Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 20.04.20 | Überblick

Ulreichs Berater über Konkurrenz: FC Bayern ist Leistungsgesellschaft

MÜNCHEN: Manuel Neuers Ersatzmann Sven Ulreich will sich der demnächst veränderten Konkurrenzsituation beim FC Bayern München stellen. Ulreichs langjähriger Berater Jürgen Schwab sagte dem «Kicker»: «Der FC Bayern ist eine Leistungsgesellschaft, in der sportlich entschieden wird. Schauen wir mal, wer am Ende hinter Manuel Neuer auf der Bank sitzt.» Der deutsche Fußball-Rekordmeister hat zur neuen Saison Alexander Nübel vom FC Schalke 04 verpflichtet. Er erhält einen Vertrag bis Ende Juni 2025. Der 23-Jährige soll als Neuers Nachfolger aufgebaut werden. Aktuell stehen beim FC Bayern neben Neuer (34) und Ulreich (31) noch Christian Früchtl (20) und Ron-Thorben Hoffmann (21) als Torhüter unter Vertrag.

UEFA-Chef Ceferin warnt: Saison bis Herbst hätte «großen Einfluss»

Nyon (dpa) - UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat in der Coronavirus-Krise vor einem sehr späten Ende der derzeit unterbrochenen Saison gewarnt. «Es gibt keine spezifische Deadline. Wir loten verschiedene Optionen aus, wann die Wettbewerbe enden könnten, immer basierend auf den Daten, wann es wieder losgeht», sagte der Chef der Europäischen Fußball-Union der Zeitung «Corriere della Sera». Die Saison zwischen September und Oktober oder später abzuschließen, sei jedoch sehr schwierig. «Das hätte einen großen Einfluss auf den Kalender der Saison 2020/21.» Die UEFA hat den nationalen Ligen Vorrang für die Beendigung ihrer Saisons eingeräumt, alle Spiele der Champions League und Europa League sind «bis auf Weiteres» verschoben. Zuletzt hatte Ceferin betont, dass die Sieger im Europapokal vor September gekürt sein müssten.

DFB-Präsident Keller: Fußball beansprucht keine Sonderrolle

FRANKFURT/MAIN: DFB-Präsident Fritz Keller hat einen «Anpfiff mit Augenmaß» im deutschen Fußball angekündigt. Der 63 Jahre alte Chef des größten Fachsportverbandes der Welt schrieb in einem Beitrag für den «Kicker» (Montag) unter anderem, dass der Fußball in der Krise durch die Coronavirus-Pandemie keine Sonderrolle beanspruche, «auch wenn einige mit dem Blick von außen zu diesem Schluss kommen». Keller ging dabei vor allem darauf ein, dass mögliche Tests für Sportler und Sportlerinnen auf keinen Fall zu Lasten anderer Bereiche gehen würden. «Das stellt unser Team aus internen und externen medizinischen Expertinnen und Experten, die derzeit unermüdlich für den Fußball kämpfen, sicher.» Die 36 Profi-Clubs der Deutschen Fußball Liga beraten am kommenden Donnerstag das weitere Vorgehen. Derzeit ruht der Spielbetrieb bis mindestens zum 30. April.

Silverstone-Veranstalter bereit für zwei Formel-1-Rennen

SILVERSTONE: Die Formel 1 könnte in dieser Saison gleich zwei Grand Prix in Silverstone austragen. Die Organisatoren des Rennens in England brachten diese Möglichkeit im «Guardian» ins Spiel. «Wir haben alle Arten von Umsetzungen diskutiert, darunter war auch die Veranstaltung von zwei Rennen an einem Wochenende oder zwei Rennen über aufeinanderfolgende Wochenenden», sagte Streckenchef Stuart Pringle dem Blatt. Die Formel 1 sei mit einer entsprechenden Anfrage an die Organisatoren in Silverstone herangetreten. Die Rennen würden ohne Zuschauer stattfinden. Anfang Mai rechnet Pringle damit, dass die Formel-1-Bosse eine Entscheidung über den künftigen Kalender bekanntgeben. In Silverstone soll dem alten Plan zufolge am 19. Juli gefahren werden. Die Mehrheit der Rennställe hat ihren Sitz in England, was organisatorisch und logistisch die Situation vereinfachen würde.

