In der Meisterschaft liegt der Rekordpokalsieger fünf Spieltage vor Saisonende vier Zähler vor Eindhoven an der Tabellenspitze.

Glasgow Rangers im Pokalfinale - Sieg im Derby gegen Celtic

GLASGOW: Die Glasgow Rangers stehen im Finale des schottischen Fußball-Pokals. Im Stadtderby bei Rekordsieger Celtic setzte sich das Team von Trainer Giovanni van Bronckhorst am Sonntag mit 2:1 nach Verlängerung durch. Die Rangers sind in der Europa League im Halbfinale Gegner von RB Leipzig und haben in dem Wettbewerb bereits Borussia Dortmund ausgeschaltet. Im schottischen Pokalfinale treffen die Rangers auf Heart of Midlothian, das im ersten Halbfinale am Samstag mit 2:1 im Stadtderby gegen Hibernian Edinburgh gewann.

NHL-Profi Stützle will unbedingt bei Eishockey-WM auflaufen

BERLIN: NHL-Profi Tim Stützle will unbedingt bei der Eishockey-WM vom 13. bis 29. Mai 2022 in Finnland dabei sein. «Ich habe immer gesagt: Für mich ist es eine große Ehre, für Deutschland zu spielen. Wenn mir die Möglichkeit gegeben wird, werde ich auf jeden Fall dabei sein», sagte der hoch talentierte 20-Jährige von den Ottawa Senators im Interview bei Sky Sport. Stützle kann mit seinem Club nicht mehr in die Playoffs um den Stanley Cup einziehen. Es ist seine zweite Saison in der besten Eishockey-Liga der Welt, wo er mit guten Leistungen aufwartet.

Beachvolleyballerinnen Borger/Sude verpassen in Brasilien Platz drei

ITAPEMA: Die deutschen Beachvolleyballerinnen Karla Borger und Julia Sude haben beim Challenge-Turnier im brasilianischen Itapema den Einzug ins Finale verpasst und anschließend auch das Spiel um Platz drei verloren. In der Vorschlussrunde des dritten Events der neuen Volleyball World Beach Pro Tour unterlag das deutsche Nationalteam am Sonntag im kleinen Finale den Brasilianerinnen Andressa/Vitoria mit 0:2 (11:21, 17:21). Im Halbfinale hatten sie zuvor gegen das amerikanische Duo Sara Hughes und Kelley Kolinske mit 0:2 (18:21, 19:21) den Kürzeren gezogen.

Gymnastin Kolosov sorgt für ersten deutschen Weltcupsieg

TASCHKENT: Margarita Kolosov vom SC Potsdam hat für den ersten deutschen Sieg bei einem Weltcup in der Rhythmischen Sportgymnastik gesorgt. Beim Finale mit dem Ball bekam Kolosov am Sonntag in Taschkent mit 30,60 die höchste Punktzahl. Darja Varfolomeev vom TSV Schmiden erhielt zwar den gleichen Wert, wegen der besseren Artistik-Note setzte sich aber Kolosov durch, wie der Deutsche Turner-Bund mitteilte. Varfolomeev hatte bereits am Samstag im Mehrkampf Bronze gewonnen und holte zudem noch Silber mit dem Band sowie Bronze mit dem Reifen. Kolosov belegte noch Rang drei im Wettbewerb mit den Keulen. Nicht dabei waren allerdings unter anderen die Gymnastinnen aus Russland.

Nach Selby: Auch Nummer eins O'Sullivan bei Snooker-WM weiter

SHEFFIELD: Nach Titelverteidiger Mark Selby hat auch der Weltranglisten-Erste Ronnie O'Sullivan die Auftakthürde bei der Snooker-Weltmeisterschaft in Sheffield genommen. Der 46 Jahre alte Engländer mit dem Spitznamen «The Rocket» besiegte am Sonntag im Crucible Theatre Landsmann David Gilbert mit 10:5 und zog damit ins Achtelfinale ein. Am Samstag hatte sich Selby mit 10:7 gegen den Waliser Jamie Jones durchgesetzt. Die beiden Engländer gelten als Mitfavoriten auf den Titel. Zu einem direkten Aufeinandertreffen zwischen Selby und O'Sullivan könnte es erst im Endspiel kommen.