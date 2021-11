Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 03.11.21 | Überblick

Mercedes-Teamchef: Hamiltons WM-Chancen «absolut intakt»

MEXIKO-STADT: Im engen Titelkampf der Formel 1 will Mercedes-Teamchef Toto Wolff die Entscheidung bis zum Ende offen halten. «Ziel muss sein, dass wir zum letzten Rennen kommen und absolut eine Chance haben zu gewinnen», sagte der Österreicher bei RTL/ntv vor dem Großen Preis von Mexiko am Wochenende. Trotz der jüngsten Niederlage von Silberpfeil-Star Lewis Hamilton gegen Red-Bull-Fahrer Max Verstappen in Austin und zwölf Punkten Rückstand in der Gesamtwertung seien die Chancen des Briten «absolut intakt», versicherte Wolff.

Fünf Rennen stehen in diesem Jahr noch aus. Auf den kommenden Strecken in Mexiko und Brasilien gilt Red Bull mit Verstappen als favorisiert. «Aber Racing ist dann doch oft anders als man plant. Deshalb ist die Meisterschaft erst zu Ende, wenn man mathematisch nicht mehr gewinnen kann», sagte Wolff.

Mit der Premiere in Katar am 21. November bestreitet die Formel 1 drei Grand Prix innerhalb von nur 15 Tagen. Wolff mahnte bei seinem Mercedes-Team, das in dieser Saison schon einige Schwächen zeigte, «große Konzentration» an, «um maximale Punkte mitzunehmen». Der 36 Jahre Hamilton strebt seinen achten WM-Titel an und wäre damit alleiniger Rekordhalter vor Michael Schumacher. Für Verstappen (24) wäre es die erste Weltmeisterschaft.

Österreichs Tennisstar Thiem kündigt Comeback an und ist geimpft

WIEN: Der österreichische Tennisprofi Dominic Thiem hat sich nach eigener Aussage gegen das Coronavirus impfen lassen. Er strebe nach seiner Verletzungspause im Dezember bei einem Einladungsturnier in Abu Dhabi sein Comeback an, teilte der 28 Jahre alte US-Open-Sieger von 2020 am Dienstag in den sozialen Netzwerken mit. Auf die Tour wolle er Anfang des kommenden Jahres bei den Australian Open zurückkehren. «Unnötig zu sagen, dass die Impfung notwendig ist, um an beiden Events teilzunehmen», schrieb Thiem und betonte: «In meinem Fall ist es so, dass ich bereits geimpft bin.»

NHL wählt Eishockey-Profi Seider zum Rookie des Monats

NEW YORK: Eishockey-Jungprofi Moritz Seider ist in der nordamerikanischen NHL zum Neuling des Monats («Rookie of the Month») Oktober gewählt worden. Gut zwei Wochen nach seinem Debüt für die Detroit Red Wings setzte sich der 20 Jahre alte Verteidiger aus Zell an der Mosel in einer Punktewertung vor allen anderen Jungprofis der Liga durch, teilte die NHL am Dienstag mit. Mit acht Vorlagen bei einer durchschnittlichen Einsatzzeit von 22:26 Minuten führte Seider das Oktober-Ranking an. Erst am 14. Oktober hatte er sein NHL-Debüt im Trikot der Red Wings gefeiert.

Schwimmer Wellbrock verzichtet auf Finale bei EM - Braunschweig dabei

KASAN: Florian Wellbrock ist mit einem guten Vorlauf über 400 Meter Freistil in die Kurzbahn-EM gestartet und hat anschließend auf das Finale verzichtet. Der 24 Jahre alte Schwimm-Olympiasieger begründete die Entscheidung mit dem zufriedenstellenden Rennen in 3:41,09 Minuten und dem anstehenden Vorlauf über 1500 Meter an diesem Mittwoch in Kasan. Auf diese Distanz will er sich konzentrieren. Er hätte sich über die 400 Meter am Dienstagnachmittag nicht mehr gesteigert, sagte er.

