Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Europäische Verbände erwägen im WM-Streit Austritt aus FIFA

ZÜRICH: In der Debatte um die umstrittenen Pläne für eine WM alle zwei Jahre ziehen weitere europäische Fußball-Verbände einen Austritt aus der FIFA in Betracht. Mehr als ein Dutzend Verbände aus Europa erwägt nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur, die Mitgliedschaft im Weltverband als letzte Option zu beenden. Zuerst hatte die Nachrichtenagentur AP darüber berichtet, nachdem FIFA-Chef Gianni Infantino am Dienstag mit zahlreichen europäischen Verbandschefs über die Reform für den internationalen Spielkalender der Männer ab 2024 gesprochen habe.

Eine mögliche Weltmeisterschaft im Zwei-Jahres-Rhythmus wird derzeit kontrovers diskutiert, die Kontinentalverbände Europas und Südamerikas lehnen dies kategorisch ab. Aleksander Ceferin, Präsident der Europäischen Fußball-Union, drohte mit Boykott aus Europa.

Zuletzt hatten die nordeuropäischen Verbände von Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Island und Färöer in einem gemeinsamen Statement ihre Position gegen eine WM alle zwei Jahre verdeutlicht. «Im schlimmsten Fall und als letzte Option» könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Verbände aus Protest aus der FIFA austreten, hieß es in einer Mitteilung des dänischen Verbands.

Ein möglicher Austritt von Mitgliedsverbänden ist in Artikel 18 der FIFA-Statuten geregelt. Demnach kann ein Austritt zum Ende eines Kalenderjahres erfolgen, eine entsprechende Erklärung muss spätestens sechs Monate vor Jahresende abgegeben werden. Dies könnte also nicht mehr 2021 erfolgen. Teams aus den jeweiligen Ländern könnten danach nicht mehr an FIFA-Wettbewerben teilnehmen, als UEFA-Mitglied jedoch weiterhin noch an Wettbewerben des europäischen Kontinentalverbands.

Olympisches Feuer für Winterspiele in Peking eingetroffen

PEKING: Das olympische Feuer für die Winterspiele 2022 ist in Peking eingetroffen. Wie Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, landete ein Flugzeug mit der Flamme an Bord am Mittwochmorgen in der chinesischen Hauptstadt.

In einer Begrüßungszeremonie am Pekinger Olympia-Turm nahm Pekings Parteichef Cai Qi, der das Organisationskomitee der Winterspiele leitet, die Flamme im Anschluss entgegen und entzündete mit ihr ein größeres Feuer auf einem Podest. Nach einiger Zeit in Peking soll das Feuer in verschiedene chinesische Städten gebracht werden, um so «den olympischen Geist zu verbreiten und mehr Menschen für Eis- und Schneesportarten zu begeistern», wie Staatsmedien berichteten. Zwei Tage vor den Spielen ist zudem der Beginn eines Fackellaufs mit 1200 Teilnehmern geplant, der entlang der Wettkampfstätten führen soll.

Die Flamme war am Dienstag in Athen an das chinesische Organisationskomitee übergeben worden. Das Zeremoniell wurde im völlig aus Marmor gebauten Panathinaikon-Stadion abgehalten. Dort hatten 1896 die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit stattgefunden.

Zuvor war die Flamme mit Hilfe eines Hohlspiegels und der Sonnenstrahlen in der antiken Stätte von Olympia auf der griechischen Halbinsel Peloponnes entfacht worden. Demonstranten hatten versucht, die Zeremonie zu stören. Sie protestierten lautstark und mit Transparenten gegen Menschenrechtsverletzungen in China, Tibet und Hongkong. Die Olympischen Winterspiele in Peking finden vom 4. bis zum 20. Februar 2022 statt.

Red Bull kündigt harte Gegenwehr gegen Austin-Favorit Hamilton an

AUSTIN: Max Verstappen und Red Bull wollen sich von der Favoritenrolle für Lewis Hamilton beim Großen Preis der USA nicht einschüchtern lassen. Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister gewann bisher fünf der acht Rennen auf dem Circuit of the Americas, zweimal holte Hamilton auf dem Kurs im US-Bundesstaat Texas sogar vorzeitig den WM-Titel.

«Austin ist eine von Lewis' stärksten Strecken», konstatierte Red Bulls Teamchef Christian Horner: «Wir wissen, dass er dort sehr, sehr schnell ist. Aber wir halten dagegen und geben nichts auf.»

