Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 13.10.21 | Aktualisiert um: 12:45 | Überblick

«Anton, was ist mit dir passiert?» - Alaba von Kroos überrascht

MADRID: Was macht Toni Kroos in der Sauna? David Alaba hat nach seinem Wechsel vom FC Bayern München zu Real Madrid interessante Details über seinen Clubkollegen verraten. Er habe ihn im Dampfbad bei Bauchübungen mit dem Gymnastikball, bei Stabübungen und beim Hanteltraining erlebt. «Ich sage, Anton, was ist mit dir passiert in den letzten sieben Jahren?», berichtete der österreichische Nationalmannschaftskapitän im Podcast «Einfach mal Luppen» von Toni Kroos und dessen Bruder Felix. Selbst auf dem Fahrrad habe Kroos in der Sauna gesessen.

«Ich habe mir am Anfang auch Sorgen gemacht», meinte Alaba scherzhaft. In seiner Zeit bei Bayern München habe er Kroos nicht wirklich regelmäßig im Kraftraum gesehen, verriet Alaba. Das sei noch positiv ausgedrückt gewesen, gab der ehemalige deutsche Nationalspieler zu, es sei eher gar nicht gewesen. Und dann sei er erstaunt gewesen, erzählte Alaba. «In der ersten Woche sehe ich den Toni jeden Tag in der Kraftkammer», berichtete der Verteidiger.

Aber irgendwie sei dies aus seiner Sicht auch folgerichtig. Er glaube, das sei dieser Hunger, den sie von klein auf hätten, sie wollten immer mehr, immer mehr, das Beste aus sich rausholen. «Ich glaube, sonst wären wir heute nicht da und würden diese Erfolge einfach haben», meinte Alaba.

Österreichs Trainer Foda zur Zukunft: «Der falsche Ansprechpartner»

KOPENHAGEN: Österreichs Fußball-Nationaltrainer Franco Foda will sich nicht an Spekulationen über seine Zukunft beteiligen. Nach der 0:1-Niederlage in der WM-Qualifikation in Kopenhagen gegen Dänemark sagte der 55-Jährige auf eine entsprechende Frage: «Ich von meiner Seite habe einen laufenden Vertrag und werde bis zum letzten Tag hier alles geben, um die Mannschaft wieder in die Spur zu bringen. Dazu haben wir beim nächsten Lehrgang die Möglichkeit. Da wollen wir beide Spiele gewinnen, um dann mit einem positiven Gefühl auch ins nächste Jahr zu gehen. Das ist meine Aufgabe. Für alles andere bin ich, denke ich, der falsche Ansprechpartner.»

Foda hat das österreichische Nationalteam zur EM 2020 geführt, als erster Teamchef erreichte der gebürtige Mainzer mit den Österreichern ein EM-Achtelfinale. In der WM-Qualifikation kann sein Team Platz zwei nach der Niederlage nicht mehr erreichen - aber die Hoffnung bleibt. Denn sollten vier Teams aus dem Quintett Frankreich, Belgien, Italien, Spanien und Wales in ihren WM-Quali-Gruppen auf Platz eins oder zwei landen, dürfen die Österreicher dank ihres Gruppensieges in der vergangenen Nations League im Play-off antreten.

Er habe bisher ein Gespräch mit Gerhard Milletich, der am Sonntag zum neuen Präsidenten des Österreichischen Fußballbundes gewählt werden soll, geführt, sagte Foda. Dieser hatte Mitte September erklärt, auch Alternativen für den Posten des Teamchefs in Betracht zu ziehen. «Wir waren gemeinsam Mittagessen, haben über viele Dinge gesprochen. Es war eigentlich ein sehr angenehmes Gespräch. Alles Weitere wird man sehen», sagte Foda, der über keine Inhalte berichten wollte. «Aber es war ein gutes Gespräch.»

In der WM-Quali gelangen bislang nur gegen die Färöer und Moldau Siege. In den sechs Partien gegen Dänemark, Schottland und Israel holte die ÖFB-Auswahl es erst einen Punkt. In einem Monat geht es wieder gegen Israel. Ob mit oder ohne Foda wird sich in den nächsten Wochen zeigen.

Red-Bull-Teamchef Horner: Druck für Mercedes «müssen wir nutzen»

BERLIN: Red-Bull-Teamchef Christian Horner wittert eine ungewohnte Chance auf den WM-Titel in der Formel 1.

«Das ist das erste Mal seit Jahren, dass Mercedes in dieser Drucksituation ist. Das müssen wir nutzen», sagte der 47-Jährige der «Sport Bild» (Mittwoch). Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat seit seinem zweiten Platz in Istanbul am Sonntag die WM-Führung wieder übernommen und liegt vor dem nächsten Rennen in Texas sechs Punkte vor dem siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton. «Max hat eine gute Balance und fährt konstant, wie wir es von ihm gewohnt sind. Hinzu kommt, dass er mittlerweile mehr Erfahrung gesammelt hat», sagte Horner. «Er ist jetzt bereit für den Titel.».

