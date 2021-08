Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 25.08.21 | Aktualisiert um: 16:10 | Überblick

Rennfahrer Correa kehrt zwei Jahre nach Horror-Unfall nach Spa zurück

SPA-FRANCORCHAMPS: Der vor zwei Jahren in den tödlichen Unfall des Franzosen Anthoine Hubert verwickelte Nachwuchsrennfahrer Juan Manuel Correa kehrt mit gemischten Gefühlen auf die Unglücksstrecke von Spa-Francorchamps zurück. «Ich werde Anthoine das ganze Wochenende im Kopf haben und es wird sicher sehr emotional, aber das Leben ist so und ich habe mich lange auf diese Rückkehr vorbereitet», sagte der 22-Jährige und ergänzte: «Ich fühle mich bereit.»

Der in Ecuador geborene Amerikaner war am 31. August 2019 in einen verheerenden Crash verwickelt, bei dem er dem bereits verunglückten Formel-2-Wagen von Hubert nicht mehr ausweichen konnte. Correa krachte mit fast 218 Stundenkilometern in das Auto des 22-Jährigen, der den Unfall nicht überlebte. Correa selbst erlitt schwerste Verletzungen und musste monatelang behandelt werden. Vor einem Jahr fuhr Correa die Unglücksstelle in seinem Rollstuhl ab, nun steuert er erstmals wieder einen Rennwagen über den Kurs in den Ardennen.

Correa, der seinen Freund Hubert mit einem Logo auf dem Helm würdigt, fährt in diesem Jahr in der Nachwuchsrennserie Formel 3 für das Team ART Grand Prix. «Nach dem was passiert ist, ist Spa natürlich besonders. Es wird nie nur ein weiteres Rennen sein», sagte Correa, der sich im Simulator intensiv auf das Wochenende vorbereitet hat. In der Formel 3 stehen in Belgien insgesamt drei Rennen auf dem Programm, am Freitag geht es mit Training und Qualifikation los.

Nach Rassismus-Skandal um Moster: Deutschland Tour mit Algerier Lagab

STRALSUND: Nach dem Rassismus-Skandal um den deutschen Radsport-Funktionär Patrick Moster bei den Olympischen Spielen wird der von ihm verunglimpfte algerische Fahrer Azzedine Lagab bei der am Donnerstag beginnenden Deutschland Tour an den Start gehen. Das bestätigte der Veranstalter der Deutschen Presse-Agentur. Demnach wurde Lagab kurzfristig vom saarländischen Continental-Team Bike Aid verpflichtet.

Moster, Sportdirektor vom Bund Deutscher Radfahrer (BDR), hatte bei den Spielen in Tokio den Kölner Nikias Arndt an der Strecke mit den Worten «Hol' die Kameltreiber, hol' die Kameltreiber, komm» angefeuert, die vor ihm fahrenden Lagab und Amanuel Ghebreigzabhier aus Eritrea noch einzuholen. Die Rufe waren vom Fernsehen eingefangen und live übertragen worden. Danach musste Moster aus Tokio abreisen und wurde vom Weltverband UCI bis Ende des Jahres gesperrt.

Das Team Bike Aid will mit der Aktion ein Zeichen gegen Rassismus setzten. «Azzedine Lagab in unser Team aufzunehmen, und das während der laufenden Saison für eine so wichtige Rundfahrt war natürlich keine einfache Entscheidung. Ich denke, wenn wir als Team dazu stehen was wir vorgeben zu sein, dann müssen wir uns dieser Sache annehmen und uns selbst hinterfragen», wurde Matthias Schnapka, einer der Verantwortlichen des Teams, in der Mitteilung von Bike Aid zitiert.

«Ich hätte mir vorstellen können, dass er meine Kontaktaufnahme als plump empfinden würde», ergänzte Schnapka. Doch Lagab habe zugesagt. Mit der Deutschland Tour habe er nun die Chance, seine Lebensgeschichte zu erzählen, einen weiteren Schritt als Sportler zu gehen und damit auch den jungen Fahrern in seiner Heimat weiter Mut zu machen, fügte Schnapka hinzu. Neben Lagab soll auch Dawit Yemane, der Meister Eritreas, für den Rennstall bei der viertägigen Rundfahrt starten.

