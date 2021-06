Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 16.06.21 | Überblick

Österreichs Nationaltrainer Foda glaubt an Rückkehr in Vereinsfußball

WIEN: Österreichs Nationaltrainer Franco Foda geht von seiner Rückkehr in den Vereinsfußball aus.

«Ich habe noch einen Vertrag beim ÖFB, der bis Dezember läuft. Sollten wir uns für die WM in Katar qualifizieren, dann verlängert er sich automatisch bis 2022. Aber ich gehe davon aus, dass ich nochmals als Vereinstrainer arbeiten werde», sagte der 55-Jährige in einem Interview der «Sport Bild». «Wo, das ist schwer vorauszusagen.» Foda hatte von 2012 bis 2013 den 1. FC Kaiserslautern trainiert. Er kommt auf zwei Länderspiele für Deutschland und lebt seit langer Zeit in Österreich.