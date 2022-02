Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Norweger Birk Ruud erster Olympiasieger im Big Air

PEKING: Der Norweger Birk Ruud ist erster Olympiasieger in der Ski Freestyle-Disziplin Big Air. Für seine beiden besten von insgesamt drei Sprüngen bekam der 21-Jährige am Mittwoch bei den Winterspielen in Peking von den Wertungsrichtern die Gesamtpunktzahl 187,75. Bereits vor seinem letzten Versuch stand der Vielstarter als Sieger fest, absolvierte seinen dritten Sprung mit der Landesfahne in der Hand und hängte sie sich anschließend im Auslauf um die Schultern.

Zweiter wurde der Amerikaner Colby Stevenson, der nach einem verpatzten ersten Sprung im dritten Durchgang 91,00 Punkte erhielt und sich mit 183,00 Zählern auf den Silberrang schob. Die Bronzemedaille gewann mit 181,00 Punkten der Schwede Henrik Harlaut, der mit 30 Jahren der älteste Teilnehmer im Feld war.

Beim Big Air springen die Athleten über eine Schanze und absolvieren in der Luft spektakuläre Tricks. In die Wertung kommen die beiden Sprünge mit den höchsten Punktzahlen, der mit der niedrigsten Wertung ist das Streichresultat. Ruud, der in Peking auch noch im Slopestyle und in der Halbpipe antritt, erhielt für einen Sprung mit fünfeinhalb Umdrehungen im Flug (Switch Left Triple 1980 Mute) den Tageshöchstwert von 95,75 Punkten.

Das erste Gold bei der olympischen Premiere der Disziplin hatte am Vortag die Chinesin Eileen Gu gewonnen.

Nächstes Drama um Shiffrin: US-Skistar weint nach Slalom-Aus

YANQING: Ski-Superstar Mikaela Shiffrin erlebt bei den Olympischen Winterspielen in China das nächste Debakel. Nach ihrem frühen Aus im Riesenslalom patzt die Amerikanerin auch im ersten Lauf des Slaloms.

Mikaela Shiffrin schloss beim Sprechen immer wieder die Augen oder machte kurze Pausen, doch dann konnte sie die Tränen nicht mehr zurückhalten. «Es ist nicht das Ende der Welt», sagte der Ski-Superstar nach dem nächsten Debakel bei den Olympischen Spielen in China. «Aber ich glaube, ich muss viel hinterfragen jetzt.» Nach ihrem frühen Aus im Riesenslalom patzte die Amerikanerin auch im ersten Lauf des Slaloms am Mittwoch und war nach wenigen Toren schon draußen. Mit hängendem Kopf und ungläubiger Miene saß die 26-Jährige minutenlang neben der Strecke, ehe sie zu den Interviews schritt.

Innerhalb von nur drei Tagen hat die langjährige Alpin-Dominatorin in Yanqing schon zwei große Medaillenchancen liegen lassen. Die größte hat sie nun wohl noch in der Kombination. Sie werde versuchen, noch einmal den Reset-Knopf zu drücken, kündigte sie an. «Vielleicht gelingt es mir diesmal besser», sagte sie. Auch, wenn sie nicht genau wisse, wie. Shiffrin, normal die Konstanz in Person, kennt solche Situationen nicht. «Natürlich ist der Druck groß, aber das war nicht das größte Thema heute», sagte sie. «Ich wollte die aggressivste Linie fahren», analysierte sie ihren kurzen Lauf. Womöglich hat sie es mit ihrer Attacke übertrieben. «Ich bin mit starker Mentalität gestartet - dann war ich draußen», sagte sie. «Es ist enttäuschend.»

Der Slalom ist Shiffrins absolute Paradedisziplin. Neben Olympia-Gold 2014 holte sie hier schon vier WM-Titel und 47 Weltcup-Siege - mehr als jedes andere Ski-Ass in einer Disziplin. «Das nimmt nichts weg von ihrer noch immer herausragenden Karriere. Dieses eine Rennen ändert daran nichts», sagte ihre Landsfrau Lindsey Vonn dem TV-Sender NBC zu Shiffrins Aus im Torlauf. Die 2019 zurückgetretene Vonn ist mit 82 Weltcup-Siegen die einzige, die in der ewigen Bestenliste der Damen noch vor Shiffrin (73) liegt. Medaillen bei Olympia haben sie beide jeweils drei - Shiffrin zwei goldene, Vonn eine. Will Shiffrin in China noch eine weitere, muss sie sich schnell wieder fangen.

Neuer Tiefstwert: Fünf Corona-Fälle bei Winterspielen in Peking

PEKING: Fünf weitere Beteiligte der Winterspiele in Peking und damit so wenige wie noch nie seit Beginn der Erfassung am 23. Januar haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten, wurden drei der positiven Fälle am Vortag bei ankommenden Personen am Pekinger Flughafen entdeckt. In der geschlossenen Olympia-Blase kamen zwei Infizierte hinzu. Auch der Deutsche Olympische Sportbund hatte am Dienstag einen positiven Test bei den neu in Peking angekommenen Teammitgliedern vermeldet.

Insgesamt wurden am Dienstag mehr als 70.000 Tests durchgeführt. Die Gesamtzahl der Infizierten ist seit dem 23. Januar auf 398 gestiegen. Der Trend bei neuen Infizierten zeigt seit Tagen nach unten, was von den Organisatoren als Zeichen gewertet wird, dass die umfangreichen Schutzmaßnahmen funktionieren. Die Zahl von fünf neuen Infizierten ist der bislang geringste Tageswert bei den Winterspielen. Zu Beginn der täglichen Erfassung der Corona-Fälle am 23. Januar waren ebenso wie am vergangenen Dienstag sechs neue Infektionen vermeldet worden.