Red-Bull-Pilot Verstappen führt die Gesamtwertung vor den letzten sechs Rennen der Saison mit 262,5 Punkten hat. Hamilton ist Zweiter mit sechs Punkten weniger. Im Teamklassement, das Mercedes nun schon seit sieben Jahren in Serie für sich entschieden hat, liegt Red Bull mit 36 Zählern weniger auf dem zweiten Rang. Für Horner ist beides zusammen «phänomenal». In Austin müssten sie allerdings im «Hamilton-Territorium» ihre beste Leistung abrufen.

Der Titelverteidiger und Mercedes sind in dem hitzigen Duell darauf gefasst. Hamilton zog es sogar zu Regenerationszwecken auch schon in eine Kältekammer, der 36 Jahre alte Brite lässt beim Versuch, alleiniger Rekordhalter mit dem achten Triumph zu werden und Michael Schumacher auch in dieser Kategorie zu überholen, nichts unversucht. Und Teamchef Toto Wolff versicherte: «In dieser Saison hat es bislang schon so viele Wendungen gegeben, dass wir an diesem Wochenende in Texas darauf vorbereitet sind, auf alles zu reagieren, was dort auf uns zukommt.»

0:4 bei Ajax: BVB verpasst großen Schritt Richtung Achtelfinale

AMSTERDAM: Borussia Dortmund hat die Chance auf einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale der Fußball-Champions-League verspielt. Der Bundesliga-Zweite verlor am Dienstag bei Ajax Amsterdam nach einer enttäuschenden Vorstellung mit 0:4 (0:2). Ein Eigentor von Kapitän Marco Reus (11. Minute) und die weiteren Gegentreffer durch Daley Blind (25.), Antony (57.) und den früheren Frankfurter Sebastien Haller (72.) besiegelten vor 54.000 Zuschauern in der Johan-Cruyff-Arena die Niederlage für den BVB. Damit liegt der niederländische Meister in Gruppe C mit bislang makelloser Bilanz zur Hälfte der Vorrunde drei Punkte vor dem Zweiten aus Dortmund (6).

Nächste Niederlage für RB Leipzig in Champions League: 2:3 bei PSG

PARIS: RB Leipzig hat in der Champions League die nächste Niederlage kassiert. Trotz einer kämpferisch starken Vorstellung verlor der deutsche Vizemeister am Dienstag bei Paris Saint-Germain 2:3 (1:1). Kylian Mbappé (9.) und der argentinische Superstar Lionel Messi mit zwei Toren (67. und 74./Foulelfmeter) trafen im Prinzenpark gegen den Fußball-Bundesligisten. Vor 48.000 Zuschauern hatten André Silva (28.) und Nordi Mukiele (57.) zwischenzeitlich überraschend das Spiel zugunsten von Leipzig gedreht. Die punktlosen Leipziger haben damit nur noch theoretisch die Chance auf das Achtelfinale. In der Nachspielzeit verschoss Mbappé noch einen Foulelfmeter.

Manchester City löst Champions-League-Aufgabe in Brügge souverän

BRÜGGE: Der englische Fußball-Meister Manchester City hat sich in der Champions League vom Favoritenschreck FC Brügge nicht ärgern lassen. Die Belgier hatten bislang überrascht und bei RB Leipzig mit 2:1 gewonnen und daheim ein 1:1 gegen Paris Saint-Germain erkämpft, gegen City waren sie am Dienstagabend beim 1:5 (0:2) aber chancenlos. Damit klettert das Team von Trainer Pep Guardiola mit sechs Punkten zumindest vorübergehend an die Spitze der Gruppe A.

Premier League zu Corona: 68 Prozent der Spieler vollständig geimpft

LONDON: Die Premier League hat Zahlen zu den Corona-Impfungen unter den Fußball-Profis der 20 englischen Erstliga-Clubs veröffentlicht. Demnach hätten 81 Prozent der Spieler mindestens eine Impfung gegen Covid-19 erhalten, 68 Prozent seien vollständig geimpft. Die Impfquote werde von der Premier League wöchentlich erhoben, hieß in einer Mitteilung am Dienstag. Die Liga arbeite weiter mit den Vereinen zusammen, um Spieler und Vereinsmitarbeiter zur Impfung zu ermutigen. Die Liga werde aber keine spezifischen Angaben zu Vereinen oder Einzelpersonen machen. In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Diskussionen um die mutmaßlich mangelnde Impfbereitschaft von Spielern aus der Premier League gegeben.

