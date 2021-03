Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 31.03.21 | Überblick

Peter Knäbel neuer Sportvorstand des FC Schalke 04

GELSENKIRCHEN: Peter Knäbel ist neuer Sportvorstand des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. Der 54-Jährige war seit einem Monat interimistisch Gesamtverantwortlicher Sport und wurde nun vom Aufsichtsrat in den Vorstand des Tabellenletzten berufen, wie der Revierclub am Mittwoch mitteilte. Knäbel tritt damit die Nachfolge des am 28. Februar beurlaubten Jochen Schneider an, dessen Aufgaben er zuletzt bereits übernommen hatte.

1. FC Köln beantragt Landesbürgschaft - 23,8 Millionen Euro Verlust

KÖLN: Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat beim Land Nordrhein-Westfalen eine Landesbürgschaft in Höhe von 20 Millionen Euro beantragt. Einen entsprechenden Bericht des «Handelsblatts» bestätigte Finanz-Geschäftsführer Alexander Wehrle am Mittwoch. Der Kredit bei der FC-Hausbank, der mit der Landesbürgschaft abgesichert wird, laufe sechs Jahre. In den ersten beiden Jahren muss der Verein nur Zinsen zahlen, in den vier Jahren danach zahlt er je fünf Millionen Euro ab.

Ausschussvorsitzende Jensen: Katar-Kritik «das einzig Richtige»

BERLIN: Die Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Menschenrechte unterstützt die Aktionen der deutschen Nationalmannschaft mit Blick auf WM-Gastgeber Katar. «Wer zu Menschenrechtsverletzungen schweigt, der handelt nicht etwa unpolitisch - so wie es der Sport für sich in Anspruch nimmt», sagte Gyde Jensen (FDP) der Deutschen Presse-Agentur. «Sondern der setzt durch sein Schweigen ein eindeutiges politisches Zeichen, indem er die Zustände stillschweigend hinnimmt.» Die DFB-Auswahl habe mit ihren Trikot-Aktionen in der WM-Qualifikation «das einzig Richtige getan», sie habe nicht länger geschwiegen.

UEFA bestätigt: Meldeschluss für finalen EM-Kader am 1. Juni

NYON: Joachim Löw muss seinen endgültigen EM-Kader am 1. Juni und damit schon einen Tag vor dem ersten Testländerspiel innerhalb der Turniervorbereitung gegen Dänemark benennen. Wie die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Mittwochvormittag vor der Sitzung ihres Exekutivkomitees auf Anfrage bestätigte, bleibt es nach derzeitigem Planungsstand für alle 24 Teams bei der Meldefrist zehn Tage vor dem Eröffnungsspiel am 11. Juni zwischen Italien und der Türkei in Rom. Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihr erstes Turnierspiel am 15. Juni in München gegen Weltmeister Frankreich.

Mittelstürmer Simon Terodde zurück im HSV-Training

HAMBURG: Top-Stürmer Simon Terodde ist nach seiner Corona-Quarantäne wieder in das Training des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV eingestiegen. «Ich bin froh, dass ich wieder gegen den Ball treten darf», sagte der 33-Jährige am Mittwoch in einer Medienrunde nach dem Training. Im Spiel am Ostersonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Hannover 96 will der bislang 20-fache Saison-Torschütze wieder im Kader des Tabellenzweiten stehen. «Für wie viele Minuten es reicht, wird man dann sehen.»

Basketballer Wagner bei US-Meisterschaften im Viertelfinale raus

DETROIT: Das deutsche Basketball-Talent Franz Wagner hat bei den US-Collegemeisterschaften mit seinen Michigan Wolverines das Halbfinale unerwartet verpasst. In einer umkämpften Partie gegen die Bruins der University of California verfehlte der letzte Wurf des 19 Jahre alten Bruders von NBA-Profi Moritz Wagner den Korb und Michigan verlor 49:51. Die favorisierten Wolverines trafen keinen der letzten acht Versuche aus dem Feld und hatten so 5:44 Minuten lang nur Punkte aus Freiwürfen.