Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

«Le Monde»: EM ist Spielfeld für Verbreitung des Virus

PARIS: Zur Fußball-Europameisterschaft und der Corona-Pandemie schreibt die französische Tageszeitung «Le Monde» am Mittwoch:

«Der Traum der (Europäischen Fußballunion) UEFA war es, aus dem Ereignis, das wegen Covid-19 schon um ein Jahr verschoben wurde, ein Symbol der Rückkehr zum sportlichen Leben von früher zu machen. Der Ehrgeiz der ursprünglichen Strategie hätte jedoch aus Gründen der Vorsicht und wegen der Gesundheitslage heruntergeschraubt werden müssen. Aus Imagegründen hat die Meisterschaft dennoch daran festgehalten, Massen an Fans dazu zu ermutigen, kreuz und quer durch Europa zu reisen. Dadurch ist es zum idealen Spielfeld für die Verbreitung des Virus geworden.»

Olympia-Kader: Bobic beklagt fehlende Spieler von Topclubs

BERLIN: Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic hat das Fehlen von Spielern von deutschen Topclubs im Olympia-Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft beklagt. «Es ist eigentlich schade. Normalerweise musst du stolz drauf sein, den ein oder anderen wegzuschicken», sagte Bobic am Dienstagabend bei Magenta TV. «Es muss es uns wert sein, eine gute deutsche Mannschaft da hinzuschicken. Am Ende wollen wir doch alle Erfolg haben. Dann ist es eine Selbstverständlichkeit.» Clubs wie Hertha BSC, der 1. FC Union Berlin oder der FC Augsburg stellen je zwei deutsche Spieler ab, andere Vereine sind gar nicht im Kader für die Sommerspiele in Tokio vertreten.

Zuvor hatte bereits Trainer Stefan Kuntz Kritik an der mangelnden Unterstützung einiger Clubs geäußert. «Die Bereitschaft, das Olympia-Team zu unterstützen, war in der Bundesliga unterschiedlich», sagte Kuntz. «Einige große Vereine wollten leider nicht so wie erhofft helfen, umso mehr freue ich mich über die Unterstützung der restlichen Vereine.»

Nach Joint-Konsum: Sprinterin Richardson nicht im US-Olympia-Kader

DALLAS: Die US-Sprinterin Sha'Carri Richardson darf nach ihrem Cannabis-Konsum nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen. Der US-Leichtathletik-Verband verzichtete am Dienstag (Ortszeit) auf eine Nominierung der 21-Jährigen und verwehrt ihr damit auch die theoretische Möglichkeit, nach Ablauf ihrer 30-Tage-Sperre in Tokio im Staffelrennen anzutreten.

Die mit ihren bunten Haaren und langen Fingernägeln extrovertiert wirkende Richardson hatte am 19. Juni bei den Ausscheidungskämpfen in Oregon das 100-Meter-Rennen gewonnen und sich damit einen Platz im Olympia-Kader der USA gesichert. Weil die Gold-Kandidatin danach aber positiv auf die in Marihuana enthaltene Substanz THC getestet worden war, wurde ihr Erfolg bei den Trials in Eugene gestrichen und sie für 30 Tage suspendiert. Diese Sperre wäre vor dem Staffelrennen am 5. August in Tokio abgelaufen.

Der US-Verband teilte nach Angaben der Nachrichtenagentur AP mit, dass er «unglaublich mitfühlend» sei wegen Umstände - ihre Mutter war gestorben. Allerdings müsse man den anderen Athletinnen gegenüber fair bleiben, die ihrerseits für den Traum einer Olympia-Teilnahme gearbeitet hätten.

Richardsons Suspendierung hatte unter US-Sportlern für viel Kritik und Aufsehen gesorgt, auch weit über die Grenzen der Leichtathletik hinaus. Sie selbst hatte im US-Fernsehen gesagt: «Ich weiß, was ich getan habe. Ich weiß, was ich tun soll, was ich nicht tun darf, und ich habe diese Entscheidung trotzdem getroffen.»

Schmidt kommentiert für das ZDF das EM-Endspiel

MAINZ: Oliver Schmidt kommentiert überraschend für das ZDF das Endspiel der Fußball-Europameisterschaft. Als Co-Kommentator ist am Sonntagabend Sandro Wagner für den TV-Sender im Einsatz. Das bestätigte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann der Deutschen Presse-Agentur.

Für Schmidt ist es eine Endspiel-Premiere bei einem Fußballturnier. Der 49 Jahre alten Sportreporter hatte seinen ersten großen Einsatz für das Zweite bei der Weltmeisterschaft 2010. Als Favorit für das EM-Finale in London galt Béla Réthy.

Der erfahrene Reporter ist bei der EM letztmals beim Halbfinale zwischen England und Dänemark am Mittwoch (21.00 Uhr) im Einsatz. Der 64 Jahre alte Réthy arbeitet anschließend bei den Olympischen Spielen in Tokio und kommentiert unter anderem die Eröffnungsfeier am 23. Juli. Réthys letztes Turnier für das ZDF ist die WM im kommenden Jahr.