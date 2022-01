Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Eisenbichler scherzt über neue Unterhosen - Nun Bischofshofen-Doppel

BISCHOFSHOFEN: Nach den Windböen von Innsbruck und einem turbulenten Tag war Deutschlands Skisprung-Hoffnung Markus Eisenbichler schnell wieder zum Scherzen aufgelegt. «Ich habe die Hosen voll gehabt bei dem Wind, es ist schon gescheiter so. Jetzt muss ich noch mal nach Hause fahren und neue Unterhosen holen für die nächsten Wettkämpfe in Bischofshofen», scherzte der 30 Jahre alte Bayer, nachdem das dritte Vierschanzentournee-Springen am Bergisel abgesagt und nach Bischofshofen verlegt wurde. Dort steigt am Mittwoch (16.30 Uhr) das dritte Springen, bevor am Donnerstag (17.30 Uhr) direkt das große und traditionelle Finale folgt.

Die Entscheidung der Innsbruck-Absage bezeichneten Springer und Verantwortliche unisono als richtig. «Es wäre irgendwann zu dunkel geworden», merkte Eisenbichler zur Bergisel-Anlage mit dem noch immer fehlenden Flutlicht an. In der Vergangenheit hatten die Deutschen schon häufiger die Tournee in Innsbruck verloren. Das kann diesmal zwar nicht mehr passieren, der Rückstand auf den Führenden Ryoyu Kobayashi aus Japan ist aber schon nach den beiden Stationen in Deutschland groß.

«Wir haben nach wie vor diese Punkte Rückstand und müssen auf einen Fehler hoffen von Kobayashi», sagte Bundestrainer Stefan Horngacher vor dem seltenen Bischofshofen-Doppel, das es bisher erst einmal so in der Tournee-Historie gegeben hatte - 2008. «Wenn irgendwas passiert, müssen wir die Ersten sein, die an dieser Stelle stehen.» Eisenbichler selbst mag die Schanze im Pongau nach eigener Aussage, bezeichnete sie aber auch als «gnadenlos». Auch Karl Geiger ist noch im Rennen um die Tournee-Podestplätze.

Neues Gerücht aus Spanien: Haaland-Agent gibt Barça den Zuschlag

BARCELONA: Ein spanischer Medienbericht hat die Gerüchte um die Zukunft von Borussia Dortmunds Topstürmer Erling Haaland erneut angeheizt. Der gewöhnlich gut informierte TV-Sender «Cuatro» will erfahren haben, dass Haalands Berater Mino Raiola eine Vereinbarung mit dem FC Barcelona erzielt hat. Der 21 Jahre alte Angreifer werde im Sommer zu den Katalanen wechseln, wenn der finanziell schwer angeschlagene Club das nötige Geld für den Mega-Transfer aufbringen könne, heißt es in dem Bericht.

Medien: Gomez soll Technischer Direktor bei Red Bull Soccer werden

BERLIN: Der frühere Fußball-Nationalspieler Mario Gomez soll Technischer Direktor bei Red Bull Soccer International werden. Das berichten am Dienstag die «Bild»-Zeitung und die «Sport-Bild». Gomez wäre demnach an der strategischen Planung sowie den Prozessen und Strukturen beteiligt. Dabei soll es um die Unterstützung der drei Red-Bull-Clubs RB Leipzig, New York Red Bulls und Bragantino in Brasilien gehen.

Nach Herzstillstand: Eriksen will bei Fußball-WM in Katar spielen

BERLIN: Der dänische Nationalspieler Christian Eriksen will wieder zurück auf die ganz große Fußballbühne. «Mein Ziel ist es, bei der WM in Katar dabei zu sein. Ich will spielen», sagte Eriksen in seinem ersten Interview nach seinem Zusammenbruch bei der EM im vergangenen Sommer. «Es ist ein Ziel, ein Traum. Ob ich dann nominiert werde, ist eine andere Sache. Aber es ist mein Traum zurückzukommen», sagte der 29-Jährige in einem am Dienstag veröffentlichten Interview des dänischen TV-Senders DR1. Der Mittelfeldspieler war am 12. Juni 2021 in Kopenhagen während des EM-Gruppenspiels gegen Finnland auf dem Rasen zusammengebrochen und musste wiederbelebt werden. Er sei fünf Minuten tot gewesen.

Zweiter Coronafall beim BVB: Wolf positiv getestet

DORTMUND: Borussia Dortmund vermeldet vor dem Start in die Rückrunde einen zweiten Corona-Fall. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, wurde Marius Wolf nach Ende seines Weihnachtsurlaubs in Österreich positiv auf das Virus getestet. Wolf ist nach Dan-Axel Zagadou der zweite coronabedingte Ausfall des Tabellenzweiten für die Partie am Samstag bei Eintracht Frankfurt.

«Bild»: DFB will auch Felix Nmecha von England abwerben

BERLIN: Der Deutsche Fußball-Bund will nach Lukas Nmecha (23) auch seinen Bruder Felix (21) von England abwerben. «Wir würden uns freuen, wenn Felix zukünftig für Deutschland spielen kann und werden dafür alles tun», bestätigte DFB-Nachwuchschef Joti Chatzialexiou (45) der «Bild». Demnach sei ein Verbandswechsel schon beantragt. Jetzt müssten nur noch die Formalitäten geregelt werden.

