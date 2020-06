Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Leverkusen verlängert mit Linksverteidiger Wendell bis 2022

LEVERKUSEN: Bayer Leverkusen und Linksverteidiger Wendell setzen ihre Zusammenarbeit fort. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, wurde der 2021 auslaufende Vertrag mit dem Brasilianer vorzeitig um ein Jahr bis zum 30. Juni 2022 verlängert. «Für Wendell ist Bayer 04 ein besonderer Club. Er hatte in der Vergangenheit einige interessante Angebote, ist uns aber immer treu geblieben. Wir sind froh, dass wir weiter auf ihn bauen können», kommentierte Sportchef Rudi Völler die Einigung mit dem 26-Jährigen.

Europas Handballverband plant Spiele mit Zuschauern

KÖLN: Die Europäische Handballföderation (EHF) plant die Ausrichtung des Champions-League-Finalturniers Ende Dezember in Köln mit Zuschauern. «Wir gehen aktuell davon aus, dass das Final Four - wie auch die Frauen-Europameisterschaft im Dezember in Dänemark und Norwegen - mit Zuschauern durchgeführt werden können», sagte David Szlezak, Geschäftsführer der EHF Marketing, der «Handballwoche». Wegen der Corona-Pandemie war das Finalturnier der Königsklasse auf den 28. und 29. Dezember verlegt worden.

Spaniens Profi-Fußball kehrt am 10. Juni mit Zweitliga-Spiel zurück

MADRID: Der spanische Profi-Fußball nimmt den Spielbetrieb nach der dreimonatigen Corona-Zwangspause am 10. Juni mit der zweiten Halbzeit der im Dezember abgebrochenen Zweitliga-Partie zwischen Rayo Vallecano und Albacete Balompie wieder auf. Das teilte der spanische Verband (RFEF) am Mittwoch mit. Die Begegnung war am 15. Dezember zur Halbzeit beim Stand von 0:0 abgebrochen worden, nachdem Fans des Heimteams den ukrainischen Albacete-Profi Roman Sosulja als «Nazi» beschimpft hatten. Der Ukrainer hatte 2017 für den Madrider Club gespielt, diesen aber nach kurzer Zeit wieder verlassen. Der Grund: Die mehrheitlich linksalternativen Fans von Rayo hatten ihn damals einer rechtsradikalen Gesinnung beschuldigt.

Münchens Basketball-Sportdirektor: Protestaktionen «sensibles Thema»

MÜNCHEN: Bayern Münchens Basketball-Sportdirektor Daniele Baiesi hat in der Debatte um mögliche Protestaktionen wie zuletzt in der Fußball-Bundesliga um Besonnenheit geworben. Es handle sich um ein «sehr sensibles Thema», sagte der Italiener am Mittwoch bei einer Video-Pressekonferenz vor dem Start des Quarantäneturniers. BBL-Geschäftsführer Stefan Holz hatte im Interview der Deutschen Presse-Agentur klargestellt, dass die Liga ihren Profis während des Spielbetriebs ähnliche Protestaktionen wie jüngst in der Fußball-Bundesliga untersage.

Zweitligist Bielefeld schafft Pokal-Überraschung - Auch Essen weiter

BIELEFELD/POTSDAM: Zweitligist Arminia Bielefeld hat für eine Überraschung im Viertelfinale des DFB-Pokals der Frauen gesorgt und Bundesligist SC Sand mit 3:2 (0:1) bezwungen. Auch SGS Essen steht nach einem 3:1 (2:1)-Erfolg am Mittwoch bei Turbine Potsdam in der Vorschlussrunde. Dort muss das Team bei Bayer Leverkusen antreten, das bereits am Dienstag überraschend den Bundesliga-Dritten TSG Hoffenheim mit 3:2 nach Verlängerung aus dem Wettbewerb geworfen hatte.

Mercedes-Teamchef über Vettel: «Außenseiterkandidat für ein Cockpit»

BRACKLEY: Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat Sebastian Vettel als Außenseiterkandidaten für ein Cockpit in der nächsten Formel-1-Saison bei den Silberpfeilen bezeichnet. «Sebastian ist natürlich eine tolle Persönlichkeit, mit vier Weltmeistertiteln ein wirklich herausragender Rennfahrer seiner Generation und ein Außenseiterkandidat für ein Cockpit bei Mercedes, weil wir in allererster Linie auf unseren Mercedes-Kader schauen», sagte Wolff am Mittwoch bei einer Video-Pressekonferenz. «Vom Talent und der Persönlichkeit her ist er jemand, zu dem ich keinesfalls sofort nein sagen würde.»

