Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

2:2 bei Juventus: Wolfsburgerinnen kassieren späten Ausgleich

TURIN: Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg bleiben in der Gruppenphase der Champions League weiter ungeschlagen. Die deutschen Pokalsiegerinnen kassierten am Dienstagabend im wichtigen Auswärtsspiel bei Juventus Turin allerdings erst in der Nachspielzeit das Gegentor zum 2:2 (1:1)-Endstand. Cristiana Girelli schoss vor 12.739 Zuschauern im Allianz Stadium den umjubelten Ausgleichstreffer (90.+1). Eine Minute zuvor hatte die Wolfsburgerin Felicitas Rauch Gelb-Rot gesehen. Immerhin bleibt der VfL als Tabellenzweiter der Gruppe A weiterhin einen Punkt vor dem italienischen Spitzenclub. Die ersten Zwei qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Premiere bei DFB-Länderspiel: Kroatin Martincic als Schiedsrichterin

WOLFSBURG: Premiere in der DFB-Geschichte: Erstmals wird eine Schiedsrichterin ein Länderspiel der Fußball-Nationalmannschaft leiten. Die UEFA teilte die Kroatin Ivana Martincic für das WM-Qualifikationsspiel am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in Wolfsburg gegen Liechtenstein ein. Für die 36-Jährige ist es auch ihr Debüt bei einem internationalen Männerspiel. FIFA-Spiele leitet Martincic bereits seit 2014, darunter auch zwei Testspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen gegen Schweden und Italien.

DFB-Sportgericht verhängt 30.000 Euro Geldstrafe für Hamburger SV

FRANKFURT/MAIN: Wegen rassistischer Ausfälle seiner Fans ist der Zweitligist Hamburger SV vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu einer Geldstrafe von 30.000 Euro verurteilt worden. Davon kann der Verein bis zu 10.000 Euro «für sicherheitstechnische Maßnahmen» verwenden, teilte der DFB am Dienstagabend weiter mit. Das Urteil sei im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens der HSV-Anhänger erfolgt. Während des Zweitligaspiels gegen Fortuna Düsseldorf am 16. Oktober wurde der Düsseldorfer Spieler Khaled Narey rassistisch beleidigt.

Wegen 2G-Regel: Dynamo Dresden verschiebt Mitgliederversammlung

DRESDEN: Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat die für Samstag geplanten Mitgliederversammlungen für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 aufgrund der aktuellen sächsischen Coronavirus-Schutz-Verordnung erneut verschoben. Die Veranstaltung war ursprünglich als 3G-Veranstaltung geplant. Seit Montag gelten aber im Freistaat die 2G-Regeln. Demnach haben nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt zu Restaurants oder Veranstaltungen.

SV Sandhausen nimmt Training in Kleingruppen wieder auf

SANDHAUSEN: Der Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat nach dem Corona-Ausbruch in der vergangenen Woche das Training in Kleingruppen wieder aufgenommen. Zudem teilte der Club am Dienstag mit, dass bei einer weiteren Testreihe keine neuen Fälle dazugekommen seien. Spieler, die zuletzt positiv getestet wurden, stoßen zum Training dazu, sobald es die Testergebnisse zulassen, heißt es von Vereinsseite weiter. Zwölf Spieler und sechs Personen aus dem Betreuerstab waren nach Vereinsangaben positiv auf das Coronavirus getestet worden und mussten sich in Quarantäne begeben.

Ex-Kerber-Coach Beltz neuer Trainer von US-Open-Siegerin Raducanu

BERLIN: US-Open-Siegerin Emma Raducanu wird zukünftig mit dem langjährigen Coach von Angelique Kerber zusammenarbeiten. Die Britin bestätigte nach ihrem überraschenden Aus beim WTA-Turnier in Linz gegen die chinesische Qualifikantin Wang Xinyu die zukünftige Zusammenarbeit mit Torben Beltz. «Es ist natürlich ein großes Privileg, mit einem so erfahrenen Trainer zusammenzuarbeiten», sagte die 18-Jährige. Zuvor hatte Kerber die Trennung von Beltz bekanntgegeben. Mit dem 44-Jährigen hatte die deutsche Nummer eins zwei ihrer drei Grand-Slam-Titel gewonnen und 2016 Platz eins der Weltrangliste erreicht.