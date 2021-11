Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 17.11.21 | Überblick

Bob-Rekordweltmeister Friedrich für Olympia-Vergabe an Länder

PIRNA: Bob-Rekordweltmeister Francesco Friedrich hat sich für eine Olympia-Reform ausgesprochen und eine Vergabe an Länder statt Städte angeregt. «An einem Ort einen Haufen neue Sportstätten für Milliarden zu bauen bringt nicht viel. Die werden nach Olympia vielleicht nicht mehr genutzt», sagte der 31-Jährige der «Sport Bild» (Mittwoch). Sinnvoller sei es, Olympische Spiele beispielsweise in ganz Deutschland auszurichten. «Dann findet Eisschnelllauf in Berlin statt, Curling in Düsseldorf, Eishockey in verschiedenen Städten, Skispringen in Oberstdorf, Alpin in Garmisch», sagte er.

Auf die Frage, ob ihm Olympia als Gesamtereignis an einem Ort dann nicht fehlen würde, antwortete Friedrich: «Ich sehe das als Tradition, an der aus Prinzip festgehalten wird. Per Bahn oder Flugzeug sind die Wege alle machbar. So optimiert man an vielen Orten die Infrastruktur, und die Menschen hätten nach Olympia noch etwas davon.» Das Geld sei so nicht sinnlos ausgegeben. Man müsse alles prüfen, das dazu beitrage, dass die Olympischen Spiele weiter existierten.

Euroleague-Sieg für Bayerns Basketballer: 71:63 gegen Fenerbahce

MÜNCHEN: Die Basketballer des FC Bayern München haben nach zwei Euroleague-Niederlagen wieder gewonnen. Gegen Fenerbahce Istanbul siegte der Bundesligist am Dienstag mit 71:63 (35:30) und steht mit vier Siegen und sechs Niederlagen im Tabellen-Mittelfeld. Bereits am Donnerstag geht es für die Bayern in der europäischen Königsklasse gegen Panathinaikos Athen weiter. Vladimir Lucic war mit 22 Punkten bester Werfer.

Doppelspieler Krawietz verpasst Halbfinale beim Tennis-Saisonfinale

TURIN: Doppelspieler Kevin Krawietz ist beim Saisonfinale der Tennis-Tour vorzeitig in der Gruppenphase ausgeschieden. Mit seinem rumänischen Doppelpartner Horia Tecau verlor der Coburger am Dienstag in Turin gegen Ivan Dodig und Filip Polasek 6:7 (2:7), 5:7. Nach der Niederlage gegen das kroatisch-slowakische Duo haben Krawietz und Tecau bereits vor dem abschließenden Vorrundenspiel keine Chance mehr auf einen der beiden vorderen Plätze in der Gruppe, die zur Teilnahme am Halbfinale berechtigen.

Tennisspielerin Muguruza zieht ins Endspiel des Saisonfinals ein

GUADALAJARA: Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Garbiñe Muguruza kann zum ersten Mal das Saisonfinale auf der Tennis-Tour gewinnen. Die 28-Jährige setzte sich am Dienstag im mexikanischen Guadalajara im spanischen Halbfinale gegen Paula Badosa souverän mit 6:3, 6:3 durch. Im Endspiel am Mittwoch bekommt es Muguruza mit der griechischen Weltranglisten-Sechsten Maria Sakkari oder der Estin Anett Kontaveit zu tun, die auf Platz acht steht.

Formel 1: Mercedes legt Einspruch gegen Verstappen-Urteil ein

BERLIN: Lewis Hamiltons Mercedes-Team legt Protest gegen eine Entscheidung der Rennkommissare zugunsten von WM-Spitzenreiter Max Verstappen beim Formel-1-Rennen in Brasilien ein. Der Rennstall verlangte am Dienstag nachträglich eine Überprüfung des knallharten Zweikampfs zwischen Verstappen und Hamilton beim Grand Prix am Sonntag, als der Red-Bull-Pilot den Silberpfeil-Star neben die Strecke gedrängt hatte. Als Grund für den Einspruch nannte Mercedes das Auftauchen von neuem Beweismaterial, das den Rennkommissaren während des WM-Laufs nicht zur Verfügung gestanden habe.

Deutsche U21 jubelt über klaren 4:0-Sieg zum Jahresabschluss

INGOLSTADT: Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat das Titeljahr mit einem klaren Sieg abgeschlossen. Vier Tage nach dem 0:4 gegen Polen gewann der Fußball-Europameister am Dienstag in Ingolstadt völlig ungefährdet mit 4:0 (3:0) gegen San Marino. Malick Thiaw (14. Minute), Erik Schuranow (15.), Kapitän Jonathan Burkardt (34.) und Jan Thielmann (62.) erzielten vor 2004 Zuschauern die Tore. Auf dem Weg zur EM-Endrunde 2023 in Rumänien und Georgien bedeutete der Erfolg beim Einbahnstraßenfußball den fünften Sieg im sechsten Spiel der Qualifikation.

Oranje zittert sich zu WM-Ticket - Kuntz führt Türkei in Playoffs

ROTTERDAM: Mit dem an der Hüfte verletzten Bondscoach Louis van Gaal auf der Tribüne hat sich die Niederlande das Ticket für die Fußball-WM in Katar gesichert - und auch Stefan Kuntz darf mit der türkischen Auswahl noch auf die Endrunden-Teilnahme hoffen. Oranje kam am Dienstag nach späten Toren im entscheidenden Gruppenspiel zu einem 2:0 (0:0) gegen Norwegen im leeren Rotterdamer Stadion De Kuip und sicherte sich mit 23 Punkten Platz eins in Gruppe G. Dahinter folgt die Türkei, die in Montenegro 2:1 (1:1) gewann und mit 21 Zählern vor Norwegen (18) landete. Das Team des langjährigen deutschen U21-Trainers Kuntz kämpft nun in den Playoffs um einen von drei weiteren WM-Startplätzen.

München vor Einzug ins CHL-Viertelfinale - Debakel für Mannheim

BERLIN: Der EHC Red Bull München hat beste Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale der Champions Hockey League. Beim HC Fribourg-Gottéron aus der Schweiz gewann die Mannschaft von Eishockey-Trainer Don Jackson am Dienstagabend mit 4:2 (1:1, 3:0; 0:1). Dagegen stehen die Adler Mannheim nach einem 1:10 (1:2, 0:3, 0:5)-Debakel gegen den Titelverteidiger Frölunda HC aus Schweden vor dem Aus.