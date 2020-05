Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Written by: Redaktion (dpa)

Medien: Sainz wird Vettels Nachfolger bei Ferrari

MARANELLO: Der Spanier Carlos Sainz soll Medienberichten zufolge Nachfolger von Sebastian Vettel beim Formel-1-Team Ferrari werden. Der bisherige McLaren-Pilot hat sich nach Informationen von RTL/ntv und «motorsport-total.com» mit der Scuderia auf einen Vertrag ab 2021 geeinigt. Ferrari will demnach die Verpflichtung des 25-Jährigen im Laufe dieser Woche bekanntgeben. Ferrari und McLaren teilten der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch auf Nachfrage mit, dass man Spekulationen nicht kommentiere. Ferrari hatte am Dienstag die Trennung von Vettel zum Ende des Jahres verkündet.

DFL-Aufsichtsratschef Peters sieht keine Probleme durch Nachholspiele

GELSENKIRCHEN: Peter Peters sieht bei der Fortsetzung der Saison in den beiden Top-Ligen nach der neunwöchigen Corona-Pause keine Probleme durch Spiele, die eventuell nachgeholt werden müssen. «Dass Spiele ausfallen und dann nachgeholt werden, ist nichts Neues oder Ungewöhnliches. Früher hatten wir die Thematik häufig im Winter, da hat auch keiner lamentiert», sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Fußball Liga (DFL) im Interview der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. «Es gab auch schon Grippewellen, so dass eine Mannschaft nicht antreten konnte und Spiele verlegt werden mussten.»

NBA-Topspieler laut Medienbericht für Fortsetzung der Saison

LOS ANGELES: Die NBA-Topstars um LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant und Giannis Antetokounmpo haben sich laut einem US-Medienbericht für eine Forsetzung der unterbrochenen Saison ausgesprochen. «Yahoo sports» berief sich am Dienstag auf eine von Spielergewerkschafts-Präsident und Oklahoma-City-Thunder-Profi Chris Paul organisierte Telefonkonferenz der Spitzenspieler und eine entsprechende Einigung pro Weitermachen. An dem Gespräch teilgenommen haben sollen demnach auch Anthony Davis, Kawhi Leonard, Damian Lillard und Russell Westbrook.

Geisterspiele in der Bundesliga: Notfalls im fremden Stadion?

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Fußball Liga will sich für den Fall wappen, dass ein Stadion nicht für ein Geisterspiel zur Verfügung steht. Ein Satzungsantrag für die DFL-Mitgliederversammlung der 36 Proficlubs am Donnerstag sieht nach «Kicker»-Informationen vor, dass Spiele kurzfristig in einer anderen Arena ausgetragen werden können - falls dies aus «übergeordneten zwingenden rechtlichen, organisatorische und/oder sicherheitstechnischen Gründen» nötig ist. Die Kosten dafür würde demnach die DFL tragen. Der Fußball ist bei der Durchführung von Geisterspielen auf die Genehmigung der örtlichen Behörden beziehungsweise Bundesländer angewiesen.

Rummenigge verwundert über Werner

MÜNCHEN: Karl-Heinz Rummenigge hat auf die ungewöhnliche Absage von Timo Werner an den FC Bayern mit Verwunderung reagiert. «Ich bin ja eigentlich über nichts mehr erstaunt, aber dass ein Spieler als Reaktion auf Gerüchte in der Öffentlichkeit eine solche Aussage macht, habe ich auch noch nicht erlebt», sagte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München in der «Sport Bild». Der Leipziger Nationalstürmer Werner hatte erklärt, dass ihn im Falle eines Vereinswechsel das Ausland mehr reizen würde als ein Wechsel zu Bayern.

Europäische Fan-Gruppen gegen Geisterspiele im Fußball

BERLIN: Zahlreiche europäische Fan-Gruppen haben sich für eine Aussetzung des Fußball-Spielbetriebs auf dem ganzen Kontinent ausgesprochen. «Wir bitten die UEFA und die nationalen Verbände ausdrücklich darum, den Stopp der Fußball-Wettbewerbe aufrechtzuerhalten, bis volle Stadien wieder ungefährlich für die öffentliche Gesundheit sind», heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Aufruf von hunderten Gruppierungen unter anderem aus Deutschland, Italien, Spanien und Frankreich. Man verstehe nicht, wie wirtschaftliche Interessen über die Gesundheit der Menschen gestellt werden.

Neuer Job: Mintzlaff Fußball-Chef von Red Bull

LEIPZIG: Oliver Mintzlaff hat im Fußball-Netzwerk von Red Bull weitere Kompetenzen erhalten. Nach dpa-Informationen ist der Geschäftsführer von Bundesligist RB Leipzig seit kurzem «Head of Soccer» beim Getränkekonzern aus Österreich und damit zusätzlich für die Standorte in New York und im brasilianischen Braganca zuständig. Zuerst hatte die «Bild» (Mittwoch) darüber berichtet.

Geschke und Co. akzeptieren offenbar Gehaltsverzicht von 50 Prozent

BERLIN: Beim finanziell schwer angeschlagenen Radrennstall CCC haben die Fahrer um den früheren Tour-de-France-Etappensieger Simon Geschke und Olympiasieger Greg van Avermaet offenbar einen Gehaltsverzicht von 50 Prozent akzeptiert. Das berichtet das Internetportal Cyclingnews. Demnach könne die Saison beendet werden. Zur neuen Saison müsse sich das Team aber einen neuen Hauptsponsor suchen. CCC, eine polnische Schuhgeschäfte-Kette, werde sein Engagement zum Ende des Jahres einstellen.

Spaniens Liga-Chef: Clubs werden Gehälter kürzen müssen

MADRID: Die Fußball-Vereine der spanischen Primera División werden nach Meinung von Liga-Chef Javier Tebas nächste Saison die Spielergehälter aufgrund der Corona-Krise kürzen müssen. «Da gibt es keine Wahl», sagte Tebas auf einer Videokonferenz, wie spanische Medien am Mittwoch berichteten. In Spanien gibt es seit einiger Zeit Gehaltsobergrenzen, die vom Verband jede Saison für alle Proficlubs neu festgelegt werden.