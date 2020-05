Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 20.05.20 | Überblick

Mercedes-Teamchef: Vorerst keine Verhandlungen mit Vettel

BERLIN: Teamchef Toto Wolff hat Vertragsverhandlungen mit dem viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel beim Formel-1-Team Mercedes vorerst ausgeschlossen. «Wir stehen loyal zu unseren jetzigen Fahrern und wollen nicht in Verhandlungen treten zu einem Zeitpunkt, in dem die Saison noch nicht mal losgegangen ist», sagte Wolff im Interview der Fernsehsender RTL und ntv.: «Erst dann wird man über den Tellerrand schauen und bewerten, was gibt es noch für Möglichkeiten.» Der 32 Jahre alte Vettel wird die Scuderia Ende 2020 nach sechs Jahren verlassen. Seine Zukunft ist noch offen. Bei Mercedes laufen die Verträge von Weltmeister Lewis Hamilton (35) und Valtteri Bottas (30) aus. Zunächst solle mit beiden Piloten gesprochen werden.

Innenministerium: Kein Förderprogramm für Profisport geplant

BERLIN: Für den Profisport ist nach Darstellung des Bundesinnenministeriums kein Förderprogramm des Bundes geplant. Das sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Mittwoch auf Anfrage. Zuvor hatte der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete Frank Steffel dem Berliner Radiosender 105,5 Spreeradio gesagt: «Wir wollen jetzt ein Paket für den Profibereich, dem wahrscheinlich in der kommenden Saison normale Spiele mit normaler Zuschauerbeteiligung unmöglich sein werden, auf den Weg bringen.» Das Volumen solle «bei 100 Millionen Euro liegen», sagte der CDU-Obmann im Sportausschuss des Bundestages. Bei der Hilfe denkt Steffel aber offenbar eher nicht an den Profifußball.

Elfmeter nach Videobeweis - VfB legt Einspruch gegen Wehen-Spiel ein

STUTTGART: Der VfB Stuttgart hat beim Deutschen Fußball-Bund Einspruch gegen die Wertung seiner 1:2-Niederlage beim SV Wehen Wiesbaden eingelegt. Das teilte der schwäbische Fußball-Zweitligist am Mittwoch mit. Die Partie war am Sonntag durch einen Elfmeter für die Hessen nach einem Videobeweis in der Nachspielzeit entschieden worden. Das Verhalten des Schiedsrichters stelle «einen Regelverstoß» mit unmittelbarem Einfluss auf das Endergebnis dar, begründete VfB-Sportdirektor Sven Mislintat den Protest.

Sané und FC Bayern nähern sich laut Medien-Bericht beim Gehalt an

MÜNCHEN: Nationalspieler Leroy Sané und der FC Bayern München sollen sich im Poker um einen Wechsel laut eines Berichts der «Sport Bild» (Mittwoch) weiter angenähert haben. Demnach soll der Flügelstürmer von Manchester City auf bis zu 30 Prozent seiner noch vor der Corona-Pause aufgerufenen Gehaltsvorstellung verzichten wollen. Der FC Bayern habe dem 24-Jährigen die Rückennummer 10 in Aussicht gestellt. Derzeit spielt der vom FC Barcelona ausgeliehen Brasilianer Coutinho mit der Nummer. Dessen Leih-Vertrag läuft im Sommer aus. Sané steht in Manchester noch bis Ende Juni 2021 unter Vertrag.

Leipzig-Kapitän Orban wieder fit: «Da sein, wenn man mich braucht»

LEIPZIG: Fußball-Bundesligist RB Leipzig kann nach fast sechs Monaten Verletzungspause wieder auf seinen Kapitän Willi Orban setzen. «ch fühle mich fit und bin froh, wieder mit den Jungs auf dem Platz trainieren zu können. Ich werde alles dafür tun, um mich im Training anzubieten, und werde da sein, wenn man mich braucht», sagte der Abwehrspieler der «Freien Presse» (Mittwoch). Sein bisher letztes Pflichtspiel für RB hatte Orban am 26. Oktober gegen den VfL Wolfsburg absolviert. In dem Pokalspiel verletzte sich der 27 Jahre alte ungarische Nationalspieler in der ersten Halbzeit am Knie.