Fußballprofi Pálsson nach Zusammenbruch bei Partie in Norwegen wach

OSLO: Am Tag nach seinem Herzstillstand während einer Zweitliga-Partie in Norwegen hat sich die Lage des isländischen Fußballprofis Emil Pálsson stabilisiert. «Emil ist wach und hat es den Umständen entsprechend gut», teilte sein Verein Sogndal IL am Dienstagnachmittag mit. Er werde in den kommenden Tagen weiter im Universitätskrankenhaus Haukeland in Bergen untersucht und behandelt. Bereits einige Stunden zuvor hatte der Club mitgeteilt, dass sich Pálsson in einem stabilen Zustand befinde. Er war während der Anfangsphase einer Partie zwischen Sogndal und Stjørdals/Blink am Montagabend plötzlich zusammengebrochen.

Auch Kerber und Doppel verlieren: Tennis-Damen ausgeschieden

PRAG: Die deutschen Tennis-Damen sind beim Billie Jean King Cup in der Gruppenphase gescheitert und haben den erhofften Einzug in das Halbfinale verpasst. Im zweiten Vorrundenspiel gegen die Schweiz verlor das Team um Angelique Kerber mit 0:3. Die 33 Jahre alte Kielerin kassierte beim 7:5, 2:6, 2:6 gegen Olympiasiegerin Belinda Bencic die entscheidende Niederlage. Zuvor hatte sich Andrea Petkovic der Schweizerin Viktorija Golubic 4:6, 5:7 geschlagen geben. Im bedeutungslosen Doppel unterlagen Anna-Lena Friedsam und Debütantin Nastasja Schunk dem Duo Golubic und Jil Teichmann mit 1:6, 2:6.

Erster Sieg für Wolfsburg in der Champions League

WOLFSBURG: Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den ersten Sieg in dieser Champions-League-Saison geholt und die Chancen auf den Achtelfinal-Einzug aufrechterhalten. Die Niedersachsen siegten am Dienstag gegen Red Bull Salzburg 2:1 (1:1) und rückten mit fünf Punkten auf den zweiten Platz hinter den Österreichern vor. Es war zugleich auch der zweite Sieg im zweiten Pflichtspiel unter dem neuen Wolfsburger Trainer Florian Kohfeldt. Ridle Baku (3. Minute) und Lukas Nmecha (60.) erzielten die Tore für den VfL. Für Salzburg traf Maximilian Wöber zum zwischenzeitlichen Ausgleich (30.).

Bayern nach 5:2 gegen Lissabon im Champions-League-Achtelfinale

MÜNCHEN: Wieder mit Trainer Julian Nagelsmann an der Seitenlinie hat sich der FC Bayern München vorzeitig für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Der Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga überzeugte am Dienstagabend gegen Benfica Lissabon mit 5:2 (2:1) und machte mit der makellosen Bilanz von vier Siegen (17:2 Tore) in vier Gruppenspielen den Einzug in die erste K.o.-Runde perfekt. Dreifach-Torschütze Robert Lewandowski in seinem 100. Königsklassen-Spiel (26./62./84.) Minute), Serge Gnabry (32.) und Leroy Sané (49.) trafen in der Allianz Arena für den deutschen Rekordmeister. Morato (38.) und Darwin Nunez (74.) waren für die Portugiesen erfolgreich.

Kohfeldt glaubt an Weiterkommen: «Wir müssen weiter liefern»

WOLFSBURG: Wolfsburgs neuer Trainer Florian Kohfeldt glaubt nach dem 2:1-Sieg gegen Red Bull Salzburg wieder an ein Weiterkommen in der Champions League. «Wir haben die Gruppe ein Stück weit wieder aufgemacht», sagte der neue VfL-Coach am Dienstagabend. «Wir haben uns mit dem Sieg wieder eine realistischere Möglichkeit erarbeitet, in der Champions League zu überwintern. Aber die Situation in der Gruppe bleibt kompliziert. Wir sind nicht in einem Vorteil, sondern wir müssen weiter liefern. Wir haben jetzt ein schweres Spiel in Sevilla. Und ich freue mich, dass unser letztes Spiel gegen Lille ein Heimspiel ist.»

Durch Tore von Ridle Baku (4. Minute) und Lukas Nmecha (60.) gelang den Wolfsburgern gegen Salzburg im vierten Vorrundenspiel der erste Saisonsieg in der Champions League. Der Fußball-Bundesligist kam dadurch in der sehr ausgeglichenen Gruppe G bis auf zwei Punkte an den Tabellenführer aus Österreich heran. Die beiden letzten Wolfsburger Gruppenspiele finden am 23. November in Sevilla und am 8. Dezember gegen den französischen Meister Lille statt.