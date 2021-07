Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Slalomkanutin Andrea Herzog paddelt ins olympische Halbfinale

TOKIO: Die Slalomkanutin Andrea Herzog ist ins olympische Halbfinale gepaddelt. Die 21 Jahre alte Canadier-Weltmeisterin aus Leipzig, die in ihrer Disziplin eine Olympia-Premiere in Tokio feiert, machte das Weiterkommen am Mittwoch mit zwei soliden Vorläufen perfekt. Im Kasai Canoe Slalom Centre leistete sie sich im ersten Lauf eine Stangenberührung und blieb dann im zweiten Durchgang fehlerfrei. Das reichte insgesamt für Herzog für die zweitbeste Zeit hinter der mitfavorisierten Britin Mallory Franklin.

Die vierfache Weltmeisterin Jessica Fox aus Australien leistete sich in beiden Läufen jeweils zwei Berührungen und kam dank ihrer schnellen Zeit als Fünfte weiter. Die Finals der Frauen finden am Donnerstag statt.

Olympia-Fußballer starten mit Kruse und Arnold gegen Elfenbeinküste

RIFU: Kapitän Maximilian Arnold und Routinier Max Kruse sollen das deutsche Team mit einem Sieg im letzten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (10.00 Uhr MESZ/ZDF und Eurosport) ins Olympia-Viertelfinale führen. Die DFB-Elf benötigt im Miyagi Stadium einen Sieg gegen die Ivorer, andernfalls geht der Flieger früher in Richtung Heimat als geplant.

Im Sturm soll es wie schon gegen Saudi-Arabien Geburtstagskind Ragnar Ache richten. Der Mann von Eintracht Frankfurt war wie Nadiem Amiri in beiden bisherigen Spielen mit je einem Tor erfolgreich.

Für den rotgesperrten Amos Pieper setzt Trainer Stefan Kuntz in der Abwehr auf Jordan Torunarigha. Maximilian Arnold steht nach seiner abgesessenen Sperre wieder von Anfang an auf dem Platz und soll für mehr Ordnung im Mittelfeld sorgen.

Die DFB-Elf spielt erstmals bei diesen Olympischen Spielen vor Publikum. Anders als im Raum Tokio sind in der Präfektur Miyagi nach Angaben der Organisatoren bis zu 10.000 Fans zugelassen.

Wasserspringer Hausding und Rüdiger gewinnen Olympia-Bronze

TOKIO: Patrick Hausding und Lars Rüdiger haben sich im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett mit beeindruckender Nervenstärke im letzten Sprung noch die Bronzemedaille gesichert. Der Wassersprung-Rekordeuropameister und sein Berliner Teamkollege schoben sich am Mittwoch in Tokio auch dank Patzern der Konkurrenz noch auf den dritten Rang vor. Mit 404,73 Punkten betrug der Vorsprung auf Platz vier und Mexiko nur 4,59 Zähler. Gold ging mit klarem Vorsprung an die Chinesen Wang Zongyuan und Xie Siyi vor dem Duo aus den USA.

Für die deutschen Wasserspringer ist es die zweite Medaille der Spiele in Japan. Hausding freut sich bei seinen vierten und letzten Olympischen Spielen über seine dritte Medaille.

«Dagens Nyheter»: Eine goldene Chance für Olympia

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Mittwoch die laufenden Olympischen Spiele:

«Es gibt viele Worte, mit denen man das Schöne an den Olympischen Spielen beschreiben kann. Trotzdem ist man nicht die einzige, wenn man weniger interessiert daran ist, an dem Meisterschaftsspektakel teilzunehmen. Doping-Skandale, Korruption und «Sportswashing» durch Schurkenstaaten haben den globalen Sport zu einem Monster gemacht und ihm einen großen Teil der unschuldigen Freude genommen. Zum Glück ist das IOC zu der Einsicht gezwungen worden, dass die Entwicklung in die falsche Richtung geht, es hat notwendige Reformen des Systems eingeleitet. Der Druck der Öffentlichkeit steigt auch auf die künftigen Gastgeberstädte, es gibt breite Unterstützung dafür, Olympia kleiner zu halten. Gelingt das, gibt es gute Chancen für die Olympischen Spiele, ihren früheren Glanz und ihre Legitimität als wichtigster Treffpunkt des Sports wiederzubekommen. Das wäre ein großer Gewinn - für die Athleten ebenso wie für die Zuschauer.»

Olympia-Gold von Funk: Werbung für die Kanuslalom-WM in Augsburg

TOKIO: Kanuslalom-Olympiasiegerin Ricarda Funk hofft, dass ihr Goldgewinn in Tokio für ihre Sportart generell eine Werbung ist und zudem für die Heim-WM im Juli 2022 in Augsburg sein wird.

«Ich wünsche mir, dass das erste Gold für Deutschland in Tokio auch für den Kanuslalomsport nachhaltig wird», sagte die 29 Jahre alte Sportsoldatin am Mittwoch. «Vielleicht hat jetzt auch der Nachwuchs mal Bock, ins Boot zu steigen und mit den Wellen zu tanzen.» Der Augsburger Eiskanal wird 50 Jahre nach den Olympischen Spielen 1972 in München erstmals wieder Schauplatz eines Topereignisses sein.

Freiwasser-Rekordweltmeister Lurz: Beckenmedaille super und wichtig

TOKIO: Der zuvor letzte deutsche Schwimm-Olympiamedaillengewinner, Thomas Lurz, hofft nach Bronze von Sarah Köhler auf weitere Erfolge in Tokio. «Das ist super und sehr wichtig, mal wieder eine Medaille im Becken gewonnen zu haben», sagte der 41-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Lurz hatte 2012 in London Silber über zehn Kilometer im Freiwasser gewonnen. Die letzten Beckenmedaillen bis zu Köhlers Auftritt hatte Doppel-Olympiasiegerin Britta Steffen im Jahr 2008 verbucht.

