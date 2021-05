Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 12.05.21 | Überblick

Sky überträgt für drei Jahre Diamond League der Leichtathleten

UNTERFÖHRING: Der Pay-TV-Sender Sky hat die Übertragungsrechte an der Diamond League der Leichtathleten erworben. Für die nächsten drei Jahren werde Sky von allen Meetings der hochkarätigen Serie live und exklusiv für Deutschland und Österreich berichten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Start ist für Sky am 23. Mai (20.00 Uhr) mit dem Auftakt der diesjährigen Diamond League im englischen Gateshead.

«Der Erwerb der Rechte ist auch ein wichtiger Schritt in unserem Vorhaben, künftig mehr Spitzensport der Frauen im Programm von Sky Sport anzubieten», sagte Sky-Sportchef Charly Classen. In dieser Olympia-Saison sind bisher 14 Wettkämpfe der mit sieben Millionen Dollar dotierten Serie geplant. Nach dem Start in Gateshead geht es schon fünf Tage später weiter in Doha. Das Finale ist für den 8./9. September in Zürich terminiert. Die Diamond League gibt es seit 2010.

ADAC-Sportchef vor Abschied: Mick Schumacher ist «Funke» zuzutrauen

BERLIN: Nach fast einem Vierteljahrhundert als Sportpräsident des ADAC zieht Hermann Tomczyk ein zufriedenes Fazit. Der 70 Jahre alte Funktionär weiß aber auch um die vielschichtigeren Aufgaben für seinen Nachfolger. «Und das Thema Nachhaltigkeit ist ganz vorn dran», sagte er in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur vor der Wahl des Präsidiums am kommenden Samstag bei der ADAC-Hauptversammlung.

«Wir werden relativ schnell zu anderen Antriebsformen kommen müssen. Oder wie die Rennwochenenden gestaltet werden können. Man wird das alles auf den Prüfstand stellen müssen», betonte Tomczyk. Es müsse auch gelingen, die Jugend wieder für den Motorsport zu faszinieren, «das ist schwierig geworden. Das Automobil hat nicht mehr den Stellenwert für die jungen Leute».

Eine dabei Rolle könnte auch Mick Schumacher zukommen. «Zum einen hat er Talent und setzt das sehr vernünftig um. Er macht nicht den zweiten Schritt vor dem ersten. Zum anderen hat er einen Namen, der bei uns in Deutschland ganz oben leuchtet im Motorsporthimmel», sagte Tomczyk: «Es ist dem Mick schon zuzutrauen, dass da noch ein Funke käme.» Der 22 Jahre alte Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher bestreitet in diesem Jahr seine Premierensaison in der Formel 1.

Spitzensport heiße nicht nur Zuschauen, «sondern Idole und Helden kreieren», meinte Tomczyk. Skeptisch ist er allerdings, was ein reguläres Deutschland-Rennen in Zukunft betrifft. «Wir können mit den Antrittsgeldern nicht mithalten», sagte er mit Blick auf Grand Prix', die von zahlungskräftigen Geldgebern oder den Ländern selbst unterstützt werden. In diesem Jahr findet kein Rennen in Deutschland statt, 2020 bescherte die Corona-Pandemie dem Nürburgring ein Überraschungs-Comeback.

DFB-Beben: Präsident Keller vor Rücktritt - Curtius verlässt Verband

FRANKFURT/MAIN: Die Führungsspitze des Deutschen Fußball-Bundes zieht fast geschlossen Konsequenzen aus der tiefen Krise innerhalb des Verbandes. DFB-Präsident Fritz Keller hat nach der Affäre um einen Nazi-Vergleich seine Bereitschaft zum Rücktritt erklärt, der Vertrag von Generalsekretär Friedrich Curtius soll aufgelöst werden, wie der DFB am Dienstag mitteilte. Vizepräsident Rainer Koch und Schatzmeister Stephan Osnabrügge werden zudem beim nächsten Bundestag nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Der mit Koch gleichgestellte Vizepräsident Peter Peters bleibt als Entsandter der Deutschen Fußball Liga dagegen im Amt. Beide sollen nach dem angekündigten Keller-Rücktritt «als gleichberechtigte Interimspräsidenten den Übergang des Verbandes gestalten, um den Verband gemeinsam mit dem Präsidium schnellstmöglich in ruhige Fahrwasser zu bringen», teilte der DFB mit.

