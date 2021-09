Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 01.09.21 | Überblick

Zwölfter Sieg in Serie: Zverev bei US Open in Runde zwei

NEW YORK: Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat mit seinem zwölften Sieg nacheinander die zweite Runde der US Open erreicht. Der 24 Jahre alte Hamburger gewann am Dienstag gegen den Amerikaner Sam Querrey 6:4, 7:5, 6:2. Vor dem Grand-Slam-Turnier in New York hatte der Weltranglisten-Vierte bei Olympia in Tokio die Goldmedaille gewonnen und anschließend beim Turnier in Cincinnati den Titel geholt. Im Kampf um den Einzug in die dritte Runde trifft Zverev auf den Franzosen Lucas Pouille oder Albert Ramos-Vinolas aus Spanien.

«L'Equipe»: Weltmeister Griezmann vor Rückkehr zu Atlético Madrid

MADRID: Der französische Fußball-Weltmeister Antoine Griezmann steht offenbar nach zwei Jahren unmittelbar vor einer Rückkehr zum spanischen Meister Atlético Madrid. Wie die französische Sportzeitung «L'Equipe» berichtet, soll der Stürmerstar vom FC Barcelona zunächst an Atlético ausgeliehen werden. Anschließend gibt es eine Kaufoption. Griezmann war 2019 für 120 Millionen Euro nach Barcelona gewechselt. An seine Glanzleistungen in Madrid konnte er aber nie so richtig anknüpfen. Immer wieder war über einen Abgang des 30-Jährigen spekuliert worden, zumal die Katalanen Schulden in Höhe von 1,2 Milliarden Euro drücken. Nun könnten sie zumindest das Gehalt einsparen.

Jérôme Boateng laut Medien mit Olympique Lyon einig

LYON: Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng steht Medieninformationen zufolge kurz vor einem Engagement beim einstigen französischen Serienmeister Olympique Lyon. Wie die französische Sportzeitung «L'Equipe» berichtete, hätten sich beide Seiten am Dienstag schnell geeinigt. Der an diesem Freitag 33 Jahre alt werdende Weltmeister von 2014 solle einen Zweijahresvertrag bei Lyon unterschreiben, das seit dieser Saison vom früheren Leverkusener Trainer Peter Bosz trainiert wird. Boatengs Vertrag beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München war zum Ende der vergangenen Saison ausgelaufen und wurde nicht verlängert.

Younes und Kostic «wieder im Kader» von Eintracht Frankfurt

FRANKFURT/MAIN: Eintracht Frankfurt plant nach dem Ende der Transferperiode weiter mit den abwanderungswilligen Filip Kostic und Amin Younes. «Beide sind wieder im Kader. Wir werden Gespräche führen. Ich denke, wir kriegen das wieder in die Bahn», sagte Sportvorstand Markus Krösche am Dienstagabend am Rande der Eröffnung des neuen Profi-Camps der Eintracht über den serbischen Flügelflitzer und den deutschen Nationalspieler. Der Wechsel von Kostic vom hessischen Fußball-Bundesligisten zu Lazio Rom war zuvor geplatzt. Der 28-Jährige hatte mit einem Trainingsboykott am vergangenen Freitag für Schlagzeilen gesorgt.

Springreiter Tebbel fällt bei Heim-Europameisterschaft aus

RIESENBECK: Die deutschen Springreiter müssen bei der Heim-Europameisterschaft einen schweren Ausfall verkraften. Maurice Tebbel fällt mit seinem Pferd Don Diarado aus. Der Hengst lahmte am Dienstag und kann wegen eines Hufgeschwürs nicht eingesetzt werden. Für Tebbel und Don Diarado rücken Marcus Ehning und Stargold ins deutsche Team nach.

Zum 25. Geburtstag: Dritter Vuelta-Etappensieg für Jakobsen

SANTA CRUZ DE BEZANA: Der vor einem Jahr schwer gestürzte Fabio Jakobsen ist an seinem 25. Geburtstag zum dritten Etappensieg bei der 76. Spanien-Rundfahrt gesprintet. Der Niederländer gewann am Dienstag auch die 16. Etappe über 180 Kilometer von Laredo nach Santa Cruz de Bezana im Massensprint vor dem Belgier Jordi Meeus und dem Italiener Matteo Trentin. Jakobsen hatte bereits die vierte und achte Vuelta-Etappe gewonnen. In der Gesamtwertung gab es keine Veränderung. Der norwegische Außenseiter Odd Christian Eiking, der seit einer Woche das Rote Trikot trägt, liegt weiter 54 Sekunden vor dem Franzosen Guillaume Martin und 1:36 Minuten vor Topfavorit Primoz Roglic aus Slowenien.