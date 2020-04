Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 29.04.20 | Überblick

«Sport Bild»: Keine Live-Spiele am Freitag in der Bundesliga

HAMBURG: Bei einer Fortsetzung der Fußball-Bundesliga-Saison mit Geisterspielen könnten die Live-Übertragungen der Freitagspartien laut einem Bericht der «Sport Bild» ausfallen. Bislang hat in dieser Spielzeit der Streamingdienst DAZN diese Begegnungen übertragen und dafür die Sublizenz von Eurosport erworben. Eurosport soll aber als einziger Medienpartner der Bundesliga eine Vorauszahlung der noch ausstehenden TV-Prämien bisher abgelehnt haben. So lange dieses Geld noch nicht überwiesen ist, dürfe DAZN nicht senden.

Kreise: Spielort München vor Zustimmung für verlegte Fußball-EM

MÜNCHEN: Fußball-Fans dürfen sich wohl auch im nächsten Jahr auf Spiele der verschobenen Europameisterschaft in München freuen. Die bayerische Landeshauptstadt will nach Informationen der dpa einer Verlegung der wegen der Corona-Pandemie abgesagten vier Partien in der Allianz Arena auf 2021 zustimmen. Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor, die das Sportreferat am Mittwoch dem Stadtrat vorlegt. Das Turnier ist von 11. Juni bis 11. Juli 2021 vorgesehen. In München sind drei Gruppenspiele mit der deutschen Nationalmannschaft sowie ein Viertelfinale geplant.

Notplan der Formel 1: Hockenheim-Bosse offen für Gespräche

HOCKENHEIM: Die Geschäftsführung des Hockenheimrings steht der möglichen Austragung eines Formel-1-Rennens noch in dieser durch die Corona-Krise beeinträchtigen Saison offen gegenüber. «Wir würden eine konkrete Anfrage prüfen und uns Gesprächen nicht verschließen», sagte Jorn Teske, der neben Jochen Nerpel die Geschäfte auf dem Traditionskurs führt, der dpa am Mittwoch. «Wir stehen ohnehin mit den Rechteinhabern in unregelmäßigem und lockerem Austausch.» Hockenheim war für dieses Jahr aus dem Kalender der Formel 1 gefallen. Die Rechteinhaber hoffen mit einem Notkalender noch auf 15 bis 18 Rennen in diesem Jahr.

IOC-Mitglied Coates: Tokio-Spiele nicht von Impfstoff abhängig

ADELAIDE: Die Austragung der Olympischen Spiele in Tokio im kommenden Jahr ist nach Ansicht von IOC-Mitglied John Coates nicht von der Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus abhängig. Der Koordinator des Internationalen Olympischen Komitees für die Tokio-Spiele reagierte damit auf eine Aussage des japanischen Ärzteverbandes, dass die Sommerspiele vom 23. Juli bis 8. August 2021 nur über die Bühne gehen könnten, wenn ein Impfstoff verfügbar ist.

Sportminister: Fußballer müssen bei positivem Test in Quarantäne

BREMEN: Die Sportminister der Bundesländer haben dem deutschen Profi-Fußball grundsätzlich grünes Licht für einen Neustart gegeben, aber ein strenges Vorgehen im Falle eines positiven Corona-Tests gefordert. «Die SMK weist daraufhin, dass im Falle einer positiven Testung von Spielern und Betreuern Quarantänemaßnahmen für das betroffene Team erforderlich sind», heißt es in einer Beschlussvorlage der Runde für das Kanzleramt, die der dpa vorliegt. Zuvor hatte die «Rheinische Post» darüber berichtet.

Sportminister empfehlen Neustart des Sports: «Dringend erforderlich»

BREMEN: Die Sportministerkonferenz hält eine Wiederaufnahme des Sportbetriebs, insbesondere in den Vereinen, im Rahmen der schrittweisen Lockerungen der Einschränkungen durch die Corona-Krise für «dringend erforderlich». Dies geht aus einem Beschluss der SMK hervor, der einen Tag vor dem dem Treffen der Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag öffentlich wurde. Mit dem Papier solle der Rahmen für die Länder gesteckt werden, «nach Maßgabe der jeweiligen Erkenntnisse der 1. Lockerungsstufe konkrete Schritte beschließen» zu können, hieß es.

Motorrad Grand Prix auf dem Sachsenring auf 2021 verschoben

HOHENSTEIN-ERNSTTHAL: Der Motorrad Grand Prix auf dem Sachsenring wird in diesem Jahr ausgesetzt und auf 2021 verschoben. «Angesichts des geltenden Verbots von Großveranstaltungen bis zum 31. August können die ursprünglich vom 19. bis 21. Juni 2020 geplanten Rennen der Motorrad-Weltmeisterschaft nicht ausgetragen werden», teilte der veranstaltende ADAC am Mittwoch mit.

Vuelta-Start in den Niederlanden wegen Coronakrise abgesagt

MADRID: Der in diesem Jahr in den Niederlanden geplante Start der Spanien-Rundfahrt ist wegen der Coronakrise abgesagt. Der ursprünglich angesetzte Auftakt der Vuelta mit drei Etappen im Ausland könne in diesem Jahr nicht stattfinden, teilte der Rad-Veranstalter am Mittwoch mit. Da wegen der Pandemie bis 1. August gar keine Rennen der World Tour stattfinden, ist der Radsportkalender kräftig durcheinandergewirbelt worden. Die Vuelta hätte eigentlich Mitte August beginnen sollen, doch in diesem Zeitraum soll nun die nach hinten geschobene Tour de France stattfinden.

Deutsche Straßenrad-Meisterschaft in Stuttgart fällt 2020 aus

STUTTGART: Die deutsche Straßenrad-Meisterschaft in Stuttgart soll wegen der Coronavirus-Pandemie um ein Jahr auf 2021 verschoben werden. Dies teilte der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) am Mittwoch mit. BDR-Präsident Rudolf Scharping sagte, die Verschiebung sei «der richtige Schritt». Ein genauer Termin für das Jahr 2021 kann erst bekanntgegeben werden, wenn der internationale Radsportkalender publik ist.

Corona-Konzept: DEB und Eishockey-Ligen wollen Task Force gründen

MÜNCHEN: Sieben Wochen nach dem vorzeitigen Saisonabbruch der wegen der Coronavirus-Krise wollen der Deutsche Eishockey-Bund und die Ligen gemeinsam ein Konzept zur Wiederaufnahme des Trainings und Spielbetriebs erarbeiten. Der DEB habe dafür die Gründung einer Task Force angestoßen, die bei der Deutschen Eishockey Liga (DEL), der DEL2 und den Ausrüstern positiv aufgenommen sei. Das teilte der Verband am Mittwoch mit. Eine Maßnahme für die Rückkehr zum Training könnte demnach ein durchsichtiger Vollgesichtsschutz sein.

Berichte: Pläne für Premier-League-Fortsetzung werden konkreter

LONDON: Die Pläne für eine Wiederaufnahme des Fußballbetriebs in der englischen Premier League werden offenbar konkreter. Laut einem Bericht der britischen Zeitung «Daily Mail» haben erste Vereine ihre Mitarbeiter darüber informiert, dass sie mit einer Fortsetzung der Spiele am 13. Juni rechnen, möglicherweise auch schon früher. Zuvor hatte der Sender BBC von einem geplanten Start der wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochenen Saison am 8. Juni berichtet.