Für die Winterspiele gilt ein strenges Corona-Sicherheitskonzept. Alle Beteiligten - von Athleten bis hin zu Journalisten - sind vollständig vom Rest der chinesischen Bevölkerung getrennt. «Nach meinen Informationen gibt es keine Übertragung von Corona innerhalb des geschlossenen Kreislaufs», sagte Huang Chun, der für die Vorbeugung gegen die Corona-Pandemie verantwortliche Vizedirektor des chinesischen Organisationskomitees. Die jüngsten Fälle bei Sportlern seien auf Infektionen vor der Einreise zurückzuführen.

Lena Dürr beim Slalom in Führung - Shiffrin scheidet erneut aus

YANQING: Die deutsche Skirennfahrerin Lena Dürr liegt bei den Olympischen Winterspielen in China nach dem ersten Lauf im Slalom auf Gold-Kurs. Die 30-Jährige führte am Mittwoch mit einem Vorsprung von 0,03 Sekunden auf Michelle Gisin aus der Schweiz und 0,12 Sekunden auf die Schwedin Sara Hector, die am Montag im Riesenslalom Olympiasiegerin geworden war. Die Viertplatzierte Andreja Slokar aus Slowenien hatte bereits einen Rückstand von 0,47 Sekunden. Die zweite deutsche Starterin Emma Aicher lag nach Lauf eins auf Platz 21.

«Das war ein Traum zu fahren. Es war einfach nur ein Genuss. Ich versuche jetzt, nicht zu viel nachzudenken und das aufzusaugen und das Gefühl für den zweiten zu behalten», sagte Dürr, die mit der erhofften Nummer eins in das Rennen gegangen war.

US-Superstar Mikaela Shiffrin dagegen erlebte das nächste Debakel. Nach ihrem frühen Aus im Riesenslalom patzte sie auch im ersten Lauf des Slaloms und war nach wenigen Toren schon draußen. «Das ist schon sehr ungewöhnlich für sie», kommentierte Dürr das frühe Aus.

Rechtliche Gründe: Siegerehrung für Eiskunstlauf-Teams verschoben

PEKING: Aus rechtlichen Gründen ist die Siegerehrung für die Medaillengewinner des olympischen Eiskunstlauf-Teamwettbewerbs bei den Winterspielen in Peking verschoben worden. Dies bestätigte Mark Adams, Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees, am Mittwoch. Weitere Angaben zu den Gründen der Verschiebung konnte er zunächst nicht machen. Die Zeremonie war für Dienstag geplant gewesen. Die Mannschaft aus Russland hatte vor den USA und Japan den Wettbewerb gewonnen.

«Dieses juristische Problem ist gerade erst aufgetreten», sagte Adams. Man werde alles tun, um die Situation so schnell wie möglich zu lösen. «Aber wie Sie wissen, können sich rechtliche Fragen manchmal hinziehen», fügte der IOC-Sprecher hinzu.

Das Problem: Den Olympia-Beteiligten aus dem Ausland wird im Zuge der strengen Corona-Maßnahmen empfohlen, China spätestens zwei Tage nach ihrem letzten Wettkampf zu verlassen. Daher ist offen, ob die Medaillenzeremonie noch rechtzeitig nachgeholt werden kann. Das IOC ist in der Sache in Gesprächen mit dem Weltverband ISU.

Rummenigge lobt Sanés Wandel: «Hat ein Mauerblümchendasein geführt»

GRÜNWALD: Der frühere Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge lobt vor dem Start der K.o.-Phase der Champions League die Entwicklung von Fußball-Nationalspieler Leroy Sané beim FC Bayern München. «Er ist ein ganz anderer Spieler geworden. Er partizipiert ganz anders am Spiel. Er hat in der letzten Saison auf Rechtsaußen oft ein Mauerblümchendasein geführt», sagt Rummenigge im Interview der Deutschen Presse-Agentur über den 26 Jahre alten Offensivspieler.

Entscheidend für die positive Entwicklung von Sané nach einem schwierigen Saisonstart mit Pfiffen sogar der Bayern-Fans war für Rummenigge (66) der hochbegabte Profi selbst. «Er musste ein wenig heraus aus seiner Bequemlichkeit. Das, was Anfang dieser Saison passiert ist, mit den Pfiffen der Fans, den Kritiken der Experten, war hilfreich», urteilt Rummenigge: «Das war offenbar ein Weckruf für ihn nach dem Motto: 'Ich muss Dinge verändern, und die Erwartungen des Clubs und das Talent, das mir der Liebe Gott in die Wiege gelegt hat, auch erfüllen.' Jetzt erfüllt er sie.»

Der deutsche Rekordmeister hatte noch in der Amtszeit von Rummenigge als Vorstandschef den Ex-Schalker Sané vor anderthalb Jahren für rund 50 Millionen Euro von Manchester City verpflichtet. «Als wir Leroy 2020 verpflichtet haben, haben wir viel Glauben und viel Geld in ihn investiert. Er hat vielleicht das erste Jahr gebraucht», äußert Rummenigge. Sané kam damals aus einer schweren Knieverletzung.

Unter dem neuen Münchner Cheftrainer Julian Nagelsmann hat sich Sané auf einer etwas zentraleren Offensivposition zu einem Leistungsträger im Verein und auch in der Nationalmannschaft entwickelt. In der Bundesliga kommt er auf sechs Tore und sieben Torvorlagen, in der Champions League traf er in der Gruppenphase schon fünfmal. «Der ganze Verein ist happy, er ist happy», sagt Rummenigge über den neuen Sané: «Jetzt will er den Ball haben. Er ist nicht nur schnell und torgefährlich, er ist auch laufstark und hilft in der Defensive aus.»