Dänemark löst vorzeitig WM-Ticket - England nur Remis gegen Ungarn

KOPENHAGEN: Dänemark hat sich als zweites Team aus Europa nach der deutschen Nationalmannschaft für die Fußball-WM 2022 in Katar qualifiziert. Der EM-Halbfinalist setzte sich am Dienstagabend mit 1:0 (0:0) gegen Österreich durch und ist nicht mehr von Rang eins in der Gruppe zu verdrängen. Ex-Europameister Portugal gewann 5:0 (3:0) gegen Luxemburg und hat nun mindestens die Playoff-Teilnahme sicher. Gleiches gilt für Europameister Italien, die Schweiz und Serbien. EM-Finalist England kam nicht über ein 1:1 (1:1) gegen Ungarn hinaus.

Nach Eriksen-Zusammenbruch: Dänemark erhält Fairplay-Preis

KOPENHAGEN: Vier Monate nach dem Zusammenbruch von Christian Eriksen ist Dänemarks Fußball-Nationalteam mit einem Fairplay-Preis geehrt worden. Kapitän Simon Kjaer nahm die Auszeichnung des Internationalen Fairplay-Komitees am Dienstagabend in Kopenhagen vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Österreich entgegen. «Wir sind natürlich froh, einen Preis zu gewinnen, der dafür vergeben wird, dass unsere Mannschaft zusammensteht und sich gegenseitig hilft», sagte Kjaer laut einer Mitteilung des dänischen Verbandes.

Deutsche U21 mit zweitem Sieg unter Neu-Coach Di Salvo

SZEGED: Deutschlands U21-Fußballer haben im zweiten Spiel unter dem neuen Nationaltrainer Antonio Di Salvo den zweiten Sieg geholt. Der Europameister setzte sich am Dienstag in Ungarn in der EM-Qualifikation mit 5:1 (2:1) durch. In ihrer Qualifikationsgruppe verteidigten die deutschen Junioren mit der perfekten Ausbeute von zwölf Punkten aus vier Spielen ihre Tabellenführung. Nur der Sieger der Gruppe löst direkt das EM-Ticket 2023. Spielentscheidend waren vor 2000 Zuschauern in Szeged mit ihren Toren erneut die 19-jährigen Kevin Schade (5./90. Minute) und Malik Tillman (32.). Bereits bei seinem Debüt zuletzt gegen Israel (3:2) hatte das Duo getroffen. Die weiteren deutschen Treffer erzielten die Nürnberger Erik Shuranov (54.) und Tom Krauß (66.). Für die Ungarn traf Tamas Kiss (39.).

Alba Berlin gelingt Überraschung - Bayern verliert in der Euroleague

BERLIN: Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat in der Euroleague seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Am Dienstagabend gewannen die ersatzgeschwächten Berliner dank einer starken zweiten Hälfte gegen den türkischen Spitzenclub Fenerbahce Istanbul mit 84:70 (27:35). Für Alba war es vor 6176 Zuschauern der erste Sieg im dritten Spiel der Königsklasse. Die Basketballer des FC Bayern München warten dagegen auf ihren ersten Sieg. Beim russischen Club Unics Kasan verlor der deutsche Vizemeister mit 70:73 (37:26).

In Impfdebatte: NBA-Team Brooklyn Nets verzichtet auf Star Irving

NEW YORK: In der Debatte um seinen Impfstatus wird Basketball-Topstar Kyrie Irving von seinem NBA-Club vorerst nicht mehr berücksichtigt. Der Profi der Brooklyn Nets darf bis auf weiteres weder trainieren noch spielen. «Angesichts der sich entwickelnden Situation und nach gründlicher Überlegung haben wir entschieden, dass Kyrie Irving nicht mit dem Team spielen oder trainieren wird», erklärte General Manager Sean Marks in einem am Dienstag veröffentlichten Statement - ohne explizit zu erwähnen, ob der Aufbauspieler gegen das Coronavirus geimpft ist.

Leverkusens Tah will zurück ins Nationalteam: «Gehöre dahin»

LEVERKUSEN: Bayer Leverkusens Abwehrspieler Jonathan Tah stellt Ansprüche auf eine Rückkehr in die Fußball-Nationalmannschaft. «Natürlich möchte ich dahin und ich gehöre auch dahin», sagte der 25 Jahre alte Innenverteidiger am Dienstag. «Aber das entscheidet jemand anders.» Tah gratulierte dem DFB-Team zur erfolgreichen WM-Qualifikation: «Ich bin natürlich sehr stolz auf die Mannschaft.»

Boateng wehrt sich gegen Matthäus-Kritik: «Finde ich frech»

BERLIN: Fußballprofi Kevin-Prince Boateng vom Bundesligisten Hertha BSC hat kein Verständnis für die harte Kritik von Ex-Weltfußballer Lothar Matthäus an seiner Person. «Nach sieben Spieltagen zu sagen, die Karriere eines Spielers ist vorbei, das finde ich frech. Vielleicht hat er ja Lust gehabt auf eine Schlagzeile, die hat er bekommen», sagte Boateng in Berlin. In seiner Funktion als Experte hatte Matthäus zuletzt in der Sendung «Sky90» gesagt: «Die Zeit von Kevin-Prince, der ein überragender Spieler war, auch ein schwieriger Charakter, ist meiner Meinung nach vorbei.»