Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 08.12.21 | Aktualisiert um: 13:35 | Überblick

Bundespräsident Steinmeier reist nicht zu Winterspielen in China

BERLIN: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird nicht zu den Olympischen Winterspielen reisen. «Es gibt keine Pläne des Bundespräsidenten, nach Peking zu reisen», sagte eine Sprecherin des Bundespräsidenten der ARD-«Sportschau». «Diese Pläne gab es aber auch nicht, bevor die USA ihre Entscheidung bekannt gaben.»

Nachdem die USA aus Protest gegen Menschenrechtsverletzungen in China einen diplomatischen Boykott der Spiele beschlossen hatte, fordern auch viele Politiker in Deutschland einen solchen Schritt. Die Spitze der künftigen Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP hatte offen gelassen, ob sie sich dem anschließt. Man werde sich sorgfältig und im internationalen Zusammenhang beraten und Entscheidungen treffen, hatte der designierte Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Grünen-Chef Robert Habeck und dem FDP-Vorsitzenden Christian Lindner gesagt.

Verstappens Vater Jos: Max wird gegen Hamilton «alles versuchen»

ABU DHABI: Max Verstappen wird nach Einschätzung von Vater Jos auch beim Finale des vergifteten WM-Duells mit Titelverteidiger Lewis Hamilton nicht von seinem kompromisslos-aggressiven Kurs abweichen. Er geht zwar nicht davon aus, dass es am kommenden Sonntag beim alles entscheidenden WM-Rennen zu einem erneuten Crash der beiden Formel-1-Rivalen kommt. Jos Verstappen, einst selbst Pilot und dabei auch mal Teamkollege von Michael Schumacher, sagte aber der britischen Zeitung «Daily Mail» nun: «Er wird alles versuchen, um den Sieg zu holen, das ist sicher. Es wird aufregend.»

Davon gehen die Fans des 24 Jahre alten Niederländers, der in seinem mittlerweile auch schon siebten Formel-1-Jahr auf den ersehnten ersten Titel hofft, ebenso wie die Anhängerinnen und Anhänger des 36 Jahre alten Briten aus, der mit einem achten Titeltriumph Michael Schumacher überbieten würde und alleiniger Rekordhalter wäre. «Max will ganz bestimmt gewinnen. Er wird es ganz sicher versuchen. Klar wird er versuchen, ihn zu schlagen», zitierte die «Daily Mail» Jos Verstappen weiter.

Nach dem dritten Sieg in Serie hat Hamilton im Mercedes für ein Fast-Novum gesorgt. Erst zum zweiten Mal in der Formel-1-Historie nach 1974 reisen die Rivalen punktgleich zum Finale. Max Verstappens Vorteil: Wenn beide ausscheiden würden oder beide punktlos blieben, würde er den Titel gewinnen. Die Anzahl der Rennsiege in diesem Jahr - 9:8 für Verstappen - würde den Ausschlag geben.

Nicht wenigen fallen in dem Zusammenhang die Zoff-Duelle zwischen Alain Prost und Ayrton Senna ein, die sich 1989 und 1990 jeweils in die Autos fuhren. Oder auch Michael Schumacher, der 1994 nach einem Crash mit Damon Hill und dem Aus von beiden erstmals Weltmeister wurde und drei Jahre später mit seinem Rammstoß gegen den späteren Titelträger Jacques Villeneuve für die eigene Saison-Disqualifikation sorgte.

Hamilton: Rennwochenende in Brasilien besser als ein achter WM-Titel

ABU DHABI: Für Formel-1-Pilot Lewis Hamilton hat seine Leistung beim WM-Rennen in Brasilien in diesem Jahr womöglich einen größeren Wert als es der achte Titelgewinn haben könnte. Auf die Frage, was das Beste in 2021 gewesen sei, antwortete der Mercedes-Fahrer vor dem letzten Saisonrennen in einem Interview der «Sport Bild» (Mittwoch): «Wenn es um Rennsport geht, dann Brasilien.» Auf die Nachfrage, ob das nicht einmal vom Titelgewinn übertroffen werden könne, sagte er: «Nein, ich glaube nicht.» In Interlagos hatte Hamilton das Sprintrennen vom letzten Platz aus begonnen und den Grand Prix am Sonntag schließlich gewonnen.

Hamilton ist mit derzeit sieben Titeln gleichauf mit Michael Schumacher. Vor dem letzten Saisonrennen am Sonntag in Abu Dhabi liegt er in der Fahrerwertung gleichauf mit Red-Bull-Pilot Max Verstappen. Weil der Niederländer einen Saisonsieg mehr auf dem Konto hat, würde er im Falle eines Ausfalls beider Autos Weltmeister. Sorgen vor einem Unfall macht sich Hamilton deswegen aber nicht. «Ich fürchte nicht das, was vielleicht gar nicht passiert», sagte er. «Solchen Gedanken gebe ich gar keinen Platz. Ich habe keine solche Unfall-Historie.»

