Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

IOC: Olympia-Ergebnisse im Eiskunstlauf «mit Sternchen»

PEKING: Das Ergebnis des olympischen Eiskunstlauf-Einzels mit Gold-Favoritin Kamila Walijewa wird nach IOC-Angaben als vorläufig gelten und mit einem Sternchen versehen. Dies gelte für den Zeitraum der laufenden Ermittlungen in der Doping-Affäre um die 15 Jahre alte Russin, sagte Mark Adams, Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees, am Mittwoch. Nach dem Kurzprogramm führt Walijewa die Konkurrenz an, die Entscheidung in der Kür fällt am Donnerstag.

Auch das Resultat des Team-Wettbewerbs, den die russische Mannschaft um Walijewa gewonnen hatte, sei als vorläufig zu betrachten, versicherte Adams. Zuvor hatte das IOC entschieden, für den Fall eines Medaillengewinns von Walijewa im Damen-Einzel auf eine Siegerehrung zu verzichten. Auch die Medaillenzeremonie für den Team-Wettbewerb war kurzfristig abgesagt worden.

In einer Dopingprobe der Europameisterin von Ende Dezember war das verbotene Herzmittel Trimetazidin nachgewiesen worden. Der Positiv-Test wurde aber erst während der Winterspiele in Peking bekant. Vom Internationalen Sportgerichtshof Cas erhielt Walijewa die Starterlaubnis für den Einzel-Wettbewerb.

IOC-Sprecher Adams verwies erneut darauf, dass nun zunächst das weitere Verfahren in der Doping-Sache abgewartet werden müsse. Bislang sei noch nicht einmal die B-Probe Walijewas untersucht worden. Mit Blick auf den künftigen Umgang mit Dopingfällen werde man Schlüsse aus der Causa Walijewa ziehen. «Es ist aber sehr schwierig, Lehren aus einem Fall zu ziehen, der nicht einmal abgeschlossen ist», sagte Adams. Angesichts des Alters von Walijewa müsse man «sehr verantwortungsvoll sein, wie wir das Thema diskutieren».

Skirennfahrer Straßer im Slalom mit guter Chance auf Olympia-Medaille

YANQING: Skirennfahrer Linus Straßer hat sich für den zweiten Slalom-Durchgang bei den Olympischen Winterspielen von China eine gute Ausgangsposition verschafft. Der 29 Jahre alte Münchner lag am Mittwoch nach dem ersten Lauf mit 0,33 Sekunden Rückstand auf Österreichs Führenden Johannes Strolz auf Platz fünf. «Das war wirklich ein sehr guter solider Lauf. Gefühlt bin ich noch gar nicht so am Limit gefahren», sagte Straßer. Zweiter war der Norweger Henrik Kristoffersen gefolgt von Landsmann Sebastian Foss-Solevaag.

Alexander Schmid aus Fischen im Allgäu belegte nach der ersten Fahrt Platz 23, Julian Rauchfuß schied nach einem Fahrfehler aus. Straßer könnte in seiner Paradedisziplin die erste Medaille für die Alpinen des Deutschen Skiverbandes bei diesen Spielen holen. Bei den Frauen waren Lena Dürr im Slalom und Kira Weidle in der Abfahrt als jeweils Vierte knapp gescheitert.

Bob-Projekt von Sprinterin Burghardt nach Peking beendet

YANQING: Der Ausflug von Deutschlands schnellster Sprinterin Alexandra Burghardt ins Boblager ist nach den Olympischen Winterspielen in Peking beendet. «Für mich habe ich entschieden, dass ich danach wieder vollständig zur Leichtathletik wechsele, das ist tatsächlich sehr temporär das Projekt», sagte Burghardt der Deutschen Presse-Agentur. Für die Anschieberin von Zweierbob-Olympiasiegerin Mariama Jamanka warten dann wieder auf der Tartanbahn neue Ziele. «Erstmal die Titelverteidigung bei den deutschen Meisterschaften, dann gibt es eine WM, eine Heim-EM in München - also ein Highlight jagt das nächste», betonte die 27-Jährige vom SV Wacker Burghausen.

Zuvor will sie 28 Wochen nach ihrem Start bei Olympia in Tokio nun im Bob am Freitag und Samstag für Furore sorgen. «Mariama ist die amtierende Olympiasiegerin, die Chance ist da, wir werden alles geben, um das auch zu erreichen», sagte Burghardt.

