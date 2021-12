Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Baerbock reist nicht zu Olympischen Spielen nach Peking

BERLIN: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wird im Februar nicht zu den Olympischen Winterspielen nach Peking reisen. «Ich bin großer Sportfan, aber zu Olympia werde ich in dieser Zeit definitiv nicht fahren - das war für Außenminister auch in der Vergangenheit nicht üblich», sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Das sei aber ihre persönliche Entscheidung. Zur Frage eines diplomatischen Boykotts der Spiele suche man derzeit noch eine gemeinsame Linie mit den EU-Partnern.

Die USA haben schon vor Wochen angekündigt, keine offiziellen Vertreter zu den Spielen nach China zu entsenden. Australien, Kanada, Großbritannien und Neuseeland schlossen sich an. Hintergrund ist unter anderem die Menschenrechtslage in dem bevölkerungsreichsten Land der Welt. Die Führung in Peking steht wegen ihres Umgangs mit Minderheiten wie den Uiguren und Tibetern in der Kritik, aber auch wegen der Unterdrückung der Demokratiebewegung in Hongkong oder seinen Drohungen gegen Taiwan.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat einen politischen Boykott der Olympischen Winterspiele als inakzeptabel kritisiert. «Das ist eine nicht hinnehmbare und falsche Entscheidung», sagte er auf seiner großen Jahrespressekonferenz kurz vor Weihnachten. «Wir waren immer gegen eine Politisierung des Sports.» Der Kremlchef will im Februar zur Eröffnung der Spiele nach Peking reisen.

Geiger bei Skisprung-Quali Zweiter - Wellinger ausgeschieden

OBERSTDORF: Deutschlands große Vierschanzentournee-Hoffnung Karl Geiger hat in der ersten Qualifikation in Oberstdorf den zweiten Platz belegt. Der 28 Jahre alte Lokalmatador sprang am Dienstag bei starkem Regen und extrem schwierigen Windbedingungen 127,5 Meter weit und musste sich nur Ryoyu Kobayashi aus Japan geschlagen geben. Schlecht lief es für Olympiasieger Andreas Wellinger, der nach einem Sprung auf 108 Meter nur 51. wurde und zum Auftakt am Mittwoch (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) nicht dabei sein wird. Auch Markus Eisenbichler (6.), Rückkehrer Severin Freund (9.), Pius Paschke (17.), Constantin Schmid (20.) und Stephan Leyhe (38.) schafften die erste Qualifikation.

Darts-WM: Niederländer van Gerwen positiv auf Coronavirus getestet

LONDON: Der langjährige Weltranglistenerste Michael van Gerwen ist bei der Darts-WM in London positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit scheidet der 32 Jahre alte Niederländer vorzeitig aus dem wichtigsten Turnier der Welt aus, wie der Weltverband PDC am Dienstagabend wenige Stunden vor dessen Partie mitteilte. Van Gerwens Gegner Chris Dobey aus England erhält für das Match in der dritten Runde nun ein Freilos und zieht kampflos ins Achtelfinale ein. Einen Tag zuvor war van Gerwens Landsmann Vincent van der Voort positiv auf das Virus getestet worden.

Ginter verlässt Gladbach: «Habe der Borussia viel zu verdanken»

MÖNCHENGLADBACH: Nationalspieler Matthias Ginter wird Borussia Mönchengladbach verlassen und seinen im Sommer auslaufenden Vertrag mit dem Fußball-Bundesligisten nicht verlängern. «Ich habe der Borussia viel zu verdanken und werde den Verein und die tollen Fans immer im Herzen tragen», teilte der 27-Jährige am Dienstagabend auf Instagram mit. Zum Start der Rückrunde müssen die Gladbacher - derzeit mit 19 Punkten nur Tabellen-14. - am 7. Januar (20.30 Uhr) beim Titelverteidiger und Tabellenführer Bayern München antreten.

