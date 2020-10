Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 14.10.20 | Aktualisiert um: 14:40 | Überblick

DFB-Chef würdigt Kroos: Eigentlich fehlt nur noch der EM-Titel

KÖLN: Die Würdigung des DFB-Präsidenten gab's gleich in der Kölner Kabine. «Das ist eine ganz besondere Leistung», sagte Verbandschef Fritz Keller zum 100. Länderspiel von Toni Kroos. «Er ist ein Vorbild auf und neben dem Platz, er hat nie vergessen, wo er herkommt, und er lebt die Werte unserer Mannschaft», lobte Keller nicht nur die außergewöhnlichen Leistungen des Real-Madrid-Stars auf dem Fußballfeld: «Auf der langen Liste seiner Erfolge fehlt jetzt eigentlich nur noch der Europameister-Titel.»

Den will sich der aus Mecklenburg-Vorpommern stammende Kroos 2021 holen. Weltmeister und viermal Champions-League-Sieger ist der 30-Jährige schon geworden, dazu kommen diverse nationale Titel. «Ich hoffe, dass wir mit der jetzigen Mannschaft an diese Erfolge anknüpfen können», sagte Kroos nach dem 3:3 am Dienstagabend in der Nations League gegen die Schweiz. Als Maßstab sah der Jubilar das Unentschieden in Köln nicht, seine Ansprüche sind andere.

«Toni hat sich das nicht nur aufgrund seiner Konstanz auf allerhöchstem Niveau, seinem Fleiß und seiner Professionalität verdient, sondern auch aufgrund seiner menschlichen Eigenschaften», sagte Keller. Kroos gehört nun zu den 15 deutschen Fußballern, die 100 und mehr Länderspiele bestritten haben. Rekordnationalspieler ist Lothar Matthäus mit 150 Einsätzen.

Löw plant für Länderspiele im November wieder mit größerem Kader

KÖLN: Joachim Löw wird auch den zweiten Länderspiel-Dreierpack der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in diesem Jahr wieder mit einem sehr großen Spielerkader angehen. Das kündigte der Bundestrainer am Dienstagabend in Köln nach dem 3:3 gegen die Schweiz in der Nations League an. «Die drei Spiele musste man ein bisschen aufteilen, das wird auch im November so sein», sagte der 60 Jahre alte Löw zur Belastungssteuerung. Löw hatte für das Testspiel gegen die Türkei (3:3) sowie die Nations-League-Partien in der Ukraine (2:1) und gegen die Schweiz 29 Spieler nominiert.

Am 11. November geht es in Leipzig mit einem Testspiel gegen Tschechien weiter. Drei Tage später ist an selber Stelle in der Nations League die Ukraine der Gegner. Zum Abschluss folgt am 17. November das Rückspiel in Sevilla gegen Spanien. Da könnte es zu einem Endspiel um den Gruppensieg in der Nationenliga kommen. «Wir müssen wieder einen größeren Kader nominieren», sagte Löw. Er plant, wie jetzt im Oktober dann wieder «dem einen oder anderen Jüngeren» die Chance zu geben, sich zu zeigen.

US-Golfer Dustin Johnson wegen Corona in Quarantäne

LAS VEGAS: Weil er sich mit dem Coronavirus infiziert hat, kann der US-Golfer Dustin Johnson, die Nummer 1 der Weltrangliste, in dieser Woche nicht beim CJ Cup auf dem Shadow Creek Golf Course in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada an den Start gehen. Das gab der Veranstalter der PGA Tour am Dienstag bekannt. Der 36-Jährige habe Symptome gezeigt und sich testen lassen. Das positive Testergebnis habe ihn zum Verzicht gezwungen.

Entzündung im Bauchraum: Heidenheim-Trainer Schmidt im Krankenhaus

HEIDENHEIM: Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim muss im Auswärtsspiel beim FC Erzgebirge Aue am kommenden Sonntag (13.30 Uhr/Sky) voraussichtlich auf seinen Trainer Frank Schmidt verzichten. Der 46-Jährige werde wegen einer Entzündung im Bauchraum seit Dienstag stationär im Krankenhaus behandelt, teilten die Schwaben mit. Bis zu seiner Rückkehr werde er von Co-Trainer Bernhard Raab vertreten. Der 54-Jährige solle die Mannschaft gemeinsam mit dem übrigen Trainerteam auf die Partie vorbereiten und in Aue die Verantwortung an der Seitenlinie tragen, hieß es in der Mitteilung.

