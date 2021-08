Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 18.08.21 | Aktualisiert um: 15:25 | Überblick

Mercedes zieht sich 2022 aus der Formel E zurück

STUTTGART: Nach Audi und BMW wird sich auch Weltmeister Mercedes aus der Formel E zurückziehen. Der Autobauer verkündete am Mittwoch das Ende seines Engagements in der vollelektrischen Rennserie nach der kommenden Saison. Werksseitig will sich Mercedes dann voll auf die Formel 1 als «Entwicklungslabor» für die Serienproduktion konzentrieren, wie es in der Mitteilung hieß. Erst am vergangenen Wochenende hatte sich der Hersteller mit Nyck de Vries die WM-Titel in Fahrer- und Teamwertung in der Formel E gesichert.

Für die Rennserie ist der Ausstieg von Mercedes ein weiterer Rückschlag. Zuvor hatten schon Audi und BMW ihren Abschied zum Ende der abgelaufenen Saison vollzogen. Mercedes war erst seit 2019 mit einem eigenen Team dabei. Die Ressourcen aus dem Formel-E-Projekt sollen künftig in die schnellere Elektrifizierung der Automarke fließen, die noch vor Ende des Jahrzehnts vollelektrisch werden will.

Der jüngste WM-Erfolg werde «als ein historischer Meilenstein in die lange Rennsportgeschichte von Mercedes-Benz eingehen», sagte Toto Wolff, der Motorsportchef des Autobauers. «Jetzt werden wir alles dafür geben, um sicherzustellen, dass wir unser Formel-E-Abenteuer in der Saison 8 erfolgreich beenden», fügte der Österreicher hinzu. Der Rückzug ist für August 2022 avisiert.

Formel 1 sagt Japan-Rennen wegen Corona-Krise erneut ab

TOKIO: Die Formel 1 fährt wegen der Folgen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr nicht in Japan. Nach längeren Verhandlungen mit dem Veranstalter und den Behörden werde das eigentlich für den 10. Oktober geplante Rennen in Suzuka abgesagt, teilte die Rennserie am Mittwoch mit. Zuvor hatte die japanische Regierung wegen der alarmierenden Corona-Infektionslage den Notstand für die Hauptstadt Tokio abermals verlängert und auf weitere Präfekturen ausgeweitet.

Die Formel 1 werde in den kommenden Wochen die neuen Pläne für einen umgebauten Kalender vorlegen, hieß es. Auch die WM-Läufe in Kanada, Singapur und Australien waren bereits abgesagt worden. Zweifel halten sich zudem, ob das Rennen in Brasilien im November stattfinden kann. «Die Formel 1 hat dieses Jahr bewiesen, dass wir uns anpassen können und Lösungen für die anhaltende Unsicherheit finden», teilte die Rennserie mit.

Es gebe anhaltend hohes Interesse aus vielen Ländern, einen Grand Prix auszurichten. Ursprünglich hatte die Formel 1 für diese Saison einen Rekordkalender mit 23 WM-Läufen geplant. Das Japan-Rennen war schon im Vorjahr wegen der Corona-Krise abgesagt worden.

Prothesenspringer Rehm kritisiert IOC: «Nutzt das schöne Image aus»

TOKIO: Der dreimalige Paralympics-Sieger Markus Rehm hat nach dem Startverbot bei Olympia Kritik am Internationalen Olympischen Komitee (IOC) geübt. «Da wurde eine Chance vergeben, ein Zeichen für Inklusion zu setzen», sagte Rehm der Deutschen Presse-Agentur: «Und das ist schade, weil sich das IOC und auch World Athletics das auf die Fahne geschrieben haben.»

Rehm beklagt eine Art Doppelmoral beim IOC. «Man lässt Prothesenträger die Nation ins Stadion führen, schön mit kurzer Hose, damit man die Prothese sieht. Man lässt Rollstuhlfahrer das olympische Feuer tragen. Man nutzt das schöne Image aus, das einem paralympische Athleten geben», sagte der Leverkusener: «Wenn es aber darum geht, dieses Image zu leben, scheint es zu viel des Guten zu sein. Dann ist es vorbei mit der Inklusion. Vor allem, wenn der Athlet, der das schöne Image geben könnte, genauso gut ist wie die olympischen Athleten.»

Der 32-Jährige hatte die Qualifikationsnorm für die Olympischen Spiele in Tokio deutlich erfüllt. Der DOSB meldete Rehm dem IOC als Mitglied für einen Start außerhalb der Wertung. Das IOC reichte den Fall weiter an den Leichtathletik-Weltverband. World Athletics erklärte Rehm für nicht startberechtigt. Der Gang zum Cas war danach nicht erfolgreich.

