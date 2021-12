Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 01.12.21 | Überblick

Hamiltons WM-Aufholjagd: Wolff kündigt «richtige Granate» an

DSCHIDDA: Lewis Hamilton soll bei der Formel-1-Premiere in Saudi-Arabien mit seinem starken Mercedes-Motor aus dem Brasilien-Rennen ein WM-Finale gegen Red-Bull-Pilot Max Verstappen erzwingen. «Jetzt kommt die richtige Granate wieder rein für Saudi-Arabien und Abu Dhabi. Wir haben uns dieses Feuer für die letzten zwei Rennen aufbewahrt», kündigte Mercedes-Teamchef Toto Wolff nach Hamiltons jüngstem Sieg in Katar an. Im Grand Prix zuvor in Brasilien hatte der Engländer mit einem frischen Aggregat brilliert, anschließend in Katar wurde der Motor aber nicht eingesetzt und aufgespart.

«Wir sind auf der Jagd, motivierter denn je und freuen uns auf das Renndebüt in Saudi-Arabien», betonte Wolff vor der Premiere auf dem Dschidda Corniche Circuit, der mit seinen langen Vollgaspassagen und den schnellen Kurven Mercedes liegen sollte.

Hamilton hat nach zwei Grand-Prix-Siegen nacheinander seinen WM-Rückstand zwar auf acht Punkte verkürzt, Verstappen könnte aber schon an diesem Sonntag erstmals Weltmeister werden. «Ich fühle mich ruhig. Ich weiß, dass ich immer versuchen werde, mein Bestes zu geben», sagte der Niederländer und versicherte: «Es wird ein aufregendes Saisonende werden.»

Prost über WM-Kampf in der Formel 1: «An der Grenze, aber fair»

BERLIN: Der viermalige Formel-1-Weltmeister Alain Prost findet dem WM-Kampf zwischen Mercedes-Pilot Lewis Hamilton und Red-Bull-Fahrer Max Verstappen hart aber gut. «Im Moment ist es an der Grenze, aber fair. Das ist gut für die Formel 1», sagte der Franzose der «Sport Bild» (Mittwoch). Prost, der sich Ende der 80er knallharte Titelkämpfe mit Ayrton Senna geliefert hat, hält einen Unfall als entscheidende Szene auf dem dem Weg zum WM-Titel für nicht unwahrscheinlich. «Es ist schon jetzt sehr angespannt. Die Anspannung geht schon seit einiger Zeit hoch, deswegen kann man so ein Szenario nicht ausschließen», sagte er.

Der Brite Hamilton liegt im Klassement vor den beiden letzten Saisonrennen an diesem Sonntag in Saudi-Arabien und eine Woche später in Abu Dhabi mit acht Punkten Rückstand auf dem zweiten Platz hinter dem Niederländer Verstappen. «Klar ist schon: Einer von beiden wird am Ende der Saison ein großartiger und würdiger Weltmeister sein. Egal, wer es am Ende wird.»

Langjähriger Liverpool-Profi Ray Kennedy gestorben

LONDON: Der ehemalige englische Fußball-Nationalspieler Ray Kennedy ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Das gab der FC Liverpool, für den Kennedy von 1974 bis 1982 spielte, am Dienstag bekannt. In 393 Spielen für die Reds erzielte er 72 Tore und gewann mit dem Club fünfmal die Meisterschaft und dreimal den Europapokal der Landesmeister, den Vorgänger der Champions League. Bereits 1984 war bei Ray Kennedy eine Parkinson-Erkrankung diagnostiziert worden.

Bremens Regierungschef: Kein volles Weserstadion am Freitag

BREMEN: Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) will am Mittwoch mit dem Fußball-Zweitligisten Werder Bremen über die Konsequenzen aus der aktuellen Corona-Lage beraten. «Ein volles Stadion kann es auf keinen Fall geben», sagte er am Dienstag nach den Bund-Länder-Gesprächen über die Pandemie mit Blick auf die Zweitliga-Partie zwischen Werder und dem FC Erzgebirge Aue am Freitag. Er verfolge eher einen restriktiven Kurs, um Risiken zu vermeiden. «Einschränkungen muss es geben.» Er könne sich die 2G-Regelung, also Einlass nur für Geimpfte und Genesene, auch mit Maskenpflicht vorstellen.

Davis-Cup-Team erreicht erstmals seit 14 Jahren Halbfinale

INNSBRUCK: Die deutschen Tennis-Herren sind erstmals seit 2007 ins Halbfinale des Davis Cups eingezogen. Dank des Siegs im Einzel von Jan-Lennard Struff und des Erfolgs im Doppel mit Kevin Krawietz und Tim Pütz bezwang die deutsche Auswahl das favorisierte Großbritannien mit 2:1. Jan-Lennard Struff setzte sich am Dienstag in Innsbruck 7:6 (8:6), 3:6, 6:2 gegen den Weltranglisten-Zwölften Cameron Norrie durch. Das Doppel Krawietz/Pütz gewann anschließend mit 7:6 (12:10), 7:6 (7:5) gegen Joe Salisbury und Neal Skupski. Zum Auftakt war Peter Gojowczyk beim 2:6, 1:6 gegen Daniel Evans chancenlos geblieben. Im Halbfinale am Samstag trifft die deutsche Auswahl in Madrid auf Russland oder Schweden.