Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Vergabe von Sportevents: Einhaltung der Menschenrechte wichtig

BERLIN: Der Großteil der Deutschen spricht sich für die Einhaltung der Menschenrechte als verpflichtendes Kriterium bei der Vergabe von internationalen Sportveranstaltungen an bestimmte Länder aus. Das hat eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov ergeben. Demnach würden 77 Prozent der Befragten diesen Punkt befürworten. Laut YouGov lehnen dies neun Prozent ab. 14 Prozent machten dazu keine Angabe.

In der Vergangenheit hatte es große Kritik an der Vergabe von wichtigen Sportereignissen wie den Olympischen Spielen oder der Fußball-WM an Länder wie Russland oder China gegeben. Auch Thomas Weikert hatte als Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes zuletzt gefordert, dass bei der Vergabe von zukünftigen Olympischen Spielen die Themen Menschenrechte und Nachhaltigkeit in den Blickpunkt rücken.

Formel-1-Einstieg von Audi: Motoren-Reglement als Voraussetzung

INGOLSTADT: In der Debatte um einen Formel-1-Einstieg von Audi ist weiter Geduld gefragt. «Wir sind mit der Fia und der Formel 1 in Kontakt», sagte Entwicklungsvorstand Oliver Hoffmann der «Automobilwoche». Allerdings müsse erst noch der passende Rahmen abgesegnet werden. «Für eine Entscheidung müssen die neuen, ab 2026 geltenden Regularien für die zukünftige Power Unit vom Weltverband Fia verabschiedet und ausgerufen sein. Dies ist noch nicht der Fall.»

Die Fia hatte im Dezember 2021 aber eine Blaupause veröffentlicht. Audi schaue sich «genau an, wo wir die Marke Audi im Motorsport positionieren wollen und wo wir die richtige Herausforderung für uns sehen», sagte Hoffmann.

Volkswagen-Tochter Audi ist schon lange in Gesprächen mit der Formel 1. Das hat Vorstandschef Markus Duesmann mehrmals eingeräumt. Er hat selber Formel-1-Vergangenheit und war früher Entwicklungschef bei BMW.

Ab 2026 sollen die Hybrid-Motoren in der Formel 1 mit 100 Prozent nachhaltigem Kraftstoff betrieben werden. Der Verbrenner im Aggregat soll nur noch 50 Prozent zur Leistung beitragen, der Rest ist elektrisch. Damit soll die Königsklasse des Motorsports auch für neue Hersteller attraktiv werden, die sich nachhaltiger präsentieren wollen. Neben Audi wird auch über Konzernschwester Porsche spekuliert.

Formel-1-Team Ferrari plant weiter mit Sainz: «Haben Abmachung»

SAKHIR: Ferrari wird den am Jahresende auslaufenden Vertrag mit dem spanischen Formel-1-Piloten Carlos Sainz verlängern. Man sei sich «sehr, sehr nahe», sagte Sainz nach dem Doppelerfolg der Scuderia zum Auftakt in Bahrain. Teamchef Mattia Binotto sagte dazu: «Wir haben eine Abmachung. Wir müssen sie nur noch zu Papier bringen.»

Gewinner Charles Leclerc und der Zweite Sainz hatten Ferrari am Sonntag im ersten Grand Prix des Jahres den ersten Doppelerfolg nach rund zweieinhalb Jahren beschert. Leclerc (24) hat bei der Scuderia noch einen Vertrag bis Ende 2024. Sainz hatte zur Saison 2021 Sebastian Vettel abgelöst, der keinen neuen Kontrakt mehr bekommen hatte und zu Aston Martin gewechselt war.