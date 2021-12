Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

TV-Bilanz des Sportjahres: Nationalmannschaft trotz EM-Aus vorn

BERLIN: Die Übertragung vom EM-Aus der deutschen Fußball- Nationalmannschaft war die erfolgreichste Sport-Sendung dieses Jahres im deutschen Fernsehen. 24,49 Millionen Menschen sahen am 29. Juni den Sieg der englischen Mannschaft gegen die DFB-Auswahl in der ARD. Die drei vorherigen EM-Spiele des Teams von Bundestrainer Joachim Löw sowie das Finale mit Italiens Sieg gegen England kamen ebenfalls über die 20-Millionen-Grenze.

Zum Vergleich: 2020 hatte Bayern Münchens Endspiel-Sieg in der Champions League mit 12,81 Millionen TV-Zuschauern die beste Reichweite des Jahres. Im Jahr davor war eine Handball-Übertragung mit 11,901 Millionen der Quoten-Hit des Sportjahrs.

Ex-Springer Hannawald: Wird langsam Zeit für deutschen Tournee-Sieger

GARMISCH-PARTENKIRCHEN: Der ehemalige Skisprung-Star Sven Hannawald glaubt daran, dass die 20 Jahre lange deutsche Flaute bei der Vierschanzentournee bald beendet wird. «Ich denke mal, dass der da oben jetzt schön langsam ein Einsehen hat, dass es langsam mal wieder Zeit wird, dass ein Deutscher ganz oben steht», sagte der 47-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur vor dem Auftakt der Tournee am 29. Dezember in Oberstdorf. Hannawald selbst gewann das Traditionsevent im Jahr 2002 und ist seither noch immer der letzte deutsche Sieger.

Auf die Frage, wann es wieder einen deutschen Gewinner gibt, antwortete der ehemalige Springer: «Ich hoffe, im Jubiläumsjahr. Das schreibt sich immer schön, das ist für Medien toll, da kann man immer eine schöne Geschichte kreieren. Für denjenigen, der es erreicht, ist es natürlich auch immer wieder schön.» Die Tournee findet in diesem Winter zum 70. Mal statt. Der letztjährige Zweite Karl Geiger, der im Gelben Trikot zur Tournee reist, gilt als einer der großen Favoriten für den Gesamtsieg.

«Washington Post»: Olympia ohne Eishockey-Profis aus der NHL

NEW YORK: Nach Informationen der «Washington Post» finden die Olympischen Spiele im Februar ohne Eishockey-Profis aus der NHL statt. Das berichtete die Zeitung am Dienstag unter Berufung auf zwei anonyme Quellen. Eine offizielle Stellungnahme der National Hockey League gab es zunächst nicht. Die NHL und die Spielergewerkschaft hatten sich im Tarifvertrag vor dem Saisonstart darauf geeinigt, dass die Profis aus der nordamerikanischen Profiliga im Gegensatz zu 2018 wieder an Olympia teilnehmen dürfen - die Liga bis 10. Januar aber einen Rückzieher machen darf, sollte das Risiko durch Corona oder die Zahl der deswegen verschobenen Partien zu groß werden.

Für die deutsche Nationalmannschaft würde ein Rückzieher der NHL bedeuten, dass die Stars Leon Draisaitl (Edmonton Oilers), Philipp Grubauer (Seattle Kraken), Moritz Seider (Detroit Red Wings) und Tim Stützle (Ottawa Senators) nicht teilnehmen können. Auch für den Augsburger Nico Sturm von den Minnesota Wild rückt ein erstmaliger Einsatz in der Nationalmannschaft dadurch in weite Ferne.

Erst am Montag hatte die NHL die Weihnachtspause verlängert und allen 32 Teams untersagt, im Zeitraum vom 22. bis 25. Dezember ihre Trainingsgelände zu nutzen. Erst am 26. Dezember dürfen Mannschaften wieder reisen oder nachmittags trainieren. Insgesamt sind bislang 50 Partien von Absagen betroffen. Selbst ohne eine Olympia-Pause im Februar wird das Nachholen dieser Begegnungen nicht einfach - viele Hallen der NHL-Teams sind für den Zeitraum der Spiele für andere Veranstaltungen gebucht worden.

Nach Politik-Gipfel: Fußball-Bundesliga wieder vor leeren Rängen

BERLIN: Die Fußball-Bundesliga findet nach der kurzen Winterpause wegen der sich verschärfenden Corona-Lage durch die Omikron-Variante wieder überall vor leeren Rängen statt. «Überregionale Großveranstaltungen dürfen nicht mehr mit Publikum stattfinden, das betrifft insbesondere Fußballspiele», sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag nach Beratungen mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder. Die Fußball-Bundesliga macht Pause bis zum 7. Januar, die 2. Bundesliga und die 3. Liga bis zum 14. Januar. Die Basketball-Bundesliga und die Deutsche Eishockey Liga DEL haben auch über die Festtage und den Jahreswechsel Spiele angesetzt.

Laut «Bild»: Kölns Finanzboss Wehrle vor Wechsel nach Stuttgart

KÖLN: Der Kölner Finanzboss Alexander Wehrle steht offenbar unmittelbar vor einem Wechsel zum Bundesliga-Rivalen VfB Stuttgart. Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, soll der 46-Jährige die letzten Details mit dem VfB geklärt und einen unterschriftsreifen Vertrag vorliegen haben. Bei den Schwaben wird Wehrle demnach neuer Vorstandschef. Wehrle besitzt noch einen Vertrag bis 2023 beim FC, soll aber eine Ausstiegsklausel besitzen. Die Kölner hatten jüngst mitgeteilt, dass der Finanzexperte spätestens im Sommer 2023 den Fußball-Bundesligisten verlassen wird. Laut «Bild» könnte Wehrle den FC nun schon im Winter oder spätestens im April verlassen.

