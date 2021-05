Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 19.05.21 | Aktualisiert um: 13:40 | Überblick

IOC-Präsident Bach bietet Japan medizinisches Personal für Olympia an

TOKIO: Der Präsident des Internationalen Olympischen Kommitees (IOC), Thomas Bach, hat Japan medizinisches Personal für die in zwei Monaten geplanten Olympischen Spiele und die Paralympics in Tokio angeboten. Das IOC habe dem japanischen Organisationskomitee zusätzliches medizinisches Personal als Teil der nationalen Delegationen angeboten, um den medizinischen Betrieb und «die strikte Implementierung der Covid-19-Maßnahmen im Olympischen Dorf und den Wettkampfstätten zu unterstützen», sagte Bach am Mittwoch zum Auftakt einer dreitägigen letzten Sitzung der IOC-Koordinierungskommission.

Japans Organisationschefin Seiko Hashimoto begrüßte Bachs Angebot. Man werde jetzt besprechen, wie dies umgesetzt werden könne. In Japan mehrten sich zuletzt die Rufe nach Absage der Spiele. So erklärte der Ärzteverband in Tokio, Krankenhäuser hätten keine Kapazitäten mehr. «Wir halten es für die richtige Wahl, ein Ereignis abzusagen, das die Anzahl der Infektionen und Todesfälle erhöhen könnte», heißt es in einem Brief an Bach und Japans Verantwortliche.

Bach bekräftigte jedoch am Mittwoch erneut die Entschlossenheit des IOC, zusammen mit Japans Olympia-Machern «sichere Spiele für jeden» zu veranstalten. So würden mehr als 80 Prozent der Bewohner des Olympischen Dorfes geimpft sein. Die Spiele und Paralympics waren wegen der weiter andauernden Pandemie um ein Jahr auf diesen Sommer verlegt worden.

Vettels Hoffnung in Monaco: Besseres Qualifikations-Ergebnis

MONTE CARLO: Sebastian Vettel und sein Formel-1-Arbeitgeber Aston Martin wollen beim Großen Preis von Monaco vor allem die Leistung im Kampf um einen guten Startplatz verbessern. «Wir wissen, dass unsere Geschwindigkeit im Rennen oft besser war als auf einer Runde, wir werden uns daher extrem auf die Leistung in der Qualifikation an diesem Wochenende konzentrieren», kündigte der 33 Jahre alte Heppenheimer an.

Auf kaum einer Strecke ist der Startplatz so ausschlaggebend für die Rangfolge im Rennen wie in den Straßen von Monte Carlo. Überholmöglichkeiten gibt es auf dem kurzen und engen Kurs so gut wie keine. Mit einer guten Strategie kann ein Fahrer aber Plätze gut machen. Zumal ein Boxenstopp in Monaco nach Rechnung des Aston-Martin-Teams nur rund 20 Sekunden kostet.

In seinen bisherigen vier Qualifikationen für das britische Team kam Vettel nach seinem Aus bei Ferrari nur einmal in die Top Ten. Platz 18 beim Auftakt in Bahrain, Rang 13 danach in Imola, ehe er Zehnter in der K.o.-Ausscheidung in Portimão wurde. Zuletzt in Barcelona reichte es wieder nur für Platz 13 in der Qualifikation. Auf der Leistung in Spanien, wo Vettel auch als 13. ins Ziel im Rennen gekommen war, wolle man aufbauen in Monte Carlo, meinte er.

«Es liegt eine lange Saison vor uns, und die neuen Teile, mit denen wir in Barcelona gefahren sind, haben sich wie eine Verbesserung angefühlt und bringen uns weiter», befand Vettel, der den Klassiker in Monaco in seiner Karriere bisher zweimal gewinnen konnte - 2011 im Red Bull und 2017 im Ferrari. Von Siegchancen ist der viermalige Champion und 53-malige Grand-Prix-Gewinner an diesem Sonntag (15.00 Uhr/Sky) aber weit entfernt.

Schweden mit Forsberg und Quaison zur EM - Ibrahimovic nicht dabei

STOCKHOLM: Schweden fährt mit mehreren Bundesliga-Profis, aber ohne den verletzten Superstar Zlatan Ibrahimovic zur Fußball-Europameisterschaft. Nationaltrainer Janne Andersson nominierte Leipzigs Emil Forsberg, Robin Quaison von Mainz 05 sowie den Bremer Linksverteidiger Ludwig Augustinsson in seinen 26-Mann-Kader, wie der Coach am Dienstag bei einer Präsentation bekanntgab. Auch die beiden früheren HSV-Profis Marcus Berg und Albin Ekdal gehören zum schwedischen Aufgebot.

Union Berlin verpflichtet polnischen Linksverteidiger Puchacz

BERLIN: Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat den polnischen Linksverteidiger Tymoteusz Puchacz verpflichtet. Der 22 Jahre alte Profi kommt vom Erstligisten Lech Poznan. Puchacz gehört zu Polens Kader bei der Fußball-Europameisterschaft. Der Defensivspieler ist die dritte Neuverpflichtung der Berliner nach Rani Khedira (FC Augsburg) und Paul Jaeckel (SpVgg Greuther Fürth).