Köhler gewann am Mittwoch Bronze über 1500 Meter Freistil. Angesprochen auf die Bedeutung der ersten Medaille für das deutsche Schwimmen sagte Lurz: «Das ist wichtig und ich denke es kommen noch ein paar dazu. Allerdings sollte das auch unser Anspruch sein Medaillen zu gewinnen im allgemeinen.»

«Das gehört zum Sport dazu, zu gewinnen, deshalb trifft man sich auf Wettkämpfen. Darum geht es im Prinzip. Andere Länder gewinnen ja auch Medaillen», sagte Lurz.

Durch Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock hat der Deutsche Schwimm-Verband in Tokio weitere gute Medaillenchancen, sogar die Möglichkeit auf Gold. Er zählt auch im Freiwasser, der früheren Domäne von Lurz, zu den Titelkandidaten. Dort hat der Deutsche Schwimm-Verband noch drei weitere aussichtsreiche Starter bei Frauen und Männern am Start.

Dämpfer für Segel-Hoffnungsträger Heil/Plößel

ENOSHIMA: Die 49er-Segler Erik Heil und Thomas Plößel sind nach gelungenem Auftakt am zweiten Tag ihrer Olympia-Regatta mit den Rängen 13, 5 und 14 auf Platz acht zurückgefallen. Die Bronzemedaillen-Gewinner der Olympischen Spiele 2016 hatten ihren zweiten Olympia-Einsatz am Dienstag mit Rang drei eröffnet. Vor den beiden Nachholrennen am Donnerstag blieb die Crew vom Norddeutschen Regatta Verein allerdings in Schlagdistanz zu den führenden Mannschaften, darunter die Olympiasieger Peter Burling und Blair Tuke aus Neuseeland. Die Top-Favoriten liegen nach vier Rennen auf Platz fünf. Angeführt wird das Feld von den Briten Dylan Fletcher/Stuart Bithill. Kurz nach den Herren setzten die 49erFX-Damen ihre Serie fort. Mit Rang drei fuhren Tina Lutz/Susann Beucke (Holzhausen/Strande) auf Platz sechs vor.

Parallel stiegen in der Sagami-Bucht die Kieler Katamaran-Segler Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer in die Regatta ein. Die Nacra-17-Mixed-Crew eröffnete den zweiten Olympia-Einsatz des Steuermanns und den ersten der Vorschoterin mit Rang fünf vielversprechend, platzierte sich direkt vor den argentinischen Olympia-Siegern Santiago Lange/Cecilia Carranza. Die Führung in der schnellsten aller olympischen Segeldisziplinen übernahmen Italiens Co-Favoriten Ruggero Tita/Caterina Banti. Die 470er-Seglerinnen Luise Wanser und Anastasiya Winkel aus Hamburg und Kiel läuteten ihre Olympia-Premiere mit Rang neun an.

US-Basketballer mit erstem Sieg bei Olympia - 120:66 gegen Iran

SAITAMA: Den Basketballern der USA ist bei den Olympischen Spielen mit Verspätung der erste Sieg gelungen. Drei Tage nach der überraschenden Auftaktniederlage gegen Frankreich setzte sich das Team um NBA-Superstar Kevin Durant am Mittwoch gegen den Außenseiter Iran spielerisch mit 120:66 (60:31) durch und nahm Kurs auf das Viertelfinale. In der Saitama Super Arena war Damian Lillard von den Portland Trail Blazers mit 21 Punkten Topscorer der Begegnung.

Die US-Mannschaft von Trainer Gregg Popovich hatte zum Auftakt erstmals seit 17 Jahren bei Olympia verloren. Die Goldmedaillen 2008, 2012 und 2016 gingen allesamt an die USA, in Japan soll es zum vierten Mal nacheinander klappen. Das 76:83 am Sonntag gegen die Franzosen war ein Rückschlag, der aber noch keine Konsequenzen hatte. Im abschließenden Gruppenspiel gegen Tschechien sind die Amerikaner am Samstag (14.00 Uhr MESZ) erneut klar im Vorteil, erst in der anschließenden K.o.-Runde sollten sie wieder mehr gefordert sein.

Das ungleiche Duell mit dem Iran wirkte in weiten Teilen wie ein Trainingsspiel für den großen Gold-Favoriten. Die überforderten Iraner wussten sich in der Halle nördlich von Tokio oft nur mit Fouls zu helfen und leisteten sich viele Fehler. Bei den USA kam hingegen auch die zweite Reihe zu viel Spielzeit, Popovich setzte alle seine zwölf Profis ein. Alle erzielten mindestens vier Punkte.

Judoka Trippel im Olympia-Halbfinale - Scoccimarro mit Bronze-Chance

TOKIO: Eduard Trippel steht bei den Olympischen Spielen im Halbfinale und kämpft um die erste Medaille für den Deutschen Judo-Bund in Tokio. Der 24-Jährige aus Rüsselsheim setzte sich am Mittwoch mit einer starken Leistung im Viertelfinale gegen den Weltranglisten-Dritten Krisztian Toth aus Ungarn durch. Bei seiner Olympia-Premiere entschied Trippel den Kampf im Golden Score durch Waza-ari für sich. Im Halbfinale der Klasse bis 90 Kilogramm kämpft er nun am späten Nachmittag (Ortszeit) im Nippon Budokan gegen den Türken Mihael Zgank. Mit einem Sieg hätte der Weltranglisten-15. Silber und damit die erste deutsche Judo-Medaille der Spiele sicher.

