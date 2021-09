Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 15.09.21 | Aktualisiert um: 12:50 | Überblick

Alaba zu Bayern-Abschied: «Kein böses Blut»

MADRID: Der frühere Bayern-Profi David Alaba hat ein Zerwürfnis mit den Münchnern wegen seines Wechsels zu Real Madrid bestritten. «Es gibt kein böses Blut», beteuerte der 29-Jährige in der «Sport Bild» (Mittwoch). Zugleich verteidigte er seine Aktion bei Werbeaufnahmen, als er kurz nach der Ankunft in Madrid demonstrativ das Vereinswappen auf seinem Real-Trikot küsste. Bayern-Präsident Herbert Hainer hatte sich «überrascht von der Aktion» gezeigt. «Mit dem Küssen des Real-Wappens wollte ich niemanden provozieren, schon gar nicht den FC Bayern und die Fans», versicherte Alaba.

Er werde «den Verein für immer respektieren und lieben. Daran ändert keine Aktion etwas», sagte der Abwehrspieler. Der Österreicher hatte sich nach 13 Jahren in München nicht mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister auf einen neuen Vertrag einigen können. Angeblich hatte Alaba ein deutlich höheres Gehalt gefordert, als die Bayern zu zahlen bereit waren. Die Entscheidung für den Abschied sei ihm «unglaublich schwer» gefallen, sagte er.

Bei der Integration in Madrid habe ihm vor allem der frühere Münchner Toni Kroos sehr geholfen. «Er war bei der Eingewöhnung ein wichtiger Faktor für mich», sagte Alaba. Die Frau von Kroos habe zudem auch Alabas Partnerin unterstützt, «das war wirklich lieb».

Rückkehrer und Rekordjäger Ronaldo: Dämpfer mit Manchester United

BERN: Die Euphorie um die Rückkehr von Cristiano Ronaldo zu Manchester United hat bereits im zweiten Spiel mit dem Portugiesen einen herben Dämpfer bekommen. Trotz eines weiteren Treffers des Weltstars unterlag United in der Champions League dem Schweizer Meister Young Boys Bern am Dienstagabend 1:2 (0:1). Manchester musste nach einem Platzverweis gegen Aaron Wan-Bissaka (35.) lange in Unterzahl spielen und kassierte das zweite Gegentor Sekunden vor dem Spielende. «War nicht das Resultat, das wir wollten, aber jetzt ist es Zeit, sich gut zu erholen und auf das nächste Spiel zu konzentrieren», schrieb der 36-Jährige auf Instagram.

Dabei sah es zunächst so aus, als knüpften die «Red Devils» und Ronaldo an den 4:1-Sieg vom Wochenende gegen Newcastle United an, bei dem Ronaldo bei seinem ersten Spiel für Manchester nach zwölf Jahren doppelt getroffen hatte. Auch gegen Bern erzielte der Portugiese die Führung. Es war sein 135. Treffer in der Köngisklasse. Zuvor war der Rekordtorschütze auch zum Rekordspieler des Wettbewerbs geworden - mit 177. Einsätzen liegt er nun gleichauf mit seinem ehemaligen Teamkollegen von Real Madrid Iker Casillas. Die einzige Schrecksekunde erlebte Ronaldo bis dahin vor dem Spiel: Wie auf Fotos zu sehen war, kümmerte er sich da um einen Ordner - dieser war von einem Schuss des Portugiesen beim Warmmachen getroffen worden.

Doch Bern, seit dieser Saison vom ehemaligen Schalke-Coach David Wagner trainiert, zeigte sich forsch und beherzt. In der zweiten Halbzeit drehten die Young Boys im ausverkauften Wankdorfstadion durch Treffer von Moumi Ngamaleu (66.) und Jordan Siebatcheu in der Nachspielzeit (90.+5) die Partie. Ronaldo war da bereits ausgewechselt: «Er ist am Samstag und heute viel gerannt», sagte Trainer Ole Gunnar Solskjaer über seinen 36-jährigen Starspieler.

Bayern starten stark in Champions League: 3:0 beim FC Barcelona

BARCELONA: Der FC Bayern ist mit einem eindrucksvollen Sieg beim FC Barcelona in die neue Saison der Champions League gestartet. Die Münchner setzten sich am Dienstag im Camp Nou mit 3:0 (1:0) gegen die Katalanen durch, die ohne den zu Paris gewechselten Fußball-Superstar Lionel Messi eine harmlose Vorstellung zeigten. Thomas Müller erzielte in der 34. Minute bereits seinen siebten Treffer im sechsten Königsklassenspiel gegen Barcelona. Torjäger Robert Lewandowski staubte nach einem Pfostenschuss von Jamal Musiala zum 2:0 ab (56.) und sorgte beim ersten Champions-League-Spiel unter dem neuen Coach Julian Nagelsmann auch noch für den Endstand (85.).