Zverev über Final-Niederlage bei US Open: «Denke jeden Tag daran»

KÖLN: Deutschlands Top-Spieler Alexander Zverev grämt sich auch einen Monat nach dem denkbar knapp verlorenen Finale der US Open noch immer über die knapp verpasste Chance. Auf die Frage, wie oft er noch daran denke, sagte der 23-Jährige am Dienstag in Köln: «Was denken Sie denn? So jeden Tag 20 bis 25 Mal. Nachts auch. Und in meinen Träumen auch.» Zverev hatte im Endspiel gegen den Österreicher Dominic Thiem am 13. September die ersten beiden Sätze gewonnen und verlor schließlich im Tiebreak des fünften und entscheidenden Satzes. «Ich war zwei Punkte davon entfernt, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen», sagte Zverev während seiner Pressekonferenz in Köln mehrfach.

Coronavirus-Pandemie: Keine Champions League im Eishockey

BERLIN: Wegen der Coronavirus-Pandemie ist die Saison der Champions Hockey League abgesagt worden. Die aus der Deutschen Eishockey Liga beteiligten Eishockey-Teams Red EHC Bull München, Adler Mannheim, Eisbären Berlin und Straubing Tigers müssen damit diese Spielzeit nicht durch Europa reisen. «Die Gesundheit und Sicherheit aller teilnehmenden Teams ist von höchster Priorität und angesichts der aktuellen Entwicklung der epidemiologischen Situation sind wir leider nicht in der Lage zu garantieren, dass alle Beteiligten immer in guter Gesundheit und ohne Quarantäne-Auflagen heimkehren können, ganz gleich wie ausgereift unsere Schutzkonzepte sind», sagte CHL-Präsident Peter Zahner am Dienstag nach einer außerordentlichen Video-Konferenz. «Die Pandemie befindet sich außerhalb unserer Kontrolle. Diese Tatsache müssen wir leider akzeptieren», meinte der Schweizer.

Alba Berlin kassiert gegen Anadolu nächste Euroleague-Pleite

BERLIN: Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat auch sein drittes Spiel in der Euroleague verloren. Am Dienstagabend unterlagen die Berliner eigener Halle vor 700 Zuschauern dem türkischen Spitzenteam Anadolu Efes Istanul deutlich mit 72:93 (35:53). Für Alba war es im dritten Spiel die dritte Niederlage. Beste Berliner Werfer waren Marcus Eriksson mit 13 und Kapitän Niels Giffey mit zwölf Punkten.

Bundesligaspiel Mainz gegen Leverkusen vor nur 250 Zuschauern

MAINZ: Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen in der Region darf Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 das Heimspiel am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen vor nur 250 Zuschauern austragen. Das teilte der Club am Dienstag mit. Ursprünglich hatten die Behörden der Stadt 6800 Fans im Stadion erlaubt. Laut Robert Koch-Institut lag die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner in Mainz am Dienstag bei 60,8.

Deutsche U21-Auswahl nimmt mit Heimsieg Kurs Richtung EM

FÜRTH: Deutschlands U21-Nationalmannschaft hat mit einem mühevollen 1:0 (1:0) gegen Bosnien-Herzegowina einen großen Schritt in Richtung Fußball-EM gemacht. Die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz übernahm mit dem Sieg die Tabellenführung in der Gruppe neun der EM-Qualifikation, weil Konkurrent Belgien zuvor überraschend mit 0:1 gegen Moldau verloren hatte. Lukas Nmecha erzielte am Dienstag in Fürth das einzige Tor für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (29. Minute), die sich gegen die kampfstarken Bosnier extrem schwer tat. Mit einem Sieg im abschließenden EM-Qualifikationsspiel gegen Wales im November kann die Kuntz-Auswahl endgültig das EM-Ticket lösen.

Rückschlag in der Nations League: Nur Unentschieden gegen die Schweiz

KÖLN: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat das Nations-League-Heimspiel gegen die Schweiz nicht gewinnen können. Drei Tage nach dem Erfolg in der Ukraine kam das Team von Bundestrainer Joachim Löw am Dienstagabend in Köln über ein 3:3 (1:2) nicht hinaus. Timo Werner (28.) Kai Havertz (55.) und Serge Gnabry (60.) trafen für Deutschland. Mario Gavranovic (5./57.) und Remo Freuler (26.) nach einem fatalen Fehlpass von Toni Kroos erzielten die Treffer für die Schweizer, die früh mit 2:0 in Führung gegangen waren. Kroos war bei dem Geisterspiel ohne Zuschauer zum 100. Mal für Deutschland aufgelaufen. Durch die 0:1-Niederlage der Spanier parallel in der Ukraine hat Deutschland als Tabellenzweiter allerdings weiter alle Chancen auf den Gruppensieg. «Wir geben natürlich nicht auf», sagte Kapitän Manuel Neuer. Die DFB-Auswahl tritt am 17. November in Spanien an.