Liverpool patzt: Klopp-Elf verliert zum Jahresabschluss in Leicester

LEICESTER: Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben in der englischen Premier League überraschend gepatzt. Bei Leicester City verlor der Club des deutschen Fußball-Trainers am Dienstagabend mit 0:1 (0:0) und hat nach 19 Spielen bereits sechs Zähler Rückstand auf den souveränen Spitzenreiter Manchester City. Drei Minuten nach seiner Einwechslung traf der frühere Leipziger Ademola Lookman mit einem Schuss ins kurze Eck zum 1:0 (59. Minute). Die Klopp-Elf schaffte es danach nicht mehr, Druck aufzubauen und blieb zum Jahresabschluss erstmals in dieser Spielzeit ohne Treffer.

Benfica Lissabon trennt sich von Trainer Jorge Jesus

LISSABON: Der portugiesische Fußball-Rekordmeister Benfica Lissabon trennt sich von Trainer Jorge Jesus. Der Vertrag mit dem 67-Jährigen sei im gegenseitigen Einvernehmen vorzeitig aufgelöst worden, teilte der Club am Dienstag mit. Der frühere Club-Profi und bisherige Trainer der B-Mannschaft, Nélson Veríssimo werde das Amt bis Saisonende übernehmen, hieß es. «Ich denke, dass diese Entscheidung für beide Seiten das Beste ist. Das Leben geht weiter», sagte Jesus, der in seiner ersten Etappe bei Benfica (von 2009 bis 2015) drei Mal die portugiesische Liga gewann und im Sommer 2020 erneut vom Verein verpflichtet worden war.

Österreich gewinnt World Team Challenge - Hettich/Lesser Vierte

RUHPOLDING: Im Regen von Ruhpolding sah es bis zu den letzten Schießeinlagen eigentlich ganz gut aus für das Biathlon-Team Janina Hettich und Erik Lesser bei der World Team Challenge. Doch am Ende des Einladungsrennen wurde das deutsche Duo lediglich Vierter mit einem Rückstand von 1:19,2 Minuten auf Lisa Theresa Hauser und Felix Leitner. Die beiden Österreicher sicherten sich am Dienstagabend die 28.000 Euro Preisgeld für das Siegerpaar. Auf Rang zwei kamen die Russen Jewgenia Burtasowa/Matwej Elisejew vor den Tschechen Marketa Davidova und Michal Krcmar. Zehnte und Letzte wurden Vanessa Hinz und Benedikt Doll.

Team hofft auf Teilnahme von Djokovic an Australian Open

BELGRAD: Die Teilnahme des serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic an den Australian Open bleibt ungewiss, doch Signale aus dem Umfeld des Tennisstars nähren Hoffnungen. «Die Dinge entwickeln sich in diese Richtung (einer Teilnahme)», zitierte das Nachrichtenportal «b92.net» am Dienstag ein Mitglied des Betreuerteams von Djokovic. Bestätigen könne man dies jedoch noch nicht. Nur vollständig gegen Corona geimpfte Profis dürfen beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres vom 17. bis 30. Januar in Australien mitspielen. Der Titelverteidiger ließ bislang seinen Impfstatus und Start in Melbourne offen.

Usbeke wird Schnellschach-Weltmeister - Favorit Carlsen nur Dritter

WARSCHAU: Der 17 Jahre alte Usbeke Nodirbek Abdusattorow hat alle Favoriten düpiert und sich sensationell zum neuen Schnellschach- Weltmeister gekrönt. Magnus Carlsen, der zwei Wochen nach seiner Titelverteidigung im klassischen Schach das Feld lange angeführt hatte, wurde am Dienstagabend in Warschau nur Dritter. Das Reglement sah im Fall von Punktgleichheit ein Stechen der ersten zwei vor. Abdusattorow setzte sich im Stechen gegen den Verlierer der klassischen WM, den Russen Jan Nepomnjaschtschi, durch. Als punktgleicher Drittplatzierter war der Norweger Carlsen aus dem Rennen und sprach danach von «einer absolut idiotischen Regel».

Eishockey-Nationalspieler Peterka vor NHL-Debüt

BUFFALO: Der deutsche Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka steht vor seinem Debüt in der nordamerikanischen Profiliga NHL. Der 19 Jahre alte Stürmer wurde am Dienstag in den Kader der Buffalo Sabres berufen. «Ich bin superglücklich, hier zu sein», sagte er nach seiner Nominierung. Die erste Chance auf einen Einsatz hat Peterka bereits am Mittwoch (Ortszeit) im Heimspiel gegen die New Jersey Devils.