Podolski verpasst in der Türkei Pokalsieg

ISTANBUL: Lukas Podolski hat mit Antalyaspor den Sieg im türkischen Fußballpokal verpasst. Der Team des ehemaligen deutschen Nationalspielers unterlag am Dienstag im Finale Meister Besiktas Istanbul mit 0:2 (0:2). Der Brasilianer Souza (3.) und der Franzose Valentin Rosier (30.) schossen schon vor der Pause die entscheidenden Tore. Antalyaspor, mit dem ehemaligen Bundesligaprofi Nuri Sahin in der Startelf, machte in der zweiten Halbzeit Druck, kam aber zu keinem Treffer.

ATP-Turnier in Genf: Federer scheidet gleich aus

GENF: Tennisstar Roger Federer hat bei seiner Rückkehr auf die ATP-Tour nach mehr als zwei Monaten Pause eine Niederlage einstecken müssen. Beim Sandplatz-Turnier in Genf musste sich der 39 Jahre alte Schweizer am Dienstag dem Spanier Pablo Andújar nach 1:54 Stunden mit 4:6, 6:4, 4:6 geschlagen geben und schied damit im Achtelfinale aus. In der ersten Runde hatte der langjährige Weltranglistenerste ein Freilos.

Sport-Prominente planen Positionspapier für Frauen im Fußball

BERLIN: Mehrere prominente Frauen aus dem Sportbereich wollen an diesem Mittwoch ein Positionspapier veröffentlichen. Das bestätigte am Dienstagabend die Sportreporterin Claudia Neumann, die neben der ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb und der Bundesliga-Torhüterin Almuth Schult zu der Gruppe gehört. Bei dem Konzept solle es um die Rolle von Frauen im Fußball gehen, sagte Neumann der dpa. «Das hat nicht mit der aktuellen Krise im DFB zu tun», betonte sie. Zu den weiteren Mitglieder gehören unter anderem das ehemaligen HSV-Vorstandsmitglied Katja Kraus und die frühere Fußball-Moderatorin Gaby Papenburg.

Benzema überraschend in EM-Kader - Fünf Bundesliga-Profis dabei

BERLIN: Starstürmer Karim Benzema kehrt überraschend nach über fünfeinhalb Jahren in die französische Fußball-Nationalmannschaft zurück. Nationaltrainer Didier Deschamps nominierte am Dienstagabend den 33 Jahre alten Angreifer von Real Madrid für die Europameisterschaft im Juni. Im Kader der Equipe Tricolore stehen mit den Münchnern Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Corentin Tolisso, Kingsley Coman sowie dem Gladbacher Marcus Thuram fünf Profis aus der Bundesliga.

Politik erlaubt 250 Zuschauer: FC Bayern mit Chance auf Fan-Comeback

MÜNCHEN: Der FC Bayern München hat die Chance, im letzten Heimspiel der Bundesliga-Saison wieder ein paar wenige Zuschauer in die Allianz Arena zu lassen. Das geht aus den neuen Corona-Regeln hervor, die das Kabinett am Dienstag beschloss. In Landkreisen und Städten mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 können demnach ab Freitag wieder bis zu 250 Zuschauer bei Sportevents im Freien dabei sein. In München liegt dieser entscheidende Wert seit Anfang Mai unter 100.

Chelsea überholt mit Sieg Leicester City

LONDON: Trainer Thomas Tuchel ist mit dem FC Chelsea ein wichtiger Schritt zur erneuten Champions-League-Teilnahme gelungen. Vor rund 8000 Zuschauern gelang dem Fußballteam aus London mit einem 2:1 (0:0) gegen Leicester City die Revanche für das verlorene FA-Cupfinale und der Sprung auf Platz drei der Tabelle der Premier League.

FC Bayern bestätigt Abschiede von Co-Trainern Klose und Gerland

MÜNCHEN: Der FC Bayern München hat die Abschiede von Miroslav Klose und Hermann Gerland als Co-Trainer bestätigt. Die beiden verlassen den Fußball-Rekordmeister genauso wie Chefcoach Hansi Flick nach dieser Saison und werden nicht mehr unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann arbeiten. Der Verein nannte die zwei am Dienstag «Persönlichkeiten», die «sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten große Verdienste um den deutschen Rekordmeister erworben haben». Der WM-Rekordtorjäger Klose (42) verlängerte seinen Vertrag nicht, Gerland (66) löst seinen bis 2022 laufenden Kontrakt auf.

Dortmunds Kapitän Reus verzichtet auf Teilnahme an Fußball-EM

DORTMUND: Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus verzichtet auf eine Teilnahme an der Fußball-Europameisterschaft. Das teilte der 31-Jährige am Dienstagabend auf Instagram mit. «Nach einer komplizierten, kräftezehrenden und am Ende «Gott sei Dank» erfolgreichen Saison habe ich gemeinsam mit dem Bundestrainer beschlossen, nicht mit zur EM zu fahren», schrieb Reus. Einem Bericht von «Sport1» zufolge kehrt hingegen BVB-Profi Mats Hummels in die Nationalmannschaft zurück

Berichte: Bayer Leverkusen holt Schweizer Seoane als neuen Trainer

LEVERKUSEN: Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge am Mittwoch Gerardo Seoane vom Schweizer Club Young Boys Bern als künftigen Trainer vorstellen.

Der 42-Jährige bekomme einen Zweijahresvertrag zur neuen Saison, meldeten «Sport1» und der «Kölner Express» am Dienstagabend.