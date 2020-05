Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Halbfinalspiele im DFB-Pokal zeitgenau angesetzt

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Fußball-Bund hat die Halbfinalspiele im DFB-Pokal zeitgenau angesetzt. Der Viertligist 1. FC Saarbrücken empfängt Bayer Leverkusen am 9. Juni in Völklingen, einen Tag später steigt das Duell zwischen Rekord-Pokalsieger Bayern München und Eintracht Frankfurt. Beide Partien beginnen um 20.45 Uhr und sind live in der ARD sowie beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Das Endspiel in Berlin findet am 4. Juli statt.

Draisaitl erster deutscher NHL-Topscorer: «Etwas ganz Besonderes»

EDMONTON: Als erster deutscher Sportler hat Eishockey-Profi Leon Draisaitl die Topscorer-Wertung in einer der großen US-Ligen gewonnen. Nach dem Hauptrunden-Abbruch in der stärksten Eishockey-Liga der Welt kann der 24 Jahre alte Kölner nicht mehr von Rang eins verdrängt werden. «Natürlich ist das eine große Ehre für mich und auch etwas ganz Besonderes», sagte der Angreifer der Edmonton Oilers der Deutschen Presse-Agentur. «Aber ohne meine Mitspieler wäre das natürlich nicht möglich gewesen.»

Deutschlands Top-Beachvolleyballer gründen «Die Beach Liga»

BERLIN: Die deutschen Spitzenteams im Beachvolleyball haben eine Alternative zu den Ausfällen der World und European Tour gefunden. Vom 13. Juni an werden acht Männer- und acht Frauen-Teams auf dem Gelände der Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf ihre nationalen Meister ausspielen, wie die am Mittwoch offiziell gegründete «Die Beach Liga» mitteilte. Bei dem Turnier mit bereits feststehenden 16 Teams spielt im Zeitraum von vier Wochen vier Mal Jeder gegen Jeden.

VfB Stuttgart verlängert Vertrag mit Trainer Matarazzo bis 2022

Stuttgart (dpa) - Im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart mit Trainer Pellegrino Matarazzo vorzeitig bis 2022 verlängert. Der Vertrag sei für die 1. und 2. Liga gültig, teilte der Verein am Mittwoch mit.

Griechische Fußball-Superliga startet am 6. Juni wieder

ATHEN: Die griechische Fußball-Superliga wird nach der Corona-Zwangspause am 6. und 7. Juni wieder beginnen. Die Genehmigung dazu gab am Mittwoch die Regierung in Athen, wie der staatliche Rundfunk berichtete. Anfang Mai hatten sich die Vertreter der 14 Superliga-Vereine geeinigt und den Neustart der Regierung vorgeschlagen. Ausgetragen werden müssen noch die Playoff-Spiele zwischen den sechs bestplatzierten Mannschaften der Hauptrunde und die Playout-Spiele der acht anderen Teams.

Frankreichs Nationaltrainer Deschamps: Gesundheit hat Priorität

PARIS: Der französische Weltmeister-Trainer Didier Deschamps sieht in der Wiederaufnahme der Fußball-Saison in der Corona-Krise vor allem wirtschaftliche Interessen. «Schauen Sie sich die in Spanien und England getroffenen Entscheidungen an. Diese beiden großen Fußballnationen planen die Wiederaufnahme der La Liga und der Premier League, aber sie haben beschlossen, die Frauenligen nicht wieder aufzunehmen, die wesentlich weniger Einnahmen generieren. Das sagt alles!», erklärte Deschamps am Mittwoch in der französischen Zeitung «Le Parisien». Zum Saisonabbruch in Frankreich sagte Deschamps, dass die Gesundheit eindeutig Priorität habe.

Amazon sichert sich weitere Bundesliga-Rechte

BERLIN: Amazon hat sich erneut TV-Rechte für die Fußball-Bundesliga gesichert. Die deutsche Tochter des US-Handelriesen erwarb von der Deutschen Fußball Liga (DFL) für den Rest der Saison sieben Punktspiele der 1. Liga sowie die vier Relegationspartien. Das bestätigte Amazon am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Diese elf Partien zeigt Amazon für seine Prime-Kunden, der Streamingdienst DAZN für seine Abonnenten.

Scharping rechnet im Rad-Verband mit Schaden von über 100.000 Euro

FRANKFURT/MAIN: Rudolf Scharping rechnet als Präsident des Bundes Deutscher Radfahrer mit einem Schaden von «deutlich über 100.000 Euro» wegen der Coronavirus-Pandemie für seinen Verband. Der BDR veranstaltet mit seinen Vereinen normalerweise rund 5000 Breitensportveranstaltungen im Jahr. «Wir müssen davon ausgehen, dass mindestens die Hälfte ausfallen wird», sagte Scharping dem Magazin «Sponsors».

Kiels Duvnjak wertvollster Spieler der Handball-Bundesliga

KÖLN: Domagoj Duvnjak vom deutschen Handball-Meister THW Kiel ist zum wertvollsten Spieler der wegen der Corona-Krise abgebrochenen Bundesligasaison gekürt worden. Der 31 Jahre alte Kroate setzte sich bei der Wahl unter den Trainern und Geschäftsführern der 18 Vereine sowie den Fans vor dem dänischen Weltmeister Morten Olsen von der TSV Hannover-Burgdorf sowie seinen Vereinskollegen Niklas Landin und Hendrik Pekeler durch. Der Rückraumspieler, der im Januar mit Kroatien EM-Zweiter wurde, erhält diese Auszeichnung zum zweiten Mal nach 2013.

RB-Chef Mintzlaff: Verkaufen Werner nicht unter Wert

LEIPZIG: RB Leipzig wird seinen Stürmer-Star Timo Werner im Sommer wohl nicht freine Transfersumme unter den immer wieder genannten 55 Millionen Euro ziehen lassen. Das bestätigte RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff der «Sport Bild». Bis zum 15. Juni könnte der Tor-Garant, der in der laufenden Bundesliga-Saison bislang 24 Treffer erzielte, Leipzig für den festgeschriebenen Betrag zur kommenden Spielzeit verlassen. «Sollte es so kommen, und wir bekommen wieder die Entscheidung in die Hand, dann sind wir tiefenentspannt», betonte Mintzlaff angesichts des noch bis 2023 datierten Vertrages von Werner bei den Sachsen.

Verstöße gegen Anti-Doping-Regeln: Nada leitet 82 Verfahren ein

BONN: Die Nationale Anti-Doping-Agentur hat im vergangenen Jahr 82 Verfahren wegen möglicher Verstöße gegen die Anti-Doping-Bestimmungen eingeleitet. Dabei wurden 16 Sanktionen - zwei mehr als 2018 - verhängt, teilte die Nada am Mittwoch auf ihrer per Video übertragenden Jahreskonferenz mit. Insgesamt entnahm die Nada bei 12.910 Kontrollen während des Trainings und bei Wettkämpfen 17.498 Proben (2018: 16.299). Außerdem registrierte die in Bonn ansässige Agentur 327 Meldepflichts- und Kontrollversäumnisse.