Corona-Krise: Atalanta-Coach Gasperini handelte «unverantwortlich»

VALENCIA: Die Reise von Atalanta Bergamos Trainer Gian Piero Gasperini trotz Corona-Symptomen Anfang März zum Champions-League-Achtelfinale nach Spanien war nach Worten der Gesundheitsbeauftragten für die spanische Region Valencia «unverantwortlich». Das norditalienische Bergamo, Heimat von Atalanta, sei damals schon eine Corona-Hochrisikoregion gewesen, zitierte die Nachrichtenagentur Europa Press die Gesundheitsbeauftragte Ana Barceló am Mittwoch. «Er hätte nicht reisen dürfen, aber das fällt in die Verantwortung eines jeden einzelnen», sagte Barceló.

Medien: Gomez verlässt VfB Stuttgart am Saisonende

STUTTGART: Ex-Nationalstürmer Mario Gomez wird den VfB Stuttgart nach Informationen der «Stuttgarter Zeitung» und der «Stuttgarter Nachrichten» am Saisonende verlassen. Ob der 34-Jährige dann auch seine Karriere beendet, steht laut dem Bericht vom Mittwochnachmittag noch nicht fest. Ein Sprecher des Fußball-Zweitligisten gab zu dem Artikel auf Nachfrage keinen Kommentar ab. Der Vertrag von Gomez bei den Schwaben läuft am 30. Juni aus.

DFB: Keine Verfahren wegen Anti-Rassismus-Protesten

Frankfurt/Main (dpa) - Die Fußballprofis, die in der Bundesliga öffentlich gegen Rassismus protestiert hatten, erhalten keine Strafe vom DFB. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes entschied am Mittwoch, keine Verfahren gegen den Schalker Weston McKennie, die Dortmunder Jadon Sancho und Achraf Hakimi sowie den Gladbacher Marcus Thuram einzuleiten.

Nowitzki: «Ich habe Angst um die Zukunft meiner Kinder.»

DALLAS: Dirk Nowitzki hat sich mit emotionalen Worten in die Debatte um Rassismus und Gewalt nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA eingeschaltet. Der 41 Jahre alte ehemalige Star der National Basketball League NBA schrieb in der Nacht auf Mittwoch bei Twitter: «Ich bin am Boden zerstört und traurig, dass wir so etwas immer und immer wieder sehen. Ich habe Angst um die Zukunft meiner Kinder.» owitzki, der von 1999 bis 2019 für die Dallas Mavericks spielte, hat den Lebensmittelpunkt mit seiner Ehefrau und den drei Kindern weiterhin in der texanischen Metropole. Familien hätten seit Generationen so gefühlt, schrieb Nowitzki weiter: «Wir müssen jetzt etwas ändern.

Basketball-Chef: «Keine politischen Äußerungen» im Ligabetrieb

MÜNCHEN: Die Basketball-Bundesliga untersagt ihren Profis während des Spielbetriebs ähnliche Protestaktionen wie zuletzt in der Fußball-Bundesliga. «Grundsätzlich ist es so, dass politische Äußerungen im Ligabetrieb verbal oder non-verbal nicht gestattet sind», sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz der Deutschen Presse-Agentur auf die Frage, ob Spieler mit Slogans auf Shirts oder Ausrüstungsgegenständen gegen Rassismus protestieren dürfen, wie dies zuletzt von Fußballprofis zu sehen war. «Für uns gilt wie im Fußball: Wir treiben Sport und es gibt keine politischen Äußerungen in jedwede Richtung, da öffnen wir nicht die Tür», betonte Ligachef Holz. Er sagte aber auch: «Gleichwohl hätten wir Verständnis, wenn das Thema gerade die Spieler aus den USA beschäftigt.»

Neuers Ersatzmann Ulreich zur Zukunft: «Vorstellbar ist alles»

MÜNCHEN: Bayern Münchens Ersatztorwart Sven Ulreich will sich in der Frage nach seiner weiteren Zukunft Zeit lassen. «Vorstellbar ist alles. Vor allem in der aktuellen Situation weiß man nicht, was sich noch alles ergibt», sagte der 31-Jährige am Mittwoch «sport1.de» Ulreichs Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2021, in dieser Saison kam er hinter Nationaltorwart Manuel Neuer aber noch nicht zum Einsatz. Mit der Verpflichtung von Alexander Nübel vom FC Schalke 04 im Sommer bekommt der frühere Stuttgarter beim deutschen Fußball-Rekordmeister weitere Konkurrenz.

Nach Salihamidzic-Beförderung: FC Bayern vorerst ohne Sportdirektor

MÜNCHEN: Nach der Beförderung von Hasan Salihamidzic zum Sportvorstand des FC Bayern München ab 1. Juli soll es vorerst keinen Sportdirektor beim deutschen Fußball-Rekordmeister geben. «Ich werde meine Aufgaben weiter so erledigen wie bisher. Was in zwei, drei Jahren sein wird, müssen wir sehen. Aber aktuell bleibt alles, wie es ist», sagte Noch-Sportdirektor Salihamidzic dem Vereinsmagazin «51» im Interview. Der heute 43-Jährige kam im Juli 2017 als Manager nach München, wo er bereits als Spieler aktiv war. Im Sommer rückt Salihamidzic in den Vorstand auf. «Für mich ist es eine Ehre, dass ich jetzt Vorstand werde. An meinem Aufgabenbereich ändert sich mit der neuen Position aus operativer Sicht aber nichts», sagte der ehemalige Profi.

