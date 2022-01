Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Corona-Sorgen: Biathleten ändern Reisepläne für Olympia

RUHPOLDING: Aufgrund wachsender Sorge vor einer Corona-Infektion durch die Omikron-Variante haben die deutschen Biathleten ihre Reisepläne für die Olympischen Winterspiele in Peking geändert. «Es war geplant, dass die Athleten nach Antholz noch einmal ein, zwei Tage nach Hause dürfen. Das haben wir geändert. Wir werden direkt mit dem Auto von Antholz nach Frankfurt zum Flughafen fahren und auch auf den Inlandsflug von München aus verzichten, um die Kontakte zu minimieren», sagte Teamarzt Jan Wüstenfeld der dpa. Alle Athletinnen und Athleten ohne Infektion nach Peking zu bekommen, sei momentan die größte Sorge.

Derzeit sind die Biathleten beim Weltcup in Ruhpolding und minimieren die Kontakte bereits enorm. «Wir versuchen, die Blase so eng wie möglich zu halten», sagte Wüstenfeld. Die Athleten wohnten in Einzelzimmern, es gebe zum Essen eine feste Tischverteilung mit je zwei Athleten, das Tragen von FFP2-Masken sei Pflicht. «Wir haben die große Sorge, dass sich jetzt noch jemand infiziert. Bei Omikron ist die Gefahr sehr hoch, dass dann gleich das ganze Team infiziert ist.»

Nach Ruhpolding steht der vorolympische Weltcup in Antholz vom 20. bis 21. Januar auf dem Programm. Die Wettkämpfe sind wichtig, da sie auf einer ähnlichen Höhe stattfinden wie die Rennen im Olympia-Ort Zhangjiakou. Im Anschluss wird das Team noch eine gute Woche in der Höhe von Südtirol trainieren. Das erste olympische Rennen ist die Mixed-Staffel am 5. Februar.

Bayerns Basketballer beenden Niederlagen-Serie in der Euroleague

MÜNCHEN: Der FC Bayern München hat in der Basketball-Euroleague seine Niederlagen-Serie beendet. Gegen den litauischen Top-Club Zalgiris Kaunas gewann der Bundesligist am Dienstag nach zuvor drei verlorenen Partien mit 74:65 (34:33) und steht mit einer Bilanz von 8:10-Siegen knapp hinter den Rängen, die zur Playoff-Teilnahme garantieren. Bester Münchner Schütze war Ognjen Jaramaz mit 16 Punkten.

Skirennfahrerin Dürr erneut auf dem Podest - Shiffrin siegt

SCHLADMING: Skirennfahrerin Lena Dürr hat beim letzten Slalom vor den Olympischen Spielen in Peking ihre Topform bestätigt. Die 30-Jährige vom SV Germering raste beim Nachtevent in Schladming am Dienstag auf Rang drei und damit schon zum dritten Mal in dieser Saison auf das Podest. Der Sieg auf der Planai ging an Mikaela Shiffrin (USA). Für Shiffrin war es bereits der 73. Weltcup-Erfolg und der 47. im Slalom - mehr schaffte in einer Einzeldisziplin niemand. Zweite wurde die slowakische Gesamtweltcupsiegerin Petra Vlhova, die sich damit bereits die kleine Kristallkugel im Torlauf sicherte.

Snowboarderin Hofmeister Zweite beim Parallel-Slalom in Bad Gastein

BAD GASTEIN: Snowboarderin Ramona Hofmeister hat ihre kleine Durststrecke beendet und beim Parallel-Slalom in Bad Gastein den zweiten Platz belegt. Die 25-Jährige vom WSV Bischofswiesen unterlag am Dienstag erst im Finale der Österreicherin Daniela Ulbing, die sich an die Spitze des Gesamtklassements setzte. Nachdem sie schon im oberen Streckenabschnitt weggerutscht war, hatte die Deutsche keine Chance mehr auf den Sieg.

Volleyball-Bundesliga bricht Hauptrunde ab - Neustart am 22. Januar

BERLIN: Die Corona-Pandemie und zahlreiche Spielausfälle haben die 1. Volleyball-Bundesliga der Männer zum sofortigen Abbruch der Hauptrunde gezwungen. Damit soll der reguläre Start der Zwischenrunde am 22. Januar ermöglicht werden, teilte die VBL-Geschäftsführung am Dienstag mit. Die umgehende Beendigung der Hauptrunde bedeutet, dass die Quotientenregelung über das Klassement der Abschlusstabelle entscheidet. So bleibt es bei der aktuellen Rangfolge, lediglich die SWD powervolleys Düren und die United Volleys Frankfurt tauschen den Tabellenplatz, so dass die Frankfurter auf Rang zwei in die Zwischenrunde starten. Der Spielplan werde in Kürze veröffentlicht.

Alpine Skirennen in Kitzbühel mit 1000 Zuschauern geplant

KITZBÜHEL: Die alpinen Skirennen der Herren vom 21. bis 23. Januar in Kitzbühel sollen trotz steigender Corona-Zahlen vor Zuschauern stattfinden. Man müsse «ein Signal setzen», sagte der Präsident des Kitzbüheler Skiclubs, Michael Huber, der österreichischen Nachrichtenagentur APA. 1000 Besucher sollen zu den legendären Hahnenkammrennen zugelassen werden. Im vergangenen Winter hatten sie pandemiebedingt ohne Zuschauer stattgefunden.

Bayer-Profis Paulinho und Lomb positiv auf Corona getestet

LEVERKUSEN: Bayer Leverkusen muss vorerst auf die Corona-Fälle Paulinho und Niklas Lomb verzichten. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, wurde sowohl der brasilianische Offensiv-Akteur als auch der Torhüter positiv auf das Virus getestet. Beide Profis befinden sich in häuslicher Isolation. Für das bevorstehende Spiel bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr/Sky) stehen sie nicht zur Verfügung.

Ex-Guardiola-Assistent Nachfolger von Terim bei Galatasaray Istanbul

ISTANBUL: Einen Tag nach der Trennung von Star-Trainer Fatih Terim hat der 22-malige türkische Fußball-Meister einen Nachfolger gefunden. Der Spanier Domenec Torrent, der ursprünglich nur als Co-Trainer arbeiten sollte, soll den Traditionsclub wieder in die Erfolgsspur bringen. Der Verein habe Vertrauen in Torrents «starke Persönlichkeit» und «erfolgreiche» Karriere, sagte Club-Präsident Burak Elmas am Dienstag. Der 59 Jahre alte Torrent war Assistent von Pep Guardiola unter anderem beim FC Bayern München und zuletzt bis November 2020 Cheftrainer bei Flamengo Rio de Janeiro.