Trailer zu «SCHUMACHER»: Vorgeschmack auf Netflix-Dokumentation

SPA-FRANCORCHAMPS: Auf den Tag genau 30 Jahre nach dem Formel-1-Debüt von Michael Schumacher hat Netflix einen Vorgeschmack auf die neue Dokumentation «SCHUMACHER» gegeben. Der Streamingdienst veröffentlichte am Mittwoch einen 1:41 Minuten langen Trailer für den ab dem 15. September ausgestrahlten Film über die Motorsport-Ikone.

In der Dokumentation sprechen auch Ehefrau Corinna sowie die beiden Kinder Gina und Mick in persönlichen Interviews über Schumacher. Außerdem äußern sich viele Weggefährten des Kerpeners, der am 25. August 1991 in Spa-Francorchamps sein Debüt in der Motorsport-Königsklasse für Jordan gefeiert hatte.

Der Formel-1-Rekordweltmeister selbst wird seit seinem Skiunfall Ende 2013 von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Er hatte bei einem Sturz trotz eines Helmes ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten und schwebte tagelang in Lebensgefahr. Wie es ihm geht, ist nicht bekannt. Details zu seinem Gesundheitszustand werden nicht veröffentlicht.

Schumachers Sohn Mick fährt seit dieser Saison für Haas selber in der Formel 1. Spa ist die Lieblingsstrecke des 22-Jährigen, der in Belgien 2018 seinen ersten Formel-3-Sieg feiern konnte. «Es ist ein ganz besonderer Moment für mich und meine Familie, und ich freue mich sehr, dass ich dort hingehen und dieser besonderen Strecke meinen Stempel aufdrücken kann», sagte Mick Schumacher vor dem Grand-Prix-Wochenende in den Ardennen.

Erneut Kritik in Japan an IOC-Präsident Thomas Bach

TOKIO: Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, schlägt in Japan erneut Kritik entgegen. Der oberste Corona-Berater der japanischen Regierung, der Mediziner Shigeru Omi, äußerte am Mittwoch im Parlament Unverständnis, dass Bach zur Eröffnungsfeier der Paralympics am Vorabend erneut nach Japan gereist war. «Ich frage mich, warum er gekommen ist», sagte Omi und verwies auf die verschärfte Infektionslage. «Wenn eine Begrüßung notwendig ist, warum kann er das nicht online machen?», so Omi. Normale Bürger, die wegen Corona zu Hause arbeiten sollen, fragten sich da, was Bachs erneuter Besuch solle. Er habe schließlich gerade erst Tokio besucht.

Bach hatte sich zuvor zu den Olympischen Spielen in Tokio aufgehalten und bereits da für Kritik gesorgt, als er nach den Spielen auf Tokios Luxuseinkaufsmeile Ginza gesehen wurde. In Tokio herrscht der Corona-Notstand, die Infektionslage hat sich drastisch verschlechtert. Experten vergleichen die Lage mit einer schweren Naturkatastrophe. Bei seiner erneuten Einreise musste Bach laut japanischen Medien dennoch nicht in Quarantäne. Für ihn habe die Regierung eine Ausnahme gemacht, unter der Bedingung, dass sich Bach nur an bestimmten Orten wie bei der Eröffnungsfeier im Olympiastadion und seinem Hotel aufhält, hieß es in japanischen Fernsehberichten.

IPC-Präsident Parsons wünscht Rehm für Olympia-Traum «viel Glück»

TOKIO: IPC-Präsident Andrew Parsons wünscht Markus Rehm bei dessen Bemühungen um einen Olympia-Start «viel Glück», hat dem deutschen Prothesen-Springer aber keine Unterstützung bei diesem Kampf in Aussicht gestellt. «Markus sucht immer nach der nächsten Herausforderung», sagte der Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) der Deutschen Presse-Agentur: «Wenn Markus denkt, dass seine nächste Herausforderung die Teilnahme bei Olympia ist, kann ich ihm nur viel Glück wünschen. Sofern die Regeln das erlauben.»

Weil darüber Unklarheit besteht, war Rehm trotz erfüllter Norm und Olympia-Meldung für einen Start in getrennter Weitsprung-Wertung der Start bei Olympia in Tokio vom Leichtathletik-Weltverband untersagt worden. Der Internationale Sportgerichtshof Cas bestätigte dies. Rehm hatte zuletzt moniert, dass er die bis zum 5. August zugesagte Begründung des Cas immer noch nicht erhalten habe. «Ich kann ihm nur wünschen, dass er bald eine Begründung erhält. Damit er es verstehen kann», sagte Parsons: «Und wenn er dagegen vorgehen will, ist es seine persönliche Entscheidung und Initiative.»

