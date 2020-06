Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Tennisstar Roger Federer beendet Saison 2020 wegen Knieproblemen

BERN: Tennisstar Roger Federer wird in diesem Jahr nicht mehr auf die Tour zurückkehren. Der 38 Jahre alte Schweizer verkündete am Mittwoch, dass er wegen anhaltender Knieprobleme seine Saison beenden werde. Federer hatte sich im Februar erstmals am Knie operieren lassen. «Vor ein paar Wochen hatte ich während der Reha einen Rückschlag und musste einen weiteren schnellen arthroskopischen Eingriff an meinem rechten Knie vornehmen lassen», schrieb der Rekord-Grand-Slam-Turnier-Sieger in den sozialen Medien.

Derby zwischen Everton und Liverpool findet im Goodison Park statt

Liverpool (dpa) - Das Premier-League-Derby zwischen dem FC Everton und dem Tabellenführer FC Liverpool am 21. Juni darf im Goodison Park stattfinden. Eine für Sicherheitsfragen zuständige Arbeitsgruppe der Stadt Liverpool kam zu dem Ergebnis, dass die Partie im Stadion des FC Everton ausgetragen werden kann. Gleichzeitig gab die Stadt auch dem FC Liverpool die Freigabe, seine verbleibenden Heimspiele ohne Publikum in Anfield auszutragen. Wegen der Coronavirus-Krise und der Befürchtung, dass sich Fans vor dem Stadion versammeln könnten, war zunächst angedacht gewesen, die Partien der Reds auf neutralem Boden stattfinden zu lassen.

Berichte: Spanischer Fußball-Profi Castillejo in Mailand beraubt

ROM: Kriminelle haben den spanischen Fußballer Samuel Castillejo mitten in Mailand mit vorgehaltener Waffe beraubt. Nach Medienberichten hätten sich zwei Männer auf einem Roller dem Auto des 25-Jährigen genähert, der kurz angehalten hatte. Sie hätten ihn gezwungen, ihnen seine wertvolle Armbanduhr zu geben, berichtete die «Gazzetta dello Sport». Die Polizei in der lombardischen Metropole konnte am Mittwoch auf Nachfrage zunächst noch nicht sagen, ob es eine entsprechende Anzeige gebe.

Belgischer Erstligist Mouscron trennt sich von Trainer Hollerbach

HAMBURG: Der frühere Bundesliga-Profi Bernd Hollerbach wird beim Neustart des belgischen Fußballs nicht mehr Trainer des Erstligisten Royal Excel Mouscron sein. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, haben sich der Verein und der 50-jährige Hollerbach auf eine vorzeitige Auflösung des noch bis 2021 gültigen Vertrags geeinigt. Die Saison in Belgien war wegen der Corona-Pandemie bereits Mitte Mai abgebrochen worden. Mouscron habe die Ausgaben drastisch reduzieren müssen und dem Ex-Profi nicht mehr die gleichen Bedingungen bieten können.

Schwächste Pokal-Übertragung der Saison trotzdem Quotensieger

BERLIN: Das Halbfinale zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Bayer 04 Leverkusen ist die bisher schwächste TV-Übertragung vom DFB-Pokal in dieser Saison gewesen. 4,47 Millionen Zuschauer sahen das Aus des Viertligisten am Dienstag und sorgten nach Angaben der ARD für einen Marktanteil von 15,6 Prozent. Das Spiel war trotzdem die erfolgreichste Sendung der Primetime und lag vor der ZDF-Romanze «Inga Lindström: Verliebt in meinen Chef» mit 4,40 Millionen Zuschauern (14,2 Prozent).

Saisonstart der ersten Fußball-Liga in Lettland am 15. Juni

RIGA: Rund drei Monate nach dem geplanten Starttermin soll in Lettland in der kommenden Woche die Saison der ersten Fußball-Liga beginnen. Die ersten Partien der wegen der Corona-Pandamie verschobenen Spielzeit werden am 15. Juni stattfinden. Das teilte der lettische Fußballverband am Mittwoch in Riga mit. Anpfiff für die nach dem Kalenderjahr ausgetragene Virsliga sollte eigentlich Mitte März sein. Wegen des Ausbruch des Coronavirus war der Start verschoben worden. Angesichts der erzwungenen Pause wird die Saison nach Angaben des Verbands im November enden.

Sportausschuss-Vorsitzende: DOSB-Schadensprognose «mindestens gewagt»

BERLIN : Die Sportausschuss-Vorsitzende Dagmar Freitag hält die Forderungen des DOSB nach einer deutlichen Erhöhung der Hilfsgelder in der Corona-Krise für fragwürdig. Die SPD-Politikerin bezeichnete in einem Interview des Fachmagazins «Sponsors» die Schadensprognose des Deutschen Olympischen Sportbundes, die von einem finanziellen Bedarf des Sports von mehr als einer Milliarde Euro ausgeht, als «mindestens gewagt». Freitag kritisierte die Berechnungsmethoden, die sich auf eine Befragung des Wirtschaftsprüfungsfirma Deloitte stützen.

Politische Proteste bei Olympia? US-Verband will Athleten helfen

WASHINGTON: Das Nationale Olympische Komitee der USA will seine eigenen Regeln überdenken und sich international für das Erlauben von politischen Botschaften seiner Sportler einsetzen. Man werde eine von Athleten geführte Arbeitsgruppe einsetzen und die eigenen Regeln infrage stellen, die Hürden darstellten für den Fortschritt, «inklusive eures Rechts zur protestieren», hieß es in einem Schreiben des Verbands an die US-Sportler, über das die «Washington Post» am Dienstag (Ortszeit) berichtete. «Wir werden uns auch global für eine Veränderung einsetzen», hieß es zudem. Damit könnte eines der wichtigsten Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees die sogenannte Regel 50 der olympischen Charta angreifen und infrage stellen.