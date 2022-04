Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Stuttgarts Kalajdzic zurück im Training - Positiver Test bei Endo

STUTTGART: Stürmer Sasa Kalajdzic ist nach seiner Corona- Infektion aus der Vorwoche am Montag ins Mannschaftstraining des VfB Stuttgart zurückgekehrt. Der Österreicher dürfte für die Partie des schwäbischen Fußball-Bundesligisten beim 1. FSV Mainz 05 am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder zur Verfügung stehen. Dafür droht dem VfB nun der Ausfall von Kapitän Wataru Endo. Der japanische Mittelfeldmann befindet sich nach einem positiven Corona-Test in häuslicher Isolation, wie die Stuttgarter mitteilten.

Muskelfaserriss bei Leverkusens Bellarabi - Tah erleidet Prellung

LEVERKUSEN: Bayer Leverkusens Flügelspieler Karim Bellarabi hat sich beim 0:0 seiner Mannschaft beim VfL Bochum einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen. Der 32-Jährige werde den Rheinländern «bis auf Weiteres» fehlen, wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte. Bellarabi war am Sonntag nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung wieder aus dem Spiel genommen worden.

Kniezerrung: Einsatz von Eintracht-Profi Sow beim FC Barcelona offen

FRANKFURT/MAIN: Mittelfeldspieler Djibril Sow von Eintracht Frankfurt hat sich im Fußball-Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg (1:2) eine Kniezerrung zugezogen. Ein Einsatz im Viertelfinalrückspiel der Europa League am Donnerstag (21.00 Uhr) beim FC Barcelona ist aber nicht ausgeschlossen, teilte der Verein am Montag mit. Der 25 Jahre alte Schweizer Nationalspieler musste am Sonntag nach 30 Minuten ausgewechselt werden. Im Hinspiel hatte die Eintracht gegen den spanischen Spitzenclub ein 1:1 erreicht.

Deutsches Tennis-Team ohne Petkovic in Kasachstan

NUR-SULTAN: Die deutschen Tennisspielerinnen um Angelique Kerber müssen in der Qualifikation in Kasachstan zu den Finals im Billie Jean King Cup ohne Andrea Petkovic auskommen. Die 34-Jährige fällt mit einer Adduktorenverletzung für die Partie in dem Team-Wettbewerb am Freitag und Samstag aus, wie der Deutsche Tennis Bund am Montag mitteilte. Die Weltranglisten-67. hatte sich die Blessur im März in Indian Wells zugezogen, zuletzt habe sich die Verletzung verschlimmert, hieß es.

Nationaltorhüterin Schult mit Zerrung: Frohms spielt in Serbien

BELGRAD: Mit Merle Frohms im Tor gehen die deutschen Fußballerinnen in ihr WM-Qualifikationsspiel am Dienstag (16.00 Uhr/ZDF) in Stara Pazova gegen Serbien. Die 27-Jährige von Eintracht Frankfurt steht damit im letzten Pflichtspiel der DFB-Frauen vor der EM im Juli in England zwischen den Pfosten. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wollte ursprünglich Olympiasiegerin Almuth Schult vom VfL Wolfsburg einsetzen. Die 31 Jahre alte Zwillingsmutter musste aber am Sonntag angeschlagen abreisen und hat sich nach Angaben ihres Vereins VfL Wolfsburg eine Zerrung in der Schulter zugezogen.

Villarreal: «Eines der wichtigsten Spiele der Geschichte»

MÜNCHEN: Der FC Villarreal will seinen Erfolgszug durch die Champions League in einem besonderen Viertelfinal-Duell beim FC Bayern München fortsetzen. «Es ist eines der wichtigsten Spiele in der Geschichte von Villarreal», sagte Stürmer Gerard Moreno am Tag vor dem Rückspiel. Die Spanier wollen nach dem 1:0-Erfolg im Hinspiel wie in der Saison 2005/06 wieder in das Halbfinale einziehen. Damals scheiterte Villarreal am FC Arsenal. Der FC Bayern sei aber immer noch Favorit, sagte Moreno. «Wir haben es mit Gegnern zu tun, die zu den besten der Welt zählen. Aber wir müssen das genießen.»

Nagelsmann will Stars von Leine lassen: «Silberne Schnalle» öffnen

MÜNCHEN: Die Stars des FC Bayern München sehnen das K.o.-Spiel um den Einzug in das Halbfinale der Champions League herbei. «Jetzt waren die Spieler zwei, drei Tage an der Leine, nicht mal eine Langlaufleine, sondern eine sehr kurze - jetzt muss ich nur noch diese silberne Schnalle aufmachen und dann müssen sie laufen», sagte Trainer Julian Nagelsmann vom deutschen Fußball-Meister am Montag. «Jetzt sind wir auf der freien Wiese - und morgen mache ich die Schnallen auf.» Die Münchner müssen am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) in der Champions League gegen den spanischen Europa-League-Sieger ein 0:1 aus dem Hinspiel aufholen.

Italien beschlagnahmt Luxusvilla von Ex-Formel-1-Pilot Masepin

ROM: Die italienische Finanzpolizei hat im Zuge der Sanktionen gegen russische Oligarchen eine Villa des ehemaligen Formel-1-Piloten Nikita Masepin beschlagnahmt. Wie die Behörden am Montag mitteilten, wird das mehr als 100 Millionen Euro teure Anwesen auf Sardinien dem Motorsportler und dessen Vater Dmitri zugerechnet, dem Chef eines Mineraldüngerunternehmens und Miteigentümer eines Bergbaukonzerns. Er gilt als Vertrauter von Kremlchef Wladimir Putin; Vater und Sohn Masepin kamen wegen des Ukraine-Krieges auf die EU-Sanktionsliste.

Die Guardia di Finanza geht davon aus, dass die Villa sowie das Anwesen inklusive eines in die Felsen der Bucht an der Costa Smeralda eingelassenen Pools einer ausländischen Firma der Masepins gehört. Die Italiener gehen seit Ausbruch des Krieges und der Verhängung von Sanktionen gegen Häuser und Luxusjachten russischer Oligarchen vor.

Der 23 Jahre alte Masepin war bis Anfang März Fahrer des Rennstalls Haas in der Formel 1 und Teamkollege von Mick Schumacher. Kurz vor Saisonstart aber trennte sich das Team infolge des Kriegsausbruchs von dem Russen und auch von Hauptsponsor Uralkali, ebenjenem Bergbauunternehmen, das zum Teil seinem Vater Dmitri gehört.