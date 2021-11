Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

FC Bayern holt Gruppensieg in der Champions League - 2:1 in Kiew

KIEW: Mit dem fünften Erfolg im fünften Spiel hat sich der FC Bayern München den Gruppensieg in der Champions League geholt. Die wegen Infektionen und Quarantäne-Ausfällen personell arg dezimierten Münchner siegten am Dienstag bei Dynamo Kiew 2:1 (2:0). Robert Lewandowski (14. Minute) mit einem traumhaften Fallrückzieher und Kingsley Coman (42.) sicherten mit ihren Toren die drei Punkte. Vier Tage nach dem 1:2 der Bayern in der Fußball-Bundesliga in Augsburg überwand diesmal Denys Harmasch die Münchner Abwehr (70.).

Nach 0:2 in Sevilla: VfL Wolfsburg muss ums Achtelfinale zittern

SEVILLA: Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg droht die K.o.-Runde in der Champions League zu verpassen. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt verlor am Dienstagabend das richtungsweisende fünfte Spiel in der umkämpften Gruppe G beim FC Sevilla mit 0:2 (0:1) und ist mit fünf Punkten nun Tabellenletzter. Joan Jordán mit einem Kopfball in der 12. Minute und Rafa Mir in der Nachspielzeit (90.+7) trafen für die Andalusier. Wolfsburg braucht nun am 8. Dezember gegen OSC Lille unbedingt einen Heimsieg, um noch das Achtelfinale zu erreichen.

Laut «Kicker»: Gnabry und Musiala inzwischen geimpft

KIEW: In die Impf-Debatte beim FC Bayern München kommt laut Medienberichten neue Bewegung. Nach Informationen des «Kicker» sollen sich die Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry und Jamal Musiala, die derzeit wegen einer Corona-Quarantäne ausfallen, inzwischen gegen das Virus impfen lassen haben. «Bild» und «Sport Bild» berichteten am Dienstag zudem, dass auch Joshua Kimmich und Michael Cuisance eine Impfung in Erwägung ziehen. Eine Bestätigung des FC Bayern gab es dazu nicht. Kimmich, Gnabry, Musiala, Cuisance und Eric Maxim Choupo-Moting fehlen in der Ukraine, weil sie sich als Corona-Kontaktpersonen in Quarantäne befinden.

Ronaldo führt Manchester United ins Champions-League-Achtelfinale

VILLARREAL: Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat Manchester United ins Achtelfinale der Champions League geführt. Der Portugiese erzielte beim 2:0 (0:0) am Dienstagabend bei Europa-League-Sieger FC Villarreal den Führungstreffer (78.). Es war der sechste Treffer im fünften Gruppenspiel für den Champions-League-Rekordtorschützen. Der ehemalige Dortmunder Jadon Sancho traf in der Schlussminute mit seinem ersten Tor für United zum Endstand (90.). Im ersten Spiel nach dem Aus von Trainer Ole Gunnar Solskjaer legte Manchester aber lange einen enttäuschenden Auftritt hin.

Christian Keller ab April neuer Geschäftsführer Sport beim 1. FC Köln

BERLIN: Christian Keller übernimmt zum 1. April 2022 die Position des Geschäftsführers Sport beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln. Wie die Kölner am Dienstag mitteilten, wird er im Team mit Thomas Kessler, dem Sportlichen Leiter der Lizenzspielerabteilung, und Lukas Berg, dem Leiter Administration, zusammenarbeiten. Jörg Jakobs, der seit Juni 2021 interimsmäßig die sportliche Verantwortung für den FC trägt, wird dann wieder in beratende Funktion zurückkehren. Der 42 Jahre alte Keller war von Juni 2013 bis Oktober 2021 Geschäftsführer beim SSV Jahn Regensburg.

EU-Parlament fordert diverseren und gerechteren Sport

STRAßBURG: Das EU-Parlament hat eine Sportpolitik gefordert, die den Kinderschutz, die Rechte von Sportlern, die Menschenrechte und die Diversität im Sport mehr in den Fokus nimmt. Einen entsprechenden Bericht mit zahlreichen Forderungen an Verbände und EU-Institutionen nahmen die Europaabgeordneten am Dienstag mit großer Mehrheit in Straßburg an. Der Text ist ein Rundumschlag zu verschiedensten Aspekten der Sportpolitik. Darin heißt es etwa, dass Behörden, Sportverbände und -organisationen bei all ihren Entscheidungen - etwa bei der Vergabe von Großveranstaltungen und der Wahl von Sponsoren - die Menschenrechte und demokratischen Grundsätze achten sollen.

Adler Mannheim verpassen Viertelfinale der Champions Hockey League

GÖTEBORG: Die Adler Mannheim haben das Viertelfinale in der Champions Hockey League wie erwartet verpasst. Der nach einem Corona-Ausbruch und wegen Verletzungen weiter stark ersatzgeschwächte Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verlor am Dienstag das Achtelfinal-Rückspiel beim Titelverteidiger Frölunda HC in Göteborg mit 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) und schied aus dem Wettbewerb aus. Das Hinspiel vor einer Woche in Mannheim hatte Frölunda bereits mit 10:1 für sich entschieden. Für die Adler, die ein weiteres Mal ohne ihren positiv getesteten Trainer Pavel Gross antreten mussten, traf nur Luca Tosto (45.) zum 1:2-Anschluss.

Cas bestätigt vierjährige Dopingsperre für Hochspringer Schustow

LAUSANNE: Der ehemalige russische Hochsprung-Europameister Alexander Schustow ist mit dem Einspruch gegen seine vierjährige Dopingsperre vor dem Internationalen Sportgerichtshof Cas gescheitert. Wie aus einer Cas-Mitteilung vom Dienstagabend hervorgeht, bleibt der 37-Jährige damit rückwirkend vom 5. Juni 2020 bis zum 4. Juni 2024 gesperrt. Schustow hatte im Juli vorigen Jahres Berufung eingelegt. Seine Karriere hatte er bereits 2017 für beendet erklärt. Dem Russen wird der «Gebrauch einer verbotenen Substanz oder einer verbotenen Methode» zur Last gelegt.

Erstrunden-Aus für Nina Mittelham bei Tischtenns-WM

HOUSTON: Mannschafts-Europameisterin Nina Mittelham ist bei der Tischtennis-WM in Houston bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die 25-Jährige vom Champions-League-Sieger TTC Berlin Eastside verlor am Dienstag mit 0:4 Sätzen gegen die erst 19 Jahre alte Amerikanerin Amy Wang. Noch im September und Oktober hatte Mittelham das europäische Top-16-Turnier gewonnen und danach auch das deutsche Team als neue Nummer eins überraschend zum EM-Titel geführt.