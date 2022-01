Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Helene Fischer über Olympia-Song: Hoffe, dass er Glück bringt

BERLIN: Helene Fischers Lied «Jetzt oder nie» ist der ARD-Olympia-Song - und die Sängerin selbst hofft auf einen Glückseffekt für die Athleten in Peking. «Ich erinnere mich an viele Momente meiner Karriere, in denen es auch für mich «jetzt oder nie» geheißen hat. Meist habe ich mich für «jetzt» entschieden und bin damit gut gefahren», sagte Fischer der Deutschen Presse-Agentur. «Ich hoffe, dass mein Song unseren Athletinnen und Athleten in Peking genauso viel Glück bringt, wie ich selbst mit ihm verbinde.»

«Jetzt oder nie» ist auf Fischers Album «Rausch», das im Oktober veröffentlich wurde, zu hören. Das Lied werde nun die Zuschauer durch die Olympischen Winterspiele in der ARD begleiten, teilte der Sender mit. Besonders die Zeile «Jetzt oder nie, das hier wird unsere Zeit sein» beschreibe den olympischen Geist perfekt. Die Winterspiele werden am 4. Februar in Peking eröffnet.

Leverkusens Abwehrspieler Retsos wechselt zu Hellas Verona

LEVERKUSEN: Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen trennt sich vorzeitig von Abwehrspieler Panagiotis Retsos. Der griechische Nationalspieler wechselt vor Ablauf seines bis Sommer 2022 gültigen Vertrages zum italienischen Erstligisten Hellas Verona. Dies teilte Bayer am Dienstag mit. Über die Höhe der Ablösesumme wurde nichts bekannt. Der 23-Jährige kam 2017 von Olympiakos Piräus zu den Rheinländern und absolvierte seitdem 43 Pflichtspiele für Bayer.

Hertha BSC holt Verteidiger Kempf aus Stuttgart

BERLIN: Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat den zweiten Winter-Neuzugang perfekt gemacht. Nach dem norwegischen Verteidiger Fredrik André Björkan verpflichteten die Berliner Marc Oliver Kempf vom Ligarivalen VfB Stuttgart. Der 26-Jährige erhält einen Vertrag bis 2026, wie Hertha am Dienstag mitteilte.

77:68 in Villeurbanne: Euroleague-Erfolg für Bayerns Basketballer

VILLEURBANNE: Die Basketballer des FC Bayern München können weiterhin auf die erneute Viertelfinal-Teilnahme in der Euroleague hoffen. In einer Nachholpartie des 18. Spieltags siegte der fünffache deutsche Meister am Dienstagabend beim französischen Meister Villeurbanne mit 77:68 (45:29). Alba Berlin wartet hingegen nach der zweiwöchigen Corona-Zwangspause weiter auf den ersten Sieg. Am Dienstagabend unterlagen die Berliner in einem Nachholspiel der Euroleague beim israelischen Serienmeister Maccabi Tel Aviv 78:87 (39:47).

Dänischer Nationalspieler Eriksen hält sich bei Ex-Club Ajax fit

AMSTERDAM: Der vertragslose dänische Fußball-Nationalspieler Christian Eriksen bringt sich gut ein halbes Jahr nach seinem dramatischen Zusammenbruch während der EM bei seinem ehemaligen Verein Ajax Amsterdam in Form. Der Club teilte am Dienstag mit, dass der 29-Jährige in dieser Woche bei der zweiten Mannschaft des niederländischen Meisters trainiert. «Legends are always welcome» (Legenden sind immer willkommen), twitterte Ajax.

Nach Corona-Ausbruch: KSC-Profis peilen Rückkehr ins Training an

KARLSRUHE: Nach dem Corona-Ausbruch in der Vorwoche sollen die ersten betroffenen Spieler des Karlsruher SC am Freitag möglichst wieder das Training aufnehmen. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Dienstag mit. Für einen Teil der positiv getesteten Profis stehen am Mittwoch PCR-Tests an. Sollten diese negativ ausfallen, sollen sich die Spieler am Donnerstag noch medizinischen Tests unterziehen und tags darauf dann auf den Trainingsplatz zurückkehren. Gleiches gilt für den ebenfalls positiv getesteten Chefcoach Christian Eichner. Die Zahl der Corona-Fälle innerhalb der Mannschaft war am Wochenende auf 19 gestiegen.

Senegal und Marokko erreichen Viertelfinale des Afrika Cups

JAUNDE: Die Fußball-Nationalmannschaften aus Marokko und Senegal haben das Viertelfinale des Afrika Cups erreicht. Dank der Tore von Liverpool-Star Sadio Mané (63.) und Bamba Dieng (90.+2) setzte sich Senegal am Dienstag 2:0 (0:0) gegen Kap Verde durch, das zwei Spieler durch Rote Karten verlor. Anschließend siegte Marokko gegen Malawi 2:1 (1:1). Nach der Führung durch Hellings Frank Mhango (7.) trafen Youssef En-Nesyri (45.+2) und der ehemalige Dortmunder Achraf Hakimi (70.) zum Sieg für Marokko.

Spanien und Schweden im Halbfinale der Handball-EM

BRATISLAVA: Nach Titelverteidiger Spanien hat auch Rekordchampion Schweden das Halbfinale der Handball-Europameisterschaft erreicht. In einem packenden Duell setzten sich die Schweden am Dienstagabend in Bratislava mit 24:23 (9:14) gegen Norwegen durch. Zuvor hatte Spanien sein abschließendes Hauptrundenspiel gegen Polen mit 28:27 (14:13) gewonnen und damit zum sechsten Mal nacheinander ein EM-Halbfinale erreicht. Bereits am Montag hatte Weltmeister Dänemark als erstes Team den Einzug ins Halbfinale perfekt gemacht.

Erfolg zum EM-Abschied: Handballer besiegen Russland

BRATISLAVA: Deutschlands coronageplagte Handballer haben sich mit einem Erfolgserlebnis von der Europameisterschaft verabschiedet. Die dezimierte DHB-Auswahl gewann am Dienstag vor 1443 Zuschauern in Bratislava ihr abschließendes Hauptrundenspiel gegen Russland mit 30:29 (16:12). Die Entscheidung über die genaue Platzierung fällt erst am Mittwoch am letzten Spieltag der Gruppe I. Beste Werfer für das Team von Bundestrainer Alfred Gislason, dem nach insgesamt 15 Corona-Fällen nur noch 13 Spieler zur Verfügung standen, waren Kapitän Johannes Golla, Tobias Reichmann und Patrick Zieker mit je fünf Toren.

Ski-Ass Straßer gewinnt Nachtslalom in Schladming

SCHLADMING: Skirennfahrer Linus Straßer hat dank eines famosen zweiten Durchgangs den Nachtslalom im österreichischen Schladming gewonnen. Der 29-Jährige vom TSV 1860 München siegte am Dienstag vor dem Norweger Atle Lie McGrath und feierte den dritten Weltcup-Erfolg in seiner Karriere. Der Erfolg auf der Planai war der zweite Podiums-Platz für Straßer in diesem Winter. Dritter wurde der Österreicher Manuel Feller.