Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

13 Jahre alte Skateboarderin Stoephasius für Olympia qualifiziert

BERLIN: Die erst 13 Jahre alte Skateboarderin Lilly Stoephasius hat sich als jüngste Deutsche für die Sommerspiele in Tokio qualifiziert.

«Es fühlt sich immer noch etwas unwirklich an», schrieb die Berlinerin am Dienstagabend bei Instagram. Zuvor hatte sich Stoephasius bei einem Wettbewerb in Des Moines im US-Bundesstaat Iowa mit Rang 18 in der Disziplin Park weitere Ranglisten-Punkte gesichert und hat damit den Olympia-Startplatz sicher. Skateboarding ist mit den spektakulären Park-Wettbewerben und der zweiten Disziplin Street neu im olympischen Programm.

Gretzky tritt als Vize-Präsident der Edmonton Oilers ab

EDMONTON: Vize-Präsident Wayne Gretzky verlässt die Edmonton Oilers nach dem Playoff-Aus in der nordamerikanischen NHL. Das twitterte der als größter Eishockey-Spieler der Historie geltende 60 Jahre alte Kanadier am Dienstagabend. Zuvor waren die Oilers, mit denen Gretzky als Spieler einst vier Stanley Cups gewann, in der ersten Playoff-Runde an den Winnipeg Jets gescheitert. «Bedingt durch die Pandemie und andere Veränderungen im Leben werde ich künftig weder die benötigte Zeit noch die Kapazität haben, dieser Weltklasse-Organisation zu dienen», schrieb Gretzky in einem Statement.

Bayern schaltet Crailsheim aus und zieht ins Playoff-Halbfinale ein

ILSHOFEN: Die Basketballer des FC Bayern München sind nach Alba Berlin als zweites Team in die Playoff-Runde der besten vier Bundesliga-Mannschaften eingezogen. Im vierten Spiel der Best-of-Five-Serie gegen die Hakro Merlins Crailsheim setzte sich das Team von Trainer Andrea Trinchieri auswärts mit 86:72 (40:32) durch und entschied die Serie am Dienstagabend mit 3:1 dadurch für sich. Der Gegner der Bayern steht indes noch nicht fest, denn Brose Bamberg erzwang durch ein 87:84 zuvor das fünfte Spiel gegen den Hauptrunden-Meister MHP Riesen Ludwigsburg. Die Entscheidung fällt am Donnerstag in Ludwigsburg.

Super League: UEFA-Disziplinarverfahren gegen Real, Barcelona, Inter

NYON: Gut einen Monat nach den vorerst gescheiterten Plänen für eine Super League geht die Europäische Fußball-Union offiziell gegen die drei verbliebenen Mitbegründer Real Madrid, FC Barcelona und Inter Mailand vor. Wie die UEFA am Dienstagabend mitteilte, wurde ein Disziplinarverfahren gegen die drei Clubs eingeleitet. Zuvor hatte die Ethik- und Disziplinarkommission des Verbandes wegen möglicher Verstöße gegen die rechtlichen Rahmenbedingungen der UEFA Untersuchungen gegen das Trio aus Spanien und Italien geführt.

Deutschlands nächster Gegner Kasachstan verliert bei Eishockey-WM

RIGA: Die Eishockey-Auswahl Kasachstans hat bei der WM in Lettland vor dem Aufeinandertreffen mit dem deutschen Team die erste Niederlage kassiert. Gegen die USA verlor der Aufsteiger am Dienstag erwartungsgemäß mit 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). Zuvor hatten die Kasachen in Riga mit einem Sieg gegen Gastgeber Lettland überrascht und für eine Blamage von Titelverteidiger Finnland gesorgt. Beide Siege errang der Außenseiter nach Penaltyschießen.

Giro d'Italia: Alle 592 Corona-Tests bei Fahrern und Tross negativ

CANAZEI: Sämtliche 592 Corona-Tests bei den Radprofis und weiteren Team-Mitgliedern beim Giro d'Italia sind negativ ausgefallen. Das teilte der Weltverband UCI am Dienstag, am Ruhetag der renommierten Radrundfahrt, mit. Die PCR-Tests seien am Montag in Übereinstimmung mit dem Gesundheitsprotokoll vorgenommen worden. Die Tour wird an diesem Mittwoch mit der 17. Etappe von Canazei nach Sega di Ala (193 km) fortgesetzt.

