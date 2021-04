Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Nach Formel-1-Reinfall in Bahrain: Vettel froh über «etwas mehr Zeit»

IMOLA: Aston-Martin-Pilot Sebastian Vettel hat die Pause nach seinem desaströsen Formel-1-Auftakt in Bahrain genutzt. «Es war gut, dass wir zwischen den ersten beiden Rennen etwas mehr Zeit hatten. Der diesjährige Kalender wird nicht immer so nachsichtig sein, aber das gab uns eine zusätzliche Gelegenheit, die Daten anzuschauen und zu verstehen, wo wir den AMR21 verbessern müssen», sagte der 33-Jährige vor dem Großen Preis der Emilia Romagna an diesem Sonntag (15.00 Uhr/Sky und RTL) in Imola.

Vettel hatte Ende März in Bahrain einen Frust-Auftakt für sein neues Team Aston Martin erlebt. Nach einem Auffahrunfall mit Alpine-Pilot Esteban Ocon, einer Zehn-Sekunden-Strafe und einer erfolglosen Risiko-Taktik war der viermalige Weltmeister nur 15. geworden. «Wir haben eine Menge, das wir verbessern können», sagte Vettel.

Teamchef Otmar Szafnauer sieht den miserablen Auftakt seines neuen Star-Fahrers gelassen. «Das Auto, das er jetzt fährt, ist völlig anders als das, das er vorher gefahren ist», sagte Szafnauer. Vettel war zuvor sechs Jahre für Ferrari gefahren, Aston Martin wird von einem Mercedes-Motor angetrieben. «Ich bin immer noch zuversichtlich, dass wir Seb dorthin bringen werden, wo wir ihn haben wollen.»

1:0-Sieg in Paris reicht nicht - Bayern-Aus in der Königsklasse

PARIS: Titelverteidiger FC Bayern München ist trotz eines Auswärtssiegs bei Paris Saint-Germain im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden. Dem deutschen Fußball-Rekordmeister reichte das 1:0 (1:0) am Dienstagabend im Pariser Prinzenpark nach dem 2:3 im Hinspiel vor einer Woche in München nicht zum Weiterkommen. Die Münchner verpassten damit in einer Neuauflage des Vorjahresfinals den Einzug in die Runde der besten Vier. Eric Maxim Choupo-Moting (40. Minute) hatte mit einem Kopfballtreffer für den Sieg gesorgt.

0:1 gegen FC Porto reicht FC Chelsea fürs Halbfinale der Königsklasse

SEVILLA: Trainer Thomas Tuchel hat den FC Chelsea erstmals seit 2014 wieder ins Halbfinale der Champions League geführt. Dem Spitzenclub aus der Premier League reichte am Dienstagabend mit den Fußball-Nationalspielern Kai Havertz und Antonio Rüdiger in der Startelf ein 0:1 (0:0) im Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Porto. Mehdi Taremi traf in der Nachspielzeit für die Portugiesen, sorgte aber nur für einige Sekunden Zittern. Das Hinspiel in der vergangenen Woche hatten die Londoner ebenfalls in Sevilla 2:0 gewonnen, wo auch das Rückspiel wegen der coronabedingten Reisebeschränkungen stattfand. Nationalstürmer Timo Werner kam nicht zum Einsatz.

Knappes Rennen um DEL-Playoffs in der Nord-Gruppe

DÜSSELDORF: In der Deutschen Eishockey Liga bleibt der Kampf um die Playoff-Ränge vor allem in der Nord-Gruppe spannend. Die Iserlohn Roosters kämpften sich am Dienstagabend zu einem ganz wichtigen 3:2 (1:1, 0:1, 1:0) nach Verlängerung gegen die Schwenninger Wild Wings. Dadurch bleibt die Düsseldorfer EG zwei Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde am Sonntag ganz knapp hinter den Sauerländern. Dabei feierte der Altmeister aus Düsseldorf beim 7:1 (2:0, 2:0, 3:1) bei den Augsburger Panthern einen furiosen Erfolg. Auch der Tabellendritte Wolfsburg Grizzlys hat trotz des 5:1 (0:1, 2:0, 3:0) gegen den zuletzt neunmal in Serie siegreichen EHC Red Bull München die Playoff-Teilnahme noch nicht sicher.

Spitzentrio in der Basketball-Bundesliga mit Pflichtsiegen

BRAUNSCHWEIG: Das Spitzentrio der Basketball-Bundesliga hat seine Pflichtaufgaben gelöst. Der Tabellenführer MHP Riesen Ludwigsburg schlug am Dienstagabend die Löwen Braunschweig, die nicht an die vor zwei Tagen gezeigte Leistung beim überraschenden 85:83 gegen den FC Bayern München anknüpfen konnten, mit 107:71. Im Klassement folgen Alba Berlin und die Bayern mit jeweils 23 Erfolgen. Der Club aus der Hauptstadt hatte in der Defensive große Probleme. Erst kurz vor Ende des dritten Viertels fing sich Alba und setzte sich dank einer Leistungssteigerung im Schlussabschnitt bei den abstiegsbedrohten Jobstairs Gießen 46ers mit 102:96 durch. Beim 89:71 der Münchner bei den Telekom Baskets kehrten neben dem zuletzt gesperrten Trainer Andrea Trinchieri auch zahlreiche Leistungsträger zurück.