Giovanna Scoccimarro scheiterte zwar im Viertelfinale, hat aber über die Hoffnungsrunde noch die Chance auf eine Bronze-Medaille. Die 23-Jährige aus Wolfsburg unterlag in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm in der Runde der besten acht der Japanerin Chizuru Arai. Sie kämpft nun gegen Elisavet Teltsidou aus Griechenland um den Einzug in den Bronze-Kampf und damit die Chance auf ihre erste Olympia-Medaille. Zuvor hatte sich die Weltranglisten-Neunte mit zwei Siegen ins Viertelfinale gekämpft.

Sperre durch Sportgerichtshof: Olympia ohne Sprinter Wilson

TOKIO: Der Schweizer Sprinter Alex Wilson verpasst die Olympischen Spiele in Tokio. Die Ad-Hoc-Kammer des Internationalen Sportgerichtshofs (CAS) sperrte den gebürtigen Jamaikaner, der über die 100 und 200 Meter starten wollte, bis auf Weiteres provisorisch. Dies wurde am Mittwoch mitgeteilt. «Das Urteil des CAS ist aus Sicht des betroffenen Athleten ein Rückschlag. Es gilt aber weiterhin die Unschuldsvermutung, da das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist», erklärte der Geschäftsführer von Swiss Athletics, Peter Bohnenblust. Wilson war demnach auch gar nicht erst nach Japan gereist.

Wilson war am 15. März dieses Jahres außerhalb eines Wettkampfs positiv getestet worden. Gegen eine Sperre durch die Antidopingagentur der Schweiz war er vorgegangen. Wilson führte den positiven Befund «auf den Konsum von kontaminiertem Fleisch» zurück, wie es hieß. Zunächst war die provisorische Sperre auch aufgehoben worden. Nun fällte der CAS ein neues Urteil.

Wilson hatte zudem vor Kurzem wegen vermeintlicher Sprintrekorde für Aufsehen gesorgt. Die bei einem kleinen Meeting in den USA aufgestellten Bestmarken wurden allerdings nicht anerkannt.

Bogenschützin Lisa Unruh bei Olympia früh raus

TOKIO: Zu viele Fahrkarten statt Volltreffer: Die Medaillen-Hoffnungen von Bogenschützin Lisa Unruh im olympischen Einzelwettbewerb sind vom starken Wind weggeblasen worden. Die 33 Jahre alte Berlinerin verlor am Mittwoch ihr Erstrundenduell bei den Sommerspielen in Tokio gegen Hanna Marusava aus Belarus mit 4:6 und schied aus. «Es waren schwierige Bedingungen und ich habe es nicht so gut hinbekommen wie sie», sagte Unruh der Deutschen Presse-Agentur. «Ich hatte zwei schlechte Versuche, der Rest wurde vom Wind rumgeschäkert.»

Die Olympia-Zweite von Rio hatte im Teamwettbewerb gemeinsam mit Michelle Kroppen und Charline Schwarz Bronze gewonnen und galt auch im Einzel als heiße Anwärterin auf Edelmetall. Doch von Beginn an lief es überhaupt nicht für Unruh, die zu viele Ausreißer hatte. «Ich habe schon mit Mut geschossen und versucht, herauszufinden, wo ich anhalten muss», berichtete sie enttäuscht.

Dank der Mannschaftsmedaille kehrt sie zumindest nicht mit leeren Händen in die Heimat zurück. «Von Tokio bleibt Bronze, auch wenn ich mir im Einzel natürlich mehr erhofft hatte. Ich bin dennoch zufrieden mit diesen Olympischen Spielen, obwohl der Abschluss nicht so schön war», sagte Unruh.

Noch unklar war, ob sie ihrem Ehemann Florian am Samstag im Achtelfinale des Männer-Wettbewerbes vor Ort die Daumen drücken kann. «Ich glaube, dass ich nach Hause fliegen muss. Aber so genau weiß ich das noch nicht, das wird man mir dann mitteilen», sagte Unruh und gestand unmittelbar nach dem Olympia-Aus: «Darüber mache ich mir im Moment keine Gedanken.»

Deutsche Säbelfechter scheitern im Halbfinale knapp an Südkorea

TOKIO: Die deutschen Fechter müssen weiter um ihre ersehnte erste Medaille bei den Olympischen Spielen in Tokio kämpfen. Die Säbel-Herren verloren im Halbfinale des Mannschaftswettbewerbs am Mittwoch knapp mit 42:45 gegen die in der Weltrangliste führenden Südkoreaner und treten damit nun im kleinen Finale um Bronze gegen Ungarn an. Zuvor hatte sich das Dormagener Trio Max Hartung, Matyas Szabo und Benedikt Wagner souverän mit 45:28 gegen das Team des Russischen Olympischen Komitees (ROC) durchgesetzt.

Szabo holte die Deutschen gegen Südkorea nach 21:25-Rückstand im sechsten Duell zwar zurück ins Gefecht. Athletensprecher Hartung, der sein Karriereende nur allzu gerne mit der ersten olympischen Medaille krönen würde, blieb in seinen drei Duellen mit den Asiaten aber sieglos. In der abschließenden Paarung verletzte sich Szabo dann und musste an Ersatzfechter Richard Hübers übergeben. Der konnte die Niederlage gegen Südkoreas Topmann San-guk Oh nicht mehr verhindern.