VfL Wolfsburg rettet Punkt in Unterzahl - 0:0 beim OSC Lille

LILLE: Bundesliga-Tabellenführer VfL Wolfsburg hat zum Start der neuen Saison in der Champions League beim französischen Meister OSC Lille in Unterzahl einen glücklichen Punkt gerettet. Trotz einer schwachen Leistung kamen die Niedersachsen am Dienstag im Stade Pierre Mauroy zu einem 0:0. In der letzten halben Stunde spielten sie nur noch zu zehnt, nachdem Verteidiger John Anthony Brooks in der 62. Minute wegen eines Handspiels die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Lille war insgesamt gefährlicher. Das vermeintliche 1:0 kurz nach der Pause durch Jonathan David zählte nach Video-Beweis nicht, weil der Ball zuvor im Seitenaus gewesen war.

Kahn über Goretzkas Vertragsverlängerung: «Sieht sehr positiv aus»

MÜNCHEN: Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn hat eine baldige Verkündung der Vertragsverlängerung von Nationalspieler Leon Goretzka in Aussicht gestellt. «Es sieht sehr positiv aus», sagte Kahn am Dienstagabend vor der Champions-League-Partie beim FC Barcelona bei Amazon Prime Video. Dass die Einigung bereits perfekt sei, wollte Kahn nicht bestätigen. Der «Kicker» hatte zuletzt berichtet, der deutsche Fußball-Rekordmeister und der 26-Jährige würden ihre Zusammenarbeit bis 2026 fortsetzen. Goretzkas ursprünglicher Vertrag läuft noch bis zum Saisonende.

U21-Coach Kuntz vor Absprung in Türkei? «Noch keine Einigung»

ISTANBUL: Der deutsche U21-Erfolgscoach Stefan Kuntz steht in Verhandlungen über ein mögliches Engagement als Fußball-Nationaltrainer in der Türkei. «Es gibt Gespräche, aber noch keine Einigung», sagte der 58-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Wenig später ließ er über den Deutschen Fußball-Bund mitteilen: «Auf Einladung des türkischen Fußballverbandes war ich zu ersten Gesprächen in Istanbul, es gibt aber noch keine Entscheidung zu vermelden.» Türkische Medien hatten berichtet, dass Kuntz nach Wunsch des türkischen Verbands die Nachfolge des zuletzt gescheiterten Senol Günes antreten solle.

Entzündung: AC Mailand bei Champions-League-Comeback ohne Ibrahimovic

LIVERPOOL: Der AC Mailand muss bei seinem Comeback in der Champions League auf Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic verzichten. Der schwedische Fußball-Routinier hatte erst am Wochenende in der Serie A gegen Lazio Rom (2:0) sein Saisondebüt nach einer viermonatigen Zwangspause wegen einer Knieverletzung gegeben. Nun musste er auf die Reise nach England, wo am Mittwoch (21.00 Uhr) das Gastspiel beim FC Liverpool ansteht, wegen Achillessehnenproblemen verzichten.

B-Probe bestätigt Dopingverdacht gegen britischen Sprinter Ujah

LONDON: Der britischen 4x100-Meter-Staffel droht wegen eines Dopingfalles die Aberkennung der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio. Wie die International Testing Agency (Ita) am Dienstag mitteilte, bestätigte die B-Probe den Dopingverdacht bei Sprinter Chijindu Ujah. Der 27-jährige Leichtathlet war positiv auf zwei Substanzen, die in ihrer Wirkung anabolen und androgenen Steroiden ähneln, getestet worden. Durch die B-Probe sei das Ergebnis der A-Probe bestätigt worden, teilte die Ita mit.

Brasiliens Fußball-Legende Pelé erholt sich nach Tumor-Operation

SÃO PAULO: Nach der Entfernung eines Tumors am Darm ist die brasilianische Fußball-Legende Pelé auf dem Weg der Besserung. Er habe die Intensivstation verlassen und befinde sich im Krankenhaus auf einem normalen Zimmer, schrieb der 80-Jährige am Dienstag auf Instagram. Er werde jeden Tag glücklicher und sei bereit, «90 Minuten zu spielen, plus Verlängerung. Bald werden wir wieder beieinander sein!» Pelé bedankte sich für alle Nachrichten, die ihn erreicht hätten.