In jedem Fall sei Rehm «ein großer Star der paralympischen Bewegung und ein Vorbild und Inspiration für alle. Er ist ein wunderbarer Athlet und ein wunderbarer Mensch.» Das zeige sich auch daran, «dass nur sehr wenige Para-Athleten für einen Olympia-Start überhaupt in Frage kommen». Der «Bladejumper» genannte Rehm war bei der EM Anfang Juni in Polen 8,62 Meter gesprungen. Mit dieser Weite hätte er bei den letzten sieben Olympischen Spielen Gold gewonnen.

Deutsche Volleyballerinnen mit EM-Pflichtsieg gegen Griechenland

PLOWDIW: Die deutschen Volleyballerinnen haben planmäßig ihren dritten Erfolg bei der Europameisterschaft geholt. Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski bezwang am Dienstag das weiter sieglose Griechenland nach einer konzentrierten Leistung mit 3:0 (25:20, 25:17, 25:22) und machte für die K.o.-Runde alles klar. Jeweils die ersten vier Teams der vier Sechser-Gruppen erreichen das Achtelfinale. Zum Abschluss in Gruppe B trifft Deutschland an diesem Mittwoch (16.30 Uhr/Sport1) auf Spanien. Marie Schölzel war mit elf Punkten erfolgreichste deutsche Angreiferin.

Roglic stürzt und verliert Rotes Trikot - Norweger Eiking nun vorn

RINCON DE LA VICTORIA: Das Rote Trikot verloren und auf der Abfahrt auch noch gestürzt: Für den bislang so souveränen Topfavoriten Primoz Roglic ist die zehnte Etappe der 76. Spanien-Rundfahrt völlig enttäuschend zu Ende gegangen. Der Slowene verlor am Dienstag die Gesamtführung an den Norweger Odd Christian Eiking. Der 26 Jahre alte Außenseiter, der gerade einmal drei Siege als Radprofi auf dem Konto hat, fuhr als Mitglied einer Ausreißergruppe rund elfeinhalb Minuten Vorsprung auf Roglic heraus und übernahm damit den ersten Platz. Seinen zweiten Etappensieg feierte der Australier Michael Storer vom deutschen DSM-Team.

Arminia Bielefeld leiht Lennart Czyborra aus Genua aus

BIELEFELD: Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld hat Lennart Czyborra vom CFC Genua 1893 verpflichtet. Der 22-jährige Linksverteidiger kommt auf Leihbasis mit Kaufoption zum Team von Trainer Frank Kramer, teilte der Club am Dienstag mit. Czyborra war 2018 von der U19 des FC Schalke 04 zunächst zu Heracles Almelo in die Niederlande gewechselt und 2020 zu Atalanta Bergamo in italienische Serie A. Dort war er zuletzt an Genua ausgeliehen.

Viktoria Berlin übernimmt Drittliga-Spitze - Quartett punktgleich

ZWICKAU: Der FC Viktoria Berlin ist zum Auftakt des fünften Spieltags zumindest vorübergehend an die Spitze der 3. Fußball-Liga geklettert. Dem Aufsteiger reichte am Dienstagabend ein 1:1 beim FSV Zwickau. Zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit egalisierte Soufian Benyamina den zwischenzeitlichen Führungstreffer von Dominic Baumann (15.). Der bisherige Tabellenführer 1. FC Magdeburg ist erst am Mittwoch beim 1. FC Saarbrücken gefordert. Mit einem schlechteren Torverhältnis folgt Eintracht Braunschweig. Die Niedersachsen schlugen auswärts den SC Verl mit 3:0 (0:0). Das mit zehn Zählern punktgleiche Quartett an der Spitze komplettiert der Hallesche FC, der den 1. FC Kaiserslautern 1:0 bezwang.

1. FC Köln leiht Mainzer Luca Kilian bis Saisonende aus

KÖLN: Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat Defensivspieler Luca Kilian vom FSV Mainz 05 verpflichtet. Der 21-Jährige wird nach Angaben beider Vereine zunächst für ein Jahr bis zum Saisonende ausgeliehen. «Luca ist ein sehr talentierter Innenverteidiger, er ist schnell und spielstark. Wir haben in Paderborn erfolgreich zusammengearbeitet. Ich freue mich, ihn hier zu haben und ihn jetzt beim FC weiterzuentwickeln», sagte Kölns Trainer Steffen Baumgart am Dienstag über den Neuzugang. Kilian könnte schon im nächsten Heimspiel am Samstag gegen Aufsteiger VfL Bochum (15.30 Uhr) sein Debüt im FC-Trikot geben.