Junge Liberale fordern Boykott der Olympischen Spiele in Peking

BERLIN: Die Jungen Liberalen (Julis) haben die künftige Bundesregierung aufgefordert, sich den USA mit einem diplomatischen Boykott der Olympischen Spiele in Peking anzuschließen. Die Kommunistische Partei Chinas verantworte vielfach schwere Verletzungen der Menschenrechte, sagte die Bundesvorsitzende Franziska Brandmann der Deutschen Presse-Agentur. Sie verwies besonders auf die Lage in der autonomen Region Xinjiang.

«Die Angehörigen der uighurischen Volksgruppe werden dort an der Ausübung ihrer Religion gehindert, millionenfach unter unwürdigen Bedingungen in Haftlagern zusammengesperrt und teilweise sogar zwangssterilisiert», sagte die Vorsitzende der FDP-Nachwuchsorganisation weiter. «Wir Junge Liberale verurteilen diese eklatante Missachtung der Menschenwürde scharf.»

Auch über Xinjiang hinaus könne die Menschenrechtslage in China «nur als miserabel bezeichnet werden», sagte Brandmann. «Besonders Meinungs- und Pressefreiheit werden von der chinesischen Regierung mit Füßen getreten. Unter diesen Umständen steht es für uns außer Frage, dass die Bundesregierung ein Zeichen setzen muss», sagte Brandmann an die Adresse von SPD, Grünen und FDP. «Sie soll zwar mit den deutschen Spitzensportlern mitfiebern, darf aber das Gastland China nicht mit einem offiziellen Besuch belohnen.»

Die Sprecherin Jen Psaki hatte am Montag angekündigt, die Regierung von Präsident Joe Biden werde keine diplomatischen oder offiziellen Vertreter zu den Spielen im Februar nach China schicken. Hintergrund seien der fortdauernde «Genozid» in der autonomen Region Xinjiang und andere Menschenrechtsverletzungen.

EU-Politikerin Beer fordert «gänzlichen Boykott» der Peking-Spiele

BRÜSSEL/BERLIN: Einen Tag nach dem Vorstoß der USA hat sich die Europa-Politikerin Nicola Beer sogar für einen Komplett-Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking ausgesprochen. Die Europäische Union sollte «nicht nur im Windschatten der USA bleiben, sondern sich selbst für die Einhaltung von Menschenrechten auf die Hinterbeine stellen und sich für einen gänzlichen Boykott der Winterspiele aussprechen», sagte die Vizepräsidentin des EU-Parlaments den Zeitungen der «Funke Mediengruppe».

Der von den USA geforderte diplomatische Boykott komme spät, sagte die FDP-Politikerin, und sei «das Mindeste», was vom Westen zu erwarten sei. Die Olympischen Winterspiele im Februar 2022 in China seien «eine falsche Bühne am falschen Ort».

Klare Signale des Westens Richtung Peking seien längst überfällig, meinte Beer mit Hinweis auf die «brutale Unterdrückung der Uiguren, der chinesischen Aggressionen gegenüber Hongkong und Taiwan». Es könne weder im Interesse der USA noch der EU sein, «Peking stillschweigend bei den Winterspielen als gigantische Propaganda- Inszenierung zuzusehen, während Chinas Apparat unverhohlen hinter den Kulissen schwerwiegend Menschenrechte verletzt», betonte die Parlaments-Vizepräsidentin.

Die USA hatten am Montag einen diplomatischen Boykott der Peking-Spiele angekündigt. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sagte in Washington, die Regierung von Präsident Joe Biden werde keine diplomatische oder offizielle Vertreter zu den Olympischen Winterspielen nach China schicken. Hintergrund seien der fortdauernde «Genozid» in der autonomen Region Xinjiang und andere Menschenrechtsverletzungen.

Dortmund verabschiedet sich mit Kantersieg aus der Königsklasse

DORTMUND: Borussia Dortmund hat sich mit einem überzeugenden Heimsieg würdig aus der Champions League verabschiedet. Der Fußball-Bundesligist gewann am Dienstagabend gegen das punktlose Gruppen-Schlusslicht Besiktas Istanbul mit 5:0 (2:0) und spielt nach der Winterpause in der Europa League weiter. Drei Tage nach dem 2:3 im Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München trafen Donyell Malen (29. Minute), Doppel-Torschütze Marco Reus (Foulelfmeter/45.+2/53.) und Joker Erling Haaland (68./81.) für die Mannschaft von Trainer Marco Rose; kurz vor dem Strafstoß sah der Brasilianer Welinton Rot. Als Dritter der Gruppe C landete der BVB (9 Punkte) vor Besiktas und bleibt international im Geschäft.

RB Leipzig sichert Europa-League-Teilnahme - 2:1 gegen Man City

LEIPZIG: RB Leipzig hat sich nach dem Champion-League-K.o. immerhin die Teilnahme an der Europa League nach der Winterpause gesichert. Die Mannschaft von Interimstrainer Achim Beierlorzer siegte am Dienstag im letzten Gruppenspiel gegen Spitzenreiter Manchester City 2:1 (1:0) und hielt damit als Tabellendritter den belgischen Club FC Brügge auf Distanz. Dominik Szoboszlai (24.) und André Silva (71.) erzielten die Leipziger Treffer. Für Man City traf Riyad Mahrez (77.). Bei den Gästen sah Kyle Walker die Rote Karte.