Formel-1-Boss schwärmt von Vettel: «Gehört zu den größten Helden»

LONDON: Formel-1-Boss Chase Carey wünscht sich Sebastian Vettel auch über diese Saison hinaus in der Königsklasse des Motorsports. «Jemand wie er, der ein Held für so viele ist und so viel erreicht hat, da würde ich hoffen, dass er noch Rennen fährt, wenn er 60 ist. Aber letztlich ist das seine Entscheidung», sagte Carey in einem Interview, das der TV-Sender RTL ausgestrahlt hat. «Er hat sicher genug erreicht, aber es scheint, als hätte er noch immer Lust, sich in Wettkämpfen zu messen.» Vettel (32) verlässt nach dieser Saison Ferrari. Der viermalige Formel-1-Weltmeister hat sich noch nicht zu seinen weiteren Karriereplänen geäußert.

20 Läufe in drei Ländern: DTM stellt neuen Rennkalender vor

STUTTGART: Das Deutsche Tourenwagen-Masters (DTM) startet im Juli auf dem Norisring in die neue Saison. Der Stadtkurs in Nürnberg bildet vom 10. bis zum 12. Juli den Auftakt, der 20. und letzte Lauf wird am 8. November traditionell auf dem Hockenheimring ausgetragen, wie der DTM-Veranstalter ITR am Mittwoch mitteilte. Für DTM-Boss Gerhard Berger war die Erstellung des Kalenders demnach das «Ergebnis harter Arbeit unter allen Beteiligten unter ganz besonderen Herausforderungen». Mit Audi und BMW werden nach dem Ausstieg von Aston Martin nur zwei Hersteller vertreten sein, Audi wird sich nach der Saison aus der Rennserie zurückziehen.

Real-Star Kroos: Profifußball langsam zurück zu Vor-Krisen-Stand

BERLIN: Nationalspieler Toni Kroos geht davon aus, dass der Profifußball auch im finanziellen Bereich zum Vor-Corona-Stand zurückkehren wird. «Das ist dem Wettbewerb heutzutage geschuldet, da ist so viel Erfolgsdruck dahinter, auch wegen der Medien. Wenn es die Möglichkeit gibt, wieder so viel Geld auszugeben wie vor der Pandemie, wird das auch passieren», sagte der Star von Real Madrid im Magazin «GQ». Allerdings werde das Zurück zur Normalität nicht so schnell gehen, dafür seien die Einbußen einfach zu groß.

Sporthilfe-Chef: Nur «vereinzelt Engpässe» bei Spitzensportlern

BERLIN: Nur wenige Spitzensportler haben sich in der Corona-Zwangspause mit finanziellen Problemen an die Deutsche Sporthilfe gewendet. Es habe nur «vereinzelt Engpässe und Notfälle» gegeben, sagte der neue Sporthilfe-Vorstandschef Thomas Berlemann in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview des Fachmagazins «Sponsors». Diese Nöte seien aus seiner Sicht «noch überschaubar». Berlemann rechnet daher damit, dass die Athleten «aktuell noch keine großen Einbußen» durch den weitgehenden Stillstand des Sportbetriebs verzeichnen müssen.

Kanu-Verband sagt deutsche Meisterschaften in Köln ab

LEIPZIG: Der Deutsche Kanu-Verband hat die deutschen Meisterschaften im Kanu-Rennsport und Para-Kanu Mitte August in Köln abgesagt. In Zusammenhang mit Auflagen und Regelungen zur Coronavirus-Pandemie seien die nationalen Titelkämpfe nicht durchführbar, teilte der DKV am Mittwoch mit. «Diese Entscheidung fällt uns natürlich sehr schwer und ich bin sehr traurig, dass wir die Deutschen Meisterschaften absagen müssen», erklärte DKV-Präsident Thomas Konietzko.

Eishockey-Nationalstürmer Eisenschmid verlängert Vertrag in Mannheim

MANNHEIM: Die Adler Mannheim haben den Vertrag mit Eishockey-Nationalspieler Markus Eisenschmid um drei Jahre verlängert. Der neue Kontrakt des 25 Jahre alten Stürmers gilt nun bis 2023, wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Mittwoch mitteilte. Der kroatische Angreifer Borna Rendulic wird dagegen nicht zur neuen Saison zu den Mannheimern zurückkehren.