Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 14.07.21 | Überblick

Handball-Profi Pekeler vor Olympia: «Noch nicht bei mir angekommen»

HERZOGENAURACH: Handball-Nationalspieler Hendrik Pekeler blickt angesichts der Corona-Lage mit gemischten Gefühlen auf die Olympischen Spiele in Tokio. «Das Turnier ist schon recht nah, aber trotzdem noch nicht ganz bei mir angekommen», sagte der 30-Jährige vom deutschen Meister THW Kiel im Interview mit der «Süddeutschen Zeitung» (Mittwoch). Man höre «die ganzen bizarren Dinge wegen Corona: Ich weiß einfach nicht, wie das genau ablaufen wird. Wie das Leben im Dorf sein wird, ob wir vielleicht die ganze Zeit in unserem Zimmer sein müssen.» Da sei noch viel Unklarheit dabei.

Es sei eine Reise ins Ungewisse, räumte er ein. «Aber Olympia ist nun mal das Größte, was du erreichen kannst.» Aus sportlicher Sicht sei der große Anreiz, «dass wir mit der Nationalmannschaft zuletzt nicht die besten Turniere gespielt haben». Im Handball sei es leichter, Olympia zu gewinnen als eine WM oder EM, meinte der Kreisläufer.

Pekeler beklagte erneut die enormen Belastungen für die Handballer in den vergangenen Monaten, auch bedingt durch Corona. «Wir haben so unglaublich viele Spiele absolviert. Nach dem letzten Spieltag hatten wir gerade mal eine Woche Urlaub, nun geht es mit der Vorbereitung für Olympia los», sagt er. Das seien Bedingungen, «die eigentlich nicht tragbar sind». Die Spieler würden dies in diesem Jahr in Kauf nehmen, «weil Olympia im Leben eines Sportlers das Größte ist, aber speziell für uns Handballer ist die Situation sehr grenzwertig».

Die Nationalmannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason fliegt an diesem Mittwoch nach Japan, wo sie ein einwöchiges Trainingslager in Tokushima absolviert. Am 22. Juli geht es dann nach Tokio, wo zwei Tage später der Turnierauftakt gegen Europameister Spanien ansteht. Weitere deutsche Vorrundengegner sind Rekord-Weltmeister Frankreich, der EM-Dritte Norwegen, Argentinien und Brasilien.

Olympia: Abflug der ersten deutschen Pferde nach Tokio

LÜTTICH: Die ersten deutschen Olympia-Pferde fliegen an diesem Mittwoch nach Tokio. Der Flug von Lüttich aus dauert mit einem Zwischenstopp in Dubai mehr als 18 Stunden. Die vier Dressurpferde der deutschen Reiterinnen werden von der sechsmaligen Olympiasiegerin Isabell Werth begleitet und am Donnerstagmorgen in Tokio erwartet. Pro Nation gibt es im Spezial-Flugzeug nur eine Begleitperson.

Jessica von Bredow-Werndl, Dorothee Schneider und Reservereiterin Helen Langehanenberg fliegen gemeinsam mit der Teamleitung um Equipe-Chef Klaus Roeser sowie den Pferdepflegerinnen mit einem normalen Flieger. Der erste Wettkampftag der Dressur ist am Samstag in einer Woche.