Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Man City erstmals im Champions-League-Finale - 2:0 gegen Paris

MANCHESTER: Der designierte englische Fußball-Meister Manchester City hat mit Nationalspieler Ilkay Gündogan erstmals das Champions-League-Finale erreicht. Das Team von Startrainer Pep Guardiola siegte im Halbfinal-Rückspiel gegen Bayern-Bezwinger Paris Saint-Germain 2:0 (1:0) und machte damit nach dem 2:1 im ersten Duell das Weiterkommen perfekt. Am 29. Mai trifft Man City im Endspiel in Istanbul auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen dem FC Chelsea mit Trainer Thomas Tuchel und Real Madrid (Hinspiel: 1:1). Riyad Mahrez erzielte am Dienstag beide Tore (11. und 63.). Wegen eines Frustfouls sah PSG-Profi Angel di Maria die Rote Karte (69.).

Niederlage in Mailand: Bayern-Basketballer aus Euroleague draußen

MAILAND: Die Basketballer des FC Bayern haben den Einzug in das Final Four der Euroleague knapp verpasst. Der Bundesligist verlor am Dienstag das fünfte Spiel der Best-of-Five-Viertelfinalserie bei Olimpia Mailand mit 89:92 (40:50). Die Münchner konnten damit ihre bärenstarke Saison in der europäischen Königsklasse nicht mit einer Teilnahme am Finalturnier Ende Mai in Köln krönen. Dem Team von Coach Andrea Trinchieri reichten 19 Punkte von Jalen Reynolds und 17 Punkte von Wade Baldwin sowie eine unglaubliche Aufholjagd in der Schlussminute nicht. Bei den so erfahrenen Mailändern überragte der ehemalige Frankfurter Bundesligaprofi Shevon Shields mit 34 Zählern.

DFB-Vize Koch weist Vorwürfe von DFL-Chef Seifert zurück

FRANKFURT/MAIN: Die Führungskrise im deutschen Fußball spitzt sich mehr und mehr zu. Inmitten aller Spekulationen über einen möglichen Rücktritt des schwer beschädigten DFB-Präsidenten Fritz Keller widersprach DFB-Vize Rainer Koch am Dienstag in einem Schreiben DFL-Chef Christian Seifert und erhob seinerseits schwere Vorwürfe gegen den Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga. Die DFL wiederum hatte zuvor in einem Brief, der ZDF und «Kicker» vorliegt, um eine Erklärung von Koch gebeten, ob er sich bei der Krisensitzung am vergangenen Wochenende in Potsdam bezüglich möglicher Pläne der DFL und Zukunftsplänen von Seifert geäußert habe. Koch antwortete in dem achtseitigen Brief unter anderem mit den Worten: «Ihre entsprechende Behauptung, mittlerweile bundesweit in allen Kanälen medial bestens gestreut, ist frei erfunden.»

Sieg über Sandhausen: Holstein Kiel rückt auf Platz drei vor

KIEL: Holstein Kiel hat den Sprung auf den dritten Platz der 2. Fußball-Bundesliga geschafft. Drei Tage nach dem 0:5 im Pokal-Halbfinale bei Borussia Dortmund zeigte sich das Team von Geburtstagskind Ole Werner (33) beim 2:0 (1:0) im Liga-Nachholspiel über den SV Sandhausen gut erholt und rückte nach den Toren von Fin Bartels (22.) und Janni Serra (69.) auf den Relegationsrang vor. Die Gäste bauten hingegen ihren Vereins-Negativrekord auf zehn Auswärtspleiten in Serie aus und stecken weiter in der Abstiegszone fest.

Trotz 0:0: Dynamo Dresden bleibt an der Spitze der 3. Liga

PADERBORN: Die SG Dynamo Dresden hat die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga behauptet. Allerdings verpassten es die Sachsen, ihren Vorsprung zu vergrößern. Sie trennten sich am Dienstag auswärts vom SC Verl 0:0 und blieben dabei zum dritten Mal in Serie ohne Gegentor. Jedoch gaben sie im dritten Spiel unter Neu-Trainer Alexander Schmidt zum ersten Mal Punkte ab. Im direkten Duell zweier Verfolger gab es beim 1:1 (0:0) zwischen dem FC Hansa Rostock und dem FC Ingolstadt ebenfalls keinen Sieger. Somit bleiben die Dresdner dank des besseren Torverhältnisses vor den Rostockern.

BBL: Gießener Abstieg besiegelt - Bamberg zieht in die Playoffs ein

BAMBERG: Die Jobstairs Gießen 46ers stehen nach Rasta Vechta als zweiter vorzeitiger Absteiger aus der Basketball-Bundesliga fest. Die Hessen unterlagen am Dienstag mit 90:99 bei Brose Bamberg und können den Klassenerhalt nicht mehr erreichen. Das Team von Trainer Rolf Scholz hätte die noch ausstehenden Partien gewinnen müssen und gleichzeitig Niederlagen des Syntainics MBC und s.Oliver Würzburg benötigt, um den Abstieg noch abzuwenden. Die Bamberger qualifizierten sich dagegen durch den 17. Saisonerfolg für die Playoffs. In einem unterhaltsamen Spitzenspiel gewann der Zweite Alba Berlin mit 79:78 gegen den Spitzenreiter MHP Riesen Ludwigsburg. Die Baden-Württemberger standen bereits zuvor als Hauptrundenmeister fest.

Deutsches Eishockey-Team bricht nach Corona-Verdacht Training ab

NÜRNBERG: Wegen eines Corona-Verdachtsfalls hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft am Dienstag ihr Training in der WM-Vorbereitung abgebrochen. Assistenztrainer Matt McIlvane wurde zweimal positiv auf das Virus getestet. Alle Spieler, Trainer und Betreuer hätten sich umgehend auf ihre Hotelzimmer in Nürnberg begeben und würden vorerst dort bleiben, teilte der Deutsche Eishockey-Bund am Dienstag mit. McIlvane war vor seinem positiven Test wie der Rest der Delegation mehrmals negativ getestet worden, der Amerikaner hat laut DEB zudem bereits eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Das nächste Eistraining soll es nun wie ohnehin geplant erst am Donnerstag geben, bis zur Klärung des Sachverhaltes werden sich die Spieler mit Online-Training und Übungen auf ihren Zimmern fit halten.

Jung setzt sich in Mannheim gegen Springreit-Spezialisten durch

MANNHEIM: Der dreimalige Vielseitigkeits-Olympiasieger Michael Jung hat im Großen Preis zum Abschluss des internationalen Reitturniers in Mannheim die Spring-Spezialisten hinter sich gelassen. Der 38-Jährige aus Horb gewann am Dienstag die mit 100.000 Euro dotierte Prüfung. Mit dem 13 Jahre alten Hengst Chelsea setzte er sich im Stechen fehlerfrei in 41,85 Sekunden durch und verwies Maurice Tebbel aus Emsbüren auf Don Diarado um nur eine Hundertstelsekunde auf Rang zwei. Jung kassierte für seinen Erfolg 25.000 Euro. Dritter wurde Douglas Lindelöw aus Schweden mit Casquo Blue. Insgesamt hatten 14 von 36 Paaren das Stechen erreicht, in dem sieben von ihnen wie im Normalumlauf fehlerfrei blieben.