Drei Corona-Verdachtsfälle bei Lautern - Teamtraining ausgesetzt

KAISERSLAUTERN: Beim Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern gibt es im Rahmen der regelmäßig durchgeführten Testreihen drei Verdachtsfälle auf das Coronavirus. Dies teilten die Pfälzer am Mittwoch mit. «Als Konsequenz dieser Fälle hat der 1. FC Kaiserslautern im ersten Schritt das Mannschaftstraining am Mittwoch, 20. Mai 2020, nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt aussetzen müssen», hieß es vom FCK. Die drei betroffenen Personen sollen erneut getestet werden und sich zudem wie die Kontaktpersonen in eine häusliche Quarantäne begeben. Vorbehaltlich einer politischen Genehmigung könnte die 3. Liga Ende Mai wieder starten.

Chemnitzer FC nimmt Mannschaftstraining wieder auf

CHEMNITZ: Fußball-Drittligist Chemnitzer FC beginnt am Mittwochnachmittag mit dem Mannschaftstraining. Das teilte der Verein am Mittwochvormittag mit, nachdem die dritte Corona-Testreihe negativ ausgefallen war. Das Gesundheitsamt Chemnitz hatte dem CFC bereits am vergangenen Montag die offizielle Freigabe für den Einstieg ins Mannschaftstraining erteilt. Nachdem die zweite Testreihe vom Wochenende einen positiven Fall innerhalb der Mannschaft ergeben hatte, setzte das Trainerteam den ursprünglich für Dienstag geplanten Start des Mannschaftstrainings ab. Nach Angaben des Vereins befindet sich der positiv auf das Coronavirus getestete Spieler symptomfrei in 14-tägiger häuslicher Quarantäne.

Belgien verlängert Vertrag mit Fußball-Nationaltrainer Martínez

BRÜSSEL: Der belgische Fußball-Verband setzt langfristig auf seinen Trainer Roberto Martínez und hat den Vertrag mit dem Spanier bis zur WM 2022 verlängert. Dies teilte der Verband am Mittwoch auf seiner Homepage mit. Der 46 Jahre alte Martínez hat Belgien bei der WM 2018 in Russland auf den dritten Platz geführt und erreichte mit dem Team souverän die EM 2020, die nun wegen der Corona-Krise erst 2021 stattfindet.

1. FC Saarbrücken optimistisch für DFB-Pokal-Halbfinale in Völklingen

SAARBRÜCKEN: Der Regionalligist 1. FC Saarbrücken ist zuversichtlich, dass er das Halbfinale im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen am 9. oder 10. Juni in Völklingen austragen kann. «Wir sind da schon optimistisch, dass das regulär stattfindet», sagte der Geschäftsführer des Clubs, David Fischer, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. Allerdings gebe es offiziell noch keine Erlaubnis für die Partie im Hermann-Neuberger-Stadion. «Das ist nur noch eine Frage von Tagen, glaube ich», sagte Fischer. Beim 1. FC Saarbrücken ist die Flutlicht-Frage für das Spiel noch nicht geklärt.

SV Wilhelmshaven darf nach Zwangsabstieg nicht in Regionalliga zurück

KARLSRUHE: Der Fußball-Siebtligist SV Wilhelmshaven darf nach seinem ungerechtfertigten Zwangsabstieg nicht in die Regionalliga Nord zurückkehren. Die obersten Zivilrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) wiesen die Revision des Vereins gegen ein entsprechendes Urteil des Oberlandesgerichts Bremen zurück. Die Wilhelmshavener hätten nicht nachgewiesen, dass sie ohne den Abstieg heute noch in der Regionalliga spielen würden, teilte das Gericht in Karlsruhe am Mittwoch mit. Eine Zulassung zum Spielbetrieb in der nächsten Saison könne deshalb nicht verlangt werden (Az. II ZR 417/18). Der frühere Drittligist SV Wilhelmshaven hatte auf Anweisung des Weltverbandes FIFA nach der Saison 2013/14 aus der viertklassigen Regionalliga absteigen müssen.

Eishockey-WM 2021: Deutschland in Riga gegen Kanada und Finnland

ZÜRICH: Deutschlands Eishockey-Nationalteam spielt bei der geplanten nächsten Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Riga. In der lettischen Hauptstadt soll die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm auf Weltmeister Finnland, den 26-fachen Titelträger Kanada, Gastgeber Lettland, die USA, Norwegen, Italien und Kasachstan treffen. Das teilte der Weltverband IIHF am Mittwoch mit. Die Gruppe mit Rekord-Weltmeister Russland spielt in Minsk. Unklar ist noch, wann die WM im kommenden Jahr genau stattfindet. Offiziell geplant ist das Turnier vom 7. bis 23. Mai 2021. Wegen der Auswirkungen der Corona-Krise gibt es indes Überlegungen, die WM zwei Wochen nach hinten zu verschieben, um den nationalen Ligen mehr Spielraum für die Saisonplanung zu geben.