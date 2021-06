Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 09.06.21 | Überblick

Nach Sieg gegen Medwedew: Tsitsipas fordert Zverev im Halbfinale

PARIS: Alexander Zverev trifft im Halbfinale der French Open am Freitag auf Stefanos Tsitsipas.

Der 22 Jahre alte Grieche gewann am Dienstagabend gegen den russischen Weltranglisten-Zweiten Daniil Medwedew mit 6:3, 7:6 (7:3), 7:5 und steht damit wie im Vorjahr in Paris im Halbfinale. Tsitsipas nutzte nach 2:19 Stunden seinen ersten Matchball. Zverev hatte sich zuvor gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina mit 6:4, 6:1, 6:1 durchgesetzt.

Alexander Zverev bei French Open erstmals im Halbfinale

PARIS: Alexander Zverev hat bei den French Open in Paris zum ersten Mal in seiner Tennis-Karriere das Halbfinale erreicht. Die deutsche Nummer eins gewann am Dienstagabend gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina trotz durchwachsener Leistung mit 6:4, 6:1, 6:1 und steht damit zum dritten Mal bei einem Grand-Slam-Turnier in der Vorschlussrunde. Zuvor war ihm das im vergangenen Jahr bei den Australian Open und bei den US Open gelungen. Im Kampf um den Einzug ins Finale trifft Zverev in Paris nun am Freitag auf den Gewinner des Top-Duells zwischen dem Griechen Stefanos Tsitsipas und Daniil Medwedew aus Russland.

Löws EM-Team in Franken angekommen: Feinschliff im Home Ground

DÜSSELDORF: Die letzte Etappe der EM-Vorbereitung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft beginnt. Das Team von Joachim Löw traf am Dienstag in Franken ein, wo der Bundestrainer seinem EM-Kader den letzten Feinschliff bis zum Turnierstart in einer Woche in München gegen Weltmeister Frankreich geben wird. Nur ein paar Kiebitze unter Schirmen warteten auf die Ankunft von Kapitän Manuel Neuer und der weiteren Spieler. Die Mannschaft wohnt und trainiert vor und während der Europameisterschaft bei Partner Adidas im Basis-Quartier Home Ground, das nach den Vorstellungen des Trainerstabs und der Spieler eingerichtet wurde.

Deutschland-Gegner Ungarn im EM-Test 0:0 gegen Irland

BUDAPEST: Deutschlands Gruppengegner Ungarn hat sich in einem Testspiel vor der Fußball-Europameisterschaft 0:0 von Irland getrennt. Die Mannschaft um RB Leipzigs Torwart Peter Gulacsi hatte am Dienstagabend in Budapest zwar die besseren Chancen, doch der Mainzer Bundesliga-Profi Adam Szalai vergab (83./87.) den möglichen Siegtreffer. Die Ungarn starten am kommenden Dienstag (18.00 Uhr) gegen Titelverteidiger Portugal in die EM. Anschließend sind in Gruppe F Weltmeister Frankreich am 19. Juni und Deutschland vier Tage später die Gegner. Irland hat sich nicht für die EM qualifiziert.

Torsten Lieberknecht neuer Trainer von Darmstadt 98

DARMSTADT: Torsten Lieberknecht übernimmt den Cheftrainer- Posten beim Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98. Der 47-Jährige unterzeichnete am Böllenfalltor einen Vertrag bis zum Juni 2023, wie die Hessen am Dienstagabend via Twitter mitteilten. Lieberknecht, der zuletzt beim MSV Duisburg und davor lange bei Eintracht Braunschweig tätig war, wird damit Nachfolger des kürzlich zum Bundesliga-Absteiger Werder Bremen gewechselten Markus Anfang. Dieser hatte mit Darmstadt in der vergangenen Saison nach einer ganz starken Rückrunde den siebten Tabellenplatz in der 2. Liga belegt.

Wieder 10.000-Meter-Weltrekord: Äthiopierin Gidey jetzt Schnellste

HENGELO: Zwei Tage nach dem Rekordlauf der Niederländerin Sifan Hassan hat die Äthiopierin Letesenbet Gidey den 10.000-Meter- Weltrekord erneut deutlich verbessert. Die 23-Jährige rannte die 25 Runden am Dienstagabend ebenfalls in Hengelo in 29:01,03 Minuten und blieb damit mehr als sechs Sekunden unter der Traumzeit der ebenfalls in Äthiopien geborenen Hassan. Die WM-Zweite Gidey ist damit bei den Sommerspielen die große Rivalin von Weltmeisterin Hassan und der derzeit verletzten WM-Dritten Konstanze Klosterhalfen aus Leverkusen.

Theresa Stoll erkämpft Bronze bei Judo-WM

BUDAPEST: Olympia-Hoffnung Theresa Stoll hat bei den Judo-Weltmeisterschaften in Budapest die erste Medaille für das deutsche Team erkämpft. Im Duell um die Bronzemedaille setzte sich die 25-Jährige vom TSV Großhadern am Dienstagabend in der Kategorie bis 57 Kilogramm gegen die Kanadierin Christa Deguchi durch. Das zweite kleine Finale und damit ebenfalls Bronze hatte Nora Gjakova aus dem Kosovo gewonnen. Nach der WM wird der Deutsche Judo-Bund dem DOSB bis zum 15. Juni die endgültigen Nominierungen für die Sommerspiele in Tokio vorschlagen.

