Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Motorradpilot Schrötter an der Hand operiert - Ziel: Fit zum WM-Start

BARCELONA: Der deutsche Motorradpilot Marcel Schrötter ist in Barcelona an der Hand operiert worden. Das teilte das Liqui Moly Intact GP Team des 29 Jahre alten Landsbergers am Mittwoch mit. «Nach dem Eingriff kam Dr. Mir zu mir und war sehr zufrieden mit der OP», berichtete Schrötter, der bei Testfahrten im portugiesischen Portimao bei einem Sturz eine Fraktur an der linken Hand erlitten hatte. Schrötter hofft nun, beim WM-Auftakt am 6. März in Katar an den Start gehen zu können.

«Jetzt muss ich schauen und werde auch alles dafür tun, dass ich schnellstmöglich wieder einsatzbereit bin. Mein Ziel ist, in Katar auf jeden Fall am Start zu sein, auch wenn es schwierig werden kann», wurde Schrötter in der Team-Mitteilung zitiert. Er glaube «fest daran, dass es beim Saisonauftakt in eineinhalb Wochen funktionieren wird», ergänzte Schrötter, der in dieser Saison der einzige deutsche Fix-Starter in der Motorrad-WM ist.

Vettel über Klimakrise: «Ich bin sehr besorgt»

BARCELONA: Vor dem Hintergrund der Klimakrise sorgt sich Formel-1-Pilot Sebastian Vettel um die Zukunft seiner Kinder. «Je mehr man über das Thema lernt und verstehen lernt, desto schlechter gehts einem», räumte der viermalige Weltmeister in «1,5 Grad - der Klima-Podcast mit Luisa Neubauer» ein.

Er habe «in gewisser Weise auch Angst», dass seine Kinder die Freiheiten und die Unbekümmertheit «später nicht mehr erleben können oder dürfen», die er gehabt habe. «Es wird ja nicht besser, es wird immer schlimmer. Deswegen ist es umso notwendiger und dringlicher, dass wir unbedingt etwas tun müssen», betonte Aston-Martin-Pilot Vettel. «Ich bin sehr besorgt.»

Vettel weiß, dass sein Sport für beträchtliche CO2-Emissionen sorgt. «Wenn ich darauf aufmerksam mache, kann ich sehr viele Leute erreichen. Vor allem kann ich den Sport in die Pflicht nehmen, dass mehr getan wird», sagte der 34-Jährige. «Ich kann meine Position als Fahrer und meine Stimme nutzen, um auf gewisse Dinge hinzuweisen.» Vettel setzt sich unter anderem dafür ein, den Rennkalender mit den vielen Reisen besser zu gestalten und die emissionsreichen Militärparaden mit Flugzeugen abzuschaffen.

Die Herangehensweise in der Formel 1 sei «aus sehr vielen politischen Gründen sehr träge und zäh, ähnlich wie im echten Leben sozusagen», meinte Vettel, der am Mittwoch bei den ersten Tests in Barcelona mit den komplett überholten Autos Vierter wurde. Die Premieren-Bestzeit in der Vormittagseinheit sicherte sich Charles Leclerc im Ferrari.

Wutausbruch nach Doppel-Pleite: Zverev in Mexiko disqualifiziert

ACAPULCO: Olympiasieger Alexander Zverev ist nach einem Wutausbruch im Anschluss an seine Niederlage im Doppel beim Turnier in Acapulco auch für die Einzel-Konkurrenz disqualifiziert worden. Deutschlands bester Tennisspieler hatte nach dem 2:6, 6:4, 6:10 mit seinem brasilianischen Doppelpartner Marcelo Melo gegen den Briten Lloyd Glasspool und den Finnen Harri Heliovaara am Dienstag (Ortszeit) mehrmals mit seinem Schläger gegen den Schiedsrichterstuhl geschlagen, auf dem der Unparteiische noch saß. Zverev hatte sich zuvor über eine Entscheidung des Referees aufgeregt. Die ATP reagierte sofort und schloss den 24-Jährigen wegen «unsportlichen Verhaltens» vom weiteren Verlauf des Turniers aus.

Augsburger Panther durch Corona-Ausfälle nicht mehr spielfähig

AUGSBURG: Das Coronavirus hat die Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga ausgebremst. Der Verein musste das für den heutigen Mittwochabend angesetzte Heimspiel gegen die Adler Mannheim aufgrund sehr vieler erkrankter Profis absagen. Dem Club stünden derzeit lediglich vier einsatzfähige Feldspieler zur Verfügung, teilten die Augsburger am Mittwoch mit. Neben dem 56-jährigen Trainer Serge Pelletier wurden gleich zwölf Spieler positiv getestet. Weitere Profis zeigen Symptome, Marco Sternheimer wurde positiv schnellgetestet. Weitere Testergebnisse standen zunächst noch aus.