DFB-Chef Keller optimistisch für EM in München: «Brauchen Garantie»

MÜNCHEN: DFB-Präsident Fritz Keller hat sich im Ringen um die vier geplanten EM-Spiele in München zuversichtlich geäußert und von der Politik eine Zusage für die Zulassung von Zuschauern gefordert. «Wir brauchen einfach die Garantie oder zumindest die Möglichkeit, dass wir mit 20 Prozent Zuschauern hinkommen, wenn die Pandemielage das erlaubt», sagte der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Dienstag im ZDF. Sollte der Kontinentalverband UEFA fürchten, in den Allianz Arena nur Geisterspiele zu bekommen, könnte München in der nächsten Woche seinen Status als Ausrichterstadt verlieren.

Hütter: Ärgert «mich schon, dass es jetzt nicht gut aussieht»

FRANKFURT/MAIN: Der zu Borussia Mönchengladbach wechselnde Trainer Adi Hütter hat um Verständnis gebeten für seine frühere Aussage, er werde bei Eintracht Frankfurt bleiben. «Zum damaligen Zeitpunkt war das auch die Situation. Aber natürlich haben sich auch gerade nach dem Interview viele Dinge verändert», sagte Hütter der «Bild». Ende Februar hatte der 51 Jahre alte Österreicher auf die Frage nach seiner Zukunft bei den Frankfurtern den Satz gesagt: «Ich bleibe.» Seitdem hatte er diese klare Aussage nicht mehr wiederholt, entsprechenden Nachfragen wich er seit Bekanntwerden des ersten Gladbach-Gerüchts vor knapp zwei Wochen immer wieder aus. «Fredi Bobic hat bekundet, dass er geht. Ich habe ein Angebot von Borussia Mönchengladbach bekommen und dann über diese Möglichkeit nachgedacht. Ich glaube, das hat man mir auch angemerkt in den letzten Wochen», sagte Hütter nun und ergänzte: «Wer mich kennt, der weiß, dass ich ein gerader und ehrlicher Mensch bin. Deswegen ärgert es mich schon, dass es jetzt nicht gut aussieht.»

Italien gibt Garantie für Fans im Stadion bei der Fußball-EM

ROM: Die italienische Regierung hat EM-Spielen vor Fans in der Hauptstadt Rom in diesem Sommer zugestimmt. Die vier Partien im Stadio Olimpico können mit einer Zuschauer-Auslastung von mindestens 25 Prozent stattfinden, wie Italiens Fußball-Verband FIGC am Dienstag mitteilte. «Das ist eine wunderbare Nachricht, die ich sofort an die UEFA übermitteln werde», sagte Verbandspräsident Gabriele Gravina. In Italien finden nach dem Eröffnungsspiel zwischen Italien und der Türkei am 11. Juni die zwei weiteren Gruppenspiele der Squadra Azzurra und ein Viertelfinale statt. Der Kontinentalverband UEFA hatte Rom, München, Bilbao und Dublin eine Frist bis zum kommenden Montag gesetzt, um weitere Informationen zur Zulassung von Zuschauern zu liefern. Dann entscheidet das UEFA-Exekutivkomitee über die Zahl der Gastgeber des Turniers vom 11. Juni bis 11. Juli.

Fußball-Drittligist Uerdingen trennt sich von Trainer Krämer

KREFELD: Fußball-Drittligist KFC Uerdingen hat sich sieben Spiele vor dem Saisonende von Trainer Stefan Krämer getrennt. Das teilte der abstiegsbedrohte und im Insolvenzverfahren befindliche KFC am Dienstagabend mit. Der bisherige Co-Trainer Stefan Reisinger soll den Tabellen-17. zunächst betreuen und auch am Samstag beim SC Verl auf der Bank sitzen. Ob der frühere Bundesliga-Stürmer die Rheinländer bis zum Saisonende betreut, ist noch unklar. Krämer, der im März 2020 zum zweiten Mal in Krefeld anheuerte, gewann mit seinem Team in diesem Jahr nur drei von 14 Spielen. Allerdings trainieren und spielen die Uerdinger auch seit einiger Zeit nur unter widrigen Bedingungen. Seit Jahren können sie in der heimischen sanierungsbedürftigen Grotenburg keine Heimspiele mehr austragen.

Gladbach droht Stindl-Ausfall - Elvedi und Hofmann zurück

MÖNCHENGLADBACH: Borussia Mönchengladbach droht am Samstag gegen Eintracht Frankfurt der Ausfall von Kapitän Lars Stindl. Der mit zwölf Saisontoren erfolgreichste deutsche Bundesliga-Torjäger fehlte am Dienstag zum Auftakt der Trainingswoche aufgrund einer muskulären Verletzung. Laut Borussia soll der 32-Jährige «bis auf Weiteres» ausfallen. Stindl hatte im Hinspiel beim 3:3 alle Gladbacher Treffer erzielt. Dafür waren Nico Elvedi und Jonas Hofmann am Dienstag wieder dabei. Innenverteidiger Elvedi hatte aufgrund von Wadenproblemen zuletzt zwei Spiele verpasst. Hofmann kehrte nach überstandener Coronavirus-Infektion und anschließender Quarantäne in Teamtraining zurück.