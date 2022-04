Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Wechselfehler: SC Freiburg kann bis Mitternacht Einspruch einlegen

FRANKFURT/MAIN: Der SC Freiburg hat im Fall des Wechselfehlers des FC Bayern München bis Montag um Mitternacht Zeit, Einspruch einzulegen. Ein Sprecher des Deutschen Fußball-Bundes verwies am Montag auf die Rechts- und Verfahrensordnung des DFB. Demnach besteht in solchen Fällen nicht bis zu 48 Stunden nach Schlusspfiff des Spiels, sondern zwei volle Tage lang nach dem Spieltag die Möglichkeit eines Einspruchs.

Bayern-Profi Kimmich zum dritten Mal Vater

MÜNCHEN: Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich ist zum dritten Mal Vater geworden. Dies bestätigte das Management des Mittelfeldspielers vom FC Bayern München am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Der Familie gehe es gut, weitere Details wurden nicht genannt. Zuvor hatte die «Bild» darüber berichtet. Kimmich habe von seinen Teamkollegen am Montagvormittag Applaus vor der nicht-öffentlichen Trainingseinheit erhalten.

FC Bayern wünscht erkranktem Ex-Trainer Louis van Gaal «viel Kraft»

MÜNCHEN: Der FC Bayern hat dem an Prostatakrebs erkrankten Louis van Gaal Mut zugesprochen. «Er ist eine starke Persönlichkeit. Alles Gute und eine schnelle Genesung!», schrieben die Münchner am Montag an ihren früheren Trainer gerichtet. Der Fußball-Bundesligist wünscht dem Niederländer «viel Kraft im Kampf gegen den Krebs». Van Gaal hatte in einem TV-Interview erklärt, an einer aggressiven Form von Prostatakrebs zu leiden. 25 Mal sei er bestrahlt worden.

Spitzenreferees im DFB mit vielen Corona-Fällen: «Große Belastung»

FRANKFURT/MAIN: Die Schiedsrichter im deutschen Profifußball kämpfen derzeit ebenso wie Spieler und Trainer mit Corona-Fällen. «Speziell in den letzten zwei, drei Monaten sind wir damit sehr beschäftigt», sagte Lutz Michael Fröhlich, Schiedsrichter-Chef beim Deutschen Fußball-Bund, bei einer Video-Schulung mit Journalisten am Montag. Pro Spieltag in der 1., 2. und 3. Liga seien bis zu 15 Umbesetzungen für die insgesamt 28 Partien nötig.

Halbfinals in Königsklasse: Wolfsburg spielt am Freitag in Barcelona

WOLFSBURG: Die UEFA hat die Termine für die Halfinalpartien der Fußballerinnen des VfL Wolfsburg in der Champions League bekannt gegeben. Das Hinspiel beim spanischen Titelverteidiger FC Barcelona im Camp Nou findet am Freitag, 22. April (18.45 Uhr/DAZN), statt. Das teilten die Niedersachsen am Montag mit. Das Rückspiel in Wolfsburg ist auf Samstag, 30. April (18.00 Uhr/DAZN), terminiert worden. Durch die Ansetzung des Hinspiels am Freitag muss das vorverlegte Auswärtsspiel des VfL in der Bundesliga gegen SGS Essen erneut verlegt werden

Polin Swiatek jetzt offiziell Nummer eins im Damentennis

BERLIN: Die Polin Iga Swiatek ist nun auch offiziell die neue Nummer eins der Tennis-Weltrangliste. Die 20-Jährige folgt auf die Australierin Ashleigh Barty, die überraschend ihren Rückzug aus dem Profitennis verkündet hatte. Die einstige French-Open-Siegerin Swiatek hatte am vergangenen Wochenende das Turnier in Miami gewonnen und stand schon zuvor als Nachfolgerin von Barty fest. Auf Rang zwei folgt in der am Montag veröffentlichten neuen Rangliste die Tschechin Barbora Krejcikova vor der Spanierin Paula Badosa. Beste Deutsche ist auf Rang 16 die frühere Weltranglisten-Erste Angelique Kerber.

Welthandballer Niklas Landin verlässt THW Kiel im Sommer 2023

KOPENHAGEN/KIEL: Der zweimalige Welthandballer Niklas Landin kehrt nach acht Jahren im Tor des deutschen Rekordmeisters THW Kiel im Sommer 2023 in seine dänische Heimat zurück. Der 33-Jährige hat einen Vierjahresvertrag bei dem ambitionierten Verein Aalborg Handbold unterzeichnet, wie der dänische Club und die Kieler am Montag mitteilten. Der THW-Vertrag des 2,01 Meter großen Schlussmanns, der in seiner Karriere zweimal den WM- und einmal den EM-Titel gewonnen hat sowie Olympiasieger und Champions-League-Sieger wurde, sollte ursprünglich noch bis zum Sommer 2025 laufen.

Düsseldorfer EG ohne Chefcoach Kreis in Playoffs

DÜSSELDORF: Die Düsseldorfer EG startet ohne Chefcoach Harold Kreis in die Playoffs der Deutschen Eishockey Liga. Wegen eines «dringenden familiären Notfalls» ist der 63-Jährige am Montag in sein Geburtsland Kanada geflogen. Das teilte der achtmalige deutsche Meister am Montag mit. Die DEG startet am Dienstag bei den Nürnberg Ice Tigers in die erste Playoff-Runde. Das Team wird dann von Co-Trainer Thomas Dolak und Vereinsikone Daniel Kreutzer betreut.