Nachdem sie bei den Spielen 2016 in Rio de Janeiro erstmals seit 36 Jahren ohne Medaille geblieben waren, wollen die deutschen Fechter eine erneute Nullnummer in Japan unbedingt verhindern. In den Einzeln in der Makuhari Messe-Halle B kamen sie allerdings nicht über das Achtelfinale hinaus. Im abschließenden Teamwettbewerb der Florett-Herren am kommenden Sonntag gelten sie als Außenseiter.

Ungenutztes Olympia-Essen im Müll - Organisatoren geloben Besserung

TOKIO: Bei den Olympischen Spielen sind massenhaft ungenutzte Lebensmittel im Müll gelandet. Wie das japanische Nachrichtennetzwerk JNN des Fernsehsenders TBS am Mittwoch berichtete, wurden an Wettkampfstätten wie dem Olympia-Stadion O-Bento genannte Lunchboxes, Reisbällchen und Brot in großen Mengen weggeworfen. Sie seien für die ursprünglich Zehntausenden eingeplanten Freiwilligen gedacht gewesen. Doch da wegen der Corona-Pandemie Zuschauer von den Spielen ausgeschlossen wurden, wurden viele der Freiwilligen überflüssig.

Es sei versäumt worden, die Menge an Lebensmittellieferungen entsprechend anzupassen, hieß es. Ein Sprecher des japanischen Organisationskomitees räumte am Mittwoch das Problem ein. Man arbeite an einer Verbesserung der Lage. Die entsorgten Lebensmittel würden zu Tierfutter verarbeitet oder als Biogas verwertet. Japans Olympia-Macher hatten sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben.

Deutsche Hockey-Damen im Viertelfinale - 4:2 gegen Irland

TOKIO: Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel haben die deutschen Hockey-Damen vorzeitig das Viertelfinale bei den Olympischen Spielen Tokio erreicht. Die Mannschaft von Trainer Xavier Reckinger siegte am Mittwoch gegen Irland 4:2 (2:0) und weist damit wie Weltmeister Niederlande in Gruppe A neun Punkte auf. Am Freitag (2.30 Uhr/MESZ) trifft die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) noch auf Schlusslicht Südafrika, ehe es zum Top-Duell mit dem Oranje-Team am Samstag (11.30 Uhr/MESZ) kommt. Die Viertelfinal-Partien beginnen am Montag.

Zweimal Lisa Altenburg (10. und 40./Siebenmeter) sowie Cecile Pieper (20.) und Francisca Hauke (55.) schossen im Oi Hockey Stadium den Sieg heraus. Für Irland trafen jeweils nach einer Strafecke Elena Tice (42.) und Hannah McLoughlin (51.). Dabei überzeugte die deutsche Mannschaft durch eine kompakte Mannschaftsleistung. Frühe Ballgewinne und die individuelle Klasse machten gegen den Vize-Weltmeister von 2018 den Unterschied. Einzig der verschwenderische Umgang mit den vielen Strafecken war ein kleiner Makel.

Schon nach zehn Minuten hatte Altenburg den Olympia-Dritten von Rio durch eine feine Einzelleistung in Führung gebracht und genauso wie kurz darauf Pieper ihren ersten Turniertreffer erzielt. Pieper war aus kurzer Distanz zur Stelle. Im zweiten Durchgang fiel die Vorentscheidung durch den verwandelten Siebenmeter von Altenburg, nachdem eine Irin bei einer Strafecke ein mögliches Tor mit dem Fuß verhindert hatte. Danach schaltete die DHB-Auswahl einen Gang runter, was sich rächen sollte. Irland nutzte seine Strafecken konsequent und sorgte noch einmal für Spannung, ehe Hauke alles klar machte.

Organisatoren: Olympia in Tokio erfolgreichste digitale Spiele

TOKIO: Die Olympischen Spiele in Tokio stoßen in sozialen Medien nach Angaben der Organisatoren auf ein gewaltiges Interesse. Es seien die digital am meisten genutzten Spiele, erklärte der zuständige Marketingchef des Internationalen Olympischen Komitees, Christopher Carroll, am Mittwoch. Die Organisatoren registrierten auf den von ihnen bespielten sozialen Medien einen Datenverkehr, der seit dem Beginn des Spektakels bereits doppelt so hoch sei wie bei den vorherigen Sommerspielen in Brasilien.

Auch im Gastgeberland Japan stoßen die umstrittenen Spiele, die wegen des Coronavirus weitgehend ohne Zuschauer in den Arenen stattfinden, auf riesiges Interesse: An den ersten drei Tagen hätten mehr als 85 Millionen Menschen - zwei Drittel der Bevölkerung - etwas von den Spielen mitbekommen, hieß es.

Beflügelt wird das Interesse durch moderne Sportarten wie Skateboard, die gerade bei der Jugend auf großes Interesse stoßen. Allein die von den Organisatoren auf der Video-App Tiktok hochgeladenen Inhalte rund um die Athleten seien 1,4 Milliarden Mal aufgerufen worden. Auch die Zugriffsraten bei Instagram sowie der Webseite und offiziellen Olympia-App lägen um ein Vielfaches über dem Durchschnitt, hieß es. Hinzu kommt die Nutzung der digitalen Angebote der Inhaber der Übertragungsrechte. Besonders groß sei das Interesse an den Spielen in Ländern wie den USA, Indien, Australien, Brasilien und Japan.

Britta Steffen jubelt mit Sarah Köhler: «Stolz wie eine Schwester»

TOKIO: Olympiasiegerin Britta Steffen hat sich nach der ersten deutschen Beckenmedaille seit ihrem Doppel-Gold von Peking 2008 herzlich mit Sarah Köhler gefreut. «Ich bin stolz wie eine ältere Schwester auf ihre jüngere. Sie hat das fantastisch gemeistert. Ich bin sehr glücklich, dass sie endlich den Bann vom Team genommen hat», sagte Steffen der Deutschen Presse-Agentur. Köhler hatte über 1500 Meter Freistil bei den Sommerspielen in Tokio Bronze gewonnen.