Vlhova gewinnt Slalom-Weltcup in Zagreb - Dürr Elfte

ZAGREB: Ausnahme-Skirennfahrerin Petra Vlhova ist der Konkurrenz im Slalom-Weltcup von Zagreb erneut davongefahren. Der Vorsprung auf ihre große Konkurrentin Mikaela Shiffrin aus den USA betrug im Ziel am Dienstagabend 0,50 Sekunden. Für die 26 Jahre alte Slowakin war es im fünften Torlauf des Olympia-Winters bereits der vierte Erfolg. Lena Dürr verpasste als beste Deutsche wie schon zuletzt in Lienz die besten Zehn und belegte Rang elf.

Weitere Corona-Fälle: FC Liverpool beantragt Spielverlegung

BERLIN: Der FC Liverpool hat eine Verlegung des für Donnerstag angesetzten Halbfinal-Hinspiels gegen den FC Arsenal im englischen Fußball-Ligapokal beantragt. Grund seien weitere Corona-Verdachtsfälle, wie die Reds am Dienstagabend mitteilten. Neben Trainer Jürgen Klopp hatten bereits am Sonntag im Duell beim FC Chelsea (2:2) die Stammspieler Roberto Firmino, Joel Matip und Torwart Alisson wegen des Verdachts einer Corona-Infektion gefehlt.

Explosion vor Rallye Dakar: Frankreich startet Terroruntersuchungen

PARIS: Die französische Anti-Terrorstaatsanwaltschaft hat nach der Explosion vor dem Start der Rallye Dakar in Saudi-Arabien Vorermittlungen eingeleitet. Der Verdacht laute auf Tötungsversuch im Zusammenhang mit Terror, hieß es von der Pariser Behörde am Dienstag. Ein französischer Fahrer war bei der Explosion an einem Fahrzeug seines Teams in der Küstenstadt Dschidda am vergangenen Donnerstag schwer am Bein verletzt worden. Die weiteren fünf Franzosen im Auto blieben laut Veranstalter Aso unverletzt.

Nowitzki schließt Trainerjob aus - «Kaum Geduld mit meinen Kindern»

DALLAS: Der einstige Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat für sich eine Trainerkarriere ausgeschlossen. «Coaching ist nicht in meinen Plänen. Es könnte Spaß machen, mit den Jungs individuell zu arbeiten, aber Team-Coaching ist das Letzte, was ich machen will. Ehrlich gesagt. Dastehen, Reden halten, die Spieler zu motivieren ... Ich habe kaum die Geduld mit meinen Kindern», sagte der Würzburger auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Dallas.

Wegen Corona-Sorgen: Langlauf-Weltcup in Frankreich abgesagt

LES ROUSSES: Wegen Sorgen im Zusammenhang mit dem Coronavirus und bezüglich der Omikron-Variante haben die Organisatoren den für Mitte Januar in Frankreich geplanten Skilanglauf-Weltcup abgesagt. Das teilte der Weltverband Fis am Dienstagabend mit. Die Wettbewerbe in Les Rousses sollten eigentlich vom 14. bis zum 16. Januar ausgetragen werden.

Neapel-Trainer Spalletti und zwei Spieler mit Coronavirus infiziert

NEAPEL: Der italienische Fußball-Erstligist SSC Neapel hat mehrere Corona-Fälle vermeldet. Neben Trainer Luciano Spalletti seien am Dienstag auch die Tests bei den Spielern Mario Rui und Emiliano Boffelli, einem Techniker und einem weiteren Angestellten positiv ausgefallen, teilte der Verein mit.

Mehrere Spielerinnen bei Eintracht Frankfurt mit Corona-Virus

FRANKFURT/MAIN: Die Bundesliga-Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt kämpfen ebenfalls mit Corona-Fällen. Nach Angaben des Clubs vom Dienstag sind vor Weihnachten gleich neun Spielerinnen positiv auf das Virus getestet worden und befanden sich in häuslicher Quarantäne. Vor dem Leistungstest am Freitag haben sich nach Clubangaben aber die meisten Betroffenen wieder freigetestet.

Serbischer TV-Mogul wird Mehrheitseigner des FC Southampton

LONDON: Der englische Premier-League-Club FC Southampton hat einen neuen Inhaber. Das gaben die Saints am Dienstag bekannt. Demnach hat die Holdinggesellschaft Sport Republic des serbischen TV-Moguls Dragan Solak 80 Prozent der Anteile des Fußballvereins von dem bisherigen Inhaber, dem chinesischen Unternehmer Gao Jisheng, übernommen. Zuvor hatten die Sender BBC und Sky Sports von der bevorstehenden Übernahme berichtet.

Corona-Fälle bei Kroatiens Handballern: Duvnjak und Cindric positiv

ZAGREB: Corona-Schreck bei Kroatiens Handballern: Kurz vor der Europameisterschaft sind die Stars Domagoj Duvnjak und Luka Cindric positiv getestet worden. Dies teilte der kroatische Verband am Dienstag mit. Beide weisen laut Verbandsangaben zwar nur milde Symptome auf, ihre Teilnahme an der Endrunde vom 13. bis 30. Januar in Ungarn und der Slowakei ist aber zumindest fraglich.

Barca-Präsident Laporta positiv auf Corona getestet

BARCELONA: Nach den Spielern Ferrán Torres und Pedri ist nun auch Barcelonas Präsident Joan Laporta positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der spanische Fußball-Club am Dienstagabend mitteilte, habe Laporta direkten Kontakt mit einer kürzlich positiv getesteten Person gehabt. Nach einem negativen Antigentest am Dienstagmorgen sei am Nachmittag ein PCR-Test positiv ausgefallen.