Kerber beim Tennis-Turnier in Rom weiter - Aus für Siegemund

ROM: Angelique Kerber hat beim Tennis-Turnier in Rom die zweite Runde erreicht. Die deutsche Nummer eins setzte sich am Dienstagabend nach langer Regenpause gegen die französische Qualifikantin Alizé Cornet mit 6:2, 7:5 durch. Kerber benötigte 1:35 Stunden für ihren Erfolg, dann verwandelte sie ihren ersten Matchball. Im Kampf um den Achtelfinal-Einzug trifft die 33 Jahre alte Kielerin am Mittwochabend auf die an Nummer drei gesetzte Simona Halep aus Rumänien. Laura Siegemund hingegen verlor ihre Erstrundenpartie gegen die Argentinierin Nadia Podoroska mit 6:2, 6:7 (3:7), 1:6.

Peter Neururer rückt in den Vorstand des Wuppertaler SV

WUPPERTAL: Der frühere Bundesliga-Trainer Peter Neururer ist in den Vorstand des Fußball-Regionalligisten Wuppertaler SV gerückt. Darüber entschied am Dienstag der Verwaltungsrat des Vereins. Neururers Schwerpunkte sollten die Bereiche Sport, Marketing und Kommunikation sein. Der 66-Jährige, der unter anderem den FC Schalke 04, Hertha BSC und den 1. FC Köln trainierte, war zuletzt bis August 2019 als Sportlicher Leiter beim Viertligisten SG Wattenscheid 09 tätig.

Wasserspringer um Hausding ohne weitere EM-Medaille in Budapest

BUDAPEST: Nach Bronze zum Auftakt haben die deutschen Wasserspringer um Rekordeuropameister Patrick Hausding am zweiten Wettkampftag keine weitere EM-Medaille gewonnen. Der 32 Jahre alte Berliner belegte am Dienstag in Budapest im Mixed-Synchronspringen vom Zehn-Meter-Turm zusammen mit Christina Wassen den vierten Platz. Auf Bronze fehlten bei einer Wertung von insgesamt 289,02 am Ende über 13 Punkte. Der Sieg ging an Xeniia Bailo und Alexej Sereda aus der Ukraine. Im Kunstspringen vom Ein-Meter-Brett belegte die Berlinerin Saskia Oettinghaus beim Sieg der Italienerin Elena Bertocchi den elften Platz.

Sieg gegen Göttingen: Oldenburger Basketballer sichern Platz drei

OLDENBURG: Mit einem klaren Erfolg im Niedersachsen-Derby gegen die BG Göttingen haben sich die EWE Baskets Oldenburg in der Basketball-Bundesliga Platz drei gesichert. Die Oldenburger setzten sich am Dienstagabend in einem Nachholspiel mit 98:77 durch und schlossen die Hauptrunde damit hinter den MHP Riesen Ludwigsburg und Alba Berlin ab. Bester Werfer bei den Gastgebern war Keith Hornsby mit 25 Punkten. In den am 19. Mai beginnenden Playoffs treffen die EWE Baskets Oldenburg nun auf ratiopharm Ulm.

Niederlande erlauben gemischte Teams im Amateurfußball

ZEIST: Frauen dürfen in den Niederlanden ab der nächsten Spielzeit gemeinsam mit Männern in allen Amateurligen Fußball spielen. Das entschied der Fußballverband KNVB am Dienstag in Zeist. Dies sei ein «historischer Moment für den Amateurfußball und auch weltweit», erklärte der Verband. Der KNVB entscheide sich bewusst für Diversität und Gleichstellung, sagte der Direktor des Amateurfußballs beim KNVB, Jan Dirk van der Zee.

Dombrowski gewinnt vierte Giro-Etappe - Buchmann verliert Sekunden

SESTOLA: Der Amerikaner Joe Dombrowski hat die vierte Etappe des Giro d'Italia gewonnen. Nach 187 Kilometern von Piacenza nach Sestola setzte sich Dombrowski am Dienstag vor Alessandro de Marchi aus Italien und Landsmann Filippo Fiorelli durch. Auf der anspruchsvollen Etappe mit mehr als 3000 Höhenmetern attackierten im Schlussteil auch erstmals die Fahrer mit Chancen auf den Gesamtsieg. Der deutsche Hoffnungsträger Emanuel Buchmann, der beim ersten Einzelzeitfahren am Samstag enttäuscht hatte, verlor weitere 34 Sekunden auf einige Spitzenfahrer um den ehemaligen Tour-Sieger Egan Bernal. Das Rosa Trikot des Gesamtführenden übernahm de Marchi. Am Mittwoch wartet dann die nächste Chance für die Sprinter.