«Da wir freundschaftlich verbunden sind, freut es mich enorm, dass sie nach 13 Jahren die erste Medaille nach mir geholt hat. Es ist einfach eine ganz große Leistung. Ich bin ganz aufgekratzt», würdigte die 37-Jährige Steffen der Köhler-Auftritt in klarer deutsche Rekordzeit von 15:42,91. Der Sieg ging an die Amerikanerin Katie Ledecky vor deren Teamkollegin Erica Sullivan.

Steffen und Köhler kennen sich schon aus der gemeinsamen aktiven Zeit und sind Freundinnen. Sie tauschen sich aus, Köhler legt viel Wert auf Steffens Meinung.

Was die Medaille für das deutsche Schwimmen bedeutete, vermochte Steffen im ersten Moment nicht einzustufen. «Diese Frage muss sicher direkt an das Team gestellt werden. Mir hätte es damals gezeigt, sie kann das - dann kann ich das auch schaffen! Das schafft wieder mehr Selbstbewusstsein», sagte Steffen. Durch Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock hat der Deutsche Schwimm-Verband in Tokio weitere Medaillenchancen, sogar die Möglichkeit auf Gold.

Aus für Tennisprofi Koepfer beim olympischen Tennis-Turnier

TOKIO: Für Tennisprofi Dominik Koepfer ist die Olympia-Premiere im Achtelfinale zu Ende gegangen. Der 27 Jahre alte Davis-Cup-Profi verlor am Mittwoch in Tokio ein umkämpftes Duell mit dem an sechs gesetzten Spanier Pablo Carreno Busta 6:7 (7:9), 3:6.

In einem seltsamen Tiebreak mit umstrittenen Linienrichter-Entscheidungen nutzte der 27-Jährige aus Donaueschingen seine Chancen nicht und vergab einen Satzball. Nach 1:55 Stunden musste sich der Schwarzwälder dann geschlagen geben.

Mit zwei Siegen und dem Achtelfinaleinzug bei seinen ersten Sommerspielen darf der Weltranglisten-57. dennoch zufrieden sein. Gegen den Weltranglisten-Elften Carreno Busta war aber zumindest nach der Leistung im ersten Satz durchaus auch eine Überraschung möglich. Am Doppel-Wettbewerb nahm der US-Open-Achtelfinalist von 2019 nicht teil.

jido hambaiki und kombini - Japans automatisierte Rundum-Versorger

TOKIO: Ob Kaffee, grüner Tee, warme Suppen oder Porno-Hefte: Japan ist ein Wunderland der Selbstbedienungsautomaten, nirgends sonst auf der Welt stehen so viele «jido hambaiki» wie in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt. Neben den mehr als zwei Millionen klassischen Getränkeautomaten mit diversen Kalt- und Heißgetränken, die in der Hightech-Nation an fest jeder Ecke zu finden sind, gibt es noch einmal so viele Maschinen, die die unterschiedlichsten Produkte anbieten: Manche verkaufen Eis, andere Gemüse und Obst, Taschentücher, Instant-Nudeln mit gekochtem Wasser, Batterien, Strümpfe oder auch Kondome. Im Olympia-Pressezentrum in Tokio gibt es Andenken an die Spiele ebenfalls in jido hambaiki.

Zahlen kann man an den Selbstbedienungsautomaten in Bar oder mit elektronischen Bezahlsystemen per Karte oder Smartphone. Neuerdings gibt es auch Abo-Modelle über Apps. Konkurrenz bekommen die «jido hambaiki» dabei von den ebenfalls allgegenwärtigen Convenience Stores, rund um die Uhr geöffneten Supermärkten. Die kurz «kombini» genannten Märkte sind auch für die Olympia-Teilnehmer ein Segen.

Hier gibt es nahezu alles, von Schutzmasken über Pflegeprodukte bis hin zu Fertiggerichten und Getränken aller Art. Dank Multimedia-Terminals sind kombini zugleich eine Mischung aus realem Supermarkt und virtuellem Internet-Geschäft. An Wlan-unterstützten Computerterminals lassen sich zum Beispiel auch Fotos und Dokumente vom Smartphone ausdrucken. Viele kombini haben zudem Geldautomaten.

Lisa Brennauer wird Sechste im Einzelzeitfahren bei Olympia

OYAMA: Die deutsche Meisterin Lisa Brennauer hat bei den Olympischen Spielen in Tokio die erhoffte erste deutsche Radsport-Medaille klar verpasst. Die Ex-Zeitfahr-Weltmeisterin aus Durach belegte am Mittwoch im Einzelzeitfahren auf dem Fuji International Speedway Platz sechs. Neue Olympiasiegerin ist die Niederländerin Annemiek van Vleuten, die nach 22,1 Kilometern am Fuße des Mount Fuji 56,47 Sekunden schneller war als Marlen Reusser aus der Schweiz. Bronze gewann die Niederländerin Anna van der Breggen. Die zweite Deutsche, Lisa Klein aus Erfurt, belegte am Ende Platz 13.

«Ich habe das Podium nicht an einer bestimmten Stelle verloren, war immer auf etwa derselben Platzierung», sagte Brennauer. «Wie nach dem Straßenrennen werde ich mich morgen wohl über das Ergebnis freuen. Eine Medaille wäre ein Traum gewesen. Ich habe das Beste aus mir herausgeholt, da habe ich mir nichts vorzuwerfen.»