Gold ging bei Olympia mit 8,41 Metern an den Griechen Miltiadis Tentoglou. Rehm war bei seinem Para-Weltrekord im Juni 8,62 Meter gesprungen. Die Paralympics in Tokio beginnen am 24. August.

Hinteregger: Über Depressionen sprechen soll anderen helfen

FRANKFURT/MAIN: Das Öffentlichmachen seiner Depression wird nach Meinung von Fußballprofi Martin Hinteregger keine großen Auswirkungen auf die Situation von Kollegen haben. «Ach, das wird nicht besser. Nach zwei Tagen hat jeder solche Themen vergessen», sagte der Verteidiger von Eintracht Frankfurt der «Sport Bild». In seinem vor kurzem erschienenen Buch «Innensicht» berichtet der 28-Jährige von einer Depression nach dem Wechsel vom FC Augsburg zur Eintracht. «Dass ich Depressionen hatte, wusste keiner. Die Gespräche mit der Psychologin waren ganz wichtig, sonst wäre es wohl schlimm ausgegangen», sagte der Österreicher.

Auch wenn er keinen Wandel in der Branche erwartet, sieht Hinteregger doch einen Sinn darin, seine Erkrankung öffentlich zu machen. Er wolle «ein paar jüngeren Spielern helfen und vor allem Menschen außerhalb des Fußballs. Ich denke, viele sind in diesem Kreis drin. Die sind auch fertig und denken sich jetzt hoffentlich: Ah, selbst der Fußball-Profi sucht sich Hilfe», sagte Hinteregger.

Doppelpack von Lewandowski: Bayern gewinnen zum neunten Mal Supercup

DORTMUND: Rekord-Torjäger Robert Lewandowski hat den FC Bayern München mit einem Doppelpack zum neunten Supercup-Sieg geschossen. Der deutsche Meister gewann am Dienstagabend in Dortmund das Duell mit DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund mit 3:1 (1:0). Zweimal Weltfußballer Lewandowski (41. und 74. Minute) und Thomas Müller (49.) sorgten vor 25.000 Zuschauern für den verdienten Sieg der Gäste und den ersten Titel für den neuen Trainer Julian Nagelsmann. Der sehenswerte Treffer von Marco Reus (64.) zum zwischenzeitlichen 1:2 war zu wenig.

Rückschlag in Champions-League-Quali für Monaco - Salzburg gewinnt

MONACO: Fußball-Nationalspieler Kevin Volland und die AS Monaco haben auf dem angestrebten Weg in die Champions League einen Rückschlag erlitten. Das Team des ehemaligen Bayern-Trainers Niko Kovac verlor am Dienstagabend das Playoff-Hinspiel der Qualifikation im eigenen Stadion mit 0:1 (0:1) gegen Schachtjor Donezk aus der Ukraine. Der Brasilianer Pedrinho erzielte den Siegtreffer für die Gäste in der 19. Minute. Das Rückspiel findet am 25. August in Charkiw statt. Eine bessere Ausgangsposition für das Erreichen der Gruppenphase hat sich RB Salzburg verschafft. Der österreichische Meister gewann sein Heimspiel nach einem 0:1-Pausenrückstand noch mit 2:1 gegen Bröndby Kopenhagen. Im dritten Spiel des Tages sorgte Sheriff Tiraspol für eine Überraschung. Das Team aus Moldau besiegte Dinamo Zagreb mit 3:0 (1:0) und hat beste Aussichten auf den Einzug in die Gruppenphase.

Nach Wechselfehler: Wolfsburg geht in Berufung gegen DFB-Urteil

WOLFSBURG: Der VfL Wolfsburg hat Berufung gegen das Urteil des Sportgerichts des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zur Wertung des DFB-Pokalspiels gegen den SC Preußen Münster eingelegt. Das teilten die Niedersachsen am Dienstag mit. Den Wolfsburgern war der 3:1-Sieg in Münster wegen eines Wechselfehlers nachträglich aberkannt worden. Das Sportgericht hatte dem Einspruch des Regionalligisten gegen die Wertung der Erstrundenpartie nach einer mündlichen Verhandlung am Montag in Frankfurt/Main stattgegeben. Das Spiel wurde mit 2:0 für die Preußen gewertet.