Klarer DEL-Sieg im Rhein-Derby: Düsseldorf gewinnt 6:1 in Köln

KÖLN: Die Düsseldorfer EG hat das 232. Rhein-Derby in der Deutschen Eishockey Liga bei den Kölner Haien deutlich für sich entschieden. Die Mannschaft von Trainer Harold Kreis gewann am Dienstag beim Rivalen mit 6:1 (1:0, 3:0, 2:1) und kletterte in der Tabelle mit 22 Punkten auf Rang fünf. Die Haie fielen nach der Pleite vor 11.400 Zuschauern dagegen auf Rang acht zurück. Erstmals fand seit Beginn der Coronavirus-Pandemie das Derby wieder mit Fans statt.

Van Bommel: Weghorst geht es «den Umständen entsprechend gut»

SALZBURG: Dem mit dem Coronavirus infizierten Wolfsburger Stürmer Wout Weghorst geht es seinem Trainer Mark van Bommel zufolge «den Umständen entsprechend gut». Er habe zu seinem besten Torjäger, der nicht mit zum Champions-League-Spiel bei Red Bull Salzburg reisen konnte, Kontakt gehabt, sagte der 44-Jährige am Dienstag und ergänzte: «Hoffentlich ist er schnell wieder dabei. Jetzt muss er hoffen, dass es nicht so schlimm ist.» Beim österreichischen Tabellenführer der Gruppe G wird Weghorst am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) wahrscheinlich von Lukas Nmecha ersetzt. «Es kann gut sein, dass Lukas spielt», sagte van Bommel mit einem Lächeln.

Tennisprofi Struff bei Turnier in Antwerpen im Achtelfinale

ANTWERPEN: Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff steht beim Tennisturnier in Antwerpen im Achtelfinale. Der 31-Jährige aus Warstein setzte sich am Dienstag nach hartem Kampf über 1:46 Stunden mit 6:3, 3:6, 6:3 gegen Albert Ramos-Vinolas durch. Der Spanier ist als Nummer 45 der Weltrangliste fünf Plätze besser notiert als Struff. Der Sauerländer ist der einzige deutsche Starter bei der mit rund 580.000 Euro dotierten Hartplatz-Veranstaltung. Er trifft nun auf Zizou Bergs aus Belgien oder den Südafrikaner Lloyd Harris.

Wegen 2G-Regel: Hansa Rostock verzichtet auf Fans bei FC St. Pauli

ROSTOCK: Fußball-Zweitligist Hansa Rostock verzichtet im Auswärtsspiel beim Tabellenführer FC St. Pauli auf Fan-Unterstützung. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, nimmt der Aufsteiger sein Karten-Kontingent für die Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) nicht an. Als Grund wurde die im Hamburger Millerntor-Stadion geltende 2G-Regelung angegeben. Nach dieser dürfen nur geimpfte oder nachweislich genesene Menschen in die Arena. Auf einem Mitgliederforum des FC Hansa hatten sich in der vergangenen Woche laut der Mitteilung 95 Prozent der Mitglieder «im Sinne des Solidaritätsgedankens» gegen die Annahme der Tickets ausgesprochen. Der Aufsichtsrat entschied nun, das Ergebnis der Abstimmung zu akzeptieren. Es handele sich «um eine Einzelfallentscheidung».

Petkovic in Moskau im Achtelfinale - Gegnerin gibt auf

MOSKAU: Andrea Petkovic hat beim Tennisturnier in Moskau das Achtelfinale erreicht. Die 34 Jahre alte Darmstädterin profitierte in ihrem Auftaktmatch am Dienstag allerdings von der Aufgabe ihrer lettischen Gegnerin Jelena Ostapenko. Beim Stand von 6:2, 0:6, 0:2 konnte die Favoritin nicht mehr weiterspielen. Achtelfinalgegnerin von Petkovic ist die an Nummer neun gesetzte Estin Anett Kontaveit, die sich zum Auftakt mit 6:3, 6:3 gegen die Tschechin Katerina Siniakova durchgesetzt hatte. Das WTA-Turnier in der russischen Hauptstadt ist mit 565.530 US-Dollar dotiert.

22 Corona-Fälle bei Red Bull München - Spiel gegen Bietigheim verlegt

MÜNCHEN: Aufgrund zahlreicher Corona-Fälle beim EHC Red Bull München ist ein weiteres Spiel des Clubs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verlegt worden. Die für Freitag angesetzte Auswärtspartie bei Aufsteiger Bietigheim Steelers werde auf den 26. Oktober verschoben und finde wegen eines Heimrechttauschs dann in München statt, teilte der EHC am Dienstagabend mit. Demnach hat sich nach weiteren Testungen die Anzahl der positiven Corona-Ergebnisse bei dem dreimaligen deutschen Meister von 18 auf 22 erhöht. Betroffen seien 16 Spieler sowie sechs Personen aus dem Betreuer- und Trainerstab, hieß es. Alle positiv Getesteten befänden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.