Der anspruchsvolle Kurs rund um die Teststrecke des Autoherstellers Toyota verlangte den Fahrerinnen bei Temperaturen von etwa 30 Grad alles ab. Mit über 400 Höhenmetern wies die Strecke praktisch keine flachen Abschnitte auf. Brennauer war bereits im Straßenrennen Sechste geworden und galt zumindest als Mitfavoritin auf Bronze.

Doch schon bei den Zwischenzeiten lag die 33 Jahre alte Allgäuerin deutlich zurück und hatte im Ziel einen Rückstand von 1:57,22 Minuten auf van Vleuten. Klein lag am Ende 2:48,48 Minuten zurück. «Mit der Platzierung bin ich auf keinen Fall zufrieden. Die Top Ten hätten es schon sein sollen», sagte Klein.

Vetter über Tod der Mutter: Richtig verarbeitet «man so etwas nie»

TOKIO: Der Tod seiner Mutter lässt Speerwerfer Johannes Vetter nicht los. «Richtig verarbeiten tut man so etwas nie. Ich versuchte, damit anders zu leben. Es tut mir eher gut, darüber zu sprechen, als wenn ich es in mich hineinfresse», erzählte der 28-Jährige der «Sport Bild» im Interview über den Krebs-Tod seiner Mutter im November 2018. «Wir bewegen uns jeden Tag in einem extremen Bereich als Leistungssportler, gehen komplett an die körperlichen Leistungsgrenzen. Bei mir gilt: harte Schale, weicher Kern.»

Während der harten privaten Zeit hatte Vetter auch sportliche Probleme, als ihn eine schwere Fußverletzung behinderte. Diese Phase hat die deutsche Hoffnung auf Olympia-Gold in Tokio verändert. Er habe eine «andere Balance im Leben gefunden», sagte der Mann, in dessen Wurfarm seinem Biomechaniker zufolge zehn PS Leistung stecken. Privat und in den entscheidenden Wettkämpfen sei er «ruhiger und entspannter» geworden.

Deutsche Freistil-Staffel belegt über 4 x 200 Meter Rang sieben

TOKIO: Die deutsche Freistil-Staffel über 4 x 200 Meter hat bei den Olympischen Spielen in Tokio den siebten Platz belegt.

Das Quartett mit Lukas Märtens, Poul Zellmann, Henning Mühlleitner und Jacob Heidtmann benötigte am Mittwoch in Tokio 7:06,51 Minuten und war damit etwas schneller als im Vorlauf am Vortag, als die Zeit bei 7:06,76 Minuten lag. Gold sicherte sich das Team aus Großbritannien. Silber ging an die Russen vor Australien. Bei Olympia in Rio de Janeiro 2016 war die deutsche Staffel um Paul Biedermann Sechste geworden.

Judoka Scoccimarro verliert Olympia-Viertelfinale - Trippel weiter

TOKIO: Judoka Giovanna Scoccimarro ist bei den Olympischen Spielen in Tokio im Viertelfinale gescheitert, hat aber über die Hoffnungsrunde noch die Chance auf eine Bronze-Medaille. Die 23-Jährige aus Wolfsburg unterlag am Mittwoch in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm in der Runde der besten acht der Japanerin Chizuru Arai. Damit kämpft sie am späten Nachmittag (Ortszeit) gegen Elisavet Teltsidou aus Griechenland um den Einzug in den Bronze-Kampf und damit die Chance auf die erste Medaille für das Team des Deutschen Judo-Bundes (DJB). Zuvor hatte sich die Weltranglisten-Neunte mit zwei Siegen bei ihrer Olympia-Premiere ins Viertelfinale gekämpft.

In der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm zog Eduard Trippel ins Viertelfinale ein. Der 24-Jährige aus Rüsselsheim setzte sich im Achtelfinale nach nur 17 Sekunden durch Ippon gegen den Südkoreaner Gwak Donghan durch. Er kämpft nun im Nippon Budokan in Tokio in der Runde der besten Acht gegen Krisztian Toth aus Ungarn um den ersten Halbfinal-Einzug für den DJB in Tokio. Zuvor hatte Trippel durch Waza-ari seinen Auftaktkampf gegen den Serben Nemanja Majdov gewonnen, der in der Weltrangliste neun Ränge vor ihm platziert ist.

Handballer aus Dänemark und Schweden im Olympia-Viertelfinale

TOKIO: Weltmeister Dänemark und der WM-Zweite Schweden haben als erste Teams vorzeitig das Ticket für das Viertelfinale im olympischen Handball-Turnier gelöst.

Die Dänen, die 2016 in Rio Gold holten, kamen am Mittwoch beim 31:21 gegen Bahrain zum dritten klaren Sieg und führen die Gruppe B mit 6:0 Zählern vor den punktgleichen Schweden an. Das Drei-Kronen-Team kam zu einem 29:28 gegen den EM-Sechsten Portugal. Das Skandinavienduo ist damit in den ausstehenden zwei Vorrundenspielen nicht mehr von einem der ersten vier Plätze zu verdrängen.

«Underdog» Long: Olympia als riesige Chance für die Golf-Karriere

TOKIO: Deutschlands Golfprofi Hurly Long genießt Olympia mit seinem Kumpel Maximilian Kieffer in vollen Zügen und sieht die Spiele in Tokio als riesige Chance für die weitere Karriere. «Ich habe große Pläne», sagte der 26 Jahre alte Weltranglisten-272. Long der Deutschen Presse-Agentur vor dem Start des olympischen Golf-Turniers im Kasumigaseki Country Club am Donnerstag. «Ich bin hier der Underdog und das ist meine Chance», sagte Long.

