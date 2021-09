Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 29.09.21 | Überblick

1:2 gegen Brügge: Leipzig verliert zweites Champions-League-Spiel

LEIPZIG: Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat in der Champions League auch sein zweites Gruppenspiel verloren und muss um das Überwintern in einem europäischen Wettbewerb bangen. Nach dem 3:6 bei Manchester City unterlag der Vizemeister am Dienstag im heimischen Stadion dem FC Brügge mit 1:2 (1:2). Christopher Nkunku (5.) mit seinem vierten Saisontreffer in der Königsklasse hatte die Gastgeber in Führung gebracht. Hans Vanaken (22.) und Mats Rits (41.) drehten die Partie noch vor der Pause zugunsten des belgischen Meisters. Durch die erneute Niederlage ist Leipzig Letzter der Gruppe A und hat bereits drei Punkte Rückstand auf Manchester auf Rang drei.

1:0 gegen Lissabon: Dortmund feiert zweiten Sieg in Champions League

DORTMUND: Borussia Dortmund hat in der Champions League seinen zweiten Sieg in der Gruppenphase gefeiert und nimmt Kurs auf die K.o.-Runde. Der Fußball-Bundesligist gewann am Dienstagabend im heimischen Stadion gegen Sporting Lissabon mit 1:0 (1:0). Den entscheidenden Treffer erzielte der Niederländer Donyell Malen in der 37. Minute. Zum Auftakt der Königsklasse hatten die Borussen mit 2:1 gegen Besiktas Istanbul gewonnen und rangieren mit sechs Zählern hinter dem punktgleichen Ajax Amsterdam auf Platz zwei der Gruppe C.

Champions-League-Neuling Tiraspol schockt Rekordchampion Real Madrid

MADRID: Dem moldauischen Fußball-Meister Sheriff Tiraspol ist eine Sensation in der Champions League geglückt. Der Neuling blamierte am Dienstagabend Rekordsieger Real Madrid beim 2:1 (1:0)-Auswärtserfolg im Estadio Santiago Bernabéu. Schon das Auftaktspiel hatte Tiraspol überraschend mit 2:0 bei Schachtjor Donezk gewonnen. Mit seinem ersten Treffer im Trikot von Paris Saint-Germain sicherte Lionel Messi den Franzosen den 2:0 (1:0)-Prestigesieg gegen Manchester City. Nach dem Idrissa Gueye (8.) den Gastgeber in Führung gebracht hatte, stellte der argentinische Superstar mit seinem Treffer in der 74. den Erfolg sicher.

European League: Aus für Rhein-Neckar Löwen - Berlin souverän weiter

LISSABON: Die Rhein-Neckar Löwen haben die Gruppenphase der European League überraschend verpasst. Der Handball-Bundesligist verlor am Dienstagabend sein Rückspiel in der zweiten Qualifikationsrunde bei Benfica Lissabon nach enttäuschender Vorstellung mit 28:33 (13:18). Das Hinspiel vor einer Woche in Heidelberg war 31:31 ausgegangen. Zuvor hatten die Füchse Berlin problemlos die Gruppenphase erreicht. Die Berliner siegten im Rückspiel gegen den polnischen Vertreter AS Azoty-Pulawy SA mit 33:29 (13:16). Das Hinspiel hatten die Berliner schon klar 32:24 gewonnen.

Alba meldet sich in der Basketball-Bundesliga eindrucksvoll zurück

BERLIN: Alba Berlin hat sich von der Auftaktniederlage in der Basketball-Bundesliga mit einer Machtdemonstration zurückgemeldet. Der Club aus der Hauptstadt bezwang die Fraport Skyliners aus Frankfurt deutlich mit 101:63 (50:30). Außerdem erkämpfte sich Brose Bamberg gegen die Jobstairs Gießen 46ers mit einem 89:87 (39:38) den zweiten Saisonsieg. Ebenfalls knapp verlief das letzte Duell des Abends zwischen den EWE Baskets Oldenburg und den Hakro Merlins Crailsheim. Am Ende behielten die Oldenburger mit 82:79 (43:40) die Oberhand.