Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Sat.1 kauft Live-Rechte für Bundesliga-Spiele

Berlin (dpa) - Sat.1 hat bei der Auktion der Fußball-Bundesliga überraschend ein Live-Rechtepaket erworben. Der TV-Sender darf nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von 2021 an pro Saison neun Spiele im Free-TV zeigen. Zu den Begegnungen gehören der Supercup sowie Erstliga-Partien am 1., 17. und 18. Spieltag, die bis Ende der kommenden Saison beim ZDF laufen. Dazu kommen vier Relegationsspiele und das Auftaktspiel der 2. Bundesliga.

Asamoah hofft, dass Tönnies-Krise keine Auswirkungen auf Schalke hat

GELSENKIRCHEN: Ex-Profi Gerald Asamoah hofft, dass der dramatische Corona-Ausbruch im Fleisch-Imperium des Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies «keine größeren Auswirkungen» auf den krisengeschüttelten Fußball-Bundesligisten Schalke 04 haben wird. Das schreibt der 41 Jahre alte Ghanaer in seiner Kolumne für den «Kicker» (Montag). «Vor allem aber wünsche ich allen Infizierten, dass sie wieder gesund werden», fügte er hinzu. Bisher waren nach dem massenhaften Corona-Ausbruch bei 6139 Beschäftigten der Tönnies-Schlachtbetriebe Proben genommen und 1331 Infizierte registriert worden.

Borowka für Trainer-Wechsel in Bremen: «Für alle Beteiligten besser»

BREMEN: Uli Borowka hat sich im Fall eines Abstiegs seines ehemaligen Vereins Werder Bremen aus der Fußball-Bundesliga für einen Abschied von Trainer Florian Kohfeldt ausgesprochen. «Herr Kohfeldt hat aus meiner Sicht schon vor längerer Zeit den Zugriff auf die Mannschaft verloren», sagte der 58-Jährige in einem Interview mit «spox.com» und «goal». Das habe sich auch beim 1:3 in Mainz am Samstag gezeigt. «Wenn es zum Abstieg kommt, muss er in meinen Augen einen anderen Weg einschlagen. Das wäre für alle Beteiligten besser. Den richtigen Zeitpunkt hat er aber längst verpasst.»

Fünf Spieler des serbischen Fußballmeisters mit Corona infiziert

BELGRAD: Fünf Spieler des serbischen Fußballmeisters Roter Stern Belgrad sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Spieler Marko Gobeljic, Njegos Petrovic, Dusan Jovancic und Marko Konatar fühlten sich bereits am Samstag vor dem letzten Spieltag der serbischen Superliga gegen FK Proleter Novi Sad unwohl und seien deshalb dem Stadion fern geblieben, teilte der Verein am Montag mit. Branko Jovicic zeigte keine Symptome, wurde aber ebenfalls positiv getestet, teilte der Verein weiter mit.

Vettel testet vor Formel-1-Saisonstart mit Ferrari in Mugello

MUGELLO: Sebastian Vettel kehrt am Dienstag im Ferrari auf die Rennstrecke zurück. Wie die Scuderia am Montag bekanntgab, absolviert der viermalige Formel-1-Weltmeister, der das Werksteam am Jahresende verlässt, gemeinsam mit Teamkollege Charles Leclerc auf dem Kurs im italienischen Mugello Testfahrten. Zwölf Tage vor dem geplanten ersten Saisonrennen am 5. Juli in Österreich werden die Italiener dabei aber keines der aktuellen Autos nutzen, sondern verwenden ein Fahrzeug aus dem Jahr 2018.

Nach positiven Corona-Tests: Berliner Tennis-Organisatoren abwartend

BERLIN: Die Veranstalter des Tennis-Showevents in Berlin wollen nach den positiven Corona-Tests bei der Adria-Tour vor einer möglichen Reaktion die weitere Entwicklung abwarten. Falls es notwendig würde, würde man sich nach neuen Teilnehmern umschauen, sagte ein Sprecher am Montag. Wie bei der Adria-Tour, die vom serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic initiiert worden war, sollen in Berlin ab dem 13. Juli auch der Hamburger Alexander Zverev und der Österreicher Dominic Thiem mitspielen.

NFL-Profi St. Brown: Erfahrungen mit Rassismus in der Highschool

GREEN BAY: Der deutsch-amerikanische Football-Spieler Equanimeous St. Brown hält weitere Proteste gegen Rassismus in der NFL für möglich. Er könne sich vorstellen, «dass wir Proteste auch ins Stadion tragen», sagte der 23 Jahre alte Sohn einer deutschen Mutter und eines US-amerikanischen Vaters dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Montag). St. Brown, der in der besten American-Football-Liga der Welt bei den Green Bay Packers spielt, hat selbst bereits Erfahrungen mit Rassismus gemacht. «Wirklich getroffen hat mich, als ich in der Highschool auf eine Party wollte. Da haben die gesagt, dass keine Schwarzen rein dürfen», sagte er.