Christoph Dabrowski bleibt Trainer bei Hannover 96

HANNOVER: Hannover 96 hat den früheren Bundesliga-Profi Christoph Dabrowski vom Interims- zum Cheftrainer befördert. Das gab der Fußball-Zweitligist am Dienstagabend trotz der jüngsten 1:4-Niederlage gegen Werder Bremen im letzten Spiel des Jahres bekannt. Der Ex-Profi ist nach Mirko Slomka, Kenan Kocak und Jan Zimmermann bereits der vierte 96-Chefcoach seit dem Bundesliga-Abstieg 2019.

Auch Alaba und Isco positiv getestet - Corona-Sorgen bei Real

MADRID: Die Corona-Sorgen werden beim spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid immer größer. Nun wurden auch Ex-Bayern-Star David Alaba und Isco positiv auf das Virus getestet, wie der Club mitteilte. Zuletzt hatten schon Luka Modric, Gareth Bale, Marco Asensio, Rodrygo, Marcelo und Andrej Lunin wegen eines positiven Tests gefehlt. Dazu muss Real-Trainer Carlo Ancelotti im Auswärtsspiel gegen Athletic Bilbao am Mittwoch auch auf den Gelb-gesperrten Casemiro verzichten.

Corona-Fälle bei US Salernitana - Spiel in Udine abgesagt

SALERNO/UDINE: Nach mehreren Corona-Fällen hat die lokale Gesundheitsbehörde dem italienischen Fußball-Club US Salernitana die Reise zum Serie-A-Spiel bei Udinese Calcio am Dienstag untersagt. Die Gastgeber dürfen nun darauf hoffen, drei Punkte am Grünen Tisch zu erhalten, denn das Spiel wurde von der Liga nicht abgesetzt. Das Protokoll der Serie A sieht bei zwei oder drei Corona-Fällen keine automatische Absage des Spiels vor. Udine erschien entsprechend zum Spiel. Nachdem Salernitana, der Verein des früheren Bayern-Star Franck Ribéry, 45 Minuten nach dem ursprünglichen Anpfiff nicht erschien, wurde die Partie abgesagt.

Bielefeld verpflichtet Routinier Castro: Vertrag bis Saisonende

BIELEFELD: Arminia Bielefeld setzt im Kampf um den Klassenverbleib auf die große Erfahrung von Gonzalo Castro. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, unterzeichnete der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler einen Vertrag bis zum Ende der aktuellen Saison plus Option. Der fünfmalige deutsche Nationalspieler war bis zum vergangenen Sommer beim Liga-Konkurrenten VfB Stuttgart aktiv und zuletzt vereinslos.

Hempel gelingt Überraschung bei Darts-WM - 3:1 gegen van den Bergh

LONDON: Debütant Florian Hempel hat bei der Darts-WM in London eine echte Überraschung geschafft und Mitfavorit Dimitri van den Bergh aus dem Turnier geworfen. Der 31 Jahre alte Wahl-Kölner bezwang den belgischen Topspieler am Dienstagabend mit 3:1 und zog damit vollkommen unerwartet in die dritte Runde ein. Zum Auftakt hatte Hempel noch Landsmann und Trainingskollege Martin Schindler mit 3:0 besiegt. Für den Quereinsteiger geht es am 27. Dezember mit seinem Drittrundenduell weiter. Weihnachten muss er nun - auch wegen der strengen Quarantäne-Bestimmungen - in London verbringen.

EHC Red Bull München in der DEL furios - DEG-Siegesserie endet

MÜNCHEN: Der EHC Red Bull München hat den freien Fall von der Tabellenspitze in der Deutschen Eishockey Liga furios gestoppt. Am Dienstagabend besiegte der Champions-League-Halbfinalist den Aufsteiger Bietigheim Steelers dank einer Energieleistung im letzten Drittel mit 7:3. Souveräner Tabellenführer bleibt Titelverteidiger Eisbären Berlin trotz eines 2:3 (0:1, 2:0, 0:1) nach Penaltyschießen bei den Grizzlys Wolfsburg. Zudem beendete der ERC Ingolstadt beim 3:1 (2:0, 1:1, 0:0) die Siegesserie der ersatzgeschwächten Düsseldorfer EG, die zuvor sechs Siege in Serie eingefahren hatte. Im Aufwind befinden sich die Nürnberg Ice Tigers, die die Kölner Haie 6:1 (1:1, 2:0, 3:0) deklassierten.

SC Magdeburg zieht ins Pokal-Viertelfinale ein: 31:26 beim ASV Hamm

HAMM: Bundesliga-Tabellenführer SC Magdeburg hat im DHB-Pokal das Viertelfinale erreicht. Im Achtelfinale setzten sich die Elbestädter bei Zweitligist ASV Hamm-Westfalen mit 31:26 (13:14) durch. Beste Magdeburger Werfer waren Daniel Pettersson und Michael Damgaard mit je sechs Toren, für Hamm war Jan von Boenigk mit fünf Treffern am erfolgreichsten.

Biathlon: Berger und Makarainen Weltcup-Siegerinnen 2014

ANIF: Der Biathlon-Weltverband IBU hat nachträglich die Norwegerin Tora Berger (40) gemeinsam mit der Finnin Kaisa Makarainen (38) zu Gesamtweltcup-Siegerin der Saison 2013/14 erklärt. Grund für die Entscheidung sei ein Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs CAS gegen Olga Saizewa, teilte die IBU am Dienstag mit. Die Russin war wegen Dopings nachträglich von neun Rennen der Saison 2013/2014 disqualifiziert worden. Die Gesamtwertung sei daher neu berechnet worden.