Zwei weitere Corona-Fälle bei Winterspielen in Peking

PEKING: Bei den Winterspielen in Peking sind zwei weitere Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten, wurde einer der Fälle am Vortag bei einem ankommenden Beteiligten am Pekinger Flughafen entdeckt. Eine weitere Infektion wurde unter den über 69.000 täglichen Corona-Tests in der abgeschlossenen Olympia-Blase nachgewiesen. Seit Beginn der Anreise zu den Winterspielen am 23. Januar stieg die Gesamtzahl der Infektionen damit auf 435.

Bei den Winterspielen gelten strenge Vorsichtsmaßnahmen. Alle Teilnehmer, von Athleten über Betreuer bis hin zu Journalisten, dürfen sich nur in «geschlossenen Kreisläufen» bewegen und sind vom Rest des Landes und der normalen chinesischen Bevölkerung komplett abgetrennt. Wer sich mit dem Virus angesteckt hat, wird in einem eigens dafür vorgesehenen Hotel isoliert.

Während zum Beginn der Spiele zeitweise über 30 Infektionen pro Tag registriert wurden, lag die Zahl neuer Fälle zuletzt stets im niedrigen einstelligen Bereich. Die Organisatoren werten dies als Zeichen für die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen. Der Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees, Mark Adams, lobte die Gastgeber für ihre Strategie. «Wir sollten uns daran erinnern, dass wir diese Spiele inmitten einer Pandemie veranstalten», sagte er. «Das ist eine enorm komplexe Aufgabe. Es ist noch nicht vorbei, aber wir nähern uns dem Ziel. Hut ab vor unseren chinesischen Partnern.»

Huang Chun, der der für die Vorbeugung gegen die Corona-Pandemie verantwortliche Vizedirektor des chinesischen Organisationskomitees, dankte am Mittwoch allen Beteiligten, die sich an die strengen Maßnahmen halten und kooperieren. Dass es nur wenige Fälle gebe, sei den «gemeinsamen Anstrengungen» aller zu verdanken. «Erfolgreiche Schutzmaßnahmen bedeuten erfolgreiche Spiele», so Huang Chun weiter.

Friedrich nach kurzer Nacht schon wieder mit Bestzeit im Viererbob

YANQING: Nur wenige Stunden nach seinem Olympiasieg im Zweierbob ist Deutschlands Fahnenträger Francesco Friedrich schon wieder Bestzeit im Auftakttraining mit dem Viererbob gefahren. «Das sind wir unseren Teamkollegen schuldig, dass wir nochmal alles geben, was wir haben», sagte der dreimalige Olympiasieger am Mittwoch mit Blick auf seine Crew im großen Schlitten. Als erster Pilot der Welt könnte Friedrich zwei olympische Double schaffen. «Wir können relativ locker da reingehen. Wenn die Spannung bei uns abgefallen ist, dann sind wir immer besser im Vierer und können besser performen.»

Schon die letzten Nächte waren für den Olympiasieger enorm kurz, nachdem er kurzfristig auf den Zweierbob von Europameisterin Kim Kalicki umgestiegen war und die Schlitten umgebaut werden mussten. Nun will Friedrich seiner Teamkollegin etwas von der geliehenen Frauen-Power zurückgeben. «Das ist klasse, dass sie das wegsteckt und einfach sagt, klar kein Problem. Sie wird jeden Tipp von uns kriegen, den sie haben will. Und vielleicht auch noch ein paar Materialgeschichten, mal gucken was wir da machen. Da finden wir eine gute Lösung», sagte Friedrich und ergänzte: «Sie hat auf jeden Fall die Sicherheit, dass sie mit dem Olympiasieger-Schlitten der Männer in ihr Rennen starten kann und sich keine Sorgen machen muss.»

Deutschlands Cheftrainer René Spies verteidigte nach dem historischen Dreifach-Erfolg der Männer die Entscheidung. Die Frauen-Teams Kalicki und Laura Nolte hatten beim ersten Zweierbob-Training wegen der ausgeliehenen Bobs gefehlt. «Das Gesamtziel steht über dem individuellen Schicksal. Und dementsprechend ziehen wir das auch immer so durch, am Ende geht es darum, dass wir das bestmögliche Mannschaftsergebnis machen, dem wird alles untergeordnet.»