FC Barcelona will beim FC Bayern «Geschichte schreiben»

MÜNCHEN: Der FC Barcelona will im Kampf um den Achtelfinal-Einzug einen großen Sieg beim FC Bayern feiern. «Wir können Geschichte schreiben, das wäre der erste Sieg von Barcelona in München», sagte Trainer Xavi am Dienstagabend in München. «Wir haben einen der stärksten Rivalen, den man aktuell haben kann. Bayern ist eines der besten Teams der Welt.» Barcelona braucht am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) einen Dreier, um aus eigener Kraft das Achtelfinale zu erreichen. Im Hinspiel verloren die Katalanen 0:3, im Viertelfinale 2020 ging Barcelona mit 2:8 unter.

Comeback nach Quarantäne: Wolfsburg-Kapitän Casteels wieder im Tor

WOLFSBURG: Für den ersten Einsatz nach seiner Corona- Quarantäne wird Kapitän Koen Casteels beim entscheidenden Champions-League-Heimspiel gegen OSC Lille wieder in das Tor des VfL Wolfsburg zurückkehren. Der belgische Nationalspieler hatte zuletzt bei den Wolfsburger Niederlagen gegen den FC Sevilla (0:2) und Borussia Dortmund (1:3) gefehlt. Die Wolfsburger brauchen am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) einen Sieg gegen den französischen Meister, um sich für das Achtelfinale zu qualifizieren.

Zwayer möchte «persönliches Gespräch» mit Jude Bellingham

BERLIN: Schiedsrichter Felix Zwayer findet die Aussagen von Jude Bellingham gegen ihn nach dem Bundesliga-Spitzenspiel «verunglimpfend und respektlos», dennoch möchte er dies «am liebsten in einem persönlichen Gespräch» mit dem jungen BVB-Profi selbst klären. Er habe Bellingham «gegenüber Borussia Dortmund ein solches persönliches Gespräch angeboten», sagte Zwayer in einem «Bild»-Interview (Dienstag). Bellingham hatte den Referee nach der 2:3-Niederlage des BVB am Samstag im Topspiel gegen Bayern München verbal attackiert, unter anderem weil dieser einen Handelfmeter gegen sein Team gegeben hatte.

Sportgericht reduziert Geldstrafe für Hansa Rostock

ROSTOCK: Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat eine Geldstrafe für den Zweitliga-Aufsteiger Hansa Rostock deutlich reduziert. Wegen mehrerer Fehlverhalten der Hansa-Fans und einem teilweise nicht ausreichenden Ordnungsdienst im Rostocker Stadion war der Club im November zu Strafen in einer Gesamthöhe von 97.300 Euro verurteilt worden. Nach einer weiteren Verhandlung muss der Club jetzt nur noch 42.300 Euro zahlen, teilte der DFB am Dienstag mit.

Carlsen gewinnt wieder und führt 6:3 - Schach-WM fast entschieden

DUBAI: Schach-Weltmeister Magnus Carlsen steht nach einem weiteren Sieg kurz vor der Verteidigung seines Titels. Der 31 Jahre alte Norweger gewann am Dienstag in Dubai auch die neunte Partie gegen seinen russischen Herausforderer Jan Nepomnjaschtschi und führt das auf 14 Partien angesetzte Duell jetzt fast uneinholbar mit 6:3 an. Nepomnjaschtschi hatte vor zwei Tagen bereits die achte Partie durch einen auf WM-Niveau ungewöhnlichen Patzer verloren. Der Herausforderer ließ sich diesmal seinen Läufer aussperren. Sein 27. Zug war ein Fehler, wie ihn sonst Anfänger begehen. Nepomnjaschtschi schleppte die Partie noch bis zum 39. Zug und gab dann auf.

Red Bull München kann von Champions-League-Halbfinale träumen

RAUMA: Der EHC Red Bull München darf dank eines Remis im Viertelfinal-Hinspiel der Eishockey-Champions-League vom Einzug ins Halbfinale der Königsklasse träumen. Der dreimalige deutsche Meister spielte am Dienstagabend beim finnischen Club Lukko Rauma 2:2 (0:0, 0:2, 2:0) und kann durch einen Sieg im Rückspiel am 14. Dezember in die Runde der letzten Vier einziehen. Linus Nyman (25. Minute) und Samuli Piipponen (40.) hatten die Hausherren in Führung gebracht. Frederik Tiffels (44.) und Trevor Parkes (54.) glichen für die Münchner aus.

Chinas Eishockey-Männerteam ist bei Olympia dabei

ZÜRICH: Die chinesische Eishockey-Nationalmannschaft der Männer wird bei den Olympischen Winterspielen in Peking definitiv an den Start gehen und damit auch auf das deutsche Team treffen. Das teilte der Weltverband IIHF nach einem Meeting am Dienstag mit. Zuletzt hatte es Diskussionen gegeben, in wieweit eine Teilnahme der klar unterlegenen Gastgeber überhaupt Sinn macht. China trifft in Gruppe A neben dem Olympia-Zweiten Deutschland auch auf Kanada und die USA.