Hummels hofft auf Rückkehr in BVB-Kader gegen Freiburg

DORTMUND: Der deutsche Fußball-Nationalspieler Mats Hummels hofft am Samstag auf eine Rückkehr in den Kader von DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund. Der Verteidiger klagte zuletzt über Probleme an der Patellasehne. «Der Plan ist, dass ich in Freiburg zumindest dabei bin. Dass ich mitfliege, in welcher Rolle auch immer», sagte Hummels dem TV-Sender Sky. Am Samstag gastiert der BVB in der Bundesliga beim SC Freiburg (15.30 Uhr).

Götze-Bruder Felix hat das Krankenhaus verlassen

KAISERSLAUTERN: Mittelfeldspieler Felix Götze vom 1. FC Kaiserslautern hat am Dienstag das Krankenhaus verlassen. Wie der Fußball-Drittligist mitteilte, erhole sich der 23-Jährige in den nächsten Tagen im Kreise der Familie. Der Bruder von Mario Götze hatte sich am Sonntag im Spiel bei Viktoria Berlin (0:4) bei einem Zusammenprall einen Haarriss im Schädel zugezogen und war zunächst auf die Intensivstation eines Berliner Krankenhaus gekommen.

BVB-Sportdirektor Zorc stellt klar: Haaland bleibt auf jeden Fall

DORTMUND: Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat einen Wechsel von Torjäger Erling Haaland kurz vor Ende der Transferperiode kategorisch ausgeschlossen. «Er bleibt auf jeden Fall diese Saison. Was danach ist, wissen wir alle noch nicht», sagte Zorc am Dienstag dem TV-Sender Sat.1 am Rande des Supercup-Spiels gegen den FC Bayern München. Der begehrte Mittelstürmer hat beim deutschen Pokalsieger noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024, der eine Ausstiegsklausel für 2022 beinhalten soll.

Ein Jahr nach Horror-Sturz: Erster großer Sieg für Radprofi Jakobsen

MOLINA DE ARAGON: Rund ein Jahr nach seinem Horror-Sturz hat der niederländische Radprofi Fabio Jakobsen wieder einen großen Sieg eingefahren. Der 24-Jährige gewann am Dienstag die vierte Etappe der Spanien-Rundfahrt über 163,9 Kilometer von El Burgo de Osma nach Molina de Aragon vor dem Franzosen Arnaud Demare und dem Dänen Magnus Cort Nielsen. Jakobsen war am 5. August 2020 bei der Polen-Rundfahrt von seinem Landsmann Dylan Groenewegen bei Tempo 80 in die Absperrung gedrängt worden. Der Sprinter lag zwischenzeitlich im künstlichen Koma und hatte bei dem Sturz fast alle Zähne verloren. Sein Gesicht musste mit 130 Stichen genäht werden. Erst im April 2021 feierte er bei der Türkei-Rundfahrt sein Comeback. Das Rote Trikot des Gesamt-Ersten trägt weiter der Este Rein Taaramäe.

THW Kiel will nach 2G-Prinzip vor 9000 Zuschauern spielen

KIEL: Handball-Meister THW Kiel will unter Berücksichtigung des sogenannten 2G-Prinzips vor 9000 Zuschauern in die neue Bundesliga-Spielzeit starten. Ein entsprechendes Betriebs- und Hygiene-Konzept für das Modellprojekt, nach dem nur vollständig geimpfte und genesene Zuschauer in die Arena dürfen, ist beim Land Schleswig-Holstein eingereicht worden und wird von der Stadt Kiel unterstützt. «Das Konzept haben wir uns sorgfältig angesehen», sagte am Dienstag der Kieler Stadtrat Gerwin Stöcken: «Ich gehe davon aus, dass sich das Konzept so ähnlich wie ein Siebenmeter für den THW erweisen wird - als Volltreffer.» Das erste Saisonspiel bestreitet der THW am 8. September gegen den HBW Balingen-Weilstetten.

Van Gaal als Bondscoach präsentiert: «Wer soll es sonst machen»

ZEIST: Gut 20 Jahre nach seinem ersten Auftritt als Bondscoach hat sich Louis van Gaal zum dritten Mal als Fußball-Nationaltrainer der Niederlande vorgestellt. Nach der enttäuschenden EM soll der 70-Jährige Oranje zunächst durch die Qualifikation bis zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar lotsen. Der frühere Trainer des FC Bayern München war Wunschkandidat des Verbandes. «Wer soll es auch sonst machen», sagte van Gaal. Nach dem frühen Scheitern der Niederlande bereits im EM-Achtelfinale gegen Tschechien war Frank de Boer als Nationaltrainer zurückgetreten.