Berichte: Manchester United sagt Flug mit russischer Airline ab

MANCHESTER: Aufgrund der Eskalation im Ukraine-Konflikt wird Manchester United nach übereinstimmende Medienberichten vorerst nicht mit der russischen Fluglinie Aeroflot fliegen. Wie das Online-Magazin «The Athletic» und die «Daily Mail» am Mittwoch berichteten, hat Man United wegen der jüngsten Entwicklungen am Dienstag kurzfristig seinen Flug mit Aeroflot nach Madrid zum Achtelfinalhinspiel der Champions League bei Atlético abgesagt und statt dessen einen Charterflug genommen. Der englische Fußball-Rekordmeister fliegt sonst immer mit der russischen Airline zu Spielen im europäischen Wettbewerb. Aeroflot gilt als offizieller Partner des Vereins.

Erstrunden-Aus für Altmaier in Mexiko - Hanfmann in Chile weiter

ACAPULCO: Davis-Cup-Debütant Daniel Altmaier ist beim Turnier im mexikanischen Acapulco in der ersten Runde ausgeschieden. Der 23 Jahr alte Tennisprofi verlor am Dienstag (Ortszeit) gegen den Briten Cameron Norrie 6:7 (5:7), 2:6. Beim ATP-Turnier in Santiago de Chile steht Yannick Hanfmann dagegen im Achtelfinale. Der 30-Jährige gewann gegen den Argentinier Federico Coria mit 3:6, 6:2, 6:4.

Turnerin Seitz verzichtet auf Starts in Cottbus und Stuttgart

BERLIN: Turnerin Elisabeth Seitz wird nicht beim am Donnerstag beginnenden Weltcup in Cottbus starten. Auch beim DTB-Pokal vom 18. bis 20. März in Stuttgart wird die 28-Jährige fehlen. «Grund dafür ist, dass ich nach meiner nacholympischen Pause meinem Körper genügend Zeit geben muss, wieder topfit zu werden. Alles andere würde das Verletzungsrisiko extrem erhöhen», schrieb Seitz am Mittwoch auf Instagram.

Corona: Göppingen muss Handball-Duell mit Hannover absagen

GÖPPINGEN: Wegen eines Corona-Ausbruchs muss das für diesen Donnerstag angesetzte Duell in der Handball-Bundesliga zwischen Frisch Auf Göppingen und der TSV Hannover-Burgdorf verschoben werden. Wie die Baden-Württemberger am Mittwoch mitteilten, haben sich neun Kaderspieler, zwei Nachwuchsakteure sowie zwei Mitarbeiter aus dem direkten Mannschaftsumfeld der Göppinger mit dem Virus infiziert. In Absprache mit dem Gesundheitsamt wurde der Trainingsbetrieb eingestellt.

Green Bay Packers nehmen deutschen Kicker Eberle unter Vertrag

GREEN BAY: Der deutsche Football-Profi Dominik Eberle bekommt eine weitere Chance in der NFL und steht nun bei den Green Bay Packers unter Vertrag. Das teilte das Team aus der National Football League am Dienstag (Ortszeit) mit. «Das ist jetzt ein Einjahresvertrag», sagte Eberle der dpa. Der 25 Jahre alte Nürnberger hat es mit erfahrener Konkurrenz zu tun und will den zwölf Jahre älteren Mason Crosby verdrängen, der seit 2007 bei den Packers ist.

Stützle trifft beim NHL-Sieg der Senators gegen die Minnesota Wild

OTTAWA: Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat den Ottawa Senators mit seinem zwölften Saisontor in der NHL zu einem Heimsieg gegen die Minnesota Wild verholfen. Der 20-Jährige aus Viersen traf beim 4:3 am Dienstagabend (Ortszeit) zum zwischenzeitlichen 3:2. Der Augsburger Nico Sturm blieb bei seinen zwei Torschüssen für die Wild ohne Erfolg.

Tennisstar Raducanu gestalkt: 35-Jähriger erhält Kontaktverbot

LONDON: Weil er das britische Tennis-Ass Emma Raducanu (19) stalkte, hat ein Gericht in London ein fünfjähriges Kontaktverbot gegen einen 35 Jahre alten Mann verhängt. Der Londoner war von Anfang November vergangenen Jahres an mehrere Wochen lang immer wieder beim Elternhaus Raducanus in der britischen Hauptstadt aufgetaucht und hatte dort ungewollte Geschenke hinterlassen. Wie die Nachrichtenagentur PA am Mittwoch meldete, darf sich der Mann nun weder der Tennisspielerin noch ihren Eltern, ihrem Wohnhaus oder Trainings- und Sportstätten, in denen sie sich aufhält, nähern.