Borussia Mönchengladbach bestätigt: Ginter mit Coronavirus infiziert

MÖNCHENGLADBACH: Abwehrchef Matthias Ginter vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach hat sich mit dem Coronavirus infiziert. «Ja, deswegen hat er heute auch nicht am Training teilgenommen», sagte Pressesprecher Markus Aretz am Dienstagabend der Deutschen Presse-Agentur und bestätigte damit mehrere Medienberichte vom gleichen Tag. «Er war geimpft und muss sich da offenbar irgendwo angesteckt haben», sagte Aretz. Der 27 Jahre alte Ginter ist derzeit in häuslicher Quarantäne.

US-Behörde entschädigt Fußball-Weltverband mit 201 Millionen Dollar

ZÜRICH/WASHINGTON: Für Verluste aus jahrelanger Bestechungskriminalität hochrangiger Funktionäre hat die US-Generalstaatsanwaltschaft der FIFA-Stiftung eine finanzielle Entschädigung von 201 Millionen US-Dollar (171 Millionen Euro) zugesprochen. Dies teilte der Fußball-Weltverband am Dienstagabend mit. Entsprechende Verluste hätten sowohl die FIFA als auch ihre Kontinentalverbände Concacaf (Nord- und Mittelamerika und Karibik) und Conmenbol (Südamerika) erlitten. Die Mittel fließen in den neuen Weltfußball-Wiedergutmachungsfonds unter dem Dach der FIFA-Stiftung.

Rote Corona-Liste: Premier-League-Clubs verweigern Spieler-Abstellung

LONDON: Die Clubs der Premier League werden keine Spieler für WM-Qualifikationsspiele in jene Länder abstellen, die wegen der Corona-Pandemie auf der so genannten Roten Liste der britischen Regierung stehen. «Widerstrebend, aber einstimmig» hätten die Vereine dies am Dienstag beschlossen, teilte der Ligaverband mit. Die Entscheidung betrifft den Angaben zufolge fast 60 Spieler aus 19 Premier-League-Clubs, die im September in 26 Länder der Roten Liste reisen sollten. Auf der Roten Liste stehen überwiegend Länder in Südamerika und Afrika. Einreisende aus diesen Ländern müssen sich für zehn Tage in Hotelquarantäne begeben.

Bern, Malmö und Lissabon in der Champions League - Eindhoven raus

EINDHOVEN: Ex-Weltmeister Mario Götze hat mit dem niederländischen Fußballclub PSV Eindhoven das Millionenspiel Champions League verpasst. Das Team von Trainer Roger Schmidt kam am Dienstagabend über ein 0:0 gegen Benfica Lissabon nicht hinaus und konnte die 1:2-Hinspielniederlage nicht wettmachen. Dabei mussten die Gäste aus Portugal nach Gelb-Rot gegen Lucas Verissimo (32. Minute) rund eine Stunde lang mit zehn Spielern auskommen. Statt erstmals seit drei Jahren wieder in der Gruppenphase der Königsklasse tritt die PSV nun in der Europa League an.

Der frühere Schalke-Trainer David Wagner schaffte mit den Young Boys dagegen den Sprung in die Champions League. Nach dem 3:2 im Hinspiel gegen Ferencvaros Budapest setzte sich der Schweizer Serienmeister auch in Ungarn mit 3:2 (2:1) durch. Cedric Zesiger brachte die Boys früh in Führung (4.). Henry Wingo (18.) und Ryan Mmaee (27.) drehten die Partie vor der Pause zunächst. Christian Fassnacht (56.) und Felix Mambimbi (90.+3) schossen das Wagner-Team dann zum Sieg. Die vom ehemaligen Bundesliga-Coach Peter Stöger trainierten Ungarn müssen sich mit der Europa League trösten.

Malmö FF kann dagegen in der Königsklasse mitmischen. Nach dem 2:0 im Hinspiel konnte sich der schwedische Meister beim bulgarischen Champion Ludogorez Rasgrad sogar eine 1:2 (1:1)-Niederlage leisten.