In Tokio verspürt Long keinen Druck. «Wenn man erfolgreich sein will, muss man Berge erklimmen», erklärte der gebürtige Heidelberger. «Ich glaube zu 100 Prozent an mich und weiß, dass ich meine Ziele erreichen werde.» In dieser Saison versucht er sich mit guten Erbenissen auf der zweitklassigen Challenge die Spielberechtigung für die lukrative European Tour zu sichern.

Im Kasumigaseki Country Club hat Long als zweiten deutschen Starter seinen langjährigen Kumpel Maximilian Kieffer an der Seite. «Es ist total cool, dass man das alles hier mit einem guten Freund erleben darf », sagte Kieffer vor der Olympia-Premiere der beiden. Der 31-Jährige Düsseldorfer hofft, dass sie die Inspiration aus dem olympischen Dorf mitnehmen können. «Die wird noch für ein paar Extra-Prozente sorgen.»

Absolut begeistert waren die beiden Freunde vom Kasumigaseki Country Club. Der traumhafte Golf-Kurs im Norden von Tokio «sein einzigartig» und schafft es bei beiden Golfprofis locker in die Top Ten der schönsten Plätz.

Erster Sieg für deutsche Basketballer bei Olympia in Tokio

SAITAMA: Die deutschen Basketballer haben im zweiten Gruppenspiel beim olympischen Turnier den ersten Sieg gefeiert.

Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl bezwang am Mittwoch in der Saitama Super Arena Nigeria mit 99:92 (50:50) und wahrte nach der Auftaktniederlage gegen Italien die Chance auf den Einzug ins Viertelfinale. Bester deutscher Werfer war Johannes Voigtmann mit 19 Punkten. Im letzten Spiel der Vorrunde trifft die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds am Samstag auf Medaillenkandidat Australien. Der zweite Platz in der Gruppe reicht sicher für die Runde der besten acht Teams, auch zwei von drei Tabellendritten kommen weiter.

16 neue Corona-Fälle im Olympia-Umfeld - Keine Athleten betroffen

TOKIO: Die Organisatoren der Olympischen Spiele in Tokio haben 16 neue Corona-Fälle um Umfeld der Spiele registriert.

Unter den neuen Betroffenen war kein weiterer Olympia-Sportler, wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten. Die Zahl der positiven Tests rund um die Wettkämpfe in Japan seit Beginn der Erfassung am 1. Juli stieg damit auf 169. Insgesamt infizierten sich demnach bislang 17 Athletinnen oder Athleten mit dem Coronavirus. Im deutschen Team hatte es am vergangenen Freitag in Radsportler Simon Geschke den ersten Corona-Infizierten gegeben.

Hentke nach Tokio-Aus: Ende der Schwimm-Karriere sehr wahrscheinlich

TOKIO: Schwimmerin Franziska Hentke steht nach dem Halbfinal-Aus über 200 Meter Schmetterling bei den Olympischen Spielen vor dem Ende ihrer Karriere. «Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wird das das letzte Rennen gewesen sein», sagte die 32-Jährige am Mittwoch in Tokio. Hentke hatte als 13. mit einer Zeit von 2:10,89 Minuten den Endlauf verpasst. «Ich würde es gerne erklären, aber ich kann es nicht», sagte die langjährige Leistungsträgerin der deutschen Schwimmer.

Hentke war 2017 Vizeweltmeisterin und 2016 Europameisterin über ihre Paradedistanz geworden. In 2:05,26 Minuten hält sie den nationalen Rekord. «Fakt ist, dass 2:10 absolut nichts ist und ich es aktuell nicht erklären kann», sagte die Magdeburgerin sichtlich niedergeschlagen und mit leiser Stimme über ihre Zeit.

«Es ist schön, hier zu sein, das noch einmal miterleben zu dürfen. Ich hätte mir trotzdem einen besseren Ausgang gewünscht», sagte Hentke und meinte: «Es ist, wie es ist. Schade drum. Das Leben geht weiter.» Schnellste der Halbfinals war die Chinesin Zhang Yufei, die für die vier Bahnen 2:04,98 Minuten benötigte.

Leistungseinbruch kostet Medaille: Frauen-Doppelvierer nur Fünfter

TOKIO: Die ersehnte Medaille ist dem Ruder-Doppelvierer der Frauen in Tokio noch entglitten. Im olympischen Finale müssen sie sich mit Rang fünf zufriedengeben. China holt ungefährdet Gold.

Der Doppelvierer der Frauen hat die erhoffte erste Ruder-Medaille für Deutschland nach einem heftigen Leistungseinbruch im letzten Teil des Rennens klar verfehlt. Bei den Olympischen Spielen in Tokio musste sich das Boot um die drei Olympia-Neulinge Frieda Hämmerling (Kiel), Franziska Kampmann (Waltrop) und Carlotta Nwajide (Hannover) sowie Daniela Schultze (Potsdam) am Mittwoch mit dem fünften Platz begnügen. Vor fünf Jahren gab es in der Bootsklasse noch Gold für Deutschland, von der aktuellen Besetzung war in Rio de Janeiro allerdings niemand dabei.

Den Olympiasieg sicherte sich China vor Polen und Australien. Auf den letzten Metern schob sich auch noch Italien knapp vor die Deutschen, die 8,28 Sekunden Rückstand auf die Chinesinnen hatten. Auf dieses Ergebnis hatte wenig hingedeutet, denn von Olympia-Nervosität war dem Quartett zuvor überhaupt nichts anzumerken. Im Vorlauf gab es einen souveränen Sieg und den direkten Einzug ins Finale für die vier Frauen, von denen einzig Schultze als Mitglied des Achters 2012 in London schon mal bei Olympischen Spielen war. Im April holte das Boot bei der Europameisterschaft Bronze, nun folgte die Enttäuschung.

