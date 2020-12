Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 16.12.20 | Aktualisiert um: 15:20 | Überblick

Erster japanischer Formel-1-Pilot seit 2014: Tsunoda zu Alpha Tauri

FAENZA: Der Japaner Yuki Tsunoda steigt in die Formel 1 auf. Der bisherige Formel-2-Pilot erhält bei Alpha Tauri das zweite Stammcockpit neben Pierre Gasly (24) aus Frankreich. Der Russe Daniil Kwjat muss den Rennstall aus Faenza damit nach zwei Jahren wieder verlassen. «Mir ist klar, dass ich die Hoffnungen vieler japanischer Formel-1-Fans nächstes Jahr tragen werde und ich werde auch mein Bestes für sie geben», sagte Tsunoda, der in der abgelaufenen Formel-2-Saison im Carlin Dritter wurde.

Der 20-Jährige ist kommendes Jahr der erste Japaner in der Motorsport-Königsklasse seit Kamui Kobayashi 2014. Tsunoda stammt aus dem Red-Bull-Nachwuchsprogramm. Red Bull ist das Schwesterteam von Alpha Tauri.

Skisprungcoach Schuster regt neues Bewertungssystem an

OBERSTDORF: Der frühere Skisprung-Bundestrainer Werner Schuster kann sich in seiner Sportart die Einführung eines neuen Bewertungssystems vorstellen. Die Frage habe er sich bei der Flug-WM am vergangenen Wochenende in Planica gestellt, als der Deutsche Karl Geiger nach vier Flügen mit insgesamt mehr als 900 Metern umgerechnet 40 Zentimeter vor dem Norweger Halvor Egner Granerud landete. «Es hätte auch mit einem Zehntel Unterschied ausgehen können», erklärte Schuster, das wären umgerechnet weniger als zehn Zentimeter gewesen. «Ob das noch fair ist?», fragte er.

«Wir handeln eigentlich inkonsequent. Man müsste drüber nachdenken, ob die komplexe Bewertungsformel richtig ist», erläuterte der 51 Jahre alte Österreicher und verglich das System mit dem Langlauf, wo irgendwann nur noch Zehntel und nicht mehr Hundertstel herangezogen wurden. «Mich hat das beschäftigt, ob das noch so konsequent und zielführend ist», sagte Schuster. Im Skispringen werden seit ein paar Jahren nicht nur die Weite und Jurynoten, sondern auch Anlauflänge und Windpunkte in die Gesamtpunktzahl einberechnet.

Klitschko und Mayweather in Hall of Fame des Boxens aufgenommen

CANASTOTA: Nach seinem Bruder Vitali ist nun auch der ehemalige Weltmeister Wladimir Klitschko in die Hall of Fame des Boxens aufgenommen worden.

Das teilte die International Boxing Hall of Fame mit Sitz in Canastota im US-Bundesstaat New York am Dienstag (Ortszeit) mit. Wladimir, der jüngere der beiden Klitschko-Brüder, war mit zwölf Jahren und zwei Tagen länger Schwergewichtsweltmeister als jeder andere Boxer der Geschichte. Zum Hall-of-Fame-Jahrgang 2021 zählen auch Floyd Mayweather, der ungeschlagen elf WM-Titel in fünf Gewichtsklassen holte, und die Tochter von Box-Legende Muhammad Ali, Laila Ali, die in ihren 24 Kämpfen ungeschlagen blieb.