Kiel verliert durch 33:34 in Magdeburg die Tabellenspitze

MAGDEBURG: Rekordmeister THW Kiel hat im Kampf um die deutsche Handballmeisterschaft eine bittere Pleite kassiert. Die «Zebras» verloren am Dienstagabend beim SC Magdeburg vor 1500 Zuschauern mit 33:34 (16:17). Fünf Spieltage vor Saisonschluss fiel der THW mit 59:7 Punkten einen Zähler hinter Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt (60:6) zurück. Beste Werfer waren mit jeweils acht Treffern Omar Ingi Magnusson und Zeljko Musa für Magdeburg sowie Niclas Ekberg und Rune Dahmke für Kiel.

Bann gebrochen: Volleyballerinnen gewinnen 3:0 gegen Südkorea

RIMINI: Die deutschen Volleyballerinnen haben ihre enttäuschende Serie in der Nationenliga gestoppt und nach fünf Niederlagen wieder einen Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski gewann am Dienstag in Rimini gegen Südkorea überzeugend mit 3:0 (25:12, 25:21, 25:22). Zuvor hatte das deutsche Team bei dem für die Weltrangliste wichtigen Turnier fünf Mal nacheinander verloren. Mit 19 Punkten war Hanna Orthmann gegen die Südkoreanerinnen beste Angreiferin beim Sieger.

Olympia-Startplätze von Nordkorea werden neu verteilt

LAUSANNE: Die Olympia-Startplätze der für die Sommerspiele in Tokio qualifizierten Athleten aus Nordkorea werden an Nachrücker aus anderen Ländern verteilt. Diese Entscheidung traf die Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees am Dienstag in Lausanne. Nordkorea hatte im April beschlossen, wegen der Corona-Pandemie keine Sportler zu den Olympischen Spielen in Japan zu entsenden. Dies war allerdings dem IOC nicht offiziell mitgeteilt worden, sagte der zuständige IOC-Direktor James Macleod.

Slowenin Zidansek und Russin Pawljutschenkowa in Paris im Halbfinale

PARIS: Die slowenische Tennisspielerin Tamara Zidansek und Anastasia Pawljutschenkowa aus Russland haben bei den French Open in Paris das Halbfinale erreicht. Die 23-Jährige Zidansek rang am Dienstag die Spanierin Paula Badosa mit 7:5, 4:6, 8:6 nieder und setzte ihren überraschenden Siegeszug im Stade Roland Garros damit fort. Die 29 Jahre alte Pawljutschenkowa benötigte beim 6:7 (2:7), 6:2, 9:7 gegen die Kasachin Jelena Rybakina ebenfalls drei Sätze, um im siebten Versuch endlich das Halbfinale bei einem der vier Grand-Slam-Turniere zu erreichen.

Tour de Suisse: Schachmann weiter in Reichweite zur Spitze

LACHEN: Der frühere deutsche Straßenradmeister Maximilian Schachmann bleibt bei der 85. Tour de Suisse in Reichweite zur Spitze. Der 27 Jahre alte Berliner erreichte am Dienstag auf der dritten Etappe über 182,1 Kilometer von Lachen nach Pfaffnau beim nächsten Tagessieg des Niederländers Mathieu van der Poel als Fünfter das Ziel. Damit liegt Schachmann nun als Gesamtvierter sechs Sekunden hinter dem neuen Ersten van der Poel. Auf Platz zwei bleibt eine Sekunde zurück Weltmeister Julian Alaphilippe. Die dritte Etappe gewann van der Poel im Schlusssprint vor dem Franzosen Christophe Laporte und dessen Landsmann Alaphilippe.

Erfolg im Rechtsstreit: RB Leipzig kann auf 21 Millionen Euro hoffen

LEIPZIG: Fußball-Bundesligist RB Leipzig kann auf einen 21-Millionen-Euro-Geldregen hoffen. Wie am Dienstag bekannt wurde, hat der Weltverband FIFA in erster Instanz eine juristische Auseinandersetzung der Sachsen mit Leeds United zugunsten von RB entschieden. Dabei geht es darum, ob der einst von Leipzig an Leeds ausgeliehene Stürmer Jean-Kevin Augustin von den Engländern hätte verpflichtet werden müssen. Im Ausleihvertrag hatte sich der damalige englische Zweitligist 2020 verpflichtet, Augustin im Aufstiegsfall für eine Ablösesumme von 21 Millionen Euro fest zu verpflichten. Die Kaufverpflichtung sei nach Meinung der Engländer bereits Ende Juni erloschen. Das zweifelte RB an und klagte.

Deutsche Hockey-Herren spielen im EM-Halbfinale gegen England

AMSTERDAM: Die deutschen Hockey-Herren haben die EM-Vorrunde in Amsterdam punktgleich mit Spitzenreiter Niederlande als Zweiter der Gruppe B beendet. Im Halbfinale am Donnerstag trifft das Team von Bundestrainer Kais al Saadi auf England, den Sieger der Gruppe A. Mit dem Einzug in die Top Vier ist der Weltranglisten- Fünfte automatisch für die WM 2023 in Indien qualifiziert. Die DHB-Auswahl hatte sich am Dienstagnachmittag dank einer von Martin Häner (60. Minute) verwandelten Schluss-Strafecke im letzten Vorrundenspiel noch mit 6:5 (3:5) gegen Frankreich durchgesetzt.