Hinter den starken Chinesinnen, die auf der zwei Kilometer langen Strecke keine Schwäche zeigten und einen olympischen Rekord aufstellten, lag das deutsche Boot lange in guter Position auf dem zweiten Platz. Die letzten 500 Meter wurden aber zur Qual. Meter um Meter verloren die Mitfavoritinnen und konnten sich gegen die Konkurrenz schließlich gar nicht mehr wehren. Hinterher saß Nwajide als einzige noch im Boot, die Enttäuschung war den Frauen anzusehen.

Schwimmerin Hentke verpasst Finale über 200 Meter Schmetterling

TOKIO: Schwimmerin Franziska Hentke hat bei den Olympischen Spielen das Finale über 200 Meter Schmetterling verpasst. Die 32-Jährige schlug am Mittwoch in Tokio nach 2:10,89 Minuten an und belegte damit Rang 13 der Halbfinals.

Hentke war 2017 Vizeweltmeisterin über diese Distanz geworden und in ihrem Vorlauf am Vortag 2:09,98 Minuten geschwommen. Als Achte schaffte es die Britin Margaret Alys Thomas in 2:09,07 Minuten ins Finale. Schnellste der Halbfinals war die Chinesin Yufei Zhang, die für die vier Bahnen 2:04,98 Minuten benötigte.

Dressur-Ikone Werth zur Karriere: «Ein paar Tage werden es noch»

TOKIO: Die erfolgreichste Dressurreiterin der Welt, Isabell Werth, denkt noch längst nicht an ein Karriereende. «Ein paar Tage werden es noch», sagte die 52 Jahre alte Reiterin am Mittwoch, einen Tag nach dem Gewinn von Team-Gold in Tokio - und ihrem siebten Olympiasieg. «Ich fühle mich noch jung. Wie lange der Weg im internationalen und olympischen Sport sein wird, werden wir in Ruhe abwarten und sehen.» Ihr mache es nach wie vor ungeheuren Spaß, «Pferde in den Sport hinein zu entwickeln, von einem jungen Pferd zu einem Spitzenpferd». In Tokio hat sie die Stute Bella Rose geritten.

Viel vor hat auch Jessica von Bredow-Werndl, die mit 35 Jahren die Jüngste des Dressur-Trios ist, zu dem noch Dorothee Schneider (52) zählt. «Ich fühle mich am Anfang meines Weges und freue mich, dass ich die große Etappe zu den Olympischen Spielen geschafft habe und hier mit einer Goldmedaille sitzen darf», sagte die Spiele-Debütantin «Ich freue mich auf alles, was noch kommt. Ich weiß nicht, wie lange ich dabei bleiben werde, aber die Erfolge von Isabell sind nicht mehr zu übertreffen.» Darum geht es ihr auch gar nicht: «Ich freue mich, diesen wundervollen Sport mit Pferden machen zu dürfen und genieße den Weg.»

Nach dem 14. Olympia-Gold für ein deutsches Dressur-Team hatten die drei Reiterinnen im Stall mit den Pferden und den Pflegern noch eine dreiviertel Stunde gefeiert, Sushi und Pizza gegessen und etwas getrunken. «Das war sehr feierlich, herzlich, intim und schön», sagte von Bredow-Wendl. Für die drei Pferde gab es zur Belohnung Bananen.

Doppelvierer der Frauen geht bei Olympia leer aus - Gold für China

TOKIO: Der Doppelvierer der Frauen hat bei den Olympischen Spielen in Tokio die erste Ruder-Medaille für Deutschland verpasst und überraschend nur den fünften Platz belegt. Das Boot um die drei Olympia-Neulinge Frieda Hämmerling (Kiel), Franziska Kampmann (Waltrop) und Carlotta Nwajide (Hannover) sowie Daniela Schultze (Potsdam) brach am Mittwoch in Japan im Schlussspurt völlig ein. Den Olympiasieg sicherte sich China vor Polen und Australien.

Die Deutschen hatten lange aussichtsreich auf dem zweiten Platz gelegen, konnten diese Position aber nicht halten. Vor fünf Jahren gab es in der Bootsklasse Gold für Deutschland, von der aktuellen Besetzung war bei den Sommerspielen in Rio de Janeiro niemand dabei.

Sprecherin des Weißen Hauses unterstützt US-Turnstar Biles

TOKIO: Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, hat US-Turnsuperstar Simone Biles nach dem Ausstieg im Mannschaftsfinale bei den Olympischen Spielen in Tokio Mut zugesprochen. «Dankbarkeit und Unterstützung sind das, was Simone Biles verdient», twitterte Psaki. Biles sei immer noch die Größte, «und wir alle haben das Glück, sie in Aktion sehen zu können», schrieb sie weiter.

Biles hatte in Japan am Dienstag nach dem ersten Gerät, dem Sprung, den Wettkampf aufgegeben. Der US-Turnverband teilte mit, dass dies aus «einem medizinischen Grund» geschehen sei. Die Ausnahmeturnerin deutete an, dass sie mentale Probleme habe. Sie traue sich selbst nicht mehr so, wie sie es getan habe, sie wisse nicht, ob es am Alter liege, aber sie werde nervöser, wenn sie turne, sagte sie: «Ich habe auch das Gefühl, dass ich nicht mehr so viel Freude habe.»

Die viermalige Olympiasiegerin Biles ließ zunächst offen, ob sie am Donnerstag im Einzel-Mehrkampf in Tokio antreten wird. Ohne die 24-Jährige hatte das Team der USA Platz zwei hinter den russischen Turnerinnen belegt.