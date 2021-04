Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Lambsdorff regt politischen Boykott der Olympischen Spiele 2022 an

BERLIN: Mit Blick auf den umstrittenen Umgang Chinas mit der muslimischen Minderheit der Uiguren in Xinjiang hat der stellvertretende FDP-Fraktionschef Alexander Graf Lambsdorff einen politischen Boykott der Olympischen Winterspiele 2022 ins Gespräch gebracht. Das solle die Regierung im kommenden Jahr in Aussicht stellen, wenn sich die Lage in Xingjiang nicht ändere, sagte Lambsdorff vor den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen am Mittwoch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) und betonte: «Sie muss der chinesischen Seite deutlich machen, dass kein westlicher Politiker zu den Spielen kommen kann, wenn der Vorwurf des Völkermords an den Uiguren nicht nachvollziehbar entkräftet wird.»

Nach Schätzungen von Menschenrechtlern sind in China Hunderttausende Uiguren in Umerziehungslager gesteckt worden, die Peking als «Fortbildungseinrichtungen» beschreibt. Als Reaktion auf europäische Strafmaßnahmen deswegen hatte China noch weitgehendere Gegensanktionen gegen die EU erlassen, die auch Deutschland treffen und Empörung ausgelöst haben. Zuletzt hatte auch das US-Außenministerium in Betracht gezogen, mit Verbündeten über einen möglichen Boykott der Winterspiele 2022 in Peking zu sprechen.

«Jeden Tag werden die Menschenrechte auf das schwerste verletzt und da muss Deutschland eine harte und klare Sprache sprechen», betonte Lambsdorff. Ähnlich äußerte sich der außenpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion Omid Nouripour: «Es wäre geboten, dass außer den Sportministern keine weiteren Regierungsmitglieder aus der EU an den Olympischen Spielen in Peking teilnehmen», sagte er dem RND.

Vettel: Noch nicht das Maximum aus dem Auto geholt

PORTIMÃO: Formel-1-Routinier Sebastian Vettel wünscht sich beim dritten Grand Prix im Aston Martin ein Ende seiner Pannenserie. «Portimão ist ein guter Ort, um auf ein sauberes Wochenende zu setzen», sagte der 33 Jahre alte Hesse vor dem Großen Preis von Portugal am Sonntag. Das Autódromo Internacional do Algarve biete ihm die Chance, sein neues Auto und dessen Limits noch besser zu verstehen. «Ich weiß, ich habe noch nicht das Maximum aus dem Auto herausgeholt. Dass wir das wissen, ist ein weiterer guter Grund, es weiter zu versuchen», sagte Vettel.

Der viermalige Weltmeister war nach sechs teils frustrierenden Jahren bei Ferrari vor dieser Saison zu Aston Martin gewechselt. Mit zweimal Platz 15 in Bahrain und Imola, Unfällen und Technik-Defekten erwischte der Heppenheimer einen missratenen Einstand beim neuen Arbeitgeber. «Er hat hohe Erwartungen an sich und wird unermüdlich arbeiten, um besser zu werden und die Lernkurve nach oben zu schieben», sagte Teamchef Otmar Szafnauer.

Vettel könne mit dem Frust umgehen, versicherte der 56-Jährige. «Ich glaube, dass er das Auto schon meistern wird und dann wird er immer besser und besser», beteuerte Szafnauer.

«Sport Bild»: Borussia Dortmund an Gregor Kobel vom VfB interessiert

DORTMUND: Borussia Dortmund soll nach Angaben der «Sport Bild» an einer Verpflichtung von Stuttgarts Torwart Gregor Kobel interessiert sein.

Wie die Zeitschrift in der Mittwochs-Ausgabe berichtete, will der Fußball-Bundesligist Roman Bürki bei einem entsprechendem Angebot ziehen lassen und Marwin Hitz wieder zum Ersatzmann beim BVB machen. Kobel steht beim VfB Stuttgart bis 2024 unter Vertrag. Er ist wie Bürki und Hitz Schweizer. Der 23-Jährige kam im Sommer 2019 zunächst auf Leihbasis von der TSG 1899 Hoffenheim zum VfB, im vergangenen Sommer verpflichteten die Schwaben ihn fest. Im bisherigen Saisonverlauf machte Kobel mit sehr guten Leistungen auf sich aufmerksam.