Radprofi Tony Martin: Entscheidung über Karriereende aktuell vertagt

FRANKFURT/MAIN: Straßenrad-Profi Tony Martin hat Gedanken über ein Karriereende in der derzeitigen Coronavirus-Pandemie erst einmal abgelegt. «Im Moment hängt der ganze Radsportbetrieb in einer Schwebeposition. Noch wissen die Teams ja nicht, wie sie wirtschaftlich aus der Lage herauskommen werden. Es ist nicht die Zeit für übereilte Entscheidungen», sagte der 34-Jährige in einem Interview der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Montag). Martin ist derzeit beim niederländischen Team Jumbo-Visma angestellt und hat vor der Corona-Pause in Erwägung gezogen, seine Laufbahn nach diesem Jahr zu beenden. Die Entscheidung sei «aktuell vertagt», stellte der aus Cottbus stammende Zeitfahrspezialist Martin klar.

Handball-Ligachef Schwenker rechnet mit Saison-Abbruch

HAMBURG: Uwe Schwenker hat sich festgelegt. «Irgendwie die Saison noch zu Ende spielen zu wollen, das macht doch keinen Sinn», sagte der Präsident der Handball-Bundesliga (HBL) der Deutschen Presse-Agentur. «Ich bin immer offen, wenn Ideen kreativ und lösungsorientiert sind. Aber sie müssen umsetzbar sein. Und das lassen die Bedingungen während der Corona-Krise nicht zu.» Folglich könne es nur einen Abbruch geben, über den die Vereine abstimmen. Es gebe Bundesliga-Clubs, die dürften noch Wochen keine Halle betreten, sagte Schwenker und fragte: «Wie sollen die trainieren?» Ideen zu einem mehrtägigen Turnier wurden verworfen. «Das ist alles nicht praktikabel», meinte der Liga-Präsident. Die Clubchefs wollen am Dienstag ihr weiteres Vorgehen abstimmen.

Triathlon-Klassiker in Roth 2021 in «kürzester Zeit» ausgebucht

ROTH: Der Triathlon-Klassiker in Roth 2021 ist bereits ausgebucht. «Wir sind unglaublich dankbar für dieses Vertrauen und die Loyalität so vieler Athleten in dieser schwierigen Zeit», erklärte Veranstalter Felix Walchshöfer. Am Montag war die reguläre Online-Anmeldung für die Challenge Roth 2021 sowohl für Staffelplätze als auch für Einzelstarter geöffnet worden. «Innerhalb kürzester Zeit war das Rennen ausgebucht», hieß es von den Organisatoren. Der für den 5. Juli in diesem Jahr angesetzte Klassiker in Mittelfranken war wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden. 2021 sollen die Athleten am 4. Juli an den Start gehen. Es werden erneut 3400 Einzelstarter und 650 Staffeln erwartet.

Ruder-EM in Poznan soll im Oktober stattfinden

DÜSSELDORF: Die Europameisterschaft im Rudern soll vom 9. bis zum 11. Oktober im polnischen Poznan stattfinden. Das teilte der Weltverband Fisa am Montag mit. Zunächst waren die Wettkämpfe für Anfang Juni angesetzt. Damit ist die EM in diesem Jahr die einzige Regatta, die ausgetragen werden soll. Die WM in Slowenien ist auf 2021 verschoben worden. Auch bei den Junioren soll die EM in Belgrad (26./27. September) stattfinden.

Kadersportler im Bob, Rodeln und Skeleton trainieren wieder

BERCHTESGADEN: Die Kadersportler des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD) dürfen wieder trainieren. «Unter Berücksichtigung der Vorgaben und Empfehlungen der Bundes- und Landesbehörden und in enger Abstimmung mit dem medizinischen Betreuerstab des BSD hat der Vorstand seine Maßnahmen zur gemeinsamen Eindämmung des Corona-Virus angepasst», teilte der Vorstand des BSD am Montag mit. «Ziel ist es, den Kaderathleten trotz der schwierigen Bedingungen einen halbwegs geregelten Trainingsbetrieb zu ermöglichen, damit in den kommenden Wochen alle in eine gute, aber in erster Linie gesunde Saisonvorbereitung starten können.»

Hockey-Bundesligen setzen Spielbetrieb bis Ende Juli aus

BERLIN: Der Deutsche Hockey-Bund (DHB) hat den Spielbetrieb in der ersten und zweiten Bundesliga aufgrund der Corona-Pandemie mindestens bis zum 31. Juli ausgesetzt. Man wolle jetzt Szenarien entwickeln, wie es mit dem Spielbetrieb nach Ende der Sommerpause weitergehen könnte, hieß es in einer Mitteilung vom Montag. Eine Wertung der Saison auf Basis der aktuellen Tabellenstände mit Meistern und Auf- und Absteigern schloss der Verband bereits aus. Die Vereine sollten am Freitag über mögliche Varianten zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs informiert werden. Parallel würden auch Pläne für den Fall erarbeitet, dass die Corona-Krise einen Neustart auch im August oder September unmöglich mache.