Dänemark mit Bundesliga-Profis Delaney, Poulsen und Skov zur EM

KOPENHAGEN: 29 Jahre nach dem EM-Überraschungscoup im Finale gegen Deutschland geht Dänemark bei der Fußball-Europameisterschaft mit gleich mehreren Bundesliga-Akteuren an den Start. Neben Borussia-Dortmund-Profi Thomas Delaney und RB Leipzigs Angreifer Yussuf Poulsen zählen auch Hoffenheims Robert Skov sowie der noch von Eintracht Frankfurt an den FC Schalke 04 ausgeliehene Torwart Frederik Rönnow zum 26-Mann-Kader, den der dänische Nationaltrainer Kasper Hjulmand am Dienstagabend in Kopenhagen präsentierte. Im Zentrum des Teams stehen Keeper Kasper Schmeichel von Leicester City, Innenverteidiger und Kapitän Simon Kjaer (AC Mailand) und Spielmacher Christian Eriksen (Inter Mailand).

Nach Playoff-Aus: Draisaitl kommt nicht zur WM - Kahun reist nach

RIGA: Topstar Leon Draisaitl reist nach dem Playoff-Aus der Edmonton Oilers nicht zur Weltmeisterschaft nach Riga nach, dafür verstärkt sein Teamkollege Dominik Kahun das deutsche Team. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund am Dienstagabend mit. Für beide NHL-Stürmer war die Saison mit den Oilers nach vier Niederlagen in vier Playoff-Partien gegen die Winnipeg Jets am Montagabend (Ortszeit) zu Ende gegangen. Laut DEB sei aber eine Anreise Kahuns, der schon am Mittwoch in Lettland eintreffen soll, aus organisatorischen Gründen schneller möglich gewesen.

Nach Gondel-Absturz: Etappe des Giro d'Italia geändert

ROM/STRESA: Nach dem tödlichen Seilbahn-Unglück am Monte Mottarone haben die Veranstalter des Rennrad-Wettbewerbs Giro d'Italia die Strecke für die am Freitag geplante Etappe geändert. Die 19. Etappe war mit einem anspruchsvollen Anstieg über den Monte Mottarone in der norditalienischen Region Piemont geplant. Die Rennleitung des Giro d'Italia habe in Übereinstimmung mit Italiens Infrastrukturminister Enrico Giovannini und der Region Piemont entschieden, den Streckenverlauf zu ändern. Die neue Route sei 166 Kilometer lang, und der Start solle im Ort Abbiategrasso, westlich von Mailand erfolgen. Am Monte Mottarone war am Sonntag eine Gondel aus bislang ungeklärter Ursache abgestürzt. Insgesamt 14 Menschen, darunter auch Kinder, hatten ihr Leben verloren.

Schalke holt Pálsson aus Darmstadt - Flick wird Profi

GELSENKIRCHEN: Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 hat Mittelfeldspieler Victor Pálsson vom Zweitligisten SV Darmstadt 98 verpflichtet. Der 30-jährige Isländer habe einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben, teilte der Revierclub am Dienstag mit. Im defensiven Mittelfeld soll auch Florian Flick eine Rolle spielen. Der 21 Jahre alte Nachwuchsspieler unterschrieb seinen ersten Profivertrag - ebenfalls für zwei Jahre. Flick war im vergangenen Sommer vom SV Waldhof Mannheim zur Schalker U23 gewechselt und im Saisonendspurt in der Bundesliga vier Mal zum Einsatz gekommen. Danny Latza - ebenfalls ein Mann für das Mittelfeld - und Angreifer Simon Terodde waren bereits als Zugänge verkündet worden.

Kapitän von Manchester United für Europa-League-Finale fraglich

DANZIG: Manchester United bangt vor dem Finale der Europa League gegen den FC Villarreal weiter um seinen Kapitän Harry Maguire. Der 28 Jahre alte englische Nationalverteidiger hat mit einer Sprunggelenksverletzung zu kämpfen und konnte zuletzt nicht richtig trainieren. Definitiv fehlen werden United am Mittwoch (21 Uhr/Nitro und DAZN) in Danzig Offensivmann Anthony Martial und Abwehrspieler Phil Jones.

Gennaro Gattuso neuer Trainer bei AC Florenz

FLORENZ: Gennaro Gattuso ist neuer Trainer beim italienischen Fußball-Erstligisten AC Florenz. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Der 43-Jährige beginne sein Amt als Cheftrainer zum 1. Juli, hieß es in der Mitteilung. Der SSC Neapel hatte sich erst am vergangenen Wochenende von Gattuso getrennt, nachdem das Team im Spiel gegen Hellas Verona nicht über ein 1:1 hinauskam und die Saison auf Platz fünf beendete. Damit hatte der Club die erhoffte Champions-League-Platzierung verpasst.