Tuchel-Club Chelsea auf Kurs Champions-League-Finale - 1:1 bei Real

MADRID: Der deutsche Coach Thomas Tuchel und der FC Chelsea haben sich eine gute Ausgangsposition für den erhofften Einzug ins Champions-League-Finale verschafft. Die Blues erkämpften sich am Dienstag im Halbfinal-Hinspiel ein 1:1 (1:1) bei Rekordgewinner Real Madrid. Das Rückspiel findet am 5. Mai an der Stamford Bridge in London statt. Der frühere Dortmunder Christian Pulisic brachte Chelsea früh in Führung (14.), doch Real-Torjäger Karim Benzema gelang mit seinem 71. Tor in der Champions League der Ausgleich (29.). Im zweiten Halbfinale stehen sich am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky und DAZN) Paris Saint-Germain und Manchester City gegenüber.

Um Löw-Nachfolge: DFB geht in Gespräche mit Flick und FC Bayern

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Fußball-Bund wird in Sachen neuer Bundestrainer in Gespräche mit Hansi Flick und den FC Bayern gehen. Das teilte der DFB am Dienstag auf dpa-Anfrage mit. «Es ist bekannt, dass Hansi Flick beim DFB eine große Wertschätzung genießt und ein hervorragender Kandidat als Bundestrainer ist. Wir können bestätigen, dass wir vor diesem Hintergrund nun auch Gespräche mit Hansi Flick und den Verantwortlichen des FC Bayern führen werden», teilte der Verband mit. Damit kann es in Sachen Bundestrainer nun ganz schnell gehen. Mit der Vertragsauflösung beim FC Bayern ist der Wunschkandidat für die Nachfolge von Joachim Löw frei für eine Rückkehr zum DFB. Der zum Saisonende in München scheidende Bayern-Chefcoach Flick gilt als designierter Nachfolger von Löw.

Curtius und Osnabrügge distanzieren sich deutlich von DFB-Boss Keller

FRANKFURT/MAIN: Generalsekretär Friedrich Curtius und Schatzmeister Stephan Osnabrügge vom Deutschen Fußball-Bund haben ihren Präsidenten Fritz Keller für seinen Nazi-Vergleich scharf kritisiert. «Wir distanzieren uns deutlich und in aller Form von der Äußerung, die DFB-Präsident Fritz Keller in Richtung von DFB-Vizepräsident Dr. Rainer Koch im Rahmen der Präsidiumssitzung am 23. April 2021 getätigt hat», heißt es in einer vom DFB verbreiteten Erklärung am Dienstag. «Diese Äußerung ist inakzeptabel und nicht zu tolerieren.» Das Duo Curtius/Osnabrügge liegt schon länger mit Keller im Clinch. Nach «Spiegel»-Informationen hat Curtius die Verfehlung des DFB-Bosses bei der Ethikkommission des Verbandes angezeigt. Keller hatte Koch Medienberichten zufolge mit Nazi-Richter Roland Freisler verglichen. Er räumte zwar seinen «schwerwiegenden Fehler» ein, schloss aber einen Rücktritt zunächst aus.

Vorläufig Entwarnung bei Schalke - Corona-Fälle wohl falsch-positiv

GELSENKIRCHEN: Nach zwei positiven Corona-Tests beim FC Schalke 04 hat der Fußball-Bundesligist vorläufig Entwarnung gegeben. Eine weitere Testung habe am Dienstag «ausschließlich negative Befunde» ergeben, teilte der Verein am Abend mit. Dies betreffe auch den Spieler und das Mitglied des Funktionsteams, die am Montag zunächst positiv auf Covid-19 getestet worden waren. «Damit ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass es sich bei der ersten Testreihe um falsch-positive Tests handelt», hieß es in der Mitteilung des bereits als Absteiger feststehenden Vereins.

Holstein Kiel erkämpft 1:1 - 1. FC Nürnberg trifft zweimal Aluminium

NÜRNBERG: Holstein Kiel hat sich im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga beim 1. FC Nürnberg ein wertvolles Remis erkämpft. Die Norddeutschen rückten dank des 1:1 (0:1) am Dienstagabend im Nachholspiel des 29. Spieltags bis auf einen Zähler an den Hamburger SV auf Relegationsplatz drei heran. Die Kieler haben wegen ihrer Zwangspause nach einer Corona-Quarantäne jedoch noch zwei Partien in der Hinterhand. Vier Tage vor ihrem DFB-Pokal-Halbfinale am Samstag beim Erstligisten Borussia Dortmund glich der Kieler Janni Serra (67.) die Führung durch Dennis Borkowski (31. Minute) aus. Die Franken hatten zudem Pech mit zwei Aluminiumtreffern.

Hanfmann vierter deutscher Tennisprofi im Achtelfinale von München

MÜNCHEN: Als vierter deutscher Tennisspieler hat Yannick Hanfmann das Achtelfinale des ATP-Turniers in München erreicht. Der 29 Jahre alte Lokalmatador rang den Japaner Taro Daniel am Dienstag mit 6:2, 3:6, 7:6 (7:5) nieder. In der zweiten Runde trifft er nun auf den an Nummer vier gesetzten Serben Filip Krajinovic. Vor Hanfmann hatten bereits Topfavorit Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer das Achtelfinale erreicht. Koepfer warf dabei den Rekordsieger Philipp Kohlschreiber aus dem Turnier.

Arsenal-Besitzer Stan Kroenke will Club nicht verkaufen

LONDON: Clubbesitzer Stan Kroenke will den FC Arsenal nicht verkaufen. Das teilte er in einer gemeinsamen Erklärung mit seinem Sohn Josh am Dienstag mit. In den vergangenen Tagen habe es «Spekulationen über ein mögliches Kaufangebot gegeben. Wir stehen zu hundert Prozent zu Arsenal und werden keine Anteile am Club verkaufen», hieß es. Man habe auch keine Angebote erhalten. Zuletzt hatte der Gründer und Chef des Musikstreaming-Marktführers Spotify, Daniel Ek, sein Interesse an einem Kauf des Londoner Clubs signalisiert. Ek hatte bei Twitter angekündigt, seinen «Hut in den Ring zu werfen», falls Kroenke verkaufen wolle.

Sieg gegen Frankfurt: Ludwigsburg vor Gewinn der BBL-Hauptrunde

LUDWIGSBURG: Spitzenreiter MHP Riesen Ludwigsburg hat seine Erfolgsserie in der Basketball-Bundesliga auf acht Spiele ausgebaut und steht nur noch einen Sieg vor dem Gewinn der Hauptrunde. Das Team von Trainer John Patrick setzte sich am Dienstagabend im Nachholspiel des 27. Spieltags gegen die Fraport Skyliners aus Frankfurt deutlich mit 106:69 (58:42) durch. Mit einer Bilanz von 28:2-Erfolgen und noch vier ausbleibenden Partien können die Riesen vor den Playoffs nur noch theoretisch von Alba Berlin (24:6) von Tabellenplatz eins verdrängt werden. Die eigentlich für den 11. April angesetzte Partie war wegen eines positiven Corona-Falls bei den Hessen verschoben worden.

Basketball-Nationalspieler Moritz Wagner wechselt nach Orlando

ORLANDO: Basketball-Nationalspieler Moritz Wagner wechselt zum NBA-Club Orlando Magic. Nachdem der 24-Jährige zuletzt von den Washington Wizards zu den Boston Celtics transferiert und dort entlassen worden war, erhält er nun in Orlando einen Vertrag bis zum Ende der Saison. Das teilte sein neuer Club mit. Orlando hat als Schlusslicht der Eastern Conference keine Chance mehr auf das Erreichen der Playoffs. Wagner hat aber die Möglichkeit, sich bei den Magic für einen längerfristigen Vertrag zu empfehlen.

Tony Martin zurück im Renngeschehen - Platz 22 im Romandie-Prolog

ORON: Der frühere Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin hat sich bei seinem Renn-Comeback mit einem 22. Platz im Prolog der Tour de Romandie zurückgemeldet. Der 36 Jahre alte Radprofi wurde am Mittwoch nach 4,05 Kilometern in 5:46 Minuten gestoppt und lag damit 20 Sekunden hinter Tagessieger Rohan Dennis. Martin hatte im März bei der Rundfahrt Paris-Nizza einen Ellbogenbruch erlitten und seitdem pausiert. Der gebürtige Cottbuser soll in diesem Jahr wieder eine wichtige Rolle im Team von Jumbo-Visma bei der Tour de France einnehmen, wenn Kapitän Primoz Roglic (Slowenien) den im vergangenen Jahr knapp verpassten Gesamtsieg anpeilt.