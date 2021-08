Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 11.08.21 | Überblick

Syrischer Olympia-Radfahrer zum Fall Moster: «Das ist rassistisch»

BERLIN: Radfahrer Adreddin Wais (30) hat dem suspendierten Radsport-Funktionär Patrick Moster Rassismus vorgeworfen. «Niemand bestreitet, dass der Funktionär dieses Wort benutzt hat, um die anderen Fahrer zu beschämen. Da geht es nicht darum, Respekt auszudrücken, sondern zu erniedrigen. Und das hat er getan, indem er einen Sportler aus einem anderen Land pauschal abgetan hat. Das ist rassistisch, ganz klar», sagte der Syrer in einem Interview der «Süddeutschen Zeitung» (Mittwoch).

Moster, Sportdirektor vom Bund Deutscher Radfahrer (BDR), hatte bei den Olympischen Spielen in Tokio im Einzelzeitfahren den Kölner Nikias Arndt an der Strecke mit den Worten «Hol' die Kameltreiber, hol' die Kameltreiber, komm» angefeuert, die vor ihm fahrenden Azzedine Lagab aus Algerien und Amanuel Ghebreigzabhier aus Eritrea noch einzuholen. Die Rufe waren vom Fernsehen eingefangen und live übertragen worden. Danach war der 54-Jährige vom BDR schriftlich abgemahnt und von seinen internationalen Aufgaben «bis auf Weiteres entbunden» worden. Der Weltverband UCI hatte Moster auch vorläufig suspendiert. Moster hatte sich entschuldigt, auch bei den beiden Athleten.

Wais, der in Tokio dem olympischen Flüchtlingsteam angehörte, glaubt aber auch, «dass ein Mensch nicht gleich ein Rassist ist, wenn er solch einen Begriff verwendet. Da ist mir die Kritik manchmal zu pauschal, vor allem in den sozialen Netzwerken.» Viele Menschen müssten noch immer «sensibilisiert werden, wie man respektvoll miteinander umgeht. Und dass man nicht die eigene Nationalität hernehmen muss, um Stolz zu empfinden», sagte Wais.

Neue Heimat nach Olympia: Uruguay nimmt Boxer Sella aus Venezuela auf

MONTEVIDEO: Nach den Olympischen Spielen in Tokio hat Uruguay den venezolanischen Boxer Eldric Sella aufgenommen. «Heute habe ich das Glück, in diesem Land neu anzufangen, das mir ohne zu zögern seine Türen öffnete und mir die Schlüssel zu meiner neue Heimat gab», schrieb der Athlet am Dienstag bei Instagram. «Hier endet ein Kapitel meines Lebens und es beginnt ein Neues, und zwar auf einer höheren Ebene. Danke Uruguay.»

Sella war in Tokio als erster Lateinamerikaner im internationalen Flüchtlingsteam angetreten. Nach dem Ende der Olympischen Sommerspiele hatte er Probleme bei der Rückkehr nach Trinidad und Tobago, wo er nach seiner Flucht vor der politischen Krise in seinem Heimatland zuletzt gelebt hatte.

Uruguay bestätigte die Aufnahme eines Venezolaners, ohne Sella namentlich zu nennen. «Unser Land hat mit Unterstützung des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen und der Internationalen Organisation für Migration einen venezolanischen Staatsbürger aufgenommen», hieß es in einer Mitteilung des Außenministeriums.

Venezuela steckt in einer tiefen politischen Krise. Die autoritäre Regierung von Nicolás Maduro geht massiv gegen Oppositionelle vor, zahlreiche Regierungskritiker sind in Haft. Wegen der großen wirtschaftlichen Probleme des einst reichen Landes haben zudem rund 5,6 Millionen Venezolaner ihre Heimat verlassen.

PSG bestätigt: Messi-Wechsel ist perfekt

PARIS: Lionel Messi spielt ab sofort für Paris Saint-Germain. Der französische Hauptstadtclub bestätigte am Dienstagabend die Verpflichtung des sechsmaligen Weltfußballers, der zuvor mehr als zwei Jahrzehnte lang für den FC Barcelona aufgelaufen war. Der 34-jährige Argentinier unterschrieb einen Zweijahresvertrag mit Option mit Verlängerung. Am Mittwoch soll er um 11.00 Uhr vorgestellt werden.

Beschluss: Sportgroßveranstaltungen vor maximal 25.000 Zuschauern

BERLIN: Sportgroßveranstaltungen dürfen zunächst nur vor maximal 25.000 Zuschauern stattfinden. Das haben die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am Dienstag bei ihrer Konferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel beschlossen. «Die Länder sind sich einig, dass über die 3G-Regelung hinaus bei Sportgroßveranstaltungen oberhalb einer absoluten Zahl von 5000 Zuschauenden die zulässige Auslastung bei maximal 50 Prozent der jeweiligen Höchstkapazität liegt, jedoch nicht bei mehr als insgesamt 25.000 Zuschauenden», heißt es im Beschlusspapier.

Monaco und Eindhoven ziehen in Playoffs der Champions League ein

BERLIN: Die PSV Eindhoven und die AS Monaco haben die Playoffs der Champions League erreicht. Eindhoven mit dem Fußball-Ex-Weltmeister Mario Götze setzte sich am Dienstagabend im Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde beim dänischen Club FC Midtjylland mit 1:0 (0:0) durch. Im Qualifikationsfinale geht es nun gegen Benfica Lissabon. Monaco mit Nationalspieler Kevin Volland und Keeper Alexander Nübel kann bezwang Sparta Prag mit 3:1 (0:0) und trifft nun auf Schachtjor Donezk.

Medien: Sergio Ramos droht mehrwöchige Verletzungspause

BERLIN: Spaniens Welt- und Europameister Sergio Ramos droht laut französischen Medienberichten mehrere Wochen auszufallen. Der Abwehrspieler von Paris Saint-Germain leide an einer Wadenverletzung, die sich wohl als schwerwiegender herausgestellt habe als vermutet. Der 35-jährige Fußball-Profi hatte sich beim Training Ende Juli verletzt, kehrte aber seitdem nicht ins Training zurück. Laut Medien könnte Ramos, der von Real Madrid nach Paris gewechselt war, bis zu acht Wochen fehlen.

NBA: Australier Patty Mills wechselt zu den Brooklyn Nets

BERLIN: Der australische Olympia-Bronzemedaillengewinner Patty Mills wechselt in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zu den Brooklyn Nets. Das gab der Verein aus New York am Dienstag bekannt. Zuvor hatte der 32-Jährige neun Jahre bei den San Antonio Spurs gespielt. Details zum Kontrakt gaben die Nets nicht bekannt, nach Medienberichten soll der Point Guard einen Zweijahresvertrag unterschrieben haben.

Radprofi Bauhaus muss Gesamtführung bei Polen-Rundfahrt abgeben

PRZEMYSL: Radprofi Phil Bauhaus hat seine Gesamtführung bei der 78. Polen-Rundfahrt nach einem Tag wieder abgegeben. Der 27 Jahre Bocholter aus der Bahrain-Victorious-Mannschaft verlor auf den 200,8 Kilometern von Zamosc nach Przemysl am Dienstag rund 35 Kilometer vor dem Ziel den Anschluss. Neuer Träger des Gelben Trikot ist der Portugiese Joao Almeida. Der Deceuninck-QuickStep-Profi sicherte sich den Tagessieg auf der zweiten Etappe vor Bauhaus-Teamkollege Matej Mohoric (Slowenien) und dem Italiener Diego Ulissi.

St. Pauli verpflichtet Bielefelder Marcel Hartel

HAMBURG: Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat Marcel Hartel vom Bundesligisten Arminia Bielefeld verpflichtet. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Unbestätigten Angaben zufolge soll der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler eine Ablöse in Höhe von 350.000 Euro kosten. Hartel hatte in den vergangenen Jahren für den 1. FC Köln, 1. FC Union Berlin und Bielefeld gespielt. Für die Arminia bestritt er